science
Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
17.11.2025 | 07:58
Πολυτεχνείο: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μεταφοράς – Ποιοι σταθμοί του Μετρό κλείνουν
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Μήπως η τεχνητή νοημοσύνη «ραγίζει» την αγορά εργασίας;
AI 17 Νοεμβρίου 2025 | 11:05

Μήπως η τεχνητή νοημοσύνη «ραγίζει» την αγορά εργασίας;

Η τεχνητή νοημοσύνη είναι πλέον αποδεκτό ότι επηρεάζει βαθιά τα επαγγέλματα, αλλά αντί να ασκεί θετική επιρροή στην αναζήτηση εργασίας, την καθιστά ακόμα πιο περίπλοκη

Βασιλική Δρίβα
ΕπιμέλειαΒασιλική Δρίβα
A
A
Vita.gr
Τι ώρα ξεκινάτε τη δουλειά σας; Οι πρωινοί τύποι ίσως εκπλαγούν με τα ευρήματα έρευνας

Τι ώρα ξεκινάτε τη δουλειά σας; Οι πρωινοί τύποι ίσως εκπλαγούν με τα ευρήματα έρευνας

Spotlight

Η ανεύρεση εργασίας αποτελεί για όλους ένα δύσκολο γρίφο, με αβεβαιότητα, μικρούς μισθούς και πολλές απογοητεύσεις. Την κατάσταση φαίνεται να έχει επιδεινώσει η τεχνητή νοημοσύνη.

Όταν όλα γίνονται δύσκολα

Η Στέφανι Ο’ Νιλ δυσκολεύεται να παραμείνει θετική, καθώς η αναζήτηση εργασίας της συνεχίζεται χωρίς τέλος. Η 54χρονη βετεράνος των επικοινωνιών στο Λος Άντζελες έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της 30ετούς καριέρας της στον τομέα της τεχνολογίας. Απολύθηκε τον Οκτώβριο του 2024 και εξακολουθεί να αναζητά εργασία — 13 μήνες αργότερα.

Το ίδιο ισχύει και για την 52χρονη Χόλι Τέεγκαρντεν, στέλεχος μάρκετινγκ στο Πίτσμπουργκ, η οποία υποβάλλει αιτήσεις για 50 θέσεις εργασίας την εβδομάδα από τότε που έκλεισε την επιχείρηση που είχε, αφού η πελατεία της εξαντλήθηκε τον Φεβρουάριο. Μέχρι στιγμής, δεν έχει σημειώσει μεγάλη επιτυχία.

Και για την Τσάρλσι Νιέμιεκ, 37 ετών, επικεφαλής στο μάρκετινγκ περιεχομένου στην Ατλάντα, η κατάσταση είναι η ίδια. Έκανε αιτήσεις για 280 διαφορετικές θέσεις μέσα σε ένα χρόνο από την απόλυσή της, πριν βρει νέα δουλειά τον Ιανουάριο. Αλλά μόλις επτά μήνες αργότερα, απολύθηκε ξανά — και έχει ήδη δώσει αιτήσεις για 263 θέσεις εργασίας στους τρεις μήνες από την απόλυσή της.

Μια παρόμοια επίπονη προσπάθεια μοιράζονται εκατομμύρια άνεργοι, οι οποίοι έχουν όλοι ένα κοινό χαρακτηριστικό: τους παίρνει περισσότερο χρόνο να βρουν δουλειά. Σύμφωνα με το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας (BLS), τον Αύγουστο οι Αμερικανοί ήταν άνεργοι κατά μέσο όρο 24,5 εβδομάδες. Αυτό είναι αύξηση σε σχέση με τις 21 εβδομάδες πριν από ένα χρόνο, σύμφωνα με δημοσίευμα του Quartz.

Αυτό το χρονοδιάγραμμα αντικατοπτρίζεται και σε μελέτες του κλάδου. Ο χρόνος από την έναρξη της αναζήτησης έως την πρώτη προσφορά ήταν κατά μέσο όρο 68,5 ημέρες τον Ιούνιο, αυξημένος κατά 22% από τις 56 ημέρες του Απριλίου, σύμφωνα με την έκθεση Huntr’s Q2 2025 Job Search Trends Report. Η μελέτη ανέλυσε 461.000 αιτήσεις και 285.000 αγγελίες εργασίας που καταχωρήθηκαν από 17.733 χρήστες στο εργαλείο παρακολούθησης θέσεων εργασίας της πλατφόρμας κατά τη διάρκεια του τριμήνου. Αποκάλυψε ότι το 10% των πιο ενεργών ατόμων που αναζητούν εργασία στέλνουν 19 αιτήσεις την εβδομάδα.

Η ίδια η τεχνολογία που υπόσχεται να απλοποιήσει την αναζήτηση εργασίας φαίνεται να καθιστά πιο δύσκολο από ποτέ για τους υποψηφίους να ξεχωρίσουν.

Και με την ευρεία υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης — από τους υποψηφίους και τις εταιρείες που προσλαμβάνουν — τόσο οι ειδικοί όσο και οι αναζητούντες εργασία λένε ότι η αποσύνδεση στη διαδικασία αυξάνεται. Στην πραγματικότητα, το 93% των ατόμων που αναζητούν εργασία χρησιμοποιούν εργαλεία όπως το ChatGPT για να τους βοηθήσουν με τα βιογραφικά και τις συνοδευτικές επιστολές, ανέφερε η Huntr. Ωστόσο, όταν αντιμετωπίζουν μονόδρομες συνεντεύξεις τεχνητής νοημοσύνης, επτά στους δέκα υποψηφίους δηλώνουν ότι τις απορρίπτουν.

Η ειρωνεία σε όλα αυτά; Η ίδια η τεχνολογία που υπόσχεται να απλοποιήσει την αναζήτηση εργασίας φαίνεται να καθιστά πιο δύσκολο από ποτέ για τους υποψηφίους να ξεχωρίσουν.

Κολυμπώντας σε αχαρτογράφητα νερά

Τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης επαινούνται για τη βοήθεια που προσφέρουν στους αναζητούντες εργασία να κλιμακώσουν και να βελτιστοποιήσουν την αναζήτησή τους για μια νέα θέση. Ωστόσο, καθώς ο ανταγωνισμός γίνεται όλο και πιο έντονος, αυτή η στρατηγική βλάπτει περισσότερο από ό,τι βοηθά, σύμφωνα με τους ειδικούς στον τομέα της σταδιοδρομίας.

«Η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί μια θάλασσα ομοιομορφίας», δήλωσε η Ελιάνα Γκόλντστεϊν, σύμβουλος σταδιοδρομίας με έδρα τη Νέα Υόρκη. «Αυτοματοποιεί τα πάντα και κάνει όλους να ακούγονται ίδιοι — και να ακούγονται ρομποτικοί».

Η Σοφία Μισίνα, διευθύντρια προσλήψεων ταλέντων στην AI Digital, συμφωνεί. «Βλέπω βιογραφικά που είναι τέλεια διαμορφωμένα και πάρα πολύ εύκολο να ξεχαστούν — τα ίδια κλισέ, ο ίδιος τόνος, καμία απόδειξη εργασίας», είπε.

Ο Άνταμ Καρπιάκ, συνιδρυτής της Karpiak Consulting, μιας εθνικής εταιρείας παροχής υπηρεσιών καριέρας και πρόσληψης προσωπικού, βλέπει το πρόβλημα από την πλευρά των προσλήψεων. Με τόσα πολλά σχεδόν πανομοιότυπα βιογραφικά να κατακλύζουν τις εταιρείες, αυτές δυσκολεύονται να βρουν τον κατάλληλο υποψήφιο, επειδή «όλα φαίνονται σαν να έχουν δημιουργηθεί από τεχνητή νοημοσύνη», εξήγησε.

Δεν είναι έκπληξη το γεγονός ότι όλο και περισσότερες εταιρείες βασίζονται σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να τις βοηθήσουν να διαχειριστούν τον μεγάλο αριθμό αιτήσεων.

«Η τεχνητή νοημοσύνη δεν κατανοεί το πλαίσιο», είπε ο Καρπιάκ. «Δεν ξέρει πώς έφτασες στα αποτελέσματα ή τι έκανε την επίδρασή σου μοναδική. Χωρίς αυτά, το βιογραφικό σου μπορεί να πληροί όλα τα κριτήρια για αναζήτηση με λέξεις-κλειδιά, αλλά δεν θα συνδεθεί με έναν ανθρώπινο αναγνώστη».

Ο τεράστιος όγκος έχει γίνει συντριπτικός και για τις δύο πλευρές. Δεν είναι έκπληξη το γεγονός ότι όλο και περισσότερες εταιρείες βασίζονται σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να τις βοηθήσουν να διαχειριστούν τον μεγάλο αριθμό αιτήσεων.

«Όταν μια θέση εργασίας λαμβάνει 1.000 αιτήσεις σε 10 λεπτά — οι μισές από άτομα που σαφώς δεν πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα — οι ομάδες πρόσληψης πρέπει να κάνουν διαλογή», τόνισε ο Καρπιάκ. «Αυτό σημαίνει ότι χάνονται καλοί υποψήφιοι. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να υποστηρίξει τη διαδικασία, αλλά δεν μπορεί να αντικαταστήσει την κρίση».

Αλλά σε αυτό το στάδιο, πολλοί υποψήφιοι λένε ότι αγνοούνται από τις εταιρείες, ακόμα και όταν πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της περιγραφής της θέσης εργασίας. Χωρίς ανατροφοδότηση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι αιτούντες εργασία λένε ότι δεν ξέρουν τι πρέπει να κάνουν για να περάσουν τα αυτοματοποιημένα συστήματα παρακολούθησης υποψηφίων που χρησιμοποιούν πολλές εταιρείες.

«Βλέπω επίσης τις ίδιες αγγελίες εργασίας ξανά και ξανά και νομίζω ότι προσπαθούν να βρουν ανθρώπους που δεν […] υπάρχουν», είπε η Τέεγκαρντεν. «Είναι σαν να παίζεις λαχείο. Ο μόνος τρόπος για να βρεις δουλειά αυτή τη στιγμή είναι ο παλιός καλός τρόπος: απλά να έχεις γνωριμίες».

Οι λανθασμένοι τρόποι χρήσης της ΑΙ

Το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν οι αναζητούντες εργασία; Να αναθέτουν την κριτική τους σκέψη στην τεχνητή νοημοσύνη αντί να τη χρησιμοποιούν ως βοηθό, τονίζει το Quartz.

«Ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη που βλέπω είναι οι υποψήφιοι να βασίζονται υπερβολικά σε περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί από τεχνητή νοημοσύνη, χωρίς να το προσαρμόζουν ώστε να αντικατοπτρίζει τη μοναδική αξία τους», δήλωσε η Κίμπερλι Μπράουν, ειδική σε θέματα καριέρας και ηγεσίας και ιδρύτρια της Brown Leadership.

Ο Καρπιάκ σημειώνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να μετατρέψει ένα κακό βιογραφικό σε καλό.

«Όταν κάποιος υποβάλλει ένα βιογραφικό ή μια συνοδευτική επιστολή που μοιάζει με γενικό πρότυπο, αυτό γίνεται προφανές και η έλλειψη αυθεντικότητας μπορεί να είναι καθοριστικός παράγοντας».

Ο Καρπιάκ σημειώνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να μετατρέψει ένα κακό βιογραφικό σε καλό. Προσθέτει ότι οι αναζητούντες εργασία πιστεύουν ότι «προσαρμόζουν» το βιογραφικό τους, ενώ στην πραγματικότητα απλώς αναδιατυπώνουν το ίδιο περιεχόμενο και προσθέτουν λέξεις-κλειδιά από την περιγραφή της θέσης εργασίας.

Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για την αποστολή αιτήσεων σε εκατοντάδες αγγελίες εργασίας είναι μια άλλη μη παραγωγική χρήση αυτών των εργαλείων, δήλωσε ο Γκόλντστεϊν.

«Αν κοιτάξετε τις στατιστικές, ίσως να πετύχετε συνέντευξη στο 2% έως 3% των θέσεων για τις οποίες υποβάλλετε αίτηση», είπε η Γκόλντστεϊν. «Αν χρησιμοποιείτε μια πιο τυχαία προσέγγιση, το ποσοστό αυτό πιθανώς μειώνεται στο 0,5% ή 1%. Ποτέ δεν θα είναι επιτυχημένο».

Η χρυσή τομή

Πώς λοιπόν πρέπει να χρησιμοποιούν οι αναζητούντες εργασία την τεχνητή νοημοσύνη, ώστε να έχουν μια ρεαλιστική πιθανότητα το βιογραφικό τους να φτάσει στα χέρια ενός υπεύθυνου προσλήψεων; Οι ειδικοί συνιστούν να την αντιμετωπίζετε ως σύμβουλο και όχι ως συντάκτη.

«Θεωρήστε την ως αφετηρία, όχι ως τερματισμό», συμβούλεψε η Μπράουν. «Χρησιμοποιήστε την για να δημιουργήσετε τομείς, να εντοπίσετε λέξεις-κλειδιά από περιγραφές θέσεων εργασίας ή να αναδιαμορφώσετε το βιογραφικό σας για μεγαλύτερη σαφήνεια — αλλά μετά επιστρέψτε και εμπλουτίστε το με τα επιτεύγματά σας και τη φωνή σας».

Ο Καρπιάκ συμφωνεί. «Ο πιο έξυπνος τρόπος για να χρησιμοποιήσετε την τεχνητή νοημοσύνη είναι ως επιμελητής, όχι ως συγγραφέας-φάντασμα», είπε. «Αφήστε την να σας βοηθήσει να βελτιώσετε τη γλώσσα σας ή να ελέγξετε τη σαφήνεια, αλλά βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο, το πώς και το γιατί πίσω από τα επιτεύγματά σας, προέρχεται από τη δική σας εμπειρία — και όχι από την αναπαραγωγή της αγγελίας εργασίας».

Η Μισίνα συνιστά να αφιερώνετε ελάχιστο χρόνο στην τελειοποίηση με τεχνητή νοημοσύνη.

«Αφιερώστε 15 λεπτά για να καθαρίσετε το βιογραφικό σας», είπε. «Αφιερώστε τις επόμενες επτά ώρες και 45 λεπτά για να κάνετε πραγματική δουλειά: ερευνήστε την εταιρεία και τον υπεύθυνο προσλήψεων, χαρτογραφήστε την ομάδα και δημιουργήστε κάτι που θα τους ενδιαφέρει — μια σύντομη ανάλυση, κάποιες ιδέες. Αυτό θα σας φέρει σε επαφή με έναν υπεύθυνο λήψης αποφάσεων, ενώ ένα καλαίσθητο βιογραφικό δεν θα το κάνει».

Η ανάλυση της Huntr σε πάνω από 1,39 εκατομμύρια αιτήσεις εργασίας από το τέλος του 2024 δείχνει ότι τα εξατομικευμένα βιογραφικά δημιουργούν περίπου έξι ευκαιρίες συνέντευξης ανά 100 αιτήσεις, σε σύγκριση με λιγότερες από τρεις για τις γενικές αιτήσεις.

Ενάντια στη σκληρή αγορά εργασίας

Όπως αναφέρει το Quartz, για εκατομμύρια ανέργους που αναζητούν εργασία, η αβεβαιότητα και η οικονομική πίεση του να μην ξέρουν πότε θα βρουν την επόμενη θέση εργασίας τους έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική τους υγεία και την αυτοπεποίθησή τους.

«Η αναζήτηση εργασίας μπορεί να σας κάνει να νιώθετε σαν να βρίσκεστε σε ένα συναισθηματικό τρενάκι του λούνα παρκ», είπε η Μπράουν. «Πρέπει να διαχωρίσετε την απόρριψη από την αυτοεκτίμησή σας. Κάθε «όχι» είναι μια ανακατεύθυνση, όχι μια αντανάκλαση της αξίας σας».

«Δεν φταίτε εσείς, φταίει το σύστημα, και το σύστημα είναι χαλασμένο», τόνισε η Νιέμιεκ.

Η Γκόλντστεϊν συνιστά να επικεντρώνεσαι στις «μικρές νίκες» — να γιορτάζεις μικρές επιτυχίες, όπως η αποσαφήνιση των θέσεων-στόχων, ο προγραμματισμός τηλεφωνικών κλήσεων για δικτύωση ή η βελτίωση των χαρακτηριστικών της αίτησης. «Ο καλύτερος τρόπος για να γίνει κανείς πιο δυναμικός είναι να μην επικεντρώνεται μόνο σε μια συγκεκριμένη νίκη ή σε έναν στόχο του τύπου ‘θα είμαι επιτυχημένος όταν βρω δουλειά’», είπε.

«Δεν φταίτε εσείς, φταίει το σύστημα, και το σύστημα είναι χαλασμένο», τόνισε η Νιέμιεκ. «Μέχρι να γίνει μια ευρύτερη συζήτηση για το πώς θα διορθωθεί, βρισκόμαστε σε αυτή την περίεργη, απαίσια, αμήχανη και οδυνηρή μεταβατική περίοδο».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Κομισιόν: Ανάπτυξη 2,2% και πλεόνασμα 0,3% στην Ελλάδα το 2026

Κομισιόν: Ανάπτυξη 2,2% και πλεόνασμα 0,3% στην Ελλάδα το 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τι ώρα ξεκινάτε τη δουλειά σας; Οι πρωινοί τύποι ίσως εκπλαγούν με τα ευρήματα έρευνας

Τι ώρα ξεκινάτε τη δουλειά σας; Οι πρωινοί τύποι ίσως εκπλαγούν με τα ευρήματα έρευνας

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
AKTOR: Νέο κεφάλαιο από το 2025 στην ενέργεια με όχημα το LNG

AKTOR: Νέο κεφάλαιο από το 2025 στην ενέργεια με όχημα το LNG

inWellness
inTown
«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα
inTickets 16.11.25

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα

Η παράσταση μετατρέπει την ιστορία της Ελίζας σε ένα ευφάνταστο ταξίδι μέσα στον χρόνο και τον χώρο, όπου το χιούμορ, η δημιουργικότητα και η μουσική συναντούν την επιστημονική φαντασία

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream science
Αντί να φοβόμαστε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μας κλέψει τις δουλειές, μήπως πρέπει απλά να συνεργαστούμε;
Ευρώπη 17.11.25

Αντί να φοβόμαστε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μας κλέψει τις δουλειές, μήπως πρέπει απλά να συνεργαστούμε;

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι καναδικές επιχειρήσεις βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης, που περιλαμβάνει τους εργαζομένους τους. Ποιες χώρες πρωτοστατούν στην Ευρώπη;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μειώνονται οι θέσεις εργασίας στον τεχνολογικό κλάδο σε Ευρώπη και ΗΠΑ – Ο ρόλος της AI
Αλλάζουν οι ισορροπίες 15.11.25

Μειώνονται οι θέσεις εργασίας στον τεχνολογικό κλάδο σε Ευρώπη και ΗΠΑ - Ο ρόλος της AI

H ζήτηση στον τομέα της τεχνολογίας στις ανεπτυγμένες οικονομίες βαίνει μειούμενη λόγω και της AI, ωστόσο σε κράτη της Μέσης Ανατολής και σε αναδυόμενες αγορές οι αγγελίες αυξάνονται θεαματικά

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ευρώπη: Ποιες χώρες χρησιμοποιούν περισσότερο την AI; Η Ελλάδα ουραγός στην ανάπτυξη
Τεχνολογική κούρσα 14.11.25

Ποιες χώρες στην Ευρώπη χρησιμοποιούν περισσότερο την AI; Η Ελλάδα ουραγός στην ανάπτυξη

Η Ευρώπη βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνης. Ακολουθούν οι χώρες όπου έχει ενσωματωθεί περισσότερο στην καθημερινή ζωή

Σύνταξη
Απάτες με Τεχνητή Νοημοσύνη: Στόχος τα παιδιά, ενώ οι γονείς σιωπούν…
Έρευνα 13.11.25

Η σκοτεινή πλευρά της Τεχνητής Νοημοσύνης: Στόχος τα παιδιά, ενώ οι γονείς σιωπούν...

Νέα έρευνα αποκαλύπτει πώς τα μικρά παιδιά αντιμετωπίζουν τις αυξανόμενες απειλές της Τεχνητής Νοημοσύνης στο διαδίκτυο, ενώ οι γονείς καθυστερούν στις συζητήσεις

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Έρευνα: Σχεδόν αδύνατο για το ανθρώπινο αυτί να διακρίνει τη μουσική από AI – Απαισιόδοξοι οι ακροατές
Έρευνα Ipsos/Deezer 12.11.25

Σχεδόν αδύνατο για το ανθρώπινο αυτί να διακρίνει τη μουσική από AI - Απαισιόδοξοι οι ακροατές

Οι μισοί συμμετέχοντες στην έρευνα της Ipsos έκριναν ότι η AI θα οδηγήσει σε κατώτερης ποιότητας, πιο κοινότοπα τραγούδια - Δύο στους τρεις ανησυχούν για τη δημιουργικότητα στη μουσική παραγωγή

Σύνταξη
Όταν η τεχνητή νοημοσύνη παίζει τον «Θεό» – Εργαλείο υπέρ της υγείας ή απρόβλεπτος κίνδυνος;
AI 12.11.25

Όταν η τεχνητή νοημοσύνη παίζει τον «Θεό» – Εργαλείο υπέρ της υγείας ή απρόβλεπτος κίνδυνος;

Μία νέα μελέτη κατάφερε να αξιοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη για να σχεδιάσει νέους ιούς που έχουν την δυνατότητα να σκοτώνουν βακτήρια, προκαλώντας ανησυχία αλλά και έκπληξη

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Η Europol θέλει να αξιοποιήσει την ΑΙ κατά του εγκλήματος
Πρόβλημα η γραφειοκρατία 11.11.25

Η Europol θέλει να αξιοποιήσει την ΑΙ κατά του εγκλήματος

Η ευρωπαϊκή υπηρεσία τονίζει την ανάγκη επιτάχυνσης των νομικών διαδικασιών και επενδύσεων σε προηγμένες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η κβαντική υπολογιστική

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μία αεροπορική εταιρεία έβαλε στόχο να μειώσει τις αναταράξεις και το κάνει με… τεχνητή νοημοσύνη
AI 09.11.25

Μία αεροπορική εταιρεία έβαλε στόχο να μειώσει τις αναταράξεις και το κάνει με… τεχνητή νοημοσύνη

Η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται πλέον και από μία αεροπορική εταιρεία που έχει ως στόχο να περιορίσει τις αναταράξεις και ως εκ τούτου και τα ατυχήματα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τασούλας: Η φωνή του Πολυτεχνείου γίνεται σήμερα χρέος για δημοκρατική πολιτεία και προκοπή
Επικαιρότητα 17.11.25

Τασούλας: Η φωνή του Πολυτεχνείου γίνεται σήμερα χρέος για δημοκρατική πολιτεία και προκοπή

Στεφάνι στο μνημείο του Πολυτεχνείου, κατέθεσε νωρίς το πρωί της Δευτέρας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας - Τι αναφέρει στο μήνυμά του για την επέτειο

Σύνταξη
Το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο αλλάζει ιδιοκτησία: 22 δισ. ευρώ από funds σε τέσσερα χρόνια
Ποδόσφαιρο 17.11.25

Το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο αλλάζει ιδιοκτησία: 22 δισ. ευρώ από funds σε τέσσερα χρόνια

Το 36% των ομάδων των Big Five έχει πλέον εξωτερικό επενδυτή – Από την Ατλέτικο και τη Μίλαν μέχρι τη Μάντσεστερ Σίτι, το ιδιωτικό κεφάλαιο διαμορφώνει ένα νέο, πιο επιχειρηματικό και λιγότερο ρομαντικό ποδόσφαιρο

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Φάμελλος: Το Πολυτεχνείο ζει και μας καλεί σε νέους αγώνες
Πολιτική Γραμματεία 17.11.25

Φάμελλος: Το Πολυτεχνείο ζει και μας καλεί σε νέους αγώνες

«Οι νέοι και οι νέες του Νοέμβρη του Πολυτεχνείου του 1973, έδωσαν ένα μήνυμα, ότι με αγώνες κατακτιούνται τα δικαιώματά μας και η Δημοκρατία απαιτεί αγώνες και θυσία», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος.

Σύνταξη
Μπανγκλαντές: Η ανατραπείσα πρωθυπουργός Σεΐχ Χασίνα καταδικάστηκε σε θάνατο για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας
Κόσμος 17.11.25

Η ανατραπείσα πρωθυπουργός του Μπανγκαλντές καταδικάστηκε σε θάνατο για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

Η Σεΐχ Χασίνα βρίσκεται στην Ινδία όπου κατέφυγε μετά την εξέγερση στο Μπανγκλαντές που οδήγησε στην ανατροπή της εν μέσω αιματηρής καταστολής

Σύνταξη
Ράνια Καρατζαφέρη: Τι είπε η δημοσιογράφος που συνελήφθη για απειλή και εξύβριση αστυνομικών
Ελλάδα 17.11.25

Ράνια Καρατζαφέρη: Τι είπε η δημοσιογράφος που συνελήφθη για απειλή και εξύβριση αστυνομικών

Η Ράνια Καρατζαφέρη είναι η δημοσιογράφος που ενεπλάκη στο επεισόδιο με αστυνομικούς στην Αττική Οδό - «Αισθάνθηκα κατάχρηση εξουσίας» λέει και δίνει τη δική της εκδοχή για το περιστατικό

Σύνταξη
9 φορείς, 7 χώρες, 1 στόχος: Υποστηρίζοντας μια πιο «έξυπνη» περιοχή Αδριατικής-Ιονίου
Διεθνής συνεργασία 17.11.25

9 φορείς, 7 χώρες, 1 στόχος: Υποστηρίζοντας μια πιο «έξυπνη» περιοχή Αδριατικής-Ιονίου

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας για την ψηφιακή μετάβαση των δημοσίων υπηρεσιών των χωρών της περιοχής Αδριατικής-Ιονίου.

Σύνταξη
«Οι ταινίες δεν είναι αυτό που κάνω, αλλά αυτό που είμαι»: Με 35 χρόνια καθυστέρηση ο Τομ Κρουζ πήρε ένα Όσκαρ – έστω και τιμητικό
Έπρεπε 17.11.25

«Οι ταινίες δεν είναι αυτό που κάνω, αλλά αυτό που είμαι»: Με 35 χρόνια καθυστέρηση ο Τομ Κρουζ πήρε ένα Όσκαρ – έστω και τιμητικό

Στα 63 του χρόνια, ο Τομ Κρουζ είδε να μπαίνει στη συλλογή του το μοναδικό βραβείο που του έλειπε: ένα Όσκαρ. Έστω κι αν έπρεπε να το είχε κερδίσει τουλάχιστον μια φορά τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Δένδιας για επέτειο Πολυτεχνείου: Τιμάμε όσους αγωνίστηκαν για τη Δημοκρατία
Πολιτική 17.11.25

Δένδιας για επέτειο Πολυτεχνείου: Τιμάμε όσους αγωνίστηκαν για τη Δημοκρατία

«Εξέφρασαν ομόθυμα, ανεξαρτήτως ιδεολογικής προέλευσης ή πολιτικής ένταξης, την αντίθεσή τους σε ένα καθεστώς που κατέστειλε τους δημοκρατικούς θεσμούς» αναφέρει μεταξύ άλλων ο κ. Δένδιας

Σύνταξη
Συνήγορος του Καταναλωτή: Καθυστερήσεις και αδικαιολόγητες αρνήσεις αποζημιώσεων από ασφαλιστικές σε ασθενείς
Συνήγορος του Καταναλωτή 17.11.25

Καθυστερήσεις και αδικαιολόγητες αρνήσεις αποζημιώσεων από ασφαλιστικές σε ασθενείς - Οι παγίδες

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή επισημαίνει τις παράτυπες τακτικές ασφαλιστικών εταιρειών και υπογραμμίζει τη σημασία της διαμεσολάβησης από ανεξάρτητες αρχές

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο