Τα προηγμένα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia θα προορίζονται για αμερικανικές εταιρείες και θα παραμένουν μακριά από την Κίνα και άλλες χώρες, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Κατά τη διάρκεια μιας μαγνητοσκοπημένης συνέντευξης που προβλήθηκε την Κυριακή στην εκπομπή «60 Minutes» του CBS και σε σχόλια προς δημοσιογράφους στο Air Force One, ο Τραμπ δήλωσε ότι μόνο οι Αμερικανοί πελάτες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα κορυφαία τσιπ Blackwell που προσφέρει η Nvidia, η εταιρεία με την υψηλότερη αξία στον κόσμο με βάση την κεφαλαιοποίηση της αγοράς.

«Τα πιο προηγμένα, δεν θα αφήσουμε κανέναν άλλον να τα έχει εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε στο CBS, επαναλαμβάνοντας σχόλια που είχε κάνει νωρίτερα σε δημοσιογράφους καθώς επέστρεφε στην Ουάσιγκτον από ένα Σαββατοκύριακο στη Φλόριντα. «Δεν δίνουμε (το τσιπ Blackwell) σε άλλους ανθρώπους», είπε κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Τα σχόλια υποδηλώνουν ότι ο Τραμπ ενδέχεται να επιβάλει αυστηρότερους περιορισμούς σχετικά με τα αμερικανικά τσιπ τεχνητής νοημοσύνης αιχμής από ό,τι είχαν υποδείξει προηγουμένως Αμερικανοί αξιωματούχοι, με την Κίνα και ενδεχομένως τον υπόλοιπο κόσμο να μην έχουν πρόσβαση στους πιο εξελιγμένους ημιαγωγούς.

Τον Ιούλιο, η κυβέρνηση Τραμπ δημοσίευσε ένα νέο σχέδιο τεχνητής νοημοσύνης που επιδιώκει να χαλαρώσει τους περιβαλλοντικούς κανόνες και να επεκτείνει σημαντικά τις εξαγωγές τεχνητής νοημοσύνης σε συμμάχους, σε μια προσπάθεια να διατηρήσει το αμερικανικό πλεονέκτημα έναντι της Κίνας στην κρίσιμη τεχνολογία.

Και μόλις την περασμένη Παρασκευή, η Nvidia δήλωσε ότι θα προμηθεύσει περισσότερα από 260.000 τσιπ τεχνητής νοημοσύνης Blackwell στη Νότια Κορέα και σε μερικές από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Samsung Electronics.

Ερωτήματα έχουν επίσης δημιουργηθεί σχετικά με το εάν ο Τραμπ θα επιτρέψει τελικά τις αποστολές μιας χαμηλότερων δυνατοτήτων έκδοσης των τσιπ Blackwell στην Κίνα από τον Αύγουστο, όταν άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να επιτρέψει τέτοιες πωλήσεις.

Ο Τραμπ δήλωσε στο CBS ότι δεν θα επιτρέψει την πώληση των πιο προηγμένων Blackwell σε κινεζικές εταιρείες, αλλά δεν απέκλεισε μια οδό για να αποκτήσουν μια λιγότερο ικανή έκδοση του τσιπ. «Θα τους αφήσουμε να συνεργαστούν με την Nvidia, αλλά όχι με τους όρους των πιο προηγμένων», είπε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης στην εκπομπή «60 Minutes».

Η πιθανότητα πώλησης οποιασδήποτε έκδοσης των τσιπ Blackwell σε κινεζικές εταιρείες έχει προκαλέσει κριτική από τα «γεράκια» στην Ουάσιγκτον, τα οποία φοβούνται ότι η τεχνολογία θα ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Κίνας και θα επιταχύνει την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης της.

Ο ρεπουμπλικάνος βουλευτής Τζον Μούλενααρ, ο οποίος προεδρεύει της Επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων για την Κίνα, δήλωσε ότι μια τέτοια κίνηση «θα ισοδυναμούσε με την παροχή στο Ιράν ουρανίου κατάλληλου για όπλα».

Ο Τραμπ είχε αφήσει να εννοηθεί ότι μπορεί να συζητήσει τα τσιπ με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ ενόψει της συνόδου κορυφής τους στη Νότια Κορέα την περασμένη εβδομάδα, αλλά τελικά δήλωσε ότι το θέμα δεν συζητήθηκε.

Η Nvidia δεν έχει ζητήσει άδειες εξαγωγής από τις ΗΠΑ για την κινεζική αγορά λόγω της στάσης του Πεκίνου απέναντι στην εταιρεία, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ο διευθύνων σύμβουλος Τζένσεν Χουάνγκ.

«Έχουν καταστήσει σαφές ότι δεν θέλουν η Nvidia να βρίσκεται εκεί αυτή τη στιγμή», είπε κατά τη διάρκεια συνεδρίου, προσθέτοντας ότι χρειάζεται πρόσβαση στην Κίνα για να χρηματοδοτήσει την έρευνα και την ανάπτυξη με έδρα τις ΗΠΑ.

