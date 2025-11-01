Μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην Αμερική έχουν αρχίσει να περιορίζουν ή να μειώνουν τον αριθμό των εργαζομένων τους, εξαιτίας της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Και ενώ το τελευταίο κύμα απολύσεων που συνδέονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη έχει θέσει σε υψηλό συναγερμό όσους αναζητούν εργασία -ακόμα και την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ-, μια νέα έρευνα της Goldman Sachs υποδηλώνει ότι η πραγματική κατάρρευση της εργασίας στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης δεν έχει ακόμη συμβεί.

Η έκθεση, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 100 επενδυτικοί τραπεζίτες της Goldman Sachs, διαπίστωσε ότι μόνο το 11% των πελατών τους σε κλάδους όπως η τεχνολογία, η βιομηχανία και ο χρηματοοικονομικός τομέας μείωναν ενεργά το προσωπικό τους ως αποτέλεσμα της Tεχνητής Nοημοσύνης.

Αντίθετα, το 47% των τραπεζιτών ανέφεραν ότι οι πελάτες τους χρησιμοποιούσαν δυσανάλογα την Tεχνητή Nοημοσύνη για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και των εσόδων, ενώ μόνο το ένα πέμπτο χρησιμοποιούσε κυρίως την τεχνολογία για τη μείωση του κόστους.

Η προειδοποίηση για απολύσεις εξαιτίας της Τεχνητής Νοημοσύνης

«Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης έχει μέχρι στιγμής στραφεί περισσότερο προς την αύξηση της παραγωγικότητας/εσόδων παρά προς τη μείωση του κόστους», έγραψαν οι αναλυτές με επικεφαλής τον επικεφαλής οικονομολόγο της Goldman Sachs και επικεφαλής της παγκόσμιας έρευνας επενδύσεων, Jan Hatzius.

Το πρόβλημα: Ένα πολύ υψηλότερο ποσοστό (31%) εταιρειών τεχνολογίας, μέσων ενημέρωσης και επικοινωνιών μείωνε θέσεις εργασίας λόγω της Τεχνητής Νοημοσύνης. Αυτή η προειδοποίηση αντικατοπτρίζεται στο κύμα μαζικών απολύσεων που έχουν πραγματοποιήσει μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας τους τελευταίους δύο μήνες.

Η Amazon νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ήταν η τελευταία — απέλυσε 14.000 μεσαία στελέχη, καθώς η εταιρεία προετοιμάζεται για έναν νέο κόσμο προηγμένης Τεχνητής Νοημοσύνης με ένα «πιο λιτό» εργατικό δυναμικό.

Η Amazon, όπως πολλές άλλες εταιρείες, δικαιολογεί τις πρόσφατες περικοπές θέσεων εργασίας επικαλούμενη την Τεχνητή Νοημοσύνη

Άλλες εταιρείες, όπως η Salesforce και η εταιρεία συμβούλων Accenture, που επικεντρώνεται στην τεχνολογία, έχουν προσθέσει μαζί δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους στο σωρό των απολύσεων που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη τους τελευταίους μήνες.

Οι τίτλοι ήταν τόσο ζοφεροί που ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, δήλωσε ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ παρακολουθεί προσεκτικά.

Οι κλάδοι που θα πληγούν περισσότερο

Ενώ οι εταιρείες μπορεί να μην απολύουν εργαζομένους τώρα, οι τραπεζίτες πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν περισσότερες απολύσεις τα επόμενα χρόνια.

Κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους, οι τραπεζίτες προβλέπουν ότι οι πελάτες τους θα προωθήσουν μια γενική μείωση του αριθμού των εργαζομένων κατά 4%, ενώ κατά τα επόμενα τρία χρόνια, αυτές οι μειώσεις του αριθμού των εργαζομένων θα μπορούσαν να εκτοξευθούν στο 11%.

Η κατηγορία που θα πληγεί περισσότερο από μελλοντικές απολύσεις είναι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, για τα οποία οι τραπεζίτες προβλέπουν ότι θα μπορούσαν να δουν μείωση του συνολικού αριθμού εργαζομένων κατά 14% τα επόμενα τρία χρόνια.

Ο τομέας της τεχνολογίας, ο οποίος ήταν από τους ταχύτερους στην υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης, θα μπορούσε να δει ελαφρώς χαμηλότερες περικοπές της τάξης του 10%.

«Η σχετικά γρήγορη αύξηση στην αναμενόμενη υιοθέτηση και μείωση του αριθμού των εργαζομένων κατά τα επόμενα τρία χρόνια υπογραμμίζει ότι οι επιπτώσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης στην αγορά εργασίας των ΗΠΑ θα μπορούσαν να φτάσουν νωρίτερα από το αναμενόμενο», έγραψαν οι αναλυτές της Goldman Sachs.