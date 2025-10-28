newspaper
Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Τεχνητή νοημοσύνη: Το τέλος της «οικονομίας της απάτης» – Από την ιατρική μέχρι τα χρηματοοικονομικά
Διεθνής Οικονομία 28 Οκτωβρίου 2025 | 15:00

Τεχνητή νοημοσύνη: Το τέλος της «οικονομίας της απάτης» – Από την ιατρική μέχρι τα χρηματοοικονομικά

Η τεχνητή νοημοσύνη βελτιώνει ριζικά την αποτελεσματικότητα της αγοράς

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΕπιμέλειαΠαναγιώτης Ζαφειρόπουλος
A
A
Vita.gr
Ένας στους 4 τρώει μόνος του στο τραπέζι και είναι δυστυχισμένος

Ένας στους 4 τρώει μόνος του στο τραπέζι και είναι δυστυχισμένος

Spotlight

Νοικιάζετε ένα καινούργιο αυτοκίνητο; Φροντίστε να ανεβάσετε πρώτα μια φωτογραφία του συμβολαίου στο ChatGPT. Χρειάζεστε βοήθεια με μια βρύση που τρέχει; Η Τεχνητή Νοημοσύνη συχνά κατανοεί το πρόβλημα – και με χαμηλότερο κόστος από έναν μάστορα. Οι γονείς με ένα ιδιότροπο μωρό μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν chatbots για να απαντούν σε ερωτήσεις σε δευτερόλεπτα, αντί να περιμένουν ραντεβού με γιατρό. Το να δώσετε στο Claude ένα PDF με μια λίστα κρασιών είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να βρείτε τα μπουκάλια με την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής.

Κατά τον Economist, αυτά τα παραδείγματα συνθέτουν κάτι μεγαλύτερο: Καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη γίνεται mainstream, θα εξαλείψει μια από τις πιο κλασικές στρεβλώσεις στον σύγχρονο καπιταλισμό: τα πλεονεκτήματα πληροφόρησης που απολαμβάνουν οι πωλητές, οι πάροχοι υπηρεσιών και οι μεσάζοντες έναντι των καταναλωτών. Όταν όλοι έχουν μιαν ιδιοφυΐα στην τσέπη τους, θα είναι λιγότερο ευάλωτοι σε παραπλανητικές πωλήσεις – ωφελώντας τους και βελτιώνοντας τη συνολική οικονομική αποδοτικότητα. Η «οικονομία της απάτης», στης οποίας το πλαίσιο οι εταιρείες επωφελούνται από την αδιαφάνεια, τη σύγχυση ή την αδράνεια, βρίσκει τον αντίπαλό της.

Τα πλεονεκτήματα πληροφόρησης υπάρχουν από τότε που υπήρχαν και οι ίδιες οι αγορές. Στη μεσαιωνική Αγγλία, οι παντοπωλεία χρησιμοποιούσαν ψεύτικες ζυγαριές για να ξεγελάσουν τους πελάτες. Οι ιδιοκτήτες παμπ έβαζαν αλάτι στην μπύρα για να κάνουν τους πελάτες να διψούν περισσότερο. Τέτοιες άθλιες πρακτικές δεν είναι απλώς ενοχλητικές. Σε μια εργασία που δημοσιεύτηκε το 1970, ο George Akerlof, ένας οικονομολόγος βραβευμένος με Νόμπελ, συζήτησε την αγορά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Είναι δύσκολο για έναν αγοραστή να γνωρίζει αν ένα τέτοιο αυτοκίνητο λειτουργεί σωστά ή είναι μια «μπαγκατέλα» με κρυφά προβλήματα. Έτσι, οι αγοραστές υποθέτουν το χειρότερο. Ως αποτέλεσμα, οι έντιμοι μεσίτες, ανησυχώντας μήπως γίνουν ύποπτοι για εκμεταλλευτική συμπεριφορά, μένουν μακριά. Η ποιότητα των υπηρεσιών μειώνεται. Λιγότεροι καταναλωτές ικανοποιούν τις ανάγκες τους.

Το διαδίκτυο έχει δυσκολέψει την εξαπάτηση των πελατών. Με το Carfax και άλλους παρόχους δεδομένων για οχήματα, οι πελάτες μπορούν να ελέγξουν το ιστορικό ενός οχήματος, ξεπερνώντας ορισμένα από τα προβλήματα που εντόπισε ο κ. Akerlof. Οι οδηγοί ταξί δυσκολεύονται τώρα να μεταφέρουν τους ανθρώπους σε κυκλικές -αλλά κερδοφόρες- διαδρομές. Και αυτό διότι εφαρμογές όπως η Lyft και η Uber τους λένε ακριβώς πού να πάνε. Το Tripadvisor, ένας ιστότοπος κριτικών, στέλνει τουρίστες σε εστιατόρια που θα τους προσφέρουν ένα αξιοπρεπές γεύμα. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000 υπήρχαν περισσότερα από 20 υποκαταστήματα των Angus και Aberdeen Steak Houses, μιας διαβόητης τουριστικής παγίδας, στο Λονδίνο. Σήμερα υπάρχουν τέσσερα, και αυτά που έχουν απομείνει είναι καλύτερα από πριν.

Τέτοιες εξελίξεις οδήγησαν τους ειδικούς να διακηρύξουν το τέλος των αγορών απάτης. «Η τελειότητα της πληροφόρησης βρίσκεται σε άνοδο», δήλωσε ο Τζεφ Μπέζος, ιδρυτής της Amazon, το 2007. «Πολλές οικονομικές θεωρίες σχετικά με την ασύμμετρη πληροφόρηση, ενώ είναι λογικά σωστές, έχουν καταστεί εμπειρικά παρωχημένες», υποστήριξαν οι Τάιλερ Κόουεν και Άλεξ Ταμπάροκ, και οι δύο από το Πανεπιστήμιο Τζορτζ Μέισον, το 2015. Εκτιμούμε ότι περίπου το 25% των αμερικανικών καταναλωτικών δαπανών πηγαίνει σε αγαθά και υπηρεσίες με σοβαρές ασυμμετρίες πληροφόρησης, από την υγειονομική περίθαλψη έως τις ανακαινίσεις σπιτιών, από 30% στις αρχές της χιλιετίας:

Αυτό όμως σημαίνει ότι υπάρχουν πολλές βιομηχανίες απάτης. Ο κατασκευαστικός κλάδος είναι ένα κλασικό παράδειγμα. Οι ιδιοκτήτες σπιτιών σπάνια γνωρίζουν από πρώτο χέρι, ας πούμε, για τον κλιματισμό ή το χρώμα, γεγονός που τους θέτει στο έλεος κακόβουλων παραγόντων. Οι κτηματομεσίτες μισθώνουν ακίνητα με ελαττώματα που γίνονται εμφανή μόνο όταν ο ενοικιαστής έχει μετακομίσει. Οι δικηγόροι παρέχουν κακές συμβουλές, αλλά οι πελάτες δεν το ανακαλύπτουν παρά όταν είναι πολύ αργά. Οι γιατροί προσφέρουν την πιο ακριβή επιλογή θεραπείας. Οι γραφειοκράτες λαμβάνουν κάθε είδους αποφάσεις -από απροσδόκητες φορολογικές κυρώσεις έως την απόρριψη μιας αίτησης πολεοδομίας- που είναι δύσκολο να κατανοηθούν αν δεν είστε ειδικός.

Οι οικονομολόγοι έχουν την τάση να επικεντρώνονται στο κόστος των πληροφοριακών ασυμμετριών κατά περίπτωση. Το 2012, η ​​Susan Woodward της Sand Hill Econometrics, μιας συμβουλευτικής εταιρείας, και ο Robert Hall του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ διαπίστωσαν ότι οι δανειολήπτες στεγαστικών δανείων συνήθως έχαναν τουλάχιστον 1.000 δολάρια επειδή δεν ψάχνονταν αρκετά. Άλλοι έχασαν χιλιάδες επειδή δεν αναχρηματοδότησαν άμεσα το στεγαστικό τους δάνειο όταν μειώθηκαν τα επιτόκια. Μια εργασία που δημοσιεύθηκε το 2019 από το Journal of the American Medical Association διαπίστωσε ότι το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης της χώρας σπαταλούσε έως και 100 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως σε «υπερβολική θεραπεία και φροντίδα χαμηλής αξίας».

Μια μελέτη που ανατέθηκε από την κυβέρνηση στη Βρετανία το 2024 εκτίμησε ότι οι πολίτες έχασαν το ισοδύναμο του 2,5% του ΑΕΠ ετησίως ως αποτέλεσμα της αγοράς αγαθών και υπηρεσιών που ήταν πολύ κακής ποιότητας ή έπασχαν από άλλα ελαττώματα. Αυτό περιλάμβανε τα πάντα: από την ανάγκη επαναγοράς μιας διαφορετικής έκδοσης του ίδιου προϊόντος μέχρι τον χρόνο που σπαταλήθηκε σε παράπονα. Παρά τις βελτιώσεις από τότε που ο κ. Άκερλοφ έγραφε για τα «σαπάκια», η αγορά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων εξακολουθεί να είναι δύσκολη:

Οι νεοσύστατες επιχειρήσεις μπορεί να προσφέρουν μια γεύση από το μέλλον. Η CarEdge χρησιμοποιεί έναν διαπραγματευτή τεχνητής νοημοσύνης για να διαπραγματεύεται με τις αντιπροσωπείες σχετικά με τις τιμές και τους όρους των οχημάτων. Η Pruvo παρακολουθεί την κράτηση ξενοδοχείου με δυνατότητα επιστροφής χρημάτων και κάνει αυτόματα εκ νέου κράτηση όταν μειωθεί η τιμή. Και τα πτυχία LLM είναι ήδη χρήσιμα. Μια έρευνα της Clio, μιας εταιρείας λογισμικού, διαπιστώνει ότι πάνω από τους μισούς καταναλωτές έχουν χρησιμοποιήσει ή θα χρησιμοποιούσαν την τεχνητή νοημοσύνη για να απαντήσουν σε ένα νομικό ερώτημα. «Το νέο στερεότυπο είναι ότι η Γενιά Ζ δεν θα αγοράσει αυτοκίνητο χωρίς να υπογράψει πρώτα τη σύμβαση μέσω του ChatGPT», σημειώνει το Financial Dystopia, ένας δημοφιλής λογαριασμός στο X. Και όταν τα πράγματα πάνε στραβά, οι καταναλωτές χρησιμοποιούν chatbots για να λάβουν αποζημίωση. Μια πρόσφατη εργασία του Weixin Liang του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ και άλλων, διαπίστωσε ότι μέχρι τα τέλη του 2024, περίπου το 18% των παραπόνων των καταναλωτών για χρηματοοικονομικά θέματα αφορούσαν γραφή με τη βοήθεια LLM. Η τεχνητή νοημοσύνη «θα βοηθήσει άτομα που δεν είχαν το προνόμιο να λάβουν εξαιρετικές συμβουλές να λάβουν… εξαιρετικότατες συμβουλές», υποστηρίζει ο Bret Taylor, πρόεδρος της OpenAI, δημιουργού του ChatGPT.

Τα στοιχεία σχετικά με τον αντίκτυπο που έχει η βοήθεια που παρέχει η Τεχνητή Νοημοσύνη στους καταναλωτές, είναι περιορισμένα αλλά ενδεικτικά. Μια εργασία, από τον Ryan Shea και τους συναδέλφους του στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, αναφέρει ένα πείραμα που αφορούσε μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και ενοικιάσεις διαμερισμάτων. Διαπιστώνουν ότι οι χρήστες που αλληλεπιδρούν με ένα μοντέλο Τεχνητής Νοημοσύνης «βελτίωσαν σημαντικά την απόδοση των διαπραγματεύσεών τους». Νέα έρευνα του Minkyu Shin του Πανεπιστημίου City του Χονγκ Κονγκ και των συναδέλφων του, ανέλυσε πάνω από 1 εκατομμύριο καταγγελίες στο Γραφείο Οικονομικής Προστασίας Καταναλωτών της Αμερικής, διαπιστώνοντας ότι το 49% των καταγγελιών που υποβλήθηκαν με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης επιλύθηκαν εν συγκρίσει με το 40% των καταγγελιών που γράφτηκαν από ανθρώπους.

Ο βαθμός στον οποίον η Τεχνητή Νοημοσύνη εξαλείφει πραγματικά τις αγορές απάτης εξαρτάται από δύο πράγματα. Πρώτον, οι καταναλωτές πρέπει να γνωρίζουν πώς να χρησιμοποιούν σωστά την Τεχνητή Νοημοσύνη. Η άσκοπη επανάληψη συμβουλών από το ChatGPT είναι λιγότερο αποτελεσματική από τη χρήση του bot ως εργαλείου μάθησης που επιτρέπει σε έναν καταναλωτή να διαπραγματεύεται πιο αξιόπιστα. Από αυτήν την άποψη, τα αποτελέσματα μιας δοκιμής από τον Jan Biermann του Πανεπιστημίου του Αμβούργου, τον John Horton του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης και τον Johannes Walter του Κέντρου Ευρωπαϊκής Οικονομικής Έρευνας ZEW-Leibniz, είναι ενθαρρυντικά. Περιλάμβανε άτομα που εκτιμούσαν πόσες κουκκίδες υπήρχαν σε μια εικόνα, χρησιμοποιώντας διαφορετικά εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι άνθρωποι μπορούσαν να «αξιολογήσουν τα αλγοριθμικά στοιχεία με προσοχή, προσαρμόζοντας την προσήλωσή τους ανάλογα με την ποιότητα των αλγοριθμικών συστάσεων».

Δεύτερον, οι πάροχοι και οι λιανοπωλητές είναι πιθανό να αντεπιτεθούν με τα δικά τους εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Οι καταχωρίσεις στο Amazon είναι ήδη γεμάτες με περιγραφές προϊόντων που δημιουργούνται από τεχνητή νοημοσύνη. Χρησιμοποιήστε το ChatGPT με τον υδραυλικό σας σήμερα και ίσως μπορέσετε να τον πείσετε να μειώσει την τιμή του. Χρησιμοποιήστε το ChatGPT μαζί του σε έναν χρόνο και μπορεί να έχει το δικό του μοντέλο που θα του λέει να σας χρεώσει ακόμη περισσότερο. Οι εταιρείες εργάζονται πάνω στη Γενετική Βελτιστοποίηση Μηχανών (GEO), η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει τα chatbot να δημοσιεύουν πληροφορίες ευνοϊκές για το προϊόν ή την υπηρεσία τους. Με την πάροδο του χρόνου, πολλές αγορές ενδέχεται να απαιτήσουν διαιτητές τεχνητής νοημοσύνης, όπου και τα δύο μέρη συμφωνούν να συμμορφώνονται με την απόφαση ενός αμερόληπτου bot τρίτου μέρους. Όπως όλα δείχνουν, η εποχή που καταναλωτής δεν γνώριζε τίποτε, έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί…

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Αποταμίευση: Η οικονομία της υπερκατανάλωσης επιστρέφει

Αποταμίευση: Η οικονομία της υπερκατανάλωσης επιστρέφει

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ένας στους 4 τρώει μόνος του στο τραπέζι και είναι δυστυχισμένος

Ένας στους 4 τρώει μόνος του στο τραπέζι και είναι δυστυχισμένος

Τράπεζες
Τράπεζες: Έρχεται νέα «ανάκριση» των αναλυτών στις τραπεζικές διοικήσεις

Τράπεζες: Έρχεται νέα «ανάκριση» των αναλυτών στις τραπεζικές διοικήσεις

inWellness
inTown
«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Η AI υπουργός της Αλβανίας είναι έγκυος με «83 παιδιά», ανακοινώνει ο Έντι Ράμα
Ντιέλα 27.10.25

Η AI υπουργός της Αλβανίας είναι έγκυος με «83 παιδιά», ανακοινώνει ο Έντι Ράμα

Όταν, τον Σεπτέμβριο, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα αποφάσισε να διορίσει υπουργό ένα δημιούργημα της Τεχνητής Νοημοσύνης, επικράτησε ενθουσιασμός, περιέργεια και πανικός

Σύνταξη
Ο μεγάλος αλγόριθμος σε παρακολουθεί: 1 στους 4 χώρους εργασίας στην Ευρώπη παίρνει αποφάσεις μέσω AI
Συνδικάτα vs AI 27.10.25

Ο μεγάλος αλγόριθμος σε παρακολουθεί: 1 στους 4 χώρους εργασίας στην Ευρώπη παίρνει αποφάσεις μέσω AI

Ένας στους τέσσερις χώρους εργασίας στην Ευρώπη λειτουργεί χρησιμοποιώντας αλγόριθμους ή AI. Τα συνδικάτα δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις διαπραγματεύσεις για τα δικαιώματα των εργαζομένων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ρομποτικά σκυλιά και αυτόνομα drone – Πώς η DeepSeek και η ΑΙ γίνονται το νέο όπλο της Κίνας
«Αλγοριθμική κυριαρχία» 27.10.25

Ρομποτικά σκυλιά και αυτόνομα drone – Πώς η DeepSeek και η ΑΙ γίνονται το νέο όπλο της Κίνας

H DeepSeek, πρωτοπόρος της τεχνητής νοημοσύνη στην Κίνα, προσφέρει τις υπηρεσίες της στον κινεζικό στρατό, ο οποίος πάντως συνεχίζει να χρησιμοποιεί αμερικανικά τσιπ για την ΑΙ.

Σύνταξη
Γκάρι Σίλινγκ: «Η GenZ ίσως καταλήξει φτωχότερη στην εποχή της AI – Πρέπει να δουλέψουν σκληρά»
Δύσκολα τα πράγματα 26.10.25

Η GenZ ίσως καταλήξει φτωχότερη στην εποχή της AI - Κορυφαίος οικονομολόγος προειδοποιεί

«Ο κόσμος δεν χρωστάει σε κανέναν μας τα προς το ζην» λέει ο κορυφαίος οικονομολόγος Γκάρι Σίλινγκ και προτρέπει τους νέους να ξεχάσουν την «εύκολη επιτυχία» αν θέλουν να επιβιώσουν στον κόσμο της AI

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Πώς ενισχύει τις κυβερνοεπιθέσεις – Ποιες εταιρείες είναι οι «αγαπημένες» των χάκερς
Ιδιότυπο μπρά ντε φερ 26.10.25

Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη ενισχύει τις κυβερνοεπιθέσεις - Ποιες εταιρείες είναι οι «αγαπημένες» των χάκερς

Πώς θα επιδιώξουν οι αμυνόμενοι σε κυβερνοεπιθέσεις από χάκερς να επωφεληθούν αυτοί από την πρόοδο σε τομείς της Τεχνητής Νοημοσύνης

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η τεχνητή νοημοσύνη σηκώνει μπαϊράκι και μας λέει αυτά που θέλουμε να ακούμε…
Απρόβλεπτη 25.10.25

Η τεχνητή νοημοσύνη σηκώνει μπαϊράκι και μας λέει αυτά που θέλουμε να ακούμε…

Η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί προβληματισμό σχετικά με τον τρόπο που προσπαθεί να προφυλάξει εαυτόν, ενώ παράλληλα λειτουργεί συγκαταβατικά στα ερωτήματα των χρηστών

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Πώς η AI επιδεινώνει τη λειψυδρία στην ΕΕ – Υπό ασφυκτική πίεση η Ελλάδα
«Καμπανάκι» 24.10.25

Πώς η AI επιδεινώνει τη λειψυδρία στην ΕΕ – Υπό ασφυκτική πίεση η Ελλάδα

Τεχνολογικοί κολοσσοί προσφέρουν στην ελληνική κυβέρνηση το δόλωμα της ανάπτυξης μέσω των επενδύσεων για να εξαντλήσουν τους υδάτινους πόρους της χώρας, σύμφωνα με την S&P Global. Η λειψυδρία και η «έλλειψη ολοκληρωμένης σκέψης» συγκεκριμένων πολιτικών.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Μήπως μοιράζεστε πολλά με το Chat GPT: Πώς οι συνομιλίες σας με την AI μπορεί να χρησιμοποιηθούν εναντίον σας
Κρύβε λόγια... 19.10.25

Μήπως μοιράζεστε πολλά με το Chat GPT: Πώς οι συνομιλίες σας με την AI μπορεί να χρησιμοποιηθούν εναντίον σας

Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) δεν είναι πια απλώς εργαλείο, αρχίζει να γίνεται μάρτυρας, κριτής και καταγραφέας της ανθρώπινης συμπεριφοράς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Κρόος στήριξε τον Βινίσιους για το ξέσπασμα κατά την αλλαγή του στο classico (pic)
Ποδόσφαιρο 28.10.25

Ο Κρόος στήριξε τον Βινίσιους για το ξέσπασμα κατά την αλλαγή του στο classico (pic)

Πολλά αρνητικά σχόλια έχει προκαλέσει η αντίδραση του Βινίσιους κατά τη στιγμή της αλλαγής του στο ντέρμπι της Ρεάλ με τη Μπαρτσελόνα, ωστόσο ένας θρύλος της «Βασίλισσας», ο Τόνι Κρόος, στάθηκε στο πλευρό του Βραζιλιάνου.

Σύνταξη
Ο Γιάνικ Σίνερ ξεπέρασε τα 50 εκατομμύρια δολάρια σε χρηματικά έπαθλα
Άλλα Αθλήματα 28.10.25

Ο Γιάνικ Σίνερ ξεπέρασε τα 50 εκατομμύρια δολάρια σε χρηματικά έπαθλα

Με τον θρίαμβό του στη Βιέννη, ο Σίνερ γίνεται ο έβδομος τενίστας στην ιστορία που ξεπερνά το ορόσημο των 50 εκατομμυρίων δολαρίων σε prize money, ενώ τα συνολικά του έσοδα από ATP και χορηγούς αγγίζουν νέο ρεκόρ.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ισραήλ: Κατηγορεί τη Χαμάς ότι επέστρεψε λείψανα ομήρου, η σορός του οποίου είχε ανακτηθεί
Έκτακτη σύσκεψη 28.10.25

Το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς ότι επέστρεψε λείψανα ομήρου, η σορός του οποίου είχε ανακτηθεί

Έκτακτη σύσκεψη υπό τον Μπενιαμίν Νετανιάχου - Ακροδεξιοί υπουργοί του Ισραήλ ζητούν και πάλι την «καταστροφή» της Χαμάς και τον καλούν να πάρει απόφαση για την επιστροφή στον πόλεμο

Σύνταξη
Ο Μπιλ Γκέιτς ζητά αλλαγή προτεραιοτήτων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
«Στροφή στρατηγικής» 28.10.25

Ο Μπιλ Γκέιτς ζητά αλλαγή προτεραιοτήτων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Η προστασία της υγείας και της ευημερίας σε έναν κόσμο που θερμαίνεται έχει μεγαλύτερη σημασία από τους βραχυπρόιεσμους στόχους μείωσης των εκπομπών, υποστηρίζει ο Γκέιτς.

Σύνταξη
Τζάκι Φεράρα: Η χαρισματική γλύπτρια έφυγε από τη ζωή στα 95 της χρόνια με υποβοηθούμενη αυτοκτονία
Art 28.10.25

Τζάκι Φεράρα: Η χαρισματική γλύπτρια έφυγε από τη ζωή στα 95 της χρόνια με υποβοηθούμενη αυτοκτονία

Η Τζάκι Φεράρα ταξίδεψε στη Βασιλεία της Ελβετίας, προκειμένου να βάλει τέλος στη ζωή της, έστω κι αν ήταν καλά στην υγεία της. Πέθανε σε ηλικία 95 ετών.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Με φτερά πίστης και τιμής φυλάμε τους ουρανούς της πατρίδας» – Το ξεχωριστό μήνυμα του πιλότου πάνω από την παρέλαση
Ελλάδα 28.10.25

«Με φτερά πίστης και τιμής φυλάμε τους ουρανούς της πατρίδας» – Το ξεχωριστό μήνυμα του πιλότου πάνω από την παρέλαση

«Σήμερα τιμάμε εκείνους που ύφωσαν το ΟΧΙ και πέταξαν πάνω από κάθε φόβο» τόνισε ο πιλότος που πέταξε με ένα F-16 Viper πάνω από την παρέλαση στη Θεσσαλονίκη.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Έξω μας θεωρούν πρώτο φαβορί και εδώ πιέζει όλος ο κόσμος για μεταγραφές»
Euroleague 28.10.25

Μπαρτζώκας: «Έξω μας θεωρούν πρώτο φαβορί και εδώ πιέζει όλος ο κόσμος για μεταγραφές»

Οξύμωρο σχήμα θεωρεί ο Γιώργος Μπαρτζώκας το να θεωρείται ο Ολυμπιακός Νο1 φαβορί για την Ευρωλίγκα σύμφωνα με τα power rankings και ταυτόχρονα εντός συνόρων να υπάρχει αφόρητη πίεση για μεταγραφές...

Σύνταξη
Ανακοίνωση της ΠΑΕ Βόλος για… ΠΑΟΚ και 28η Οκτωβρίου: «Στιγμιότυπο που δεν θα ξεχάσουμε»
Ποδόσφαιρο 28.10.25

Ανακοίνωση της ΠΑΕ Βόλος για… ΠΑΟΚ και 28η Οκτωβρίου: «Στιγμιότυπο που δεν θα ξεχάσουμε»

Ο Βόλος είχε πολλά παράπονα από τη διαιτησία του κυριακάτικου αγώνα κόντρα στον ΠΑΟΚ στην Τούμπα και με ανακοίνωσή της η θεσσαλική ομάδα τονίζει το πέναλτι που δεν δόθηκε υπέρ της θα μείνει στη μνήμη σαν να είναι... εθνική εορτή!

Σύνταξη
Olive Oil: Producer Prices Under Pressure; Imports Rising
English edition 28.10.25

Olive Oil: Producer Prices Under Pressure; Imports Rising

According to a new report by the International Olive Council (IOC) for September, significant trends are emerging in terms of producer prices, exports, imports, and consumption, both for olive oil and table olives

Σύνταξη
Aχαλίνωτος ηδονισμός μέσα από τα μάτια της νεότητας – Αναμνήσεις από την άγρια δεκαετία του ροκ
Backstage stories 28.10.25

Aχαλίνωτος ηδονισμός μέσα από τα μάτια της νεότητας – Αναμνήσεις από την άγρια δεκαετία του ροκ

Από τη σκιά ενός εθισμένου στην κοκαΐνη Ντέιβιντ Μπόουι μέχρι την κατάκτηση της Τζόνι Μίτσελ, απολαυστικά ευανάγνωστες ιστορίες από τον μουσικό δημοσιογράφο και σκηνοθέτη του Almost Famous – Το Uncool του Κάμερον Κρόου βρίσκεται στα βιβλιοπωλεία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τραγωδία: Ο δεύτερος τερματοφύλακας της Ίντερ παρέσυρε και σκότωσε ηλικιωμένο σε αναπηρικό αμαξίδιο
Ποδόσφαιρο 28.10.25

Τραγωδία: Ο δεύτερος τερματοφύλακας της Ίντερ παρέσυρε και σκότωσε ηλικιωμένο σε αναπηρικό αμαξίδιο

Μια έκτακτη είδηση συγκλονίζει τον ποδοσφαιρικό κόσμο της Ιταλίας, καθώς ο Josep Martinez βρέθηκε πρωταγωνιστής σε θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα κοντά στο προπονητικό κέντρο της Ίντερ.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Δένδιας: Προχωράμε την «Ατζέντα 2030» για να μπορεί η Ελλάδα να επαναδιατυπώνει το «Όχι» σε κάθε απειλή
Μήνυμα για 28η Οκτωβρίου 28.10.25

Δένδιας: Προχωράμε την «Ατζέντα 2030» για να μπορεί η Ελλάδα να επαναδιατυπώνει το «Όχι» σε κάθε απειλή

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας δίνει το παρών στη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη - Το μήνυμά του για την 28η Οκτωβρίου

Σύνταξη
Η Γιουβέντους σε περίοδο κρίσης: Έξι προπονητές σε πέντε χρόνια
Ποδόσφαιρο 28.10.25

Η Γιουβέντους σε περίοδο κρίσης: Έξι προπονητές σε πέντε χρόνια

Η Γιουβέντους παλεύει με την αστάθεια στον πάγκο και τις αποτυχημένες μεταγραφές, με τον Ίγκορ Τούντορ να πληρώνει τα λάθη προηγούμενων ετών και τη διοίκηση να ψάχνει λύσεις για να επανέλθει στην κορυφή.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο