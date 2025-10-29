Η τεχνητή νοημοσύνη «κουρεύει» τις δουλειές γραφείου – Χιλιάδες θέσεις εργασίας γίνονται καπνός

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει αρχίσει να καταλαμβάνει τις εργασιακές θέσεις γραφείου, με αποτέλεσμα χιλιάδες άτομα να μένουν ξαφνικά στον αέρα, όχι μόνο επειδή απολύονται, αλλά αδυνατώντας να αποκατασταθούν επαγγελματικά σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Χιλιάδες απολύσεις από μεγάλες εταιρείες

Η Amazon ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ότι θα προχωρήσει σε περικοπή 14.000 θέσεων εργασίας, με σχέδια να απολύσει τελικά έως και το 10% του διοικητικού προσωπικού της. Η United Parcel Service ανακοίνωσε την Τρίτη ότι είχε μειώσει το διοικητικό της προσωπικό κατά περίπου 14.000 θέσεις τους τελευταίους 22 μήνες, λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση της αλυσίδας καταστημάτων Target ότι θα προχωρήσει σε περικοπές 1.800 θέσεων εργασίας, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Νωρίτερα τον Οκτώβριο, υπάλληλοι γραφείου από εταιρείες όπως η Rivian Automotive, η Molson Coors , η Booz Allen Hamilton και η General Motors απολύθηκαν ή ενημερώθηκαν ότι έχουν προγραμματιστεί απολύσεις. Δεκάδες χιλιάδες απολυμένοι υπάλληλοι γραφείου εισέρχονται σε μια στάσιμη αγορά εργασίας που δεν φαίνεται να έχει θέση για αυτούς.

Η ταυτότητα και ο φορητός υπολογιστής της 55χρονης απενεργοποιήθηκαν.

Στις 5:30 π.μ. μίας Τρίτης, η Κέλι Γουίλιαμσον ξύπνησε από ένα ανησυχητικό μήνυμα κειμένου από τον εργοδότη της, την Amazon’s Whole Foods Market, που την προέτρεπε να ελέγξει το email της.

«Έλεγξε το email το συντομότερο δυνατό και μείνε σπίτι σήμερα», έλεγε το μήνυμα. Η θέση της Γουίλιαμσον στην ομάδα προστασίας περιουσιακών στοιχείων καταργήθηκε. Η ταυτότητα και ο φορητός υπολογιστής της 55χρονης απενεργοποιήθηκαν. Της δόθηκαν 90 ημέρες για να βρει άλλη δουλειά στην εταιρεία. Είπε ότι τα προσωπικά της αντικείμενα της αποστέλλονται ταχυδρομικά.

Αβεβαιότητα στο εργασιακό τοπίο με την τεχνητή νοημοσύνη να κερδίζει έδαφος

Στις Ηνωμένες Πολιτείες διαμορφώνεται μια νέα κανονικότητα στον τομέα της απασχόλησης. Οι μεγάλοι εργοδότες προβαίνουν σε περικοπές, μειώνοντας σημαντικά τις θέσεις των υπαλλήλων γραφείου και αφήνοντας λιγότερες ευκαιρίες για έμπειρους και νέους εργαζόμενους που βασίζονταν σε καλά αμειβόμενες θέσεις γραφείου για να συντηρήσουν τις οικογένειές τους και να χρηματοδοτήσουν τη συνταξιοδότησή τους. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, σχεδόν δύο εκατομμύρια άτομα στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι άνεργα για 27 εβδομάδες ή περισσότερο.

Πίσω από το κύμα απολύσεων υπαλλήλων γραφείου, εν μέρει, βρίσκεται η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης από τις εταιρείες, η οποία, όπως ελπίζουν τα στελέχη, θα μπορεί να αναλάβει μεγαλύτερο μέρος της εργασίας που έκαναν οι καλά αμειβόμενοι υπάλληλοι γραφείου. Οι επενδυτές έχουν πιέσει τα ανώτατα στελέχη να εργαστούν πιο αποτελεσματικά με λιγότερους υπαλλήλους. Παράγοντες που οδηγούν σε επιβράδυνση των προσλήψεων περιλαμβάνουν την πολιτική αβεβαιότητα και το υψηλότερο κόστος.

Εν τω μεταξύ, οι ευκαιρίες για εργαζομένους πρώτης γραμμής, εργάτες ή εξειδικευμένους εργαζόμενους αυξάνονται.

Η αλληλουχία των αναδιαρθρώσεων έχει δημιουργήσει ένα αίσθημα ανασφάλειας τόσο στους διευθυντές όσο και στο προσωπικό, τονίζει η Wall Street Journal. Επίσης, περιορίζει τις επιλογές όσων αναζητούν εργασία. Περίπου το 20% των Αμερικανών που συμμετείχαν στην έρευνα του WSJ-NORC φέτος δήλωσαν ότι ήταν πολύ ή εξαιρετικά σίγουροι ότι θα μπορούσαν να βρουν μια καλή δουλειά αν το ήθελαν, ποσοστό χαμηλότερο από τα προηγούμενα χρόνια.

Εν τω μεταξύ, οι ευκαιρίες για εργαζομένους πρώτης γραμμής, εργάτες ή εξειδικευμένους εργαζόμενους αυξάνονται. Οι εταιρείες αναφέρουν έλλειψη εργαζομένων στους τομείς του εμπορίου, της υγειονομικής περίθαλψης, της φιλοξενίας και των κατασκευών, ενώ έχουν σταματήσει τις προσλήψεις συμβούλων και διευθυντικών στελεχών, απολύουν προσωπικό στον τομέα του λιανικού εμπορίου και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για την εκτέλεση εργασιών λογιστικής και παρακολούθησης απατών.

Ένα σύστημα υπό κατάρρευση

«Το σύστημα φαίνεται να έχει καταρρεύσει», δήλωσε ο Κρις Ριντ, 33 ετών, ο οποίος απολύθηκε πριν από ένα χρόνο από τη θέση του στον τομέα των πωλήσεων τεχνολογίας, στον οποίο εργαζόταν για πάνω από μια δεκαετία.

Ο Ριντ πρόσφατα δέχτηκε μια θέση εργασίας ως πωλητής αυτοκινήτων Toyota, μετά από 10 μήνες αναζήτησης εργασίας. Ο ίδιος συντηρεί τα τρία του παιδιά, ηλικίας 10, 8 και 6 ετών, και τη σύζυγό του, που είναι φοιτήτρια και δεν εργάζεται. «Στον τομέα της τεχνολογίας, έχω τα προσόντα και την εμπειρία», δήλωσε ο Ριντ. «Δεν κατάφερα να πάρω καμία από αυτές τις θέσεις εργασίας».

Μετά την απόλυσή του, είπε ότι υπέβαλε αίτηση για περισσότερες από 1.000 θέσεις εργασίας. Για να τα βγάλει πέρα, καλύπτοντας τα έξοδα για φαγητό, βενζίνη, κοινές παροχές και δύο δόσεις για το αυτοκίνητο, ο Ριντ είπε ότι άδειασε το συνταξιοδοτικό του ταμείο και πούλησε μετοχές, κρυπτονομίσματα και τις κάρτες Pokémon που είχε συλλέξει με τον γιο του. Το σπίτι του κατασχέθηκε όταν δεν μπόρεσε να πληρώσει τις δόσεις του στεγαστικού δανείου, είπε.

Ξυπνάει πριν πάνε στο σχολείο και επιστρέφει στο σπίτι αφού αυτά έχουν πέσει για ύπνο.

Αυτό το καλοκαίρι, ένας φίλος του τον σύστησε για τη θέση εργασίας στην αντιπροσωπεία αυτοκινήτων. Κάνει δύο ώρες ή και περισσότερο κάθε μέρα για να πάει στη δουλειά και συχνά βρίσκεται στο κατάστημα από τις 8:30 π.μ., όταν ανοίγει, μέχρι τις 9 μ.μ., όταν κλείνει.

Αισθάνεται την πίεση από την κακή ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής μετά από αρκετούς μήνες στην δουλειά του. Μερικές φορές περνάει μέρες χωρίς να βλέπει τα παιδιά του. Ξυπνάει πριν πάνε στο σχολείο και επιστρέφει στο σπίτι αφού αυτά έχουν πέσει για ύπνο. Τα βράδια που βάζει τα παιδιά του για ύπνο, η κόρη του αρνείται να τον αφήσει να φύγει.

«Νομίζει ότι δεν θα την δω την επόμενη μέρα», είπε. «Αυτό έχει επηρεάσει πολύ την οικογενειακή μου ζωή».

Οι εκτεθειμένες θέσεις εργασίας

Οι θέσεις εργασίας σε γραφεία που κινδυνεύουν να καταργηθούν είναι θέσεις που πολλοί Αμερικανοί εργαζόμενοι επιθυμούσαν να εξασφαλίσουν. Πλήρωσαν για πτυχία κολεγίου για να πληρούν τις προϋποθέσεις για μια συνέντευξη και στη συνέχεια βρήκαν άνετες θέσεις εργασίας, όπως διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού και μηχανικοί μεσαίου επιπέδου.

Οι θέσεις εργασίας που είναι υψηλότερα αμειβόμενες και απαιτούν πτυχίο πανεπιστημίου είναι πιο εκτεθειμένες στην τεχνητή νοημοσύνη από άλλες θέσεις.

Τώρα, αυτό που κάποτε ήταν μια σταθερή θέση μοιάζει με μια ωρολογιακή βόμβα, με τους υπαλλήλους που ανέβηκαν την εταιρική σκάλα να περιμένουν τη σειρά τους για μια βιντεοκλήση που θα τους ανακοινώσει την τελευταία τους μέρα.

Οι θέσεις εργασίας που είναι υψηλότερα αμειβόμενες και απαιτούν πτυχίο πανεπιστημίου είναι πιο εκτεθειμένες στην τεχνητή νοημοσύνη από άλλες θέσεις, σύμφωνα με οικονομικούς αναλυτές της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Φιλαδέλφειας.

Ακόμα και με την ανάπτυξη της οικονομίας, οι προσλήψεις έχουν μειωθεί, με τους οικονομικούς αναλυτές να αναμένουν επιβράδυνση στη δημιουργία θέσεων εργασίας αυτό το φθινόπωρο. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, οι εταιρείες γίνονται πιο επιλεκτικές και τόσο οι έμπειροι υπάλληλοι όσο και οι νέοι απόφοιτοι πανεπιστημίου που αναζητούν την πρώτη τους εργασία υφίστανται πιέσεις.

Ο Μο Τούεγκ, ο οποίος διευθύνει μια εταιρεία προσλήψεων, δήλωσε ότι έχει παρατηρήσει αύξηση στον αριθμό των 40χρονων που αναζητούν εργασία κατά το τελευταίο έτος. «Μου λένε ότι δεν μπορούν να συμβαδίσουν με την τεχνολογία που υπάρχει», υποστήριξε ο Τούεγκ, της Gobu Associates. «Η τεχνολογία ξεπερνά τις δεξιότητές τους».

Όπως αναφέρει η Wall Street Journal, οι υποψήφιοι για θέσεις εργασίας δήλωσαν ότι απορρίπτονται υπέρ υποψηφίων που έχουν σχεδόν πανομοιότυπη εργασιακή εμπειρία με την απαιτούμενη για τη θέση. Οι εταιρείες μπορούν πλέον να προσλαμβάνουν υπαλλήλους που ανταποκρίνονται ακριβώς στα επιθυμητά προσόντα τους, δήλωσε η Μελίσα Μάρκους, διευθύνουσα σύμβουλος μιας εταιρείας συμβούλων απασχόλησης.

«Οι εταιρείες που έχουν χρήματα να ξοδέψουν αυτή τη στιγμή για την πρόσληψη προσωπικού ζητούν τα πιο απίθανα πράγματα», είπε.

Αυτή η δυναμική συμβάλλει στη μείωση των προσλήψεων σε θέσεις εργασίας entry level. Οι απόφοιτοι του 2025 υπέβαλαν περισσότερες αιτήσεις εργασίας από τους απόφοιτους του 2024, ενώ έλαβαν μικρότερο αριθμό προσφορών, σύμφωνα με την Εθνική Ένωση Κολλεγίων και Εργοδοτών.