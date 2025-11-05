Υπέρ της τεχνητής νοημοσύνης μαθητές και φοιτητές – Χρήση με μέτρο ή πλήρης αποφυγή;

Το πρόσφατο κύμα απολύσεων από θέσεις εργασίας γραφείων λόγω της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να έχει αναστατώσει τους υπαλλήλους και όσους αναζητούν εργασία, αλλά σύμφωνα με τον καθηγητή Ρόμπερτ Σίμανς της Stern School of Business του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, οι φοιτητές φαίνεται να μην ανησυχούν τόσο.

Νέοι εργαζόμενοι με δεξιότητες

«Δεν έχω την αίσθηση ότι φοβούνται την αγορά εργασίας ή ότι πιστεύουν ότι θα υπάρξουν δραματικές αλλαγές», δήλωσε ο Σίμανς σε μια συνάντηση στελεχών τεχνολογίας στο CNBC Technology Executive Council Summit που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη. «Οι συγκεκριμένοι φοιτητές είχαν ήδη εργαστεί πριν επιστρέψουν στο πανεπιστήμιο και είναι συνηθισμένοι στις διακυμάνσεις της αγοράς εργασίας».

Ο Σίμανς υποστήριξε ότι ο στόχος του στην τάξη είναι να διασφαλίσει ότι οι φοιτητές θα έχουν τις δεξιότητες που χρειάζονται όταν αποφοιτήσουν, και αυτό περιλαμβάνει την παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη και, γενικότερα, τη μηχανική μάθηση. Η διεξαγωγή πειραμάτων με χρήση τεχνητής νοημοσύνης σε ομαδικές συνθήκες είναι ένας τρόπος με τον οποίο εξοικειώνει τους φοιτητές με την τεχνολογία, τα πλεονεκτήματά της και τα όριά της.

«Προσπαθώ να τους κάνω να καταλάβουν ότι μπορούν να αλληλεπιδράσουν με την τεχνητή νοημοσύνη με διάφορους τρόπους».

Για παράδειγμα, πρόσφατα ζήτησε από τους φοιτητές να γράψουν μια σύντομη εργασία σχετικά με το αν η υποχρεωτική επιστροφή στο γραφείο είναι θετική ή αρνητική για το εργατικό δυναμικό. Στη συνέχεια, τους ζήτησε να επιλέξουν ένα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο (LLM) της επιλογής τους για να ενισχύσουν τα επιχειρήματά τους. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας, οι φοιτητές έγραψαν μια άλλη εργασία, αλλά αυτή τη φορά ζήτησαν από το LLM να απαντήσει με κριτική και αντιπαραθετική στάση.

«Προσπαθώ να τους κάνω να καταλάβουν ότι μπορούν να αλληλεπιδράσουν με την τεχνητή νοημοσύνη με διάφορους τρόπους», ανέφερε ο Σίμανς. Πρόσθεσε ότι στο πείραμά του, πολλοί από τους φοιτητές του προτίμησαν τον πιο αντιπαραθετικό τρόπο, ίσως επειδή προσομοίωνε περισσότερο την ποικιλία των απόψεων και των σκέψεων σε έναν πραγματικό χώρο εργασίας. «Δεν γνωρίζουμε ακόμα ποιες είναι όλες οι βέλτιστες πρακτικές, αλλά γι’ αυτό θέλω να συνεχίσουν να δοκιμάζουν διαφορετικά πράγματα», είπε.

Η ΑΙ ως εργαλείο

Νωρίτερα την ίδια μέρα, στο TEC Summit, μια ομάδα μαθητών γυμνασίου και λυκείου μίλησε στην Contessa Brewer του CNBC για το πώς έρχονται σε επαφή με την τεχνητή νοημοσύνη (ή όχι) στην τάξη. Οι απαντήσεις τους δείχνουν ότι, παρά τον ενθουσιασμό για την τεχνολογία στον χώρο εργασίας, οι μαθητές συμβουλεύονται να προχωρήσουν αργά.

Ο Άαρναβ Σάτχις, μαθητής λυκείου, είπε ότι οι καθηγητές του αποθαρρύνουν αυστηρά τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην τάξη. Ωστόσο, εκτός σχολείου, ο 17χρονος χρησιμοποιεί το ChatGPT για να τον βοηθήσει με τις εργασίες του, προσθέτοντας γρήγορα ότι θέλει να χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη «ως εργαλείο και όχι ως δεκανίκι».

Η Εζίν Οκόνκγο, 19χρονη φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο της Κολούμπια, είπε ότι και οι καθηγητές της αποθαρρύνουν τους φοιτητές από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, προτιμώντας να αναπτύξουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για κάθε μάθημα. Ωστόσο, όπως και ο Σάτχις, χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη εκτός της σχολής για εργασίες που θεωρεί επαναλαμβανόμενες ή που ήδη ξέρει να κάνει. «Αν πρέπει να γράψω πολλά email που μοιάζουν όλα ίδια, θα τη χρησιμοποιήσω για να τα κάνω να ακούγονται λίγο διαφορετικά», δήλωσε η Οκόνκγο. «Δεν θα τη χρησιμοποιήσω για προγραμματισμό αν δεν ξέρω ήδη πώς να το κάνω σε αυτή τη γλώσσα προγραμματισμού».

Τα αδέλφια Κάρσον και Άντριου Μπόγιερ φοιτούν και οι δύο στο Georgia Tech, αλλά έχουν διαφορετικές εμπειρίες με την τεχνητή νοημοσύνη. Ο Κάρσον, 19 ετών, φοιτητής του δεύτερου έτους, σπουδάζει μηχανική και είπε ότι οι καθηγητές του επιτρέπουν τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης με κάποιο όριο. Θεωρεί ότι είναι πιο χρήσιμη για τα μαθήματα κινεζικών, όπου μπορεί να χρησιμοποιήσει το ChatGPT για να εξασκηθεί στη συνομιλία. «Είναι σαν να έχεις έναν δάσκαλο κινεζικών», είπε.

Ο Άντριου, 22 ετών, τελειόφοιτος, λέει ότι οι καθηγητές του ενθαρρύνουν τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά «δεν θέλουν να αντιγράφουμε και να επικολλούμε εργασίες τεχνητής νοημοσύνης». Πρόσφατα εξεπλάγη όταν, κατά τη διάρκεια μιας ενδιάμεσης εξέτασης για ένα μάθημα ασφάλειας πληροφοριών, ο καθηγητής επέτρεψε στους φοιτητές να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο και την τεχνητή νοημοσύνη. Αν και στην αρχή αυτό φαινόταν καλό, σύντομα συνειδητοποίησε ότι οι καθηγητές του είχαν σχεδιάσει την εξέταση έτσι ώστε η τεχνητή νοημοσύνη να μην μπορεί να απαντήσει σε πολλές από τις πιο λεπτές και οπτικές ερωτήσεις.

Παρά την έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη, τελικά οι εργοδότες έχουν να κάνουν με ανθρώπους που απαιτούν ενσυναίσθηση και κατανόηση.

«Νομίζω ότι ο μέσος όρος της τάξης ήταν περίπου 60», είπε ο Άντριου. «Στο Georgia Tech, εξελίσσονται και αναβαθμίζουν τις εργασίες σε πιο υψηλού επιπέδου έννοιες που πρέπει να είμαστε σε θέση να κατανοούμε και να κάνουμε μόνοι μας».

Αν υπήρχε ένα πράγμα που ο Σίμαντς του NYU ήθελε να καταλάβουν τα τεχνολογικά στελέχη για τους νέους, είναι ότι παρά την έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη, τελικά οι εργοδότες έχουν να κάνουν με ανθρώπους που απαιτούν ενσυναίσθηση και κατανόηση, αναφέρει το CNBC.

«Όλοι όσοι έρχονται στις εταιρείες σας έχουν τις δικές τους ανθρώπινες δεξιότητες», είπε. «Κάποιοι είναι καλοί ομιλητές ή ηγέτες ομαδών, άλλοι είναι εξαιρετικοί στα οικονομικά. Αυτό που θέλουν όλοι είναι μια ευκαιρία να εργαστούν με αυτή την τεχνολογία και να γίνουν ενεργά μέλη της ομάδας στην οποία ανήκουν. Η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει, οπότε αυτό που πραγματικά θέλετε είναι ένα εργατικό δυναμικό που να αποτελείται από ενεργά και αφοσιωμένα μυαλά και ένα εργασιακό περιβάλλον όπου ενθαρρύνεται αυτός ο τρόπος σκέψης».

Μία διαφορετική προσέγγιση

Μια άλλη προσέγγιση υιοθετείται σε ένα μικρό αλλά αναπτυσσόμενο κολέγιο στα βουνά Adirondack της Νέας Υόρκης, το οποίο έχει δεσμευτεί να «προστατεύσει» τους φοιτητές του από την τεχνητή νοημοσύνη με ένα πρόγραμμα σπουδών που εστιάζει σε «πρακτικά» επαγγέλματα, τα οποία ακόμη και τα προηγμένα LLM θα δυσκολευτούν να αντικαταστήσουν.

Το Paul Smith’s College σημείωσε αύξηση 30% στις νέες εγγραφές αυτό το φθινόπωρο, κάτι που η Κάθι Μπόναβιστ, εκτελεστική αντιπρόεδρος του τμήματος Advancement & Enrollment, αποδίδει εν μέρει στην προετοιμασία των φοιτητών για «ανθεκτικές στην τεχνητή νοημοσύνη» καριέρες, όπως η δασοκομία και οι περιβαλλοντικές επιστήμες, αλλά και άλλοι παρόμοιοι κλάδοι, που απαιτούν επίλυση πραγματικών προβλημάτων και ανθρώπινη επαφή.

Το Paul Smith’s έχει προσαρμόσει το πρόγραμμα σπουδών του σε επαγγέλματα που σχετίζονται με τη γη και πιο αγροτικές δραστηριότητες, αντί για εκείνα που επιβάλλει μια ολοένα και πιο τεχνολογική οικονομία.

«Έτσι, προετοιμάζουμε τους αποφοίτους για τα χαοτικά, απρόβλεπτα περιβάλλοντα όπου η ανθρώπινη κρίση εξακολουθεί να έχει μεγάλη σημασία», λέει ο Μπόναβιστ στο Newsweek.

Εν μέρει λόγω της γεωγραφικής του θέσης —περιτριγυρισμένο από έξι εκατομμύρια στρέμματα άγριας φύσης— το Paul Smith’s έχει προσαρμόσει το πρόγραμμα σπουδών του σε επαγγέλματα που σχετίζονται με τη γη και πιο αγροτικές δραστηριότητες, αντί για εκείνα που επιβάλλει μια ολοένα και πιο τεχνολογική οικονομία.

Τα επαγγέλματα της φύσης προστατευμένα από την επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης;

Ο Γκάβιν Τούφο, φοιτητής του δεύτερου έτους με ειδίκευση στην δενδροκομία και τη διαχείριση τοπίου, δήλωσε: «Το πτυχίο μου μου έχει προσφέρει μια απερίγραπτη ποσότητα γνώσεων, μαζί με τεράστια πρακτική εμπειρία που μου ήταν σχεδόν άγνωστη πριν ξεκινήσω εδώ. Επιπλέον, ποιος δεν θέλει να σκαρφαλώσει σε ένα δέντρο στο πανεπιστήμιο;»

Ένας άλλος φοιτητής, ο Λίαμ Κάρολ, που ειδικεύεται στην δενδροκομία και τη διαχείριση τοπίου παράλληλα με την οικολογική διαχείριση δασών, δήλωσε ότι οι απειλές που θέτει η τεχνητή νοημοσύνη δεν επηρέασαν την απόφασή του να επιλέξει το Paul Smith’s ως τόπο σπουδών του, αλλά αντίθετα τον ενέπνευσε η «αγάπη του για τη φύση».

Ωστόσο, βλέποντας «πόσο γρήγορα εξελίσσεται και γίνεται τόσο σημαντικό μέρος της ζωής των ανθρώπων», ο Κάρολ δήλωσε στο Newsweek ότι τώρα αισθάνεται «ανακουφισμένος που οι θέσεις εργασίας που θα μπορούσα να αποκτήσω με το πτυχίο μου θα είναι από τις τελευταίες που θα μπορούσε να αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη, αν αυτό συμβεί ποτέ».

«Ανεξάρτητα από το τι μπορεί να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη στο μέλλον, ο κόσμος θα χρειάζεται πάντα ανθρώπους με εκπαίδευση στον τομέα τους, που μπορούν πραγματικά να βγουν στον κόσμο και να συλλέξουν στοιχεία για έρευνα, να κόψουν ξύλα κ.λπ.».

Ανθεκτικότητα, αλλά όχι αντίσταση

Όπως εξηγεί η Bonavist, το Paul Smith’s θεωρεί τον εαυτό του «ανθεκτικό στην τεχνητή νοημοσύνη» και όχι «αντίθετο στην τεχνητή νοημοσύνη». Το κολέγιο αναγνωρίζει ότι η τεχνολογία έχει και θα συνεχίσει να αναδιαμορφώνει ακόμη και τις πιο υπαίθριες εργασίες και διερευνά πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να «ταιριάζει» στις καριέρες για τις οποίες προετοιμάζονται οι φοιτητές, προσαρμόζοντας ανάλογα τα προγράμματα σπουδών.

«Η τεχνητή νοημοσύνη έχει τη θέση της στη δασοκομία, είτε σε μια μηχανή είτε σε έναν υπολογιστή. Αυτό που δεν έχει η τεχνητή νοημοσύνη είναι το ανθρώπινο «μάτι» και το μυαλό», λέει ο Τούφο στο Newsweek. «Κανένα δέντρο δεν είναι ίδιο με άλλο, καμία συνθήκη ή περιβάλλον εδάφους δεν είναι ακριβώς το ίδιο.

«Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που μας έχουν διδάξει και εκπαιδεύσει να αξιολογούμε και να κατανοούμε, τους οποίους η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί απλά να κατανοήσει».

Πώς μπορούν οι άνθρωποι να γίνουν απαραίτητοι σε έναν κόσμο που «κινείται» από μηχανές;

Το Paul Smith’s φαίνεται να ακολουθεί μια ευρύτερη τάση, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί να αντικαταστήσει έναν αυξανόμενο αριθμό θέσεων εργασίας σε γραφεία. Σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα της Jobber, το 77% της Γενιάς Z θεωρεί σημαντικό να επιλέξει μια καριέρα που είναι «δύσκολο να αυτοματοποιηθεί». Η πλειοψηφία ανέφερε τομείς όπως η ξυλουργική και η υδρομηχανική ως επαγγέλματα με μεγάλο μέλλον, ενώ πολύ λιγότεροι θεωρούν ασφαλή επαγγέλματα όπως η ανάπτυξη λογισμικού, η ανάλυση δεδομένων και η λογιστική.

Η αυξανόμενη δημοτικότητα του Paul Smith και του προγράμματος σπουδών του που είναι ανθεκτικό στην τεχνητή νοημοσύνη υπογραμμίζει το ερώτημα που απασχολεί τώρα πολλούς πολίτες: Πώς μπορούν οι άνθρωποι να γίνουν απαραίτητοι σε έναν κόσμο που «κινείται» από μηχανές;