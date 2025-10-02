Υπάρχουν πολλές πληροφορίες εκεί έξω για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Κάποιες από αυτές είναι γεγονότα και κάποιες εμπνευσμένες από μυθοπλασία. Και επειδή υπάρχουν τόσες πολλές πληροφορίες, μπορεί να είναι δύσκολο να ξέρει κανείς τι να πιστέψει.

Τι θα απαντούσατε στο ερώτημα αν η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι επικίνδυνη;

Οι περισσότεροι υποθέτουν ότι οι καταστροφολόγοι της Τεχνητής Νοημοσύνης απλώς υπερβάλλουν. Αλλά κανείς δεν ρωτάει: και αν όντως είναι επικίνδυνη;

Ένας από τους λεγόμενους νονούς της Τεχνητής Νοημοσύνης, ο Γιόσουα Μπέντζιο, ισχυρίζεται ότι οι εταιρείες τεχνολογίας που αγωνίζονται για την κυριαρχία στην Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσαν να μας φέρνουν πιο κοντά στην εξαφάνισή μας.

Γιατί η Τεχνητή Νοημοσύνη απειλεί την ανθρωπότητα

Ο Γιόσουα Μπέντζιo καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ, tου οποίου το έργο έχει επηρεάσει τεχνικές που χρησιμοποιούνται από κορυφαίες ομάδες τεχνητής νοημοσύνης, προειδοποιεί εδώ και χρόνια για τις απειλές που θέτει μια υπερ-ευφυής Τεχνητή Νοημοσύνη, αλλά ο ταχύς ρυθμός ανάπτυξης συνεχίστηκε παρά τις προειδοποιήσεις του.

Τους τελευταίους έξι μήνες, οι OpenAI, Anthropic, xAI του Elon Musk και Gemini της Google έχουν κυκλοφορήσει νέα μοντέλα ή αναβαθμίσεις στην προσπάθειά τους να κερδίσουν την κούρσα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της OpenAI, Sam Altman, προέβλεψε μάλιστα ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα ξεπεράσει την ανθρώπινη νοημοσύνη μέχρι το τέλος της δεκαετίας, ενώ άλλοι ηγέτες της τεχνολογίας έχουν δηλώσει ότι αυτή η μέρα θα μπορούσε να έρθει ακόμη νωρίτερα.

Γιατί λοιπόν ανησυχούν τόσο πολύ οι άνθρωποι που γνωρίζουν τα περισσότερα για την Τεχνητή Νοημοσύνη;

Ωστόσο, όπως ισχυρίζεται ο Μπέντζιο, αυτή η ραγδαία εξέλιξη αποτελεί πιθανή απειλή. «Αν κατασκευάζουμε μηχανές που είναι πολύ πιο έξυπνες από εμάς και έχουν τους δικούς τους στόχους διατήρησης, αυτό είναι επικίνδυνο. Είναι σαν να δημιουργούμε έναν ανταγωνιστή της ανθρωπότητας που είναι πιο έξυπνος από εμάς», δήλωσε ο Μπέντζιο στην Wall Street Journal.

Επειδή είναι εκπαιδευμένα στην ανθρώπινη γλώσσα και συμπεριφορά, αυτά τα προηγμένα μοντέλα θα μπορούσαν ενδεχομένως να πείσουν ή ακόμη και να χειραγωγήσουν τους ανθρώπους για να επιτύχουν τους στόχους τους. Ωστόσο, οι στόχοι των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να μην ευθυγραμμίζονται πάντα με τους ανθρώπινους στόχους, δήλωσε ο Μπέντζιο.

«Πρόσφατα πειράματα δείχνουν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν έχει άλλη επιλογή από το να διαφυλάξει την ικανότητά της, δηλαδή τους στόχους που της δόθηκαν, και να κάνει κάτι που προκαλεί τον θάνατο ενός ανθρώπου, μπορεί να επιλέξει τον θάνατο του ανθρώπου για να διατηρήσει τους στόχους της», ισχυρίστηκε.

Έκκληση για ασφάλεια στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Αρκετά παραδείγματα τα τελευταία χρόνια δείχνουν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να πείσει τους ανθρώπους να πιστέψουν μη πραγματικότητες, ακόμη και εκείνους που δεν έχουν ιστορικό ψυχικής ασθένειας.

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν ορισμένα στοιχεία που δείχνουν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί επίσης να πειστεί, χρησιμοποιώντας τεχνικές πειθούς για ανθρώπους, να δώσει απαντήσεις που συνήθως θα απαγορευόταν να δώσει.

Για τον Μπέντζιο, όλα αυτά αποτελούν περαιτέρω απόδειξη ότι ανεξάρτητα τρίτα μέρη πρέπει να εξετάσουν πιο προσεκτικά τις μεθοδολογίες ασφάλειας των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης.

Τον Ιούνιο, ο Μπέντζιο λάνσαρε επίσης τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό LawZero με χρηματοδότηση 30 εκατομμυρίων δολαρίων για τη δημιουργία μιας ασφαλούς «μη πρακτορικής» τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί να βοηθήσει στη διασφάλιση της ασφάλειας άλλων συστημάτων που δημιουργούνται από μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας.

Διαφορετικά, προβλέπει ο Μπέντζιο, θα μπορούσαμε να αρχίσουμε να βλέπουμε σημαντικούς κινδύνους από τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης σε πέντε έως δέκα χρόνια, αλλά προειδοποίησε ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να προετοιμαστούν σε περίπτωση που αυτοί οι κίνδυνοι εμφανιστούν νωρίτερα από το αναμενόμενο.

«Το θέμα με τα καταστροφικά γεγονότα όπως η εξαφάνιση, και ακόμη λιγότερο ριζοσπαστικά γεγονότα που εξακολουθούν να είναι καταστροφικά, όπως η καταστροφή των δημοκρατιών μας, είναι ότι είναι τόσο άσχημα που ακόμη και αν υπήρχε μόνο 1% πιθανότητα να συμβεί, δεν είναι αποδεκτό», είπε.