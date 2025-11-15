Μειώνονται οι θέσεις εργασίας στον τεχνολογικό κλάδο σε Ευρώπη και ΗΠΑ – Ο ρόλος της AI

Η AI φαίνεται να επιταχύνει τη μειωμένη ζήτηση εργαζομένων στον τεχνολογικό κλάδο σε Ευρώπη και ΗΠΑ, την ώρα που οι αναδυόμενες αγορές και κράτη της Μέσης Ανατολής κερδίζουν έδαφος.

Ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο των παγκόσμιων θέσεων στον τεχνολογικό τομέα βρίσκεται πλέον σε αναδυόμενες οικονομίες

«Η Ευρώπη και η Βόρεια Αμερική βίωσαν μια έκρηξη σε αγγελίες του τεχνολογικού τομέα μετά την πανδημία, η οποία γύρω στο 2022 άρχισε να αντιστρέφεται και να μετατρέπεται σε κάθετη πτώση», αναφέρει στο Euronews Business ο Μπρέντον Μπέρναρντ, ανώτερος οικονομολόγος της πλατφόρμας εύρεσης εργασίας Indeed.

Εξαιτίας αυτής της υποχώρησης, εξηγεί ο ίδιος, ο τεχνολογικός κλάδος φαίνεται να βίωσε πιο έντονα την τάση των εργοδοτών να μην κάνουν προσλήψεις λόγω της επιδείνωσης του οικονομικού περιβάλλοντος που όσο αυτό επιδεινωνόταν τόσο η μεταβολή γινόταν πιο γρήγορα και πιο απότομα αισθητή.

Το ορόσημο του ChatGPT

«Καθώς η μακροοικονομική κατάσταση άλλαζε ήδη, μπήκαμε στη νέα εποχή της AI με ορόσημο το ChatGPT, γεγονός που πιθανόν επέφερε περαιτέρω πλήγμα σε ορισμένες θέσεις του τεχνολογικού τομέα», λέει ο Μπέρναρντ, ειδικά για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας όπως είναι οι junior developers.

«Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μην είναι η πιο έξυπνη αυτή τη στιγμή, αλλά είναι σίγουρα η πιο γρήγορη. Και πολλές φορές, η πολλαπλασιασμός ενός μέσου ανθρώπου παράγει καλύτερα αποτελέσματα από έναν μόνο, ξεχωριστό άνθρωπο», έχει δηλώσει ο ελίτ προγραμματιστής, που είναι γνωστός στο διαδίκτυο με το ψευδώνυμο Psyho.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, όπως η Meta και η Microsoft, στρέφονται ήδη προς την τεχνητή νοημοσύνη για τη συγγραφή κώδικα λογισμικού. Τον Μάιο ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, δήλωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να αντικαταστήσει το 20% των θέσεων εργασίας γραφείου τα επόμενα ένα έως πέντε χρόνια.

Οι μόνες από τις 13 ευρωπαϊκές χώρες της λίστας του Indeed όπου οι tech αγγελίες δεν μειώθηκαν ήταν η Ισπανία και το Λουξεμβούργο. Συγκεκριμένα, μεταξύ Φεβρουαρίου 2020 και Οκτωβρίου 2025 οι αναρτήσεις για θέσεις εργασίας τεχνολογικού τομέα αυξήθηκαν κατά 21% στην Ισπανία και κατά 37% στο Λουξεμβούργο.

Σύμφωνα με τον Μπέρναρντ, οι αγγελίες στην Ισπανία δεν είναι μεν τόσο ψηλά όσο ήταν το 2022, στην κορύφωσή τους, αλλά παρότι μειώθηκαν δεν έχουν καταρρεύσει όσο σε άλλες ανεπτυγμένες οικονομίες. «Αυτό μπορεί να σχετίζεται με τη γενικότερη δυναμική της ισπανικής οικονομίας, που έχει βοηθήσει στο να διατηρηθεί σταθερός ο συνολικός αριθμός αγγελιών τα τελευταία χρόνια», σημειώνει.

Πού μειώθηκαν και πού αυξήθηκαν οι αγγελίες

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Indeed, οι αγγελίες στον τομέα της τεχνολογίας παρουσιάζουν έντονη απόκλιση ανάμεσα στις ανεπτυγμένες και τις αναδυόμενες οικονομίες.

Ειδικότερα, από το 2020 έως το 2025, η Ευρώπη καταγράφει τις μεγαλύτερες μειώσεις, με χώρες όπως η Ελβετία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία να σημειώνουν πτώση άνω του 40%. Αντίθετα, αγγελίες σε κράτη της Μέσης Ανατολής και σε αναδυόμενες αγορές αυξάνονται θεαματικά.

Οι ευρωπαϊκές χώρες είδαν απότομες μειώσεις στη ζήτηση εργαζομένων στον τεχνολογικό κλάδο από τις αρχές του 2020 έως και τα τέλη του 2025. Οι αγγελίες στην Indeed από την κορύφωσή τους στα τέλη του 2022, μειώνονται παγκοσμίως και μέχρι το 2025 οι σχετικές αναρτήσεις είχαν πέσει κάτω από τα προ πανδημίας επίπεδα παντού. Αυτό σε αντίθεση με αρκετές οικονομίες της Μέσης Ανατολής που έχουν παρουσιάσει ισχυρή ανάπτυξη τα τελευταία πέντε χρόνια.

Η Indeed ταξινομεί τις τεχνολογικές θέσεις σε τέσσερις κατηγορίες: ανάπτυξη λογισμικού, σχεδιασμός και τεχνολογία πληροφοριών, λειτουργίες IT και help desk, και μαθηματικά. Ανάμεσα στις 27 χώρες που αναλύθηκαν, τα ευρωπαϊκά κράτη σημείωσαν τη μεγαλύτερη πτώση σε τέτοιες αγγελίες μεταξύ 1ης Φεβρουαρίου 2020 και 31 Οκτωβρίου 2025, βάσει επταήμερου μέσου όρου.

Σε απόλυτα μεγέθη, η μείωση ξεπέρασε το 40% στην Ελβετία (-46%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (-41%), με τη Γαλλία (-39%) να ακολουθεί. Οι ΗΠΑ εμφάνισαν αντίστοιχη τάση, με μείωση 35%. Η Αυστρία (-34%), η Σουηδία (-32%) και η Γερμανία (-30%) κινούνται σε παρόμοια επίπεδα.

Άλλες ευρωπαϊκές χώρες κατέγραψαν πιο ήπιες πτώσεις: Ιρλανδία (-22%), Ιταλία (-16%), Βέλγιο (-14%), Ολλανδία (-12%) και Πολωνία (-10%). Συνολικά, στις 27 χώρες που παρακολουθεί η Indeed, οι αγγελίες του τεχνολογικού κλάδου μειώθηκαν κατά 18%.



Η πτώση φτάνει το 28% στις αγγλόφωνες ανεπτυγμένες οικονομίες (χωρίς τις ΗΠΑ) και το 23% στις υπόλοιπες ανεπτυγμένες, ενώ οι ΗΠΑ έχουν μείωση 35%. Αν και η κάμψη είχε ξεκινήσει λίγο νωρίτερα, οι πιο απότομες μειώσεις ακολούθησαν τη δημοσιοποίηση του ChatGPT στα τέλη του 2022.

Οι αναρτήσεις στη Μέση Ανατολή υπερδιπλασιάστηκαν

Στον αντίποδα, αρκετές χώρες της Μέσης Ανατολής κατέγραψαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις στις αγγελίες tech θέσεων την ίδια περίοδο. Το Κατάρ ηγήθηκε με αύξηση 222%, ακολουθούμενο από τη Σαουδική Αραβία (130%) και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (111%).

Ο Μπρέντον Μπέρναρντ διευκρινίζει ότι η ισχυρή ανάπτυξη στις αγγελίες τεχνολογικών θέσεων στα ΗΑΕ και στη Σαουδική Αραβία συμβαδίζει με σημαντικές αυξήσεις στο σύνολο των αγγελιών εργασίας. «Η αυξημένη ζήτηση εργαζομένων δεν περιορίζεται στον τεχνολογικό κλάδο, αλλά αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου μετασχηματισμού αυτών των οικονομιών τα τελευταία χρόνια» προσθέτει.

Άλλες αναδυόμενες αγορές που σημείωσαν μεγάλες αυξήσεις είναι η Μαλαισία (70%), το Μεξικό (50%), η Ινδία (44%) και οι Φιλιππίνες (41%).

Εξετάζοντας τους δείκτες αγγελιών τεχνολογικών θέσεων ανά περιοχή από τον Φεβρουάριο του 2020 (με έτος βάσης το 100), οι αναδυόμενες αγορές έχουν καταγράψει μόνο μικρή πτώση από το 2022, αλλά εξακολουθούν να βρίσκονται 45% πάνω από τα προ πανδημίας επίπεδα έως τις 31 Οκτωβρίου. Αυτό έρχεται σε έντονη αντίθεση με τις μεγάλες μειώσεις που παρατηρούνται στις ΗΠΑ και στις περισσότερες ανεπτυγμένες οικονομίες.

Τα στοιχεία της Indeed δείχνουν ότι ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο των παγκόσμιων θέσεων στον τεχνολογικό τομέα βρίσκεται πλέον σε αναδυόμενες οικονομίες.

Μεταξύ των χωρών που παρακολουθεί η εν λόγω πλατφόρμα, οι αναδυόμενες αγορές αντιπροσώπευαν περίπου το 16% των παγκόσμιων αγγελιών τεχνολογικών θέσεων μεταξύ 2020 και 2022. Έκτοτε, το ποσοστό σχεδόν διπλασιάστηκε, φτάνοντας το 28% τον Σεπτέμβριο. Το μεγαλύτερο μερίδιο αντιπροσωπεύει η Ινδία, λόγω του μεγέθους της αγοράς εργασίας της.