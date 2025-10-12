newspaper
12.10.2025 | 22:00
Συναγερμός στο Λιμενικό: Έρευνες για τον εντοπισμό άνδρα που έπεσε στη θάλασσα
Συμβαίνει τώρα:
12.10.2025 | 20:17
Σεισμός 3,9 Ρίχτερ στη νότια Κρήτη
Τεχνητή νοημοσύνη: Οι ελληνικές επιχειρήσεις στην εποχή της AI – Η διείσδυση της στο επιχειρείν
Οικονομικές Ειδήσεις 12 Οκτωβρίου 2025 | 21:15

Τεχνητή νοημοσύνη: Οι ελληνικές επιχειρήσεις στην εποχή της AI – Η διείσδυση της στο επιχειρείν

Η τεχνητή νοημοσύνη στην Ελλάδα επεκτείνεται με ταχείς ρυθμούς. Το 34% του συνόλου των επιχειρήσεων την χρησιμοποιεί πλέον σταθερά.

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
Spotlight

Με φόρα έρχεται η τεχνητή νοημοσύνη (και) στην Ελλάδα αυξάνοντας το αποτύπωμά της στο επιχειρείν. Η υιοθέτηση της επεκτείνεται με ταχείς ρυθμούς με το 34% του συνόλου των επιχειρήσεων να χρησιμοποιεί πλέον σταθερά έναντι 22% πέρυσι. Αυτό το 55% ετήσιο ποσοστό αύξησης είναι το δεύτερο υψηλότερο στην Ευρώπη μετά την Πολωνία.

400.000 ελληνικές επιχειρήσεις αξιοποιούν λύσεις ΤΝ

Σήμερα, περισσότερες από 400.000 ελληνικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη εκ των οποίων περίπου 60.000 τις υιοθέτησαν μέσα στο τελευταίο έτος σύμφωνα με την μελέτη της Αmazon Web Services, η οποία πραγματοποιήθηκε από την Strand Partners σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.000 ελληνικών επιχειρήσεων και 1.000 πολιτών.

Τα οφέλη από την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης είναι σαφή. Το 89% των ελληνικών επιχειρήσεων αναφέρουν αύξηση εσόδων. Η μέση αύξηση προσδιορίζεται στο 18%, γεγονός που φανερώνει τη δύναμη της ΤΝ και τη δυναμική να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και να οδηγήσει στη δημιουργία αξίας.

Μερικά από τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης:

  • Πάνω από το ένα τρίτο (34%) των επιχειρήσεων στην Ελλάδα χρησιμοποιούν σήμερα τεχνητή νοημοσύνη – με ετήσιο ρυθμό αύξησης από το 2024 της τάξης του 55%.
  • 89% των ελληνικών επιχειρήσεων αναφέρουν αύξηση των εσόδων από την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης, με μέση αύξηση 18%.
  • Οι νεοφυείς επιχειρήσεις (start up) αναδεικνύονται σε φωτεινό παράδειγμα: πάνω από τις μισές (51%) έχουν υιοθετήσει την τεχνητή νοημοσύνη.
  • Το 71% των μεγάλων επιχειρήσεων δεν αξιοποιεί ακόμη τις πιο εξελιγμένες χρήσεις της τεχνητής νοημοσύνης, σε σύγκριση με τις νεοσύστατες επιχειρήσεις (40%).
  • Το χάσμα ψηφιακών δεξιοτήτων είναι το σημαντικότερο εμπόδιο για την υιοθέτηση και επέκταση της ΤΝ για κάθε τύπο επιχείρησης.
  • Το 78% των ελληνικών επιχειρήσεων δηλώνουν ότι είναι πιο πιθανό να υιοθετήσουν και να επεκτείνουν τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης όταν ο δημόσιος τομέας πρωτοστατεί.

Προηγούνται οι νεοφυείς επιχειρήσεις

Το οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων της Ελλάδας καθιερώνεται με ταχείς ρυθμούς ως κινητήρια δύναμη για τον μετασχηματισμό της χώρας. Οι εταιρείες αυτές σχεδιάζουν εντελώς νέα προϊόντα, υπηρεσίες και επιχειρηματικά μοντέλα που θα ήταν αδιανόητα πριν από λίγα χρόνια.

  • 27% των νεοφυών επιχειρήσεων αξιοποιούν τις πιο προηγμένες χρήσεις της τεχνητής νοημοσύνης, όπως ο συνδυασμός πολλαπλών τύπων εργαλείων ή μοντέλων για την εκτέλεση σύνθετων εργασιών ή τη δημιουργία δικών τους μοντέλων.
  • Για την προώθηση της καινοτομίας, το 50% των ελληνικών νεοφυών επιχειρήσεων αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη ως μέρος της έρευνας και της ανάπτυξής τους.
  • Το 51% έχει λανσάρει νέα προϊόντα ή υπηρεσίες βασισμένα στην τεχνητή νοημοσύνη, σε σύγκριση με μόνο το 11% των μεγάλων επιχειρήσεων.
  • 41% έχουν λανσάρει νέες λύσεις εξυπηρέτησης πελατών βασισμένες στην τεχνητή νοημοσύνη – προσπαθώντας να βελτιώσουν την εμπειρία των πελατών τους.

Οι ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις είναι επίσης σίγουρες για το τοπίο που διαμορφώνεται εντός ΕΕ. Το 84% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η Ευρώπη παραμένει ανταγωνιστική ως παγκόσμιος κόμβος για καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις και το 79% αναμένει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μεταμορφώσει τον κλάδο τους μέσα στην επόμενη πενταετία.

Έχουν μείνει πίσω οι μεγάλες επιχειρήσεις

Οι μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα δεν έχουν ακόμη αξιοποιήσει τις πιο προηγμένες χρήσεις της ΤΝ. Εάν αυτό δεν αλλάξει η Ελλάδα κινδυνεύει να αναπτύξει μια «οικονομία δύο ταχυτήτων» όπου οι νεοφυείς επιχειρήσεις θα προχωρούν με την καινοτομία της ΤΝ για να μετασχηματίσουν ολόκληρους κλάδους, ενώ οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις θα εξακολουθούν να χρησιμοποιούν την ΤΝ για βασικούς σκοπούς.

  • Η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης μεταξύ των μεγάλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει, με το 45% να αναφέρει χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης. Αυτή η ισχυρή βάση δημιουργεί μια σημαντική ευκαιρία για τους οργανισμούς αυτούς να εμβαθύνουν την υιοθέτησή τους και να ξεκλειδώσουν το πλήρες δυναμικό της ΤΝ.
  • Ωστόσο, για το 71% αυτών των μεγάλων επιχειρήσεων, η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης παραμένει σε βασικές χρήσεις, όπως η αξιοποίηση chatbots για εργασίες ρουτίνας ή την αγορά έτοιμων λύσεων.
  • Μόνο το 12% των μεγάλων επιχειρήσεων αναφέρει ότι διαθέτει ολοκληρωμένη στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ αντίθετα, το 22% των νεοσύστατων επιχειρήσεων διαθέτει τέτοια στρατηγική.
  • Παρομοίως, μόλις το 11% των μεγάλων επιχειρήσεων παρέχει ένα νέο προϊόν ή υπηρεσία βασισμένο στην τεχνητή νοημοσύνη, λιγότερο από το ένα τρίτο του ποσοστού των νεοσύστατων επιχειρήσεων (36%). Το χάσμα αυτό υπογραμμίζει τον κίνδυνο οι μεγάλες επιχειρήσεις να μείνουν πίσω στην καινοτομία.

Έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων

Πάντα σύμφωνα με τα συμπεράσματα της μελέτης, η έλλειψη AI και ψηφιακών δεξιοτήτων είναι μία από τις πιο επείγουσες και εκτεταμένες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ελληνικές επιχειρήσεις, όσον αφορά την ικανότητά τους να υιοθετήσουν, να κλιμακώσουν και να καινοτομήσουν. Παρά τον αυξανόμενο ενθουσιασμό για την AI, μόνο το 18% των εταιρειών δηλώνουν ότι διαθέτουν ισχυρές εσωτερικές δεξιότητες και το 45% δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να βρουν ταλέντα με την τεχνογνωσία που απαιτείται για την εφαρμογή και τη διαχείριση λύσεων AI.

​Το έλλειμμα δεξιοτήτων αυξάνει το κόστος και καταπνίγει την καινοτομία. Το 54% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι η έλλειψη δεξιοτήτων τεχνητής νοημοσύνης εμποδίζει την καινοτομία. Το έλλειμμα δεξιοτήτων κοστίζει στις επιχειρήσεις: Το 47% αναφέρει αύξηση του λειτουργικού κόστους λόγω της έλλειψης επαρκών ψηφιακών δεξιοτήτων.

Δεδομένου ότι η γνώση της τεχνητής νοημοσύνης αναμένεται να απαιτηθεί στο 45% των νέων θέσεων εργασίας εντός τριών ετών, η γεφύρωση αυτού του χάσματος είναι ζωτικής σημασίας για το οικονομικό μέλλον της Ελλάδας.

Μαζί με τις δεξιότητες, οι επιχειρήσεις εντοπίζουν επιπλέον βασικά εμπόδια που εξακολουθούν να εμποδίζουν την υιοθέτηση και την καινοτομία της ΤΝ από τις επιχειρήσεις. Αν δεν αντιμετωπιστούν, τα εμπόδια αυτά κινδυνεύουν να επιβραδύνουν την πρόοδο της Ελλάδας.

Καφές: Η καθημερινή συνήθεια που από λατρεία γίνεται σταδιακά αγανάκτηση – Το πικρό παράπονο των καταναλωτών
Ακρίβεια 12.10.25

Η καθημερινή συνήθεια που από λατρεία γίνεται σταδιακά αγανάκτηση - Το πικρό παράπονο των καταναλωτών

Ο καφές, η πιο αγαπημένη καθημερινή συνήθεια των Ελλήνων, τείνει να γίνει είδος πολυτελείας. Η μεθυστική και βαθιά ευωδιά του σταδιακά αρχίζει να χάνεται καθώς οι τιμές ανεβαίνουν σταθερά καθιστώντας τον σε υπολογίσιμο έξοδο για τα νοικοκυριά.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η επιστροφή ενός ενοικίου και τα άλλα κυβερνητικά μέτρα δεν λύνουν το στεγαστικό
Οικονομικές Ειδήσεις 12.10.25

Η επιστροφή ενός ενοικίου και τα άλλα κυβερνητικά μέτρα δεν λύνουν το στεγαστικό

Το στεγαστικό πρόβλημα εξακολουθεί να είναι από τα κυρίαρχα των νοικοκυριών με τα μέτρα που προωθεί η κυβέρνηση να χαρακτηρίζονται ασπιρίνες και «δωράκι στους ιδιοκτήτες»

Σύνταξη
Επίδομα θέρμανσης: Στις αρχές Νοεμβρίου ανοίγει η πλατφόρμα – Από 1,11 ευρώ το λίτρο η τιμή του πετρελαίου
Αναλυτικά στοιχεία 12.10.25

Αρχές Νοεμβρίου ανοίγει η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης - Από 1,11 ευρώ το λίτρο η τιμή του πετρελαίου

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης ανοίγει στις αρχές Νοεμβρίου - Τα κριτήρια Οι πρώτες καταβολές αναμένονται στα μέσα Δεκεμβρίου,

Σύνταξη
Αγοραστική δύναμη: Στον πάτο της ΕΕ η Ελλάδα – Δεύτερη φτωχότερη χώρα μετά τη Βουλγαρία
Άδειο το πορτοφόλι 12.10.25

Στον πάτο της ΕΕ η Ελλάδα σε αγοραστική δύναμη - Δεύτερη φτωχότερη χώρα μετά τη Βουλγαρία

Το «κενό» στην αγοραστική δύναμη των Ελλήνων - Η σύγκλιση με τον μέσο Ευρωπαίο απαιτεί ενδεχομένως και μία 15ετία, ενώ πρέπει παράλληλα να καταγράφονται υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης άνω του 2%

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Κρίση ανεργίας των νέων – Τι κάνουμε λάθος όταν μιλάμε μόνο για τους πτυχιούχους
Financial Times 12.10.25

Κρίση ανεργίας των νέων – Τι κάνουμε λάθος όταν μιλάμε μόνο για τους πτυχιούχους

Η ανεργία πλήττει τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, ανεξάρτητα από το επίπεδο των ακαδημαϊκών τους γνώσεων. Μια σειρά από παράγοντες ευθύνονται για την επιδείνωση του προβλήματος.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αταμάν: «Αν παίξουμε έτσι στην έδρα μας, οι τέσσερις πόντοι είναι πλεονέκτημα για εμάς»
Μπάσκετ 12.10.25

Αταμάν: «Αν παίξουμε έτσι στην έδρα μας, οι τέσσερις πόντοι είναι πλεονέκτημα για εμάς»

Ο Παναθηναϊκός «λύγισε» στο φινάλε του αγώνα από τον Ολυμπιακό και ο Εργκίν Αταμάν υποστήριξε πως η διαφορά των 4 πόντων μπορεί να καλυφθεί στο δεύτερο παιχνίδι στο ΟΑΚΑ.

Σύνταξη
Μαρία Ναυπλιώτου: «Έχω κάνει σχέσεις που θεωρώ γάμους»
Έρωτας, τέχνη 12.10.25

Μαρία Ναυπλιώτου: «Έχω κάνει σχέσεις που θεωρώ γάμους»

«Έχω πάρει και έχω δώσει πολλή αγάπη. Έχω ζήσει έντονες και υπέροχες στιγμές, αλλά και δραματικές» ανέφερε η ηθοποιός Μαρία Ναυπλιώτου, σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι».

Σύνταξη
LIVE: Δανία – Ελλάδα
Ποδόσφαιρο 12.10.25

LIVE: Δανία – Ελλάδα

LIVE: Δανία – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Δανία – Ελλάδα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από ALPHA.

Σύνταξη
Ertflix: «Έπεσε» η πλατφόρμα κατά τη διάρκεια του Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός
«Μαύρο» 12.10.25

Χάθηκε η μπάλα στο ERTFLIX, στην κυριολεξία

Φιάσκο της ΕΡΤ. «Έπεσε» το ERTFLIX κατά τη διάρκεια της μετάδοσης του μπασκετικού ντέρμπι μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Έντονες αντιδράσεις από τους χρήστες της πλατφόρμας.

Σύνταξη
«Αύριο είναι η αρχή ενός νέου μονοπατιού»: Διάγγελμα Νετανιάχου ενόψει της επιστροφής των ομήρων
Ισραήλ 12.10.25

«Αύριο είναι η αρχή ενός νέου μονοπατιού»: Διάγγελμα Νετανιάχου ενόψει της επιστροφής των ομήρων

Η δήλωσή του Νετανιάχου έρχεται αφού ο εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης Σος Μπεντροσιάν ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ αναμένει την παράδοση των 20 ζωντανών ομήρων στον Ερυθρό Σταυρό το πρωί της Δευτέρας

Σύνταξη
Δράμα: Νεκρός σε τροχαίο ένας 14χρονος – Οδηγούσε μαζί με άλλους 3 ανήλικους
Στον Βώλακα 12.10.25

Δράμα: Νεκρός σε τροχαίο ένας 14χρονος – Οδηγούσε μαζί με άλλους 3 ανήλικους

Το αυτοκίνητο ντελαπάρισε με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο οδηγός και να χτυπήσει στο κεφάλι και τα πόδια ένα δεύτερο παιδί το οποίο νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Δράμας.

Σύνταξη
«Δεν είμαι άνθρωπος των σπηλαίων»: Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις (ξανά) στην Αθήνα για καλό σκοπό
Πρεμιέρα 12.10.25

«Δεν είμαι άνθρωπος των σπηλαίων»: Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις (ξανά) στην Αθήνα για καλό σκοπό

Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις βρίσκεται στην Αθήνα με αφορμή την ταινία του Ανεμώνη σε σκηνοθεσία του γιου του που προβάλλεται απόψε σε πανευρωπαϊκή πρώτη στις Νύχτες Πρεμιέρας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αγωνία στο Ισραήλ για την επιστροφή των ομήρων – Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στη Γάζα
Εύθραυστη εκεχειρία 12.10.25

Αγωνία στο Ισραήλ για την επιστροφή των ομήρων – Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στη Γάζα

Από τρεις διαφορετικές τοποθεσίες στη Γάζα η απελευθέρωση των ομήρων – Κορυφώνονται οι προετοιμασίες στο Ισραήλ, ενώ στον παλαιστινιακό θύλακα ανασύρονται οι σοροί δεκάδων Παλαιστινίων

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 90-86: Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ «καθάρισαν» το πρώτο ντέρμπι (vids)
Μπάσκετ 12.10.25

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 90-86: Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ «καθάρισαν» το πρώτο ντέρμπι (vids)

«Ερυθρόλευκο» βάφτηκε το πρώτο ντέρμπι αιωνίων στο ελληνικό μπάσκετ για φέτος, με τον Ολυμπιακό να νικά 90-86 τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Σύνταξη
Από την ηλεκτροδότηση στην τεχνητή νοημοσύνη: Η ιστορία του 1920 χτυπά «καμπανάκι» για τη νέα τεχνολογική επανάσταση
Tεχνητή νοημοσύνη 12.10.25

Από την ηλεκτροδότηση στην AI: Η ιστορία του 1920 χτυπά «καμπανάκι» για τη νέα τεχνολογική επανάσταση

Η ηλεκτροδότηση άλλαξε ριζικά τον κόσμο τον περασμένο αιώνα. Εκατό χρόνια μετά η τεχνητή νοημοσύνη υπόσχεται να μεταμορφώσει την οικονομία και την κοινωνία, φέρνοντας όμως μαζί της προκλήσεις που θυμίζουν το παρελθόν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κίνδυνος για το 28% των ειδών των ζώων – Η λίστα του αφανισμού
Για 48.646 είδη 12.10.25

Κίνδυνος για το 28% των ειδών των ζώων – Η λίστα του αφανισμού

Από το ντόντο έως την τασμανική τίγρη, πολλά μεγαλοπρεπή πλάσματα έχουν εξαφανιστεί με την πάροδο των χρόνων. Τώρα, η Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης προειδοποιεί ότι 48.646 είδη ζώα απειλούνται

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Θεσσαλονίκη: Οδηγός ταξί τράκαρε ταξίαρχο και ανθυπαστυνόμο σε μοτοσυκλέτα και τους εγκατέλειψε
Στο αντίθετο ρεύμα 12.10.25

Θεσσαλονίκη: Οδηγός ταξί τράκαρε ταξίαρχο και ανθυπαστυνόμο σε μοτοσυκλέτα και τους εγκατέλειψε

Ο ταξίαρχος πρόλαβε και πήδηξε από την μοτοσικλέτα και τραυματίστηκε ελαφρά, αλλά ο ανθυπαστυνόμος, οδηγός της μηχανής, διακομίστηκε μαζί με τον ταξίαρχο στο νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς με σοβαρότερα τραύματα στα κάτω άκρα.

Σύνταξη
Ο Μπρετ Ίστον Έλις κατακεραυνώνει το One Battle After Another – «Είναι μια φιλελεύθερη μούχλα»
Αποθεωτική κριτική; 12.10.25

Ο Μπρετ Ίστον Έλις κατακεραυνώνει το One Battle After Another – «Είναι μια φιλελεύθερη μούχλα»

Απαντώντας σε έναν κριτικό που χαρακτήρισε την ταινία «One Battle After Another» ως «σημαντική», ο Μπρετ Ίστον Έλις απάντησε: «Όχι, δεν είναι. Δεν έχει διαβάσει πραγματικά το κλίμα που επικρατεί».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μαραντζίδης: Σπουδαία ηθική και πολιτική κίνηση η παραίτηση Τσίπρα, θα αντιληφθούμε στο μέλλον το βάθος της
«Εξελίξεις Τώρα» 12.10.25

Μαραντζίδης: Σπουδαία ηθική και πολιτική κίνηση η παραίτηση Τσίπρα, θα αντιληφθούμε στο μέλλον το βάθος της

Σάρκα και οστά στο «δεν είμαστε όλοι ίδιοι είναι» δίνει η παραίτηση Τσίπρα, για τον πολιτικό επιστήμονα Νίκο Μαραντζίδη. Συγκαταλέγει τον πρώην πρωθυπουργό στους χαρισματικούς ηγέτες που δημιουργούν μεγάλα κινήματα αλλαγής και διαμορφώνουν νέους όρους για το μέλλον, και τονίζει ότι το βιβλίο Τσίπρα θα είναι σταθμός από ιστορικής και πολιτικής πλευράς.

Σύνταξη
