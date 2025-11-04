science
Αποκλειστικό:
03.11.2025 | 14:11
Το in στο σπίτι της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που σκοτώθηκε στο μακελειό στα Βορίζια
Τεχνητή Νοημοσύνη: Τα 10 επαγγέλματα που θα μπορούσε να αντικαταστήσει την επόμενη δεκαετία
04 Νοεμβρίου 2025 | 17:19

Τεχνητή Νοημοσύνη: Τα 10 επαγγέλματα που θα μπορούσε να αντικαταστήσει την επόμενη δεκαετία

Η Τεχνητή Νοημοσύνη διεισδύει σταδιακά σχεδόν σε όλους τους επαγγελματικούς κλάδους. Κάποιους όμως από αυτούς (τους κλάδους), τους απειλεί...

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
ΕπιμέλειαΧρυσάνθη Ρουμελιώτου
Vita.gr
7 είδη σαλάτας για glow από μέσα προς τα έξω

7 είδη σαλάτας για glow από μέσα προς τα έξω

Spotlight

Η Tεχνητή Nοημοσύνη εισέρχεται δυναμικά σε διάφορους κλάδους, φέρνοντας σημαντικές αλλαγές στις ζωές μας.

Και ενώ για κάποιους οι αλλαγές αυτές δημιουργούν νέες προοπτικές, ευκαιρίες και προκλήσεις για κάποιους άλλους οι αλλαγές αυτές μπορεί να είναι αρνητικά καταλυτικές.

Με λίγα λόγια η Τεχνητή Νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει την αγορά εργασίας, εγείροντας αμφιβολίες για το μέλλον πολλών επαγγελμάτων.

Επαγγέλματα που απειλεί η Τεχνητή Νοημοσύνη

Μια μελέτη της Microsoft, που δημοσιεύτηκε από το GQ, αποκαλύπτει ότι ο αυτοματισμός που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη μεταμορφώνει ήδη τη φύση της απασχόλησης και προβλέπει ότι, κατά την επόμενη δεκαετία, πολλά επαγγέλματα θα υποστούν βαθιές αλλαγές ή θα αντικατασταθούν.

Παρόλο που ο κατάλογος των επαγγελμάτων που κινδυνεύουν είναι εκτενής, η έκθεση αναφέρεται σε εκείνους που θα πρέπει να προετοιμαστούν για έναν επικείμενο μετασχηματισμό.

Η Microsoft αξιολόγησε τη χρήση του Copilot, του εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης που διαθέτει και ανέλυσε τον τρόπο με τον οποίο ο αυτοματισμός αναλαμβάνει συγκεκριμένες εργασίες.

Σύμφωνα με το GQ, η έρευνα ποσοτικοποίησε το ποσοστό εργασίας που απορροφά η τεχνολογία σε κάθε επάγγελμα, αναλύοντας κάθε επάγγελμα στις βασικές του εργασίες και υπολογίζοντας πόσα είναι ευάλωτα στον αυτοματισμό.

Το αποτέλεσμα είναι σαφές: όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός της ρουτίνας και των επαναλαμβανόμενων εργασιών, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα η Τεχνητή Νοημοσύνη να αντικαταστήσει αυτήν την εργασία.

Το βασικό κριτήριο είναι το ποσοστό των αυτοματοποιήσιμων λειτουργιών.

Εάν η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να εκτελέσει περίπου το 30% των εργασιών μιας εργασίας, η εργασία αυτή είναι πιθανό να παρουσιάσει βελτιώσεις στην παραγωγικότητα και όχι απειλή για την ύπαρξή της. Αντίθετα, όταν οι περισσότερες δραστηριότητες είναι επαναλαμβανόμενες ή βασίζονται στην επικοινωνία, ο κίνδυνος αντικατάστασης αυξάνεται σημαντικά.

Τα επαγγέλματα που κινδυνεύουν σύμφωνα με μελέτη της Microsoft είναι:

1. Διερμηνείς και μεταφραστές

Η Τεχνητή Νοημοσύνη βελτιώνει συνεχώς την κατανόηση των αποχρώσεων και των γλωσσών, επομένως οι βασικές λειτουργίες μετάφρασης και γλωσσικής διαμεσολάβησης μπορούν ήδη να αυτοματοποιηθούν εν μέρει. Ωστόσο, η ανθρώπινη ερμηνεία διατηρεί την αξία της.

2. Ιστορικοί

Η αποθήκευση και η οργάνωση μεγάλων όγκων δεδομένων είναι ένας τομέας στον οποίο η Τεχνητή Νοημοσύνη υπερέχει, επιτρέποντας την αυτοματοποίηση μέρους του έργου των ιστορικών. Παρά ταύτα, η ερμηνεία και η εις βάθος ανάλυση απαιτούν πάντα ανθρώπινη κρίση.

3. Αεροσυνοδοί

Καθημερινές εργασίες, όπως οι ανακοινώσεις και ορισμένες επικοινωνίες, μπορούν να ανατεθούν στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Ωστόσο, υπάρχουν διαπροσωπικές πτυχές και πτυχές διαχείρισης κρίσεων που παραμένουν εκτός τεχνολογικής εμβέλειας.

4. Εκπρόσωποι Πωλήσεων

Η παραγωγή αυτοματοποιημένων μηνυμάτων και απαντήσεων επηρεάζει ολοένα και περισσότερο αυτούς τους επαγγελματίες. Ωστόσο, οι προσωπικές σχέσεις και η άμεση διαπραγμάτευση παραμένουν αναντικατάστατες.

5. Συγγραφείς και λογοτέχνες

Η γενετική τεχνητή νοημοσύνη παράγει γρήγορα απλά κείμενα και δομές, τα οποία μπορούν να αυξήσουν την παραγωγικότητα. Ωστόσο, η ποιότητα του τελικού περιεχομένου εξαρτάται συχνά από την ανθρώπινη παρέμβαση και την εποπτεία.

6. Προγραμματιστές CNC

Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ήδη ικανή να δημιουργεί και να διαβάζει κώδικες για τον έλεγχο αυτοματοποιημένων μηχανημάτων, αλλά πάντα υπό την απαραίτητη επίβλεψη ενός ειδικού.

7. Εκπρόσωποι εξυπηρέτησης πελατών

Η συνεχής και επαναλαμβανόμενη επικοινωνία μπορεί να διαχειριστεί αυτοματοποιημένα συστήματα, αν και οι πολύπλοκες υποθέσεις και η συναισθηματική επίλυση παραμένουν στα ανθρώπινα χέρια.

8. Τηλεφωνικοί πάροχοι

Ο αυτοματισμός εξελίσσεται σε αυτόν τον τομέα, αναθέτοντας απαντήσεις και φιλτράρισμα κλήσεων σε ολοένα και πιο εξελιγμένα ευφυή συστήματα.

9. Υπάλληλοι ταξιδιωτικών πρακτορείων και πωλητές εισιτηρίων

Οι διοικητικές λειτουργίες και οι ρουτίνες κρατήσεων ή πωλήσεων μπορούν να εκτελεστούν από την Τεχνητή Νοημοσύνη, η οποία βελτιστοποιεί τις διαδικασίες και μειώνει την ανθρώπινη παρέμβαση σε προκαθορισμένες εργασίες.

10. Ραδιοφωνικοί εκφωνητές και DJs

Η σύνθεση φωνής και ο προγραμματισμός μουσικής μπορούν πλέον να γίνουν χρησιμοποιώντας αλγόριθμους, ειδικά σε σταθμούς που επικεντρώνονται σε αυτοματοποιημένες λίστες δημοφιλών επιτυχιών.

Επαγγέλματα που επηρεάζονται λιγότερο και αντίσταση στον αυτοματισμό

Σύμφωνα με την ίδια μέλτη, πολλά επαγγέλματα που απαιτούν συγκεκριμένες χειρωνακτικές δεξιότητες, σωματική επιδεξιότητα ή ενσυναίσθηση αποτελούν φυσικό εμπόδιο για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα περιλαμβάνουν τα επαγγέλματα των κατασκευών και τα επαγγέλματα υγειονομικής περίθαλψης, όπως η νοσηλευτική και η οδοντιατρική, όπου η ακρίβεια των χεριών και η συναισθηματική νοημοσύνη είναι απαραίτητες.

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τον κόσμο της εργασίας, η μελέτη της Microsoft υποστηρίζει ότι ο αυτοματισμός αντιπροσωπεύει έναν συνεχή μετασχηματισμό και όχι μια άμεση και πλήρη αντικατάσταση.

Πρόκειται για μια σταδιακή διαδικασία που απαιτεί προσαρμογή και προοδευτική εκπαίδευση, δίνοντας στους εργαζόμενους την ευκαιρία να εξελίσσονται και να προβλέπουν, πάντα συνοδευόμενη από την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών.

Επικαιρότητα
Γρηγόρης Σκλήκας: Ένας ακόμη μάνατζερ που «κατάπιε» το Δημόσιο

Γρηγόρης Σκλήκας: Ένας ακόμη μάνατζερ που «κατάπιε» το Δημόσιο

Vita.gr
7 είδη σαλάτας για glow από μέσα προς τα έξω

7 είδη σαλάτας για glow από μέσα προς τα έξω

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έλεγξε στο τέλος την πτώση του η αγορά

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έλεγξε στο τέλος την πτώση του η αγορά

