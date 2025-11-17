science
Αντί να φοβόμαστε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μας κλέψει τις δουλειές, μήπως πρέπει απλά να συνεργαστούμε;
17 Νοεμβρίου 2025

Αντί να φοβόμαστε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μας κλέψει τις δουλειές, μήπως πρέπει απλά να συνεργαστούμε;

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι καναδικές επιχειρήσεις βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης, που περιλαμβάνει τους εργαζομένους τους. Ποιες χώρες πρωτοστατούν στην Ευρώπη;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
A
A
Vita.gr
Τι πραγματικά σημαίνει «χημεία στο σεξ»;

Τι πραγματικά σημαίνει «χημεία στο σεξ»;

Spotlight

Η τεχνητή νοημοσύνη εισέρχεται σε πολλούς χώρους εργασίας, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, και οι εργαζόμενοι στην Ευρώπη το γνωρίζουν αυτό.

Μια νέα έρευνα της εταιρείας ανθρώπινου δυναμικού Adecco σε 37.500 άτομα σε 30 χώρες — οι περισσότερες από τις οποίες είναι ευρωπαϊκές — δείχνει ότι το 55% από αυτούς αναμένουν οι εργοδότες να ενσωματώσουν την τεχνητή νοημοσύνη στις ροές εργασίας τους εντός ενός έτους.

Ωστόσο, οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν περιλαμβάνουν ακόμη τους υπαλλήλους στο σχεδιασμό διαδικασιών που ενσωματώνουν τεχνητή νοημοσύνη: ο παγκόσμιος μέσος όρος των ατόμων που δηλώνουν ότι τους ζητείται η γνώμη τους για τρόπους εργασίας με τεχνητή νοημοσύνη ανέρχεται σε 30%.

Η Κίνα και η Ευρώπη υστερούν ελαφρώς με 23% και 29% αντίστοιχα, σε σύγκριση με το ποσοστό συμμετοχής των εργαζομένων στην Αμερική (37%) και τον Καναδά (50%), σύμφωνα με το euronews.

Εστιάζοντας συγκεκριμένα στις ευρωπαϊκές χώρες, το ποσοστό στη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ολλανδία είναι 36% — υψηλότερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο — με την Ελβετία και τη Σλοβενία να ηγούνται της ηπείρου (41%).

Οι «έτοιμοι για το μέλλον»

Η έρευνα δείχνει επίσης ότι οι εργαζόμενοι που είναι «έτοιμοι για το μέλλον» είναι πολύ πιο πιθανό να εμπλακούν σε αποφάσεις που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη στον χώρο εργασίας, με το ποσοστό μεταξύ τους να φτάνει το 41%.

Σύμφωνα με την Adecco, οι έτοιμοι για το μέλλον εργαζόμενοι είναι εκείνοι που ήδη, και προληπτικά, πειραματίζονται με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία τους και είναι περίεργοι να μάθουν νέες δεξιότητες, ακόμη και εκτός των ωρών εργασίας.

Το υψηλότερο ποσοστό εργαζομένων έτοιμων για το μέλλον στην Ευρώπη εντοπίστηκε στην Ισπανία — τρίτη παγκοσμίως (7%) και ισόπαλη με την Ινδία.

«Αγκαλιάζουν τις νέες τεχνολογίες και έχουν ευέλικτες δεξιότητες», δήλωσε η εταιρεία ανθρώπινου δυναμικού, προσθέτοντας ότι είναι πιο πιθανό να απαντήσουν θετικά σε ερωτήσεις όπως «Η τεχνητή νοημοσύνη με έχει κάνει παραγωγικό».

Η Adecco προσθέτει ότι αυτοί οι εργαζόμενοι «δεν βρίσκονται απλά», αλλά «υποστηρίζονται από τους εργοδότες τους για να γίνουν ταλαντούχοι εργαζόμενοι με υψηλή απόδοση».

«Δεν θα μείνουν με σταυρωμένα χέρια αν δεν καταλαβαίνουν πώς ή πού ταιριάζουν, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζει να αναδιαμορφώνει γρήγορα το εργατικό δυναμικό», ανέφερε η εταιρεία.

Σε αυτό το πλαίσιο, το να είναι κανείς έτοιμος για το μέλλον και να εξελίσσεται επαγγελματικά γίνεται όλο και πιο σημαντικό.

Το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι θα παραμείνουν στον εργοδότη τους για τους επόμενους 12 μήνες υπό την προϋπόθεση της επαγγελματικής εξέλιξης είναι τώρα στο 33%, μια αύξηση 11 μονάδων από το 2024.

Πόσο αισιόδοξοι είναι οι εργαζόμενοι για τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης;

Οι περισσότεροι εργαζόμενοι που συμμετείχαν στη συνέντευξη δεν φαίνεται να φοβούνται την τεχνητή νοημοσύνη: περίπου το 76% πιστεύει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να δημιουργήσει περισσότερες θέσεις εργασίας, ενώ μόνο το 23% προβλέπει απολύσεις λόγω της τεχνητής νοημοσύνης.

Η πιο θετική χώρα, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και παγκοσμίως, φαίνεται να είναι η Γερμανία: το 93% δηλώνει ότι πιστεύει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα δημιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες εργασίας από όσες θα αφαιρέσει.

Στην πραγματικότητα, το 77% των εργαζομένων παγκοσμίως δηλώνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη τους επιτρέπει πλέον να εκτελούν εργασίες που δεν μπορούσαν να εκτελέσουν στο παρελθόν.

Αυτό σημαίνει ότι έχουν περισσότερο χρόνο για να εκτελούν καθήκοντα όπως στρατηγική σκέψη και έλεγχος της ποιότητας και της ακρίβειας της εργασίας, καθώς και για να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και να γίνουν πιο δημιουργικοί.

Τελικά, τα τρία τέταρτα των εργαζομένων δηλώνουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει ήδη αλλάξει ή θα αλλάξει την εργασία τους, για παράδειγμα, τροποποιώντας τις δραστηριότητες που εκτελούνται στην εργασία ή αναδιαμορφώνοντας τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη θέση.

Η σύσταση της Adecco προς τους εργοδότες είναι να καθοδηγήσουν τους υπαλλήλους στην ανάπτυξη «νέων, προστιθέμενης αξίας ικανοτήτων μέσω στοχευμένης αναβάθμισης των δεξιοτήτων και επαγγελματικής εξέλιξης».

«Τοποθετήστε την τεχνητή νοημοσύνη ως ένα εργαλείο που συμπληρώνει, ενισχύει και αυξάνει τις ανθρώπινες προσπάθειες και, ως εκ τούτου, ενδυναμώνει τους υπαλλήλους», δήλωσε η εταιρεία.

