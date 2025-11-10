science
Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025
10.11.2025 | 13:24
Προσωρινές αλλαγές στη Γραμμή 2 του Μετρό από την Τρίτη λόγω έργων
Πώς επηρεάζει η ΑΙ τους μισθούς και τις θέσεις εργασίας – Αβάσιμος ή εύλογος ο πανικός για το «αύριο» των επαγγελμάτων;
AI 10 Νοεμβρίου 2025 | 14:00

Πώς επηρεάζει η ΑΙ τους μισθούς και τις θέσεις εργασίας – Αβάσιμος ή εύλογος ο πανικός για το «αύριο» των επαγγελμάτων;

Έρευνα αναδεικνύει τι πραγματικά ισχύει σχετικά με την επιρροή που ασκεί η ΑΙ στον επαγγελματικό τομέα

Βασιλική Δρίβα
ΕπιμέλειαΒασιλική Δρίβα
Τα ρομπότ θα μας έπαιρναν τις δουλειές μας – ή τουλάχιστον έτσι έλεγαν οι ειδικοί πριν από μια δεκαετία. Οι ίδιες προειδοποιήσεις ακούγονται τακτικά και σήμερα σχετικά με τον πιθανό αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ).

Εντούτοις, οι πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα είναι αντιφατικές και συγκεχυμένες.

Φόβος για την εξαφάνιση την θέσεων λόγω της ΑΙ

Οι τεχνολογικές καινοτομίες έχουν από καιρό προκαλέσει φόβους ότι οι θέσεις εργασίας θα εξαφανιστούν λόγω της αυτοματοποίησης, με πλατφόρμες AI όπως το ChatGPT να εμπνέουν την τελευταία σειρά επαγγελματικών ανησυχιών.

Συχνά βλέπουμε αυτόν τον φόβο ότι η ΑΙ θα αντικαταστήσει τα μέσα διαβίωσης των πολιτών σε άρθρα που αναφέρουν τα αποτελέσματα νέων ερευνών για τους εργαζόμενους ή σε διαδικτυακά φόρουμ που μιλούν για «μαζικές απολύσεις» λόγω της ΑΙ.

Μια παρόμοια απαισιοδοξία διακατέχει παλαιότερες έρευνες που εικάζουν για τις μελλοντικές επιπτώσεις της αυτοματοποίησης και μια επικείμενη ρομποτική αποκάλυψη, τονίζει ο Τομ Κουπ σε δημοσίευμά του στο Conversation.

Στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, οι ερευνητές Καρλ Μπένεντικτ Φρέι και Μάικλ Όζμπορν προειδοποίησαν το 2013 ότι το 47% των θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ διατρέχουν υψηλό κίνδυνο αυτοματοποίησης «ίσως σε μια ή δύο δεκαετίες».

Λίγο αργότερα, το Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών της Νέας Ζηλανδίας εκτίμησε ότι περίπου το 50% των θέσεων εργασίας στη Νέα Ζηλανδία ενδέχεται επίσης να είναι ευάλωτες.

Εκατοντάδες μελετητές άρχισαν να αναλύουν διάφορα σύνολα δεδομένων αναζητώντας περαιτέρω αποδείξεις για το τι πραγματικά συμβαίνει και πώς η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει τον εργασιακό τομέα.

Το 2017, ο νικητής του βραβείου Νόμπελ Ντάρον Ακέμογλου και ο Πασκάλ Ρεστρέπο παρείχαν τις πρώτες συγκεκριμένες αποδείξεις ότι τα ρομπότ είχαν αρχίσει να αντικαθιστούν θέσεις εργασίας και να μειώνουν τους μισθούς.

Τα ευρήματά τους πυροδότησαν ένα παγκόσμιο κύμα ερευνών, καθώς εκατοντάδες μελετητές άρχισαν να αναλύουν διάφορα σύνολα δεδομένων αναζητώντας περαιτέρω αποδείξεις για το τι πραγματικά συμβαίνει και πώς η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει τον εργασιακό τομέα.

Μία επανάσταση που δεν συνέβη ποτέ

Πάνω από μια δεκαετία μετά την πρώτη εμφάνιση αυτών των προβλέψεων, ήταν ποτέ δικαιολογημένη η απαισιοδοξία; Αυτή η απειλή για τις θέσεις εργασίας και τους μισθούς πραγματοποιήθηκε πραγματικά;

Για να απαντήσουν στα ερωτήματα αυτά ο Κουπ και οι συνάδελφοί του πραγματοποίησαν μια ανάλυση συνθέτοντας τα αποτελέσματα δεκάδων ακαδημαϊκών εργασιών που δημοσιεύτηκαν μετά την μελέτη των Ακέμογλου και Ρεστρέπο το 2017.

Στις 52 μελέτες που εξέτασαν, δεν εντόπισαν ισχυρές ενδείξεις ότι τα ρομπότ έχουν σταθερή επίδραση στους μισθούς – είτε θετική είτε αρνητική.

Οι επιστήμονες της έρευνας δεν εντόπισαν επαρκή στοιχεία σε παγκόσμιο επίπεδο που να υποστηρίζουν την άποψη ότι η αυτοματοποίηση οδηγεί σταθερά σε αύξηση ή μείωση των μισθών.

Ορισμένες μελέτες ανέφεραν μείωση των μισθών, άλλες διαπίστωσαν αύξηση, αλλά κατά μέσο όρο, η επίδραση ήταν σχεδόν μηδενική. Στην πραγματικότητα, η εκτιμώμενη συνολική επίδραση ήταν τόσο μικρή που έπεσε κάτω από το ελάχιστο όριο οικονομικής σημασίας.

Αν και τα ρομπότ ενδέχεται να επηρεάζουν τους μισθούς σε συγκεκριμένους κλάδους και χώρες, ή σε ορισμένες ομάδες εργαζομένων, οι επιστήμονες της έρευνας δεν εντόπισαν επαρκή στοιχεία σε παγκόσμιο επίπεδο που να υποστηρίζουν την άποψη ότι η αυτοματοποίηση οδηγεί σταθερά σε αύξηση ή μείωση των μισθών.

Μια προηγούμενη ανάλυση υπό την επίβλεψη του Πανεπιστημίου του Κάντερμπερι κατέληξε σε παρόμοια αποτελέσματα κατά την εξέταση της επίδρασης των ρομπότ στην απασχόληση.

Ενώ τα αρχικά ευρήματα των Ακέμογλου και Ρεστρέπο έδειξαν ότι τα ρομπότ μείωσαν την απασχόληση, μεγάλο μέρος της έρευνας που έχει πραγματοποιηθεί έκτοτε δεν έχει δείξει συνολική αρνητική επίδραση, υποστηρίζει το άρθρο του Κουπ στο Conversation.

Δύο άλλες αναλύσεις, υπό την επίβλεψη ερευνητών στην Ιταλία και τη Γερμανία, επίσης δεν βρήκαν επαρκή και συνεπή στοιχεία για εκτεταμένες περικοπές θέσεων εργασίας και μισθών λόγω της χρήσης ρομπότ.

Στόχος οι ευκαιρίες εξέλιξης

Παρά τα ευρήματα αυτά, κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν υπάρχουν χαμένοι – ή νικητές – από την άνοδο της αυτοματοποίησης.

Πράγματι, ορισμένοι τύποι εργασιών, όπως εκείνες που απαιτούν ρουτίνα γνωστικών ή σωματικών δεξιοτήτων, έχουν χάσει τη σημασία τους λόγω των ρομπότ, ενώ άλλες, όπως εκείνες που απαιτούν δημιουργικότητα, έχουν γίνει όλο και πιο σημαντικές.

Οι επιχειρηματίες και οι διευθυντές θα πρέπει επίσης να επικεντρωθούν στην προσαρμογή και την αξιοποίηση των νέων ευκαιριών που δημιουργεί η αυτοματοποίηση.

Η έρευνα υποδηλώνει ότι η αναβάθμιση των δεξιοτήτων και η εκμάθηση του τρόπου αποτελεσματικής συνεργασίας με τα ρομπότ – και την τεχνητή νοημοσύνη – είναι η σωστή στρατηγική για να παραμείνετε ανταγωνιστικοί στις σημερινές αγορές εργασίας.

Οι επιχειρηματίες και οι διευθυντές θα πρέπει επίσης να επικεντρωθούν στην προσαρμογή και την αξιοποίηση των νέων ευκαιριών που δημιουργεί η αυτοματοποίηση.

Για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, η έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Conversation, τους καλεί να απομακρυνθούν από τους σπασμωδικούς κανονισμούς που στοχεύουν στην επιβράδυνση της αυτοματοποίησης και να στραφούν προς την υποστήριξη των εργαζομένων στην απόκτηση εκείνων των ανθρώπινων δεξιοτήτων που η αυτοματοποίηση καθιστά πιο πολύτιμες.

Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025
