Η ευρωπαϊκή τεχνολογία ανθεί και δημιουργεί προσδοκίες

Ο τεχνολογικός τομέας της Ευρώπης ξεπερνά τις συνηθισμένες επιδόσεις του, καθώς οι αυξανόμενες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη (AI) ενισχύουν τη ζήτηση και αντισταθμίζουν τις εμπορικές αντιξοότητες, με τα κέρδη να ξεπερνούν κατά πολύ τις προσδοκίες.

Ο δείκτης MSCI Europe Technology έχει καταγράψει αύξηση κερδών ανά μετοχή (EPS) της τάξεως του 16% για το τρίτο τρίμηνο μέχρι στιγμής, με περισσότερο από το 86% της κεφαλαιοποίησης αγοράς του δείκτη να έχει ανακοινώσει αποτελέσματα.

Αυτή η ανάπτυξη βρίσκεται πολύ πάνω από τις προσδοκίες του 4,2% πριν την έναρξη της περιόδου ανακοινώσεων οικονομικών αποτελεσμάτων και είναι πολύ μπροστά από οποιονδήποτε άλλο τομέα στην περιοχή, καθιστώντας τον τεχνολογικό τομέα της Ευρώπης αυτόν με τα ισχυρότερα κέρδη μέχρι στιγμής, αναφέρει το Bloomberg.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη ως καταλύτης

Η αύξηση της ζήτησης για υποδομές AI έχει ωφελήσει ιδιαίτερα τις εταιρείες εξοπλισμού ημιαγωγών. Η ASML Holding NV, μια από τις πρώτες εταιρείες που ανακοίνωσαν αποτελέσματα, είδε τις παραγγελίες για τα πιο εξελιγμένα μηχανήματα κατασκευής τσιπ να εκτινάσσονται καθώς επιταχύνθηκε η δαπάνη για υποδομές AI. Η ανακοίνωσγ αυτή διέλυσε τους φόβους για επιβράδυνση το επόμενο έτος, υποστηρίζοντας τις προσδοκίες ότι «η απαισιόδοξη άποψη για ένα χειρότερο από το αναμενόμενο 2026 θα τεθεί σε αμφισβήτηση», σύμφωνα με τον αναλυτή της JPMorgan, Σαντίπ Ντεσπαντέ.

Αντίστοιχα, η BE Semiconductor Industries NV, μια άλλη ολλανδική εταιρεία εξοπλισμού κατασκευής τσιπ, ανέφερε επίσης μια αύξηση στις παραγγελίες και κέρδη που ξεπέρασαν τις προσδοκίες, ενισχυμένα από τη ζήτηση που σχετίζεται με την AI από την Ασία.

Στον χώρο του λογισμικού, η SAP, η πολυτιμότερη εταιρεία λογισμικού της Ευρώπης, παρουσίασε μια κάπως μικτή προοπτική για την κεντρική της δραστηριότητα στο cloud, καθώς οι επενδυτικές αποφάσεις των πελατών επηρεάστηκαν από τις εμπορικές εντάσεις και ένα ασθενέστερο αμερικανικό δολάριο. Ωστόσο, τα σχόλια κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης που ακολούθησε την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων σχετικά με την αυξανόμενη υιοθέτηση της AI καθησύχασαν τους επενδυτές. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Κρίστιαν Κλάιν, δήλωσε: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που η AI γίνεται ο βασικός παράγοντας που επιτρέπει την ανάπτυξή μας».

Η τηλεπικοινωνιακή αγορά και ο «υπέρ-κύκλος» της AI

Στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, τα κέρδη της Ericsson εκτοξεύτηκαν χάρη στην πώληση της δραστηριότητάς της δρομολόγησης κλήσεων, ενώ η αντίπαλη Nokia δημοσίευσε κέρδη τρίτου τριμήνου που ξεπέρασαν κατά πολύ τις προσδοκίες των αναλυτών, με την ανάπτυξη να καθοδηγείται από την AI και τους πελάτες cloud. Οι αναλυτές της Bloomberg Intelligence, Μάθιου Μπλόξαμ και Τζον Μπάτλερ, επεσήμαναν ότι «η ισχυρή ζήτηση για πρόσβαση σε οπτικές ίνες, συνδεσιμότητα κέντρων δεδομένων και δίκτυα μεταφοράς, που τροφοδοτείται από τον υπέρ-κύκλο της AI, στηρίζει μια βελτιωμένη προοπτική πωλήσεων για τη Nokia, με τις ΗΠΑ να αποτελούν ολοένα και πιο σημαντική πηγή ανάπτυξης».

Η αισιοδοξία για την AI – η οποία υποστηρίζεται από τις συμφωνίες της OpenAI για κέντρα δεδομένων και τσιπ που ανέρχονται πλέον σε αξία άνω του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων – με τη σειρά της συμβάλλει στην ανύψωση των προοπτικών για τις ευρωπαϊκές εταιρείες που βρίσκονται σε καλή θέση για να επωφεληθούν από την αυξανόμενη επένδυση στην τεχνολογία. Ως αποτέλεσμα, οι εκτιμήσεις για τον τομέα αναθεωρούνται προς τα πάνω, μετά από μήνες πτώσης.

Προκλήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα

Παρά την έκρηξη της AI, οι ευρωπαϊκοί τεχνολογικοί κολοσσοί εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν επιπλοκές, καθώς η βιομηχανία τσιπ αντιμετωπίζει διακοπές στην εφοδιαστική αλυσίδα, οι οποίες προκαλούνται από τις αυξανόμενες εντάσεις ΗΠΑ-Κίνας και επιδεινώνονται από τους δασμολογικούς φραγμούς. Οι ΗΠΑ εργάζονται για να μπλοκάρουν την παράδοση τσιπ AI αιχμής στην Κίνα, ενώ το Πεκίνο προσπαθεί να περιορίσει τις εξαγωγές σπάνιων γαιών που είναι κρίσιμες για τη διαδικασία κατασκευής τσιπ.

Η εταιρεία ημιαγωγών STMicroelectronics ακολούθησε την ανταγωνίστρια από τις ΗΠΑ, Texas Instruments, δίνοντας το σήμα ότι οι πελάτες, ειδικά στις αγορές αυτοκινήτων και βιομηχανικών τελικών αγορών, συγκρατούν τις παραγγελίες τους. Η αγορά αυτοκινήτων είναι ιδιαίτερα υποτονική και ενδέχεται τώρα να αντιμετωπίσει πρόσθετη διαταραχή, αφού η ολλανδική κυβέρνηση πήρε τον έλεγχο της κινεζικής ιδιοκτησίας κατασκευάστριας τσιπ Nexperia.

Το μέλλον της ανάπτυξης

Παρ’ όλα αυτά, η AI αναμένεται να λειτουργήσει σαν… ούριος άνεμος, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη το 2026 και πέρα. Ο αναλυτής της Citigroup, Άντριου Μ. Γκάρντινερ, επεσήμανε ότι υπάρχει μια «αυξανόμενη ασυμφωνία στη βιομηχανία μεταξύ των μυριάδων συμφωνιών για τσιπ AI που ανακοινώνονται και του ποσού των δαπανών που έχουν δεσμευτεί με τις εταιρείες εξοπλισμού», προσθέτοντας ότι οι συμφωνίες θα πρέπει να αρχίσουν να διεισδύουν στην εφοδιαστική αλυσίδα και να υλοποιούνται σε παραγγελίες σύντομα.

«Αναμένουμε αυτή η δυναμική να ενισχυθεί», κατέληξε. Η Ευρώπη, λοιπόν, παραμένει σε μια ισχυρή τροχιά, με την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη να πρωτοστατούν στην πορεία της οικονομικής της ανάπτυξης, συμπεραίνει το Bloomberg.

