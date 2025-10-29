science
Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
Η τεχνητή νοημοσύνη «κουρεύει» τις δουλειές γραφείου – Χιλιάδες θέσεις εργασίας γίνονται καπνός
29 Οκτωβρίου 2025 | 09:00

Η τεχνητή νοημοσύνη «κουρεύει» τις δουλειές γραφείου – Χιλιάδες θέσεις εργασίας γίνονται καπνός

Αυξημένες είναι οι απολύσεις σε θέσεις γραφείου, με την τεχνητή νοημοσύνη να καταλαμβάνει όλο και περισσότερο χώρο, κτίζοντας ένα αβέβαιο αύριο

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Η τεχνητή νοημοσύνη έχει αρχίσει να καταλαμβάνει τις εργασιακές θέσεις γραφείου, με αποτέλεσμα χιλιάδες άτομα να μένουν ξαφνικά στον αέρα, όχι μόνο επειδή απολύονται, αλλά αδυνατώντας να αποκατασταθούν επαγγελματικά σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Χιλιάδες απολύσεις από μεγάλες εταιρείες

Η Amazon ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ότι θα προχωρήσει σε περικοπή 14.000 θέσεων εργασίας, με σχέδια να απολύσει τελικά έως και το 10% του διοικητικού προσωπικού της. Η United Parcel Service ανακοίνωσε την Τρίτη ότι είχε μειώσει το διοικητικό της προσωπικό κατά περίπου 14.000 θέσεις τους τελευταίους 22 μήνες, λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση της αλυσίδας καταστημάτων Target ότι θα προχωρήσει σε περικοπές 1.800 θέσεων εργασίας, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Νωρίτερα τον Οκτώβριο, υπάλληλοι γραφείου από εταιρείες όπως η Rivian Automotive, η Molson Coors , η Booz Allen Hamilton και η General Motors απολύθηκαν ή ενημερώθηκαν ότι έχουν προγραμματιστεί απολύσεις. Δεκάδες χιλιάδες απολυμένοι υπάλληλοι γραφείου εισέρχονται σε μια στάσιμη αγορά εργασίας που δεν φαίνεται να έχει θέση για αυτούς.

Η ταυτότητα και ο φορητός υπολογιστής της 55χρονης απενεργοποιήθηκαν.

Στις 5:30 π.μ. μίας Τρίτης, η Κέλι Γουίλιαμσον ξύπνησε από ένα ανησυχητικό μήνυμα κειμένου από τον εργοδότη της, την Amazon’s Whole Foods Market, που την προέτρεπε να ελέγξει το email της.

«Έλεγξε το email το συντομότερο δυνατό και μείνε σπίτι σήμερα», έλεγε το μήνυμα. Η θέση της Γουίλιαμσον στην ομάδα προστασίας περιουσιακών στοιχείων καταργήθηκε. Η ταυτότητα και ο φορητός υπολογιστής της 55χρονης απενεργοποιήθηκαν. Της δόθηκαν 90 ημέρες για να βρει άλλη δουλειά στην εταιρεία. Είπε ότι τα προσωπικά της αντικείμενα της αποστέλλονται ταχυδρομικά.

Αβεβαιότητα στο εργασιακό τοπίο με την τεχνητή νοημοσύνη να κερδίζει έδαφος

Στις Ηνωμένες Πολιτείες διαμορφώνεται μια νέα κανονικότητα στον τομέα της απασχόλησης. Οι μεγάλοι εργοδότες προβαίνουν σε περικοπές, μειώνοντας σημαντικά τις θέσεις των υπαλλήλων γραφείου και αφήνοντας λιγότερες ευκαιρίες για έμπειρους και νέους εργαζόμενους που βασίζονταν σε καλά αμειβόμενες θέσεις γραφείου για να συντηρήσουν τις οικογένειές τους και να χρηματοδοτήσουν τη συνταξιοδότησή τους. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, σχεδόν δύο εκατομμύρια άτομα στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι άνεργα για 27 εβδομάδες ή περισσότερο.

Πίσω από το κύμα απολύσεων υπαλλήλων γραφείου, εν μέρει, βρίσκεται η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης από τις εταιρείες, η οποία, όπως ελπίζουν τα στελέχη, θα μπορεί να αναλάβει μεγαλύτερο μέρος της εργασίας που έκαναν οι καλά αμειβόμενοι υπάλληλοι γραφείου. Οι επενδυτές έχουν πιέσει τα ανώτατα στελέχη να εργαστούν πιο αποτελεσματικά με λιγότερους υπαλλήλους. Παράγοντες που οδηγούν σε επιβράδυνση των προσλήψεων περιλαμβάνουν την πολιτική αβεβαιότητα και το υψηλότερο κόστος.

Εν τω μεταξύ, οι ευκαιρίες για εργαζομένους πρώτης γραμμής, εργάτες ή εξειδικευμένους εργαζόμενους αυξάνονται.

Η αλληλουχία των αναδιαρθρώσεων έχει δημιουργήσει ένα αίσθημα ανασφάλειας τόσο στους διευθυντές όσο και στο προσωπικό, τονίζει η Wall Street Journal. Επίσης, περιορίζει τις επιλογές όσων αναζητούν εργασία. Περίπου το 20% των Αμερικανών που συμμετείχαν στην έρευνα του WSJ-NORC φέτος δήλωσαν ότι ήταν πολύ ή εξαιρετικά σίγουροι ότι θα μπορούσαν να βρουν μια καλή δουλειά αν το ήθελαν, ποσοστό χαμηλότερο από τα προηγούμενα χρόνια.

Εν τω μεταξύ, οι ευκαιρίες για εργαζομένους πρώτης γραμμής, εργάτες ή εξειδικευμένους εργαζόμενους αυξάνονται. Οι εταιρείες αναφέρουν έλλειψη εργαζομένων στους τομείς του εμπορίου, της υγειονομικής περίθαλψης, της φιλοξενίας και των κατασκευών, ενώ έχουν σταματήσει τις προσλήψεις συμβούλων και διευθυντικών στελεχών, απολύουν προσωπικό στον τομέα του λιανικού εμπορίου και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για την εκτέλεση εργασιών λογιστικής και παρακολούθησης απατών.

Ένα σύστημα υπό κατάρρευση

«Το σύστημα φαίνεται να έχει καταρρεύσει», δήλωσε ο Κρις Ριντ, 33 ετών, ο οποίος απολύθηκε πριν από ένα χρόνο από τη θέση του στον τομέα των πωλήσεων τεχνολογίας, στον οποίο εργαζόταν για πάνω από μια δεκαετία.

Ο Ριντ πρόσφατα δέχτηκε μια θέση εργασίας ως πωλητής αυτοκινήτων Toyota, μετά από 10 μήνες αναζήτησης εργασίας. Ο ίδιος συντηρεί τα τρία του παιδιά, ηλικίας 10, 8 και 6 ετών, και τη σύζυγό του, που είναι φοιτήτρια και δεν εργάζεται. «Στον τομέα της τεχνολογίας, έχω τα προσόντα και την εμπειρία», δήλωσε ο Ριντ. «Δεν κατάφερα να πάρω καμία από αυτές τις θέσεις εργασίας».

Μετά την απόλυσή του, είπε ότι υπέβαλε αίτηση για περισσότερες από 1.000 θέσεις εργασίας. Για να τα βγάλει πέρα, καλύπτοντας τα έξοδα για φαγητό, βενζίνη, κοινές παροχές και δύο δόσεις για το αυτοκίνητο, ο Ριντ είπε ότι άδειασε το συνταξιοδοτικό του ταμείο και πούλησε μετοχές, κρυπτονομίσματα και τις κάρτες Pokémon που είχε συλλέξει με τον γιο του. Το σπίτι του κατασχέθηκε όταν δεν μπόρεσε να πληρώσει τις δόσεις του στεγαστικού δανείου, είπε.

Ξυπνάει πριν πάνε στο σχολείο και επιστρέφει στο σπίτι αφού αυτά έχουν πέσει για ύπνο.

Αυτό το καλοκαίρι, ένας φίλος του τον σύστησε για τη θέση εργασίας στην αντιπροσωπεία αυτοκινήτων. Κάνει δύο ώρες ή και περισσότερο κάθε μέρα για να πάει στη δουλειά και συχνά βρίσκεται στο κατάστημα από τις 8:30 π.μ., όταν ανοίγει, μέχρι τις 9 μ.μ., όταν κλείνει.

Αισθάνεται την πίεση από την κακή ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής μετά από αρκετούς μήνες στην δουλειά του. Μερικές φορές περνάει μέρες χωρίς να βλέπει τα παιδιά του. Ξυπνάει πριν πάνε στο σχολείο και επιστρέφει στο σπίτι αφού αυτά έχουν πέσει για ύπνο. Τα βράδια που βάζει τα παιδιά του για ύπνο, η κόρη του αρνείται να τον αφήσει να φύγει.

«Νομίζει ότι δεν θα την δω την επόμενη μέρα», είπε. «Αυτό έχει επηρεάσει πολύ την οικογενειακή μου ζωή».

Οι εκτεθειμένες θέσεις εργασίας

Οι θέσεις εργασίας σε γραφεία που κινδυνεύουν να καταργηθούν είναι θέσεις που πολλοί Αμερικανοί εργαζόμενοι επιθυμούσαν να εξασφαλίσουν. Πλήρωσαν για πτυχία κολεγίου για να πληρούν τις προϋποθέσεις για μια συνέντευξη και στη συνέχεια βρήκαν άνετες θέσεις εργασίας, όπως διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού και μηχανικοί μεσαίου επιπέδου.

Οι θέσεις εργασίας που είναι υψηλότερα αμειβόμενες και απαιτούν πτυχίο πανεπιστημίου είναι πιο εκτεθειμένες στην τεχνητή νοημοσύνη από άλλες θέσεις.

Τώρα, αυτό που κάποτε ήταν μια σταθερή θέση μοιάζει με μια ωρολογιακή βόμβα, με τους υπαλλήλους που ανέβηκαν την εταιρική σκάλα να περιμένουν τη σειρά τους για μια βιντεοκλήση που θα τους ανακοινώσει την τελευταία τους μέρα.

Οι θέσεις εργασίας που είναι υψηλότερα αμειβόμενες και απαιτούν πτυχίο πανεπιστημίου είναι πιο εκτεθειμένες στην τεχνητή νοημοσύνη από άλλες θέσεις, σύμφωνα με οικονομικούς αναλυτές της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Φιλαδέλφειας.

Ακόμα και με την ανάπτυξη της οικονομίας, οι προσλήψεις έχουν μειωθεί, με τους οικονομικούς αναλυτές να αναμένουν επιβράδυνση στη δημιουργία θέσεων εργασίας αυτό το φθινόπωρο. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, οι εταιρείες γίνονται πιο επιλεκτικές και τόσο οι έμπειροι υπάλληλοι όσο και οι νέοι απόφοιτοι πανεπιστημίου που αναζητούν την πρώτη τους εργασία υφίστανται πιέσεις.

Ο Μο Τούεγκ, ο οποίος διευθύνει μια εταιρεία προσλήψεων, δήλωσε ότι έχει παρατηρήσει αύξηση στον αριθμό των 40χρονων που αναζητούν εργασία κατά το τελευταίο έτος. «Μου λένε ότι δεν μπορούν να συμβαδίσουν με την τεχνολογία που υπάρχει», υποστήριξε ο Τούεγκ, της Gobu Associates. «Η τεχνολογία ξεπερνά τις δεξιότητές τους».

Όπως αναφέρει η Wall Street Journal, οι υποψήφιοι για θέσεις εργασίας δήλωσαν ότι απορρίπτονται υπέρ υποψηφίων που έχουν σχεδόν πανομοιότυπη εργασιακή εμπειρία με την απαιτούμενη για τη θέση. Οι εταιρείες μπορούν πλέον να προσλαμβάνουν υπαλλήλους που ανταποκρίνονται ακριβώς στα επιθυμητά προσόντα τους, δήλωσε η Μελίσα Μάρκους, διευθύνουσα σύμβουλος μιας εταιρείας συμβούλων απασχόλησης.

«Οι εταιρείες που έχουν χρήματα να ξοδέψουν αυτή τη στιγμή για την πρόσληψη προσωπικού ζητούν τα πιο απίθανα πράγματα», είπε.

Αυτή η δυναμική συμβάλλει στη μείωση των προσλήψεων σε θέσεις εργασίας entry level. Οι απόφοιτοι του 2025 υπέβαλαν περισσότερες αιτήσεις εργασίας από τους απόφοιτους του 2024, ενώ έλαβαν μικρότερο αριθμό προσφορών, σύμφωνα με την Εθνική Ένωση Κολλεγίων και Εργοδοτών.

AGRO
ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς θα «τρέξει» η ΑΑΔΕ τον έλεγχο των αγροτικών ενισχύσεων

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς θα «τρέξει» η ΑΑΔΕ τον έλεγχο των αγροτικών ενισχύσεων

Φυσικό αέριο
LNG: Ο κίνδυνος από τους «αδρανείς σταθμούς» στην Ευρώπη

LNG: Ο κίνδυνος από τους «αδρανείς σταθμούς» στην Ευρώπη

inWellness
inTown
«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
Η AI υπουργός της Αλβανίας είναι έγκυος με «83 παιδιά», ανακοινώνει ο Έντι Ράμα
Ντιέλα 27.10.25

Η AI υπουργός της Αλβανίας είναι έγκυος με «83 παιδιά», ανακοινώνει ο Έντι Ράμα

Όταν, τον Σεπτέμβριο, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα αποφάσισε να διορίσει υπουργό ένα δημιούργημα της Τεχνητής Νοημοσύνης, επικράτησε ενθουσιασμός, περιέργεια και πανικός

Σύνταξη
Ο μεγάλος αλγόριθμος σε παρακολουθεί: 1 στους 4 χώρους εργασίας στην Ευρώπη παίρνει αποφάσεις μέσω AI
Συνδικάτα vs AI 27.10.25

Ο μεγάλος αλγόριθμος σε παρακολουθεί: 1 στους 4 χώρους εργασίας στην Ευρώπη παίρνει αποφάσεις μέσω AI

Ένας στους τέσσερις χώρους εργασίας στην Ευρώπη λειτουργεί χρησιμοποιώντας αλγόριθμους ή AI. Τα συνδικάτα δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις διαπραγματεύσεις για τα δικαιώματα των εργαζομένων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ρομποτικά σκυλιά και αυτόνομα drone – Πώς η DeepSeek και η ΑΙ γίνονται το νέο όπλο της Κίνας
«Αλγοριθμική κυριαρχία» 27.10.25

Ρομποτικά σκυλιά και αυτόνομα drone – Πώς η DeepSeek και η ΑΙ γίνονται το νέο όπλο της Κίνας

H DeepSeek, πρωτοπόρος της τεχνητής νοημοσύνη στην Κίνα, προσφέρει τις υπηρεσίες της στον κινεζικό στρατό, ο οποίος πάντως συνεχίζει να χρησιμοποιεί αμερικανικά τσιπ για την ΑΙ.

Σύνταξη
Γκάρι Σίλινγκ: «Η GenZ ίσως καταλήξει φτωχότερη στην εποχή της AI – Πρέπει να δουλέψουν σκληρά»
Δύσκολα τα πράγματα 26.10.25

Η GenZ ίσως καταλήξει φτωχότερη στην εποχή της AI - Κορυφαίος οικονομολόγος προειδοποιεί

«Ο κόσμος δεν χρωστάει σε κανέναν μας τα προς το ζην» λέει ο κορυφαίος οικονομολόγος Γκάρι Σίλινγκ και προτρέπει τους νέους να ξεχάσουν την «εύκολη επιτυχία» αν θέλουν να επιβιώσουν στον κόσμο της AI

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Πώς ενισχύει τις κυβερνοεπιθέσεις – Ποιες εταιρείες είναι οι «αγαπημένες» των χάκερς
Ιδιότυπο μπρά ντε φερ 26.10.25

Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη ενισχύει τις κυβερνοεπιθέσεις - Ποιες εταιρείες είναι οι «αγαπημένες» των χάκερς

Πώς θα επιδιώξουν οι αμυνόμενοι σε κυβερνοεπιθέσεις από χάκερς να επωφεληθούν αυτοί από την πρόοδο σε τομείς της Τεχνητής Νοημοσύνης

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η τεχνητή νοημοσύνη σηκώνει μπαϊράκι και μας λέει αυτά που θέλουμε να ακούμε…
Απρόβλεπτη 25.10.25

Η τεχνητή νοημοσύνη σηκώνει μπαϊράκι και μας λέει αυτά που θέλουμε να ακούμε…

Η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί προβληματισμό σχετικά με τον τρόπο που προσπαθεί να προφυλάξει εαυτόν, ενώ παράλληλα λειτουργεί συγκαταβατικά στα ερωτήματα των χρηστών

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Πώς η AI επιδεινώνει τη λειψυδρία στην ΕΕ – Υπό ασφυκτική πίεση η Ελλάδα
«Καμπανάκι» 24.10.25

Πώς η AI επιδεινώνει τη λειψυδρία στην ΕΕ – Υπό ασφυκτική πίεση η Ελλάδα

Τεχνολογικοί κολοσσοί προσφέρουν στην ελληνική κυβέρνηση το δόλωμα της ανάπτυξης μέσω των επενδύσεων για να εξαντλήσουν τους υδάτινους πόρους της χώρας, σύμφωνα με την S&P Global. Η λειψυδρία και η «έλλειψη ολοκληρωμένης σκέψης» συγκεκριμένων πολιτικών.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Λειψυδρία: Εντείνεται η ανησυχία από τη δραματική συρρίκνωση του Μόρνου – Απόκοσμο τοπίο η τεχνητή λίμνη
Λειψυδρία 29.10.25

Εντείνεται η ανησυχία από τη δραματική συρρίκνωση του Μόρνου - Απόκοσμο τοπίο η τεχνητή λίμνη (βίντεο)

«Λογικό να υπάρχει ανησυχία, ειδικά αν ο φετινός χειμώνας έχει λίγα χιόνια και λίγες βροχές» λέει ο διευθυντής ερευνών του Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, για τον κίνδυνο από τη λειψυδρία

Σύνταξη
Τι ενδέχεται να λύσει το τετ-α-τετ Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ – Τα κρίσιμα ζητήματα
Κόσμος 29.10.25

Τι ενδέχεται να λύσει το τετ-α-τετ Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ – Τα κρίσιμα ζητήματα

Συνάντηση θα έχουν ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ, όπου θα συζητήσουν για φλέγοντα ζητήματα που φέρεται να ταλανίζουν αμφότερες πλευρές εδώ και αρκετό καιρό

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ολλανδία: Στις κάλπες για τρίτη φορά μέσα σε πέντε χρόνια – Ποια είναι τα προγνωστικά
Κλίμα πόλωσης 29.10.25

Στις κάλπες οι Ολλανδοί για τρίτη φορά μέσα σε πέντε χρόνια - Ποια είναι τα προγνωστικά

Η πολιτική κρίση στην Ολλανδία συνεχίζεται καθώς οι εκλογές διεξάγονται σε ένα ιδιαίτερα πολωμένο κλίμα - Μικρές πιθανότητες για τον ακροδεξιό Βίλντερς να γίνει πρωθυπουργός

Σύνταξη
Οι γυναίκες του Αφγανιστάν ξαναφορούν τα ποδοσφαιρικά τους παπούτσια
Ποδόσφαιρο 29.10.25

Οι γυναίκες του Αφγανιστάν ξαναφορούν τα ποδοσφαιρικά τους παπούτσια

Τέσσερα χρόνια μετά την απαγόρευση κάθε γυναικείου αθλητισμού στο Αφγανιστάν από τους Ταλιμπάν, η ομάδα Afghan Women United –αποτελούμενη από πρόσφυγες– αγωνίστηκε για πρώτη φορά ξανά σε διεθνές επίπεδο στο Μαρόκο

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Άγνωστος Στρατιώτης: Αντιπολιτευτικά πυρά στην κυβέρνηση – Αποδίδουν «υποκρισία» και «επικοινωνιακή πολιτική»
Πολιτική αντιπαράθεση 29.10.25

Αντιπολιτευτικά πυρά στην κυβέρνηση για τον «Άγνωστο Στρατιώτη» - Αποδίδουν «υποκρισία» και «επικοινωνιακή πολιτική»

Ο Παύλος Χρηστίδης από το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και ο Κώστας Ζαχαριάδης από τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ εκτόξευσαν πυρά κατά της κυβέρνησης για το ζήτημα της τροπολογίας του Αγνώστου Στρατιώτη

Σύνταξη
To NBA σε διαδικασία αυτοκάθαρσης μετά τις συλλήψεις του Ροζιέρ και του Μπίλαπς
Μπάσκετ 29.10.25

To NBA σε διαδικασία αυτοκάθαρσης μετά τις συλλήψεις του Ροζιέρ και του Μπίλαπς

Το NBA αναθεωρεί τις πολιτικές του για τους τραυματίες, την εκπαίδευση του προσωπικού και την εποπτεία των στοιχημάτων, καθώς οι υποθέσεις των δύο αστέρων προκαλούν νέο σοκ στο αμερικανικό μπάσκετ.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ο Τζόκοβιτς βρέθηκε στο ΟΑΚΑ για το Παναθηναϊκός – Μακάμπι: Γιατί αποδοκιμάστηκε από τον κόσμο (vid)
Άλλα Αθλήματα 29.10.25

Ο Τζόκοβιτς βρέθηκε στο ΟΑΚΑ για το Παναθηναϊκός – Μακάμπι: Γιατί αποδοκιμάστηκε από τον κόσμο (vid)

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς βρέθηκε στο ΟΑΚΑ για το Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ και αποδοκιμάστηκε – Ποιος είναι ο λόγος που συνέβη αυτό και ποιοι βρέθηκαν δίπλα του

Σύνταξη
Από αστέρι του Game of Thrones, παθιασμένος με τις επιστήμες: O Άιζακ Χέμπστεντ-Ράιτ είπε όχι στα εκατομμύρια του Χόλιγουντ
Ωραίος 29.10.25

Από αστέρι του Game of Thrones, παθιασμένος με τις επιστήμες: O Άιζακ Χέμπστεντ-Ράιτ είπε όχι στα εκατομμύρια του Χόλιγουντ

Ο Άιζακ Χέμπστεντ-Ράιτ, ο ηθοποιός που έμελλε να γίνει Βασιλιάς του Γουέστερος στο αμφιλεγόμενο φινάλε του Game of Thrones, γύρισε την πλάτη του στο Χόλιγουντ προκειμένου να ασχοληθεί με την νευροεπιστήμη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Χανιά: «Το όπλο το είχα για μπαλωθιές» λέει τώρα ο 23χρονος που σκότωσε τον θείο του στη Γιορτή Κάστανου
Αλλάζει στάση 29.10.25

«Το όπλο το είχα για μπαλωθιές» λέει τώρα ο 23χρονος που σκότωσε τον θείο του στα Χανιά

Υιοθετώντας τη γραμμή της απουσίας προμελέτης για το φονικό στα Χανιά, ο 23χρονος λέει ότι σκοπός του ήταν να ρίξει μπαλωθιές - «Σε ένα κρητικό γλέντι πάνω από τους μισούς έχουν όπλα» λέει ο Λύτρας

Σύνταξη
Ο Παναθηναϊκός και οι σκέψεις για μεταγραφή: Η εμφάνιση του Γιούρτσεβεν και τα δεδομένα για Χολμς και Λεσόρ
Euroleague 29.10.25

Ο Παναθηναϊκός και οι σκέψεις για μεταγραφή: Η εμφάνιση του Γιούρτσεβεν και τα δεδομένα για Χολμς και Λεσόρ

Ο Παναθηναϊκός έχασε τον Ρισόν Χολμς για πάνω από ένα μήνα, ο Ματίας Λεσόρ είναι σε φάση επιστροφής και γενικά έχει ξεμείνει στο «5» μόνο με τον Ομέρ Γιούρτσεβεν – Οι σκέψεις για μεταγραφή και η ατάκα του Αταμάν…

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της δημοκρατίας (Μέρος Ζ’)
Language 29.10.25

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της δημοκρατίας (Μέρος Ζ’)

Η έντονη έλξη που ένιωθαν για την Αθήνα οι απλοί πολίτες άλλων ελληνικών πόλεων ήταν απόρροια του γεγονότος ότι το δημοκρατικό της πολίτευμα ήταν συνυφασμένο με την έννοια της ελευθερίας

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Γάζα: Το λουτρό αίματος δεν ανησυχεί τις ΗΠΑ – Το Ισραήλ σκότωσε 100 Παλαιστίνιους, ανάμεσά τους 35 παιδιά
Δεν ανησυχούν οι ΗΠΑ 29.10.25 Upd: 10:54

Λουτρό αίματος: Το Ισραήλ σκότωσε 100 Παλαιστίνιους, ανάμεσά τους 35 παιδιά και... επανήλθε στην εκεχειρία

Εικόνα από το παρελθόν - αλλά και από το μέλλον - στη Γάζα με το Ισραήλ να προχωρά σε μαζικούς βομβαρδισμούς εν μέσω εκεχειρίας

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Κατασκευάζοντας την ατζέντα
Editorial 29.10.25

Κατασκευάζοντας την ατζέντα

Η ατζέντα της δημόσιας συζήτησης σήμερα σε μεγάλο βαθμό χειραγωγείται και κατασκευάζεται. Κάποιος πρέπει να τη γειώσει ξανά στην πραγματικότητα και στα κρίσιμα θέματα.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Δημόσιες επενδύσεις: Μια άλλη πρόταση όταν η λιτότητα είναι η στρατηγική επιλογή στην Ευρώπη
Ο άλλος δρόμος 29.10.25

Δημόσιες επενδύσεις: Μια άλλη πρόταση όταν η λιτότητα είναι η στρατηγική επιλογή στην Ευρώπη

Πώς μπορεί η Ευρώπη να τονώσει ανάπτυξη και απασχόληση, χωρίς να απειλήσει τη βιωσιμότητα του χρέους; Μέσα από δημόσιες επενδύσεις, σύμφωνα με έρευνα στο Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σπουδών Βιέννης

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πώς ταξιδεύουν οι Ευρωπαίοι; Πού ξοδεύουν, τι τρώνε και ποιοι μένουν «πιστοί» στη χώρα τους
Κόσμος 29.10.25

Πώς ταξιδεύουν οι Ευρωπαίοι; Πού ξοδεύουν, τι τρώνε και ποιοι μένουν «πιστοί» στη χώρα τους

Νέα στοιχεία της Eurostat αποκαλύπτουν εντυπωσιακές διαφορές στις ταξιδιωτικές συνήθειες που έχουν οι Ευρωπαίοι, από το πόσα ξοδεύουν μέχρι το πόσο πρόθυμοι είναι να δοκιμάσουν την τοπική κουζίνα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Έχασα τον έλεγχο της δουλειάς μου»: Η Τζένιφερ Λόρενς αποκαλύπτει γιατί έβαλε φρένο στις συνεντεύξεις
«Με κούρασα» 29.10.25

«Έχασα τον έλεγχο της δουλειάς μου»: Η Τζένιφερ Λόρενς αποκαλύπτει γιατί έβαλε φρένο στις συνεντεύξεις

Η Τζένιφερ Λόρενς αποκαλύπτει ότι αποφεύγει πλέον τον Τύπο, καθώς η υπερπροβολή και τα online σχόλια γύρω από την περσόνα της την οδήγησαν σε διετή παύση από το Χόλιγουντ

Σύνταξη
Γλυφάδα: Σοκάρουν τα στοιχεία της επίθεσης στην 70χρονη – Ο δράστης την χτυπούσε ενώ ήταν λιπόθυμη
Χαροπαλεύει 29.10.25

Σοκάρουν τα στοιχεία της επίθεσης στη Γλυφάδα - Ο δράστης χτυπούσε την 70χρονη ενώ ήταν λιπόθυμη

Η γυναίκα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ - Δέχτηκε επίθεση από 38χρονο άστεγο την ώρα που τάιζε αδέσποτες γάτες στη Γλυφάδα - Ο άνδρας έχει αποδράσει 18 φορές από ψυχιατρικά ιδρύματα

Σύνταξη
Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
