Κάθε εταιρεία θα επηρεαστεί αν σκάσει η φούσκα της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), δήλωσε ο Σούνταρ Πιτσάι, επικεφαλής της μητρικής εταιρείας της Google, Alphabet.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, οι ενεργειακές ανάγκες της ΑΙ αντιπροσώπευαν το 1,5% της παγκόσμιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας πέρσι

Μιλώντας στο BBC, ο Πιτσάι δήλωσε ότι, ενώ η αύξηση των επενδύσεων στην Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί «εξαιρετική στιγμή», υπάρχει κάποια «παράλογη συμπεριφορά» στην τωρινή έκρηξη της AI.

Αυτό συμβαίνει εν μέσω φόβων στη Silicon Valley και αλλού για τη δημιουργία μιας φούσκας, καθώς η αξία των εταιρειών τεχνολογίας Τεχνητής Νοημοσύνης έχει εκτοξευθεί τους τελευταίους μήνες και οι εταιρείες ξοδεύουν μεγάλα ποσά σε αυτόν τον αναπτυσσόμενο κλάδο.

Όταν ρωτήθηκε αν η Google θα ήταν απρόσβλητη από τις επιπτώσεις της έκρηξης της φούσκας της Τεχνητής Νοημοσύνης, ο Πιτσάι απάντησε ότι ο τεχνολογικός γίγαντας θα μπορούσε να αντέξει αυτή την πιθανή καταιγίδα, αλλά απηύθυνε και μια προειδοποίηση.

«Νομίζω ότι καμία εταιρεία δεν θα μείνει ανεπηρέαστη, συμπεριλαμβανομένης και της δικής μας», είπε.

Στην εκτενή αποκλειστική συνέντευξή του στο BBC στα κεντρικά γραφεία της Google στην Καλιφόρνια, αναφέρθηκε επίσης στις ενεργειακές ανάγκες, στην επιβράδυνση των κλιματικών στόχων, στις επενδύσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην ακρίβεια των μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης που χρησιμοποιεί και στην επίδραση της επανάστασης της Τεχνητής Νοημοσύνης στην απασχόληση.

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο που η κατάσταση στην αγορά της Τεχνητής Νοημοσύνης βρίσκεται υπό εντεινόμενη αμφισβήτηση, όπως σημειώνει το βρετανικό μέσο.

Η κούρσα των υπέρ-τσιπ για AI

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη εξειδικευμένων υπέρ-τσιπ για AI από την Alphabet, τα οποία ανταγωνίζονται τα αντίστοιχα της Nvidia, υπό τη διεύθυνση του Γένσεν Χουάνγκ, η οποία πρόσφατα έφτασε την πρώτη θέση παγκοσμίως με αξία 5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Καθώς οι τιμές αυξάνονται, ορισμένοι αναλυτές έχουν εκφράσει σκεπτικισμό σχετικά με ένα περίπλοκο δίκτυο συναλλαγών ύψους 1,4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων που πραγματοποιούνται γύρω από την OpenAI, η οποία αναμένεται να έχει έσοδα φέτος λιγότερα από το ένα χιλιοστό της προγραμματισμένης επένδυσης.

Σε σχόλια που θυμίζουν αυτά που έκανε ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Άλαν Γκρίνσπαν, το 1996, προειδοποιώντας για «παράλογη ευφορία» στην αγορά κατά τη διάρκεια της έκρηξης των dotcom και πολύ πριν από την κατάρρευση της αγοράς το 2000, ο Πιτσάι είπε ότι ο κλάδος μπορεί να «υπερβεί τα όρια» σε επενδυτικούς κύκλους όπως αυτός.

«Μπορούμε να κοιτάξουμε πίσω στο διαδίκτυο αυτή τη στιγμή. Υπήρχαν σαφώς πολλές υπερβολικές επενδύσεις, αλλά κανένας από εμάς δεν θα αμφισβητούσε το γεγονός ότι το διαδίκτυο ήταν κάτι το σημαντικό», είπε.

«Πιστεύω ότι το ίδιο θα συμβεί και με την Τεχνητή Νοημοσύνη. Επομένως, θεωρώ ότι είναι λογικό, αλλά και ότι υπάρχουν στοιχεία παράλογου σε μια στιγμή όπως αυτή», τόνισε.

Ο Πιτσάι μετά τον Ντάιμον της JP Morgan

Τα σχόλια του Πιτσάι ακολουθούν μια προειδοποίηση από τον Τζέιμι Ντάιμον, τον επικεφαλής της αμερικανικής τράπεζας JP Morgan, ο οποίος δήλωσε τον περασμένο μήνα στο BBC ότι οι επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη θα αποδώσουν, αλλά μέρος των χρημάτων που επενδύονται στον κλάδο «πιθανότατα θα χαθούν».

Ωστόσο, ο Πιτσάι δήλωσε ότι το μοναδικό μοντέλο της Google, η οποία διαθέτει το δικό της «πλήρες φάσμα» τεχνολογιών – από τσιπ έως δεδομένα YouTube, μοντέλα και πρωτοποριακή επιστήμη – σημαίνει ότι η εταιρεία βρίσκεται σε καλύτερη θέση για να αντιμετωπίσει τυχόν αναταράξεις στην αγορά της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο τεχνολογικός γίγαντας επεκτείνει επίσης την παρουσία του στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Τον Σεπτέμβριο, η Alphabet ανακοίνωσε ότι θα επενδύσει στην Τεχνητή Νοημοσύνη στο Ηνωμένο Βασίλειο, διαθέτοντας 5 δισεκατομμύρια λίρες σε υποδομές και έρευνα για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο Πιτσάι δήλωσε ότι η Alphabet θα αναπτύξει «υπερσύγχρονη» ερευνητική δραστηριότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο, μεταξύ άλλων και στη βασική μονάδα Τεχνητής Νοημοσύνης DeepMind, με έδρα το Λονδίνο.

Για πρώτη φορά, ο Πιτσάι δήλωσε ότι η Google θα προβεί «με την πάροδο του χρόνου» σε ένα βήμα που προωθείται από την κυβέρνηση για την «εκπαίδευση των μοντέλων μας» στο Ηνωμένο Βασίλειο – μια κίνηση που, σύμφωνα με τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου, θα εδραιώσει το Ηνωμένο Βασίλειο ως την τρίτη «υπερδύναμη» στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, μετά τις ΗΠΑ και την Κίνα.

«Είμαστε αποφασισμένοι να επενδύσουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο με αρκετά σημαντικό τρόπο», υπογράμμισε ο Πιτσάι.

Τεράστιες οι ενεργειακές ανάγκες της AI

Ο Σούνταρ Πιτσάι προειδοποίησε, επίσης, για τις «τεράστιες» ενεργειακές ανάγκες της ΑΙ, οι οποίες, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, αντιπροσώπευαν το 1,5% της παγκόσμιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας πέρσι.

Ο επικεφαλής της Alphabet δήλωσε ότι απαιτείται δράση, μεταξύ άλλων και στο Ηνωμένο Βασίλειο, για την ανάπτυξη νέων πηγών ενέργειας και την επέκταση των ενεργειακών υποδομών.

«Δεν θέλει κανείς να περιορίσει μια οικονομία που βασίζεται στην ενέργεια, και πιστεύω ότι αυτό θα έχει συνέπειες», είπε.

Αναγνώρισε, επίσης, ότι οι εντατικές ενεργειακές ανάγκες της επεκτεινόμενης επιχείρησης Τεχνητής Νοημοσύνης της εταιρείας σήμαιναν ότι υπήρξε καθυστέρηση στους κλιματικούς στόχους της εταιρείας, αλλά επέμεινε ότι η Alphabet εξακολουθεί να κυνηγά την επίτευξη του στόχου μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών έως το 2030, επενδύοντας σε νέες ενεργειακές τεχνολογίες.

«Ο ρυθμός με τον οποίο ελπίζαμε να σημειώσουμε πρόοδο θα επηρεαστεί», είπε.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη θα επηρεάσει επίσης την εργασία όπως τη γνωρίζουμε, δήλωσε ο Πιτσάι, χαρακτηρίζοντάς την ως «την πιο σημαντική τεχνολογία» στην οποία έχει εργαστεί η ανθρωπότητα.

«Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις κοινωνικές αναταραχές», είπε, προσθέτοντας ότι αυτό θα «δημιουργήσει νέες ευκαιρίες».

«Θα εξελιχθεί και θα μετασχηματίσει ορισμένες θέσεις εργασίας, και οι άνθρωποι θα πρέπει να προσαρμοστούν», τόνισε. Όσοι προσαρμοστούν στην Τεχνητή Νοημοσύνη «θα τα πάνε καλύτερα».

«Δεν έχει σημασία αν θέλεις να γίνεις δάσκαλος ή γιατρός. Όλα αυτά τα επαγγέλματα θα συνεχίσουν να υπάρχουν, αλλά οι άνθρωποι που θα έχουν επιτυχία σε κάθε ένα από αυτά τα επαγγέλματα είναι εκείνοι που θα μάθουν να χρησιμοποιούν αυτά τα εργαλεία», σημείωσε.