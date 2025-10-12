Με φόρα έρχεται η τεχνητή νοημοσύνη (και) στην Ελλάδα αυξάνοντας το αποτύπωμά της στο επιχειρείν. Η υιοθέτηση της επεκτείνεται με ταχείς ρυθμούς με το 34% του συνόλου των επιχειρήσεων να χρησιμοποιεί πλέον σταθερά έναντι 22% πέρυσι. Αυτό το 55% ετήσιο ποσοστό αύξησης είναι το δεύτερο υψηλότερο στην Ευρώπη μετά την Πολωνία.

400.000 ελληνικές επιχειρήσεις αξιοποιούν λύσεις ΤΝ

Σήμερα, περισσότερες από 400.000 ελληνικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη εκ των οποίων περίπου 60.000 τις υιοθέτησαν μέσα στο τελευταίο έτος σύμφωνα με την μελέτη της Αmazon Web Services, η οποία πραγματοποιήθηκε από την Strand Partners σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.000 ελληνικών επιχειρήσεων και 1.000 πολιτών.

Τα οφέλη από την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης είναι σαφή. Το 89% των ελληνικών επιχειρήσεων αναφέρουν αύξηση εσόδων. Η μέση αύξηση προσδιορίζεται στο 18%, γεγονός που φανερώνει τη δύναμη της ΤΝ και τη δυναμική να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και να οδηγήσει στη δημιουργία αξίας.

Μερικά από τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης:

Πάνω από το ένα τρίτο (34%) των επιχειρήσεων στην Ελλάδα χρησιμοποιούν σήμερα τεχνητή νοημοσύνη – με ετήσιο ρυθμό αύξησης από το 2024 της τάξης του 55%.

89% των ελληνικών επιχειρήσεων αναφέρουν αύξηση των εσόδων από την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης, με μέση αύξηση 18%.

Οι νεοφυείς επιχειρήσεις (start up) αναδεικνύονται σε φωτεινό παράδειγμα: πάνω από τις μισές (51%) έχουν υιοθετήσει την τεχνητή νοημοσύνη.

Το 71% των μεγάλων επιχειρήσεων δεν αξιοποιεί ακόμη τις πιο εξελιγμένες χρήσεις της τεχνητής νοημοσύνης, σε σύγκριση με τις νεοσύστατες επιχειρήσεις (40%).

Το χάσμα ψηφιακών δεξιοτήτων είναι το σημαντικότερο εμπόδιο για την υιοθέτηση και επέκταση της ΤΝ για κάθε τύπο επιχείρησης.

Το 78% των ελληνικών επιχειρήσεων δηλώνουν ότι είναι πιο πιθανό να υιοθετήσουν και να επεκτείνουν τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης όταν ο δημόσιος τομέας πρωτοστατεί.

Προηγούνται οι νεοφυείς επιχειρήσεις

Το οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων της Ελλάδας καθιερώνεται με ταχείς ρυθμούς ως κινητήρια δύναμη για τον μετασχηματισμό της χώρας. Οι εταιρείες αυτές σχεδιάζουν εντελώς νέα προϊόντα, υπηρεσίες και επιχειρηματικά μοντέλα που θα ήταν αδιανόητα πριν από λίγα χρόνια.

27% των νεοφυών επιχειρήσεων αξιοποιούν τις πιο προηγμένες χρήσεις της τεχνητής νοημοσύνης, όπως ο συνδυασμός πολλαπλών τύπων εργαλείων ή μοντέλων για την εκτέλεση σύνθετων εργασιών ή τη δημιουργία δικών τους μοντέλων.

Για την προώθηση της καινοτομίας, το 50% των ελληνικών νεοφυών επιχειρήσεων αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη ως μέρος της έρευνας και της ανάπτυξής τους.

Το 51% έχει λανσάρει νέα προϊόντα ή υπηρεσίες βασισμένα στην τεχνητή νοημοσύνη, σε σύγκριση με μόνο το 11% των μεγάλων επιχειρήσεων.

41% έχουν λανσάρει νέες λύσεις εξυπηρέτησης πελατών βασισμένες στην τεχνητή νοημοσύνη – προσπαθώντας να βελτιώσουν την εμπειρία των πελατών τους.

Οι ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις είναι επίσης σίγουρες για το τοπίο που διαμορφώνεται εντός ΕΕ. Το 84% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η Ευρώπη παραμένει ανταγωνιστική ως παγκόσμιος κόμβος για καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις και το 79% αναμένει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μεταμορφώσει τον κλάδο τους μέσα στην επόμενη πενταετία.

Έχουν μείνει πίσω οι μεγάλες επιχειρήσεις

Οι μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα δεν έχουν ακόμη αξιοποιήσει τις πιο προηγμένες χρήσεις της ΤΝ. Εάν αυτό δεν αλλάξει η Ελλάδα κινδυνεύει να αναπτύξει μια «οικονομία δύο ταχυτήτων» όπου οι νεοφυείς επιχειρήσεις θα προχωρούν με την καινοτομία της ΤΝ για να μετασχηματίσουν ολόκληρους κλάδους, ενώ οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις θα εξακολουθούν να χρησιμοποιούν την ΤΝ για βασικούς σκοπούς.

Η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης μεταξύ των μεγάλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει, με το 45% να αναφέρει χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης. Αυτή η ισχυρή βάση δημιουργεί μια σημαντική ευκαιρία για τους οργανισμούς αυτούς να εμβαθύνουν την υιοθέτησή τους και να ξεκλειδώσουν το πλήρες δυναμικό της ΤΝ.

Ωστόσο, για το 71% αυτών των μεγάλων επιχειρήσεων, η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης παραμένει σε βασικές χρήσεις, όπως η αξιοποίηση chatbots για εργασίες ρουτίνας ή την αγορά έτοιμων λύσεων.

Μόνο το 12% των μεγάλων επιχειρήσεων αναφέρει ότι διαθέτει ολοκληρωμένη στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ αντίθετα, το 22% των νεοσύστατων επιχειρήσεων διαθέτει τέτοια στρατηγική.

Παρομοίως, μόλις το 11% των μεγάλων επιχειρήσεων παρέχει ένα νέο προϊόν ή υπηρεσία βασισμένο στην τεχνητή νοημοσύνη, λιγότερο από το ένα τρίτο του ποσοστού των νεοσύστατων επιχειρήσεων (36%). Το χάσμα αυτό υπογραμμίζει τον κίνδυνο οι μεγάλες επιχειρήσεις να μείνουν πίσω στην καινοτομία.

Έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων

Πάντα σύμφωνα με τα συμπεράσματα της μελέτης, η έλλειψη AI και ψηφιακών δεξιοτήτων είναι μία από τις πιο επείγουσες και εκτεταμένες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ελληνικές επιχειρήσεις, όσον αφορά την ικανότητά τους να υιοθετήσουν, να κλιμακώσουν και να καινοτομήσουν. Παρά τον αυξανόμενο ενθουσιασμό για την AI, μόνο το 18% των εταιρειών δηλώνουν ότι διαθέτουν ισχυρές εσωτερικές δεξιότητες και το 45% δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να βρουν ταλέντα με την τεχνογνωσία που απαιτείται για την εφαρμογή και τη διαχείριση λύσεων AI.

​Το έλλειμμα δεξιοτήτων αυξάνει το κόστος και καταπνίγει την καινοτομία. Το 54% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι η έλλειψη δεξιοτήτων τεχνητής νοημοσύνης εμποδίζει την καινοτομία. Το έλλειμμα δεξιοτήτων κοστίζει στις επιχειρήσεις: Το 47% αναφέρει αύξηση του λειτουργικού κόστους λόγω της έλλειψης επαρκών ψηφιακών δεξιοτήτων.

Δεδομένου ότι η γνώση της τεχνητής νοημοσύνης αναμένεται να απαιτηθεί στο 45% των νέων θέσεων εργασίας εντός τριών ετών, η γεφύρωση αυτού του χάσματος είναι ζωτικής σημασίας για το οικονομικό μέλλον της Ελλάδας.

Μαζί με τις δεξιότητες, οι επιχειρήσεις εντοπίζουν επιπλέον βασικά εμπόδια που εξακολουθούν να εμποδίζουν την υιοθέτηση και την καινοτομία της ΤΝ από τις επιχειρήσεις. Αν δεν αντιμετωπιστούν, τα εμπόδια αυτά κινδυνεύουν να επιβραδύνουν την πρόοδο της Ελλάδας.