Τι δεν θα μπορέσει ποτέ να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη

Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025
02.11.2025 | 16:36
Φωτιά με εκρήξεις σε ταράτσα στους Άγιους Αναργύρους (βίντεο)
Τεχνητή νοημοσύνη: Τι δεν θα μπορέσει ποτέ να κάνει – Το σήμερα και το αύριο σε ένα τομέα με ραγδαία εξέλιξη
Η τεχνητή νοημοσύνη είναι αδιαμφισβήτητα μια από τις πλέον καθοριστικές τεχνολογίες της εποχής μας αλλά δεν παύει να αποτελεί πηγή κινδύνου και να δημιουργεί νέες προκλήσεις.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) αποτελεί μια μετασχηματιστική δύναμη σε πολλούς τομείς. Μία από τις πλέον καθοριστικές τεχνολογίες της εποχής μας με ραγδαία εξέλιξη και διείσδυση σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.

Οι τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, της κυβερνοασφάλειας και της προστασίας προσωπικών Δεδομένων συνδέονται στενά, με την ΤΝ να αποτελεί ταυτόχρονα εργαλείο και πηγή κινδύνου για την ασφάλεια και τα δεδομένα

Όμως, ταυτόχρονα αποτελεί και πηγή κινδύνου και δημιουργεί προκλήσεις στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Γνώστες του θέματος, από εταιρείες κολοσσούς, συζητούν για το παρόν και το μέλλον της ΤΝ.

«Από το εργαστήριο στην πραγματική ζωή»

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι πλέον μια φουτουριστική ουτοπία που βλέπουμε από μακριά, αλλά μια πραγματικότητα που μεταμορφώνει τα πάντα. Αυτό υποστήριξαν τρεις ειδικοί, που βρέθηκαν στην κατοικία του Γάλλου πρέσβη στη Μαδρίτη, σε μια βραδιά αφιερωμένη στην καινοτομία και τη σύνδεση μεταξύ επιχειρήσεων, που διοργανώθηκε από την Business France και τη Γαλλική Πρεσβεία στην Ισπανία.

Η Elena González-Blanco García, επικεφαλής τεχνητής νοημοσύνης για την EMEA Digital Natives στη Microsoft, ο Javier Mallo, διευθυντής πληροφορικής στη Carrefour Spain, και ο Rafael San Juan, επικεφαλής καινοτομίας στην Iberdrola περιέγραψαν το παρόν και το μέλλον.

Η González-Blanco, μία από τις πιο έμπειρες φωνές του κλάδου, υπογράμμισε την ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται ο τομέας: «Ακόμη και για όσους αναπτύσσουν τα μοντέλα, είναι αδύνατο να συμβαδίσουν με όλα όσα συμβαίνουν». Ως εκ τούτου, εξηγεί ότι το «κλειδί» είναι να φέρουμε την τεχνητή νοημοσύνη «από το εργαστήριο στην πραγματική ζωή».

Σύμφωνα με μια μελέτη της McKinsey, από το 2024, περίπου το 78% των εταιρειών χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη σε κάποιο τμήμα της δραστηριότητάς τους, αλλά για τον επικεφαλής του τμήματος τεχνητής νοημοσύνης της Microsoft, «ο αριθμός αυτός είναι υποτιμημένος»: «Βρισκόμαστε στο στάδιο της πραγματικής υιοθέτησης. Όποιος δεν έχει φτάσει ακόμα σε αυτό το στάδιο, έχει μείνει πίσω», λέει.

Τα προσωπικά δεδομένα

Ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα, που αποτελεί πραγματική πρόκληση για τις επιχειρήσεις και την εμπιστοσύνη των χρηστών, είναι ο τρόπος με τον οποίο οι εταιρείες χειρίζονται τα προσωπικά δεδομένα και πώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο τα χρησιμοποιούν. Σύμφωνα με στοιχεία της μελέτης Ipsos AI Monitor 2025, περίπου το 40% των Ισπανών δεν πιστεύει ότι οι εταιρείες προστατεύουν επαρκώς τις πληροφορίες τους.

Ο Mallo, διευθυντής τεχνολογίας της Carrefour, παρουσίασε μια διπλή οπτική: «Ως πολίτης, γνωρίζω τον κίνδυνο, αλλά αν δεν μοιραζόμαστε τα δεδομένα μας, μένουμε πίσω. Και ως επαγγελματίας, εγγυώμαι ότι επενδύουμε τεράστιους πόρους στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, αν και κανείς δεν μπορεί να υποσχεθεί 100% προστασία».

Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο

Υποστήριξε ότι οι εταιρείες επενδύουν όλο και περισσότερο στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο για να προστατεύσουν τα δεδομένα των χρηστών.

Η González-Blanco συμφώνησε ότι ο φόβος είναι υπερβολικός. «Εδώ και δεκαετίες μοιραζόμαστε πληροφορίες στα κοινωνικά δίκτυα. Το σημαντικό είναι να μην φοβόμαστε, αλλά να κατανοούμε την τεχνολογία και να τη χρησιμοποιούμε με σύνεση».

Ο Rafael San Juan της Iberdrola πρόσθεσε ότι η κυβερνοασφάλεια «θα είναι πάντα ένας αγώνας στον οποίο οι επιτίδειοι βρίσκονται ένα βήμα μπροστά», αλλά «προχωρούν για να εξισορροπήσουν το σύστημα».

Κάθε τεχνολογική επανάσταση ενέχει τον κίνδυνο να χρησιμοποιηθεί από ομάδες για τη διάπραξη εγκλημάτων, οπότε το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης παρουσιάζει προκλήσεις για τις επιχειρήσεις και τις αρχές.

Θα καταστρέψει πραγματικά η τεχνητή νοημοσύνη τις θέσεις εργασίας;

Σε απάντηση στους φόβους ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αντικαταστήσει τους εξειδικευμένους εργαζόμενους, οι τρεις ειδικοί ήταν κατηγορηματικοί: η τεχνητή νοημοσύνη δεν ήρθε για να τους αντικαταστήσει, αλλά για να τους βελτιώσει. Η αξία του ανθρώπου θα είναι πάντα απαραίτητη.

«Εδώ και μισό αιώνα ακούμε ότι οι μηχανές θα αντικαταστήσουν τους ανθρώπους, αλλά αυτό δεν έχει συμβεί», σχολίασε η González-Blanco, αναφερόμενη σε μια συνέντευξη της δεκαετίας του 1970 με τον ιδρυτή του πρώτου εργαστηρίου τεχνητής νοημοσύνης του MIT, Marvin Minsky, ο οποίος τότε είχε δηλώσει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα άλλαζε τον τρόπο που εργαζόμαστε και θα αντικαθιστούσε τους ανθρώπους σε περίπου δέκα χρόνια.

«Η τεχνολογία αλλάζει τον τρόπο που εργαζόμαστε, αλλά δεν εξαλείφει την ανθρώπινη αξία», είπε.

Ο San Juan, από την πλευρά του, υπερασπίστηκε την άποψη ότι η γνώση και η εμπειρία θα συνεχίσουν να είναι «αναντικατάστατες», ενώ ο Mallo επεσήμανε ότι το μέλλον θα βρίσκεται στη συνεργασία μεταξύ ανθρώπων και μηχανών: «Οι εταιρείες που συνδυάζουν τεχνητή νοημοσύνη και συναισθηματική νοημοσύνη θα είναι αυτές που θα ηγηθούν».

Αν και η ανάπτυξη προηγμένων μοντέλων φαίνεται να είναι προνόμιο των τεχνολογικών γιγάντων, οι τρεις ειδικοί απέρριψαν την ιδέα ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις είναι εκτός παιχνιδιού.

Τι δεν θα μπορέσει ποτέ να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη

Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με μια συμβολική ερώτηση: Τι δεν θα μπορέσει ποτέ να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη;

Οι απαντήσεις ήταν ομόφωνες: να εκφράζει συναισθήματα, να αισθάνεται, να ηγείται με ενσυναίσθηση.

«Η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορέσει να χτίσει το Ταζ Μαχάλ, αλλά δεν θα μάθει ποτέ τι σημαίνει να αγαπάς τον άνθρωπο που το χτίζει», συνόψισε ο San Juan.

Γιατί, όπως συμφώνησαν και οι τρεις, η αληθινή νοημοσύνη, αυτή που διακρίνει τους ανθρώπους, εξακολουθεί να βρίσκεται στα συναισθήματα, τη δημιουργικότητα και την διαίσθηση.

