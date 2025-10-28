Νοικιάζετε ένα καινούργιο αυτοκίνητο; Φροντίστε να ανεβάσετε πρώτα μια φωτογραφία του συμβολαίου στο ChatGPT. Χρειάζεστε βοήθεια με μια βρύση που τρέχει; Η Τεχνητή Νοημοσύνη συχνά κατανοεί το πρόβλημα – και με χαμηλότερο κόστος από έναν μάστορα. Οι γονείς με ένα ιδιότροπο μωρό μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν chatbots για να απαντούν σε ερωτήσεις σε δευτερόλεπτα, αντί να περιμένουν ραντεβού με γιατρό. Το να δώσετε στο Claude ένα PDF με μια λίστα κρασιών είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να βρείτε τα μπουκάλια με την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής.

Κατά τον Economist, αυτά τα παραδείγματα συνθέτουν κάτι μεγαλύτερο: Καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη γίνεται mainstream, θα εξαλείψει μια από τις πιο κλασικές στρεβλώσεις στον σύγχρονο καπιταλισμό: τα πλεονεκτήματα πληροφόρησης που απολαμβάνουν οι πωλητές, οι πάροχοι υπηρεσιών και οι μεσάζοντες έναντι των καταναλωτών. Όταν όλοι έχουν μιαν ιδιοφυΐα στην τσέπη τους, θα είναι λιγότερο ευάλωτοι σε παραπλανητικές πωλήσεις – ωφελώντας τους και βελτιώνοντας τη συνολική οικονομική αποδοτικότητα. Η «οικονομία της απάτης», στης οποίας το πλαίσιο οι εταιρείες επωφελούνται από την αδιαφάνεια, τη σύγχυση ή την αδράνεια, βρίσκει τον αντίπαλό της.

Τα πλεονεκτήματα πληροφόρησης υπάρχουν από τότε που υπήρχαν και οι ίδιες οι αγορές. Στη μεσαιωνική Αγγλία, οι παντοπωλεία χρησιμοποιούσαν ψεύτικες ζυγαριές για να ξεγελάσουν τους πελάτες. Οι ιδιοκτήτες παμπ έβαζαν αλάτι στην μπύρα για να κάνουν τους πελάτες να διψούν περισσότερο. Τέτοιες άθλιες πρακτικές δεν είναι απλώς ενοχλητικές. Σε μια εργασία που δημοσιεύτηκε το 1970, ο George Akerlof, ένας οικονομολόγος βραβευμένος με Νόμπελ, συζήτησε την αγορά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Είναι δύσκολο για έναν αγοραστή να γνωρίζει αν ένα τέτοιο αυτοκίνητο λειτουργεί σωστά ή είναι μια «μπαγκατέλα» με κρυφά προβλήματα. Έτσι, οι αγοραστές υποθέτουν το χειρότερο. Ως αποτέλεσμα, οι έντιμοι μεσίτες, ανησυχώντας μήπως γίνουν ύποπτοι για εκμεταλλευτική συμπεριφορά, μένουν μακριά. Η ποιότητα των υπηρεσιών μειώνεται. Λιγότεροι καταναλωτές ικανοποιούν τις ανάγκες τους.

Το διαδίκτυο έχει δυσκολέψει την εξαπάτηση των πελατών. Με το Carfax και άλλους παρόχους δεδομένων για οχήματα, οι πελάτες μπορούν να ελέγξουν το ιστορικό ενός οχήματος, ξεπερνώντας ορισμένα από τα προβλήματα που εντόπισε ο κ. Akerlof. Οι οδηγοί ταξί δυσκολεύονται τώρα να μεταφέρουν τους ανθρώπους σε κυκλικές -αλλά κερδοφόρες- διαδρομές. Και αυτό διότι εφαρμογές όπως η Lyft και η Uber τους λένε ακριβώς πού να πάνε. Το Tripadvisor, ένας ιστότοπος κριτικών, στέλνει τουρίστες σε εστιατόρια που θα τους προσφέρουν ένα αξιοπρεπές γεύμα. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000 υπήρχαν περισσότερα από 20 υποκαταστήματα των Angus και Aberdeen Steak Houses, μιας διαβόητης τουριστικής παγίδας, στο Λονδίνο. Σήμερα υπάρχουν τέσσερα, και αυτά που έχουν απομείνει είναι καλύτερα από πριν.

Τέτοιες εξελίξεις οδήγησαν τους ειδικούς να διακηρύξουν το τέλος των αγορών απάτης. «Η τελειότητα της πληροφόρησης βρίσκεται σε άνοδο», δήλωσε ο Τζεφ Μπέζος, ιδρυτής της Amazon, το 2007. «Πολλές οικονομικές θεωρίες σχετικά με την ασύμμετρη πληροφόρηση, ενώ είναι λογικά σωστές, έχουν καταστεί εμπειρικά παρωχημένες», υποστήριξαν οι Τάιλερ Κόουεν και Άλεξ Ταμπάροκ, και οι δύο από το Πανεπιστήμιο Τζορτζ Μέισον, το 2015. Εκτιμούμε ότι περίπου το 25% των αμερικανικών καταναλωτικών δαπανών πηγαίνει σε αγαθά και υπηρεσίες με σοβαρές ασυμμετρίες πληροφόρησης, από την υγειονομική περίθαλψη έως τις ανακαινίσεις σπιτιών, από 30% στις αρχές της χιλιετίας:

Αυτό όμως σημαίνει ότι υπάρχουν πολλές βιομηχανίες απάτης. Ο κατασκευαστικός κλάδος είναι ένα κλασικό παράδειγμα. Οι ιδιοκτήτες σπιτιών σπάνια γνωρίζουν από πρώτο χέρι, ας πούμε, για τον κλιματισμό ή το χρώμα, γεγονός που τους θέτει στο έλεος κακόβουλων παραγόντων. Οι κτηματομεσίτες μισθώνουν ακίνητα με ελαττώματα που γίνονται εμφανή μόνο όταν ο ενοικιαστής έχει μετακομίσει. Οι δικηγόροι παρέχουν κακές συμβουλές, αλλά οι πελάτες δεν το ανακαλύπτουν παρά όταν είναι πολύ αργά. Οι γιατροί προσφέρουν την πιο ακριβή επιλογή θεραπείας. Οι γραφειοκράτες λαμβάνουν κάθε είδους αποφάσεις -από απροσδόκητες φορολογικές κυρώσεις έως την απόρριψη μιας αίτησης πολεοδομίας- που είναι δύσκολο να κατανοηθούν αν δεν είστε ειδικός.

Οι οικονομολόγοι έχουν την τάση να επικεντρώνονται στο κόστος των πληροφοριακών ασυμμετριών κατά περίπτωση. Το 2012, η ​​Susan Woodward της Sand Hill Econometrics, μιας συμβουλευτικής εταιρείας, και ο Robert Hall του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ διαπίστωσαν ότι οι δανειολήπτες στεγαστικών δανείων συνήθως έχαναν τουλάχιστον 1.000 δολάρια επειδή δεν ψάχνονταν αρκετά. Άλλοι έχασαν χιλιάδες επειδή δεν αναχρηματοδότησαν άμεσα το στεγαστικό τους δάνειο όταν μειώθηκαν τα επιτόκια. Μια εργασία που δημοσιεύθηκε το 2019 από το Journal of the American Medical Association διαπίστωσε ότι το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης της χώρας σπαταλούσε έως και 100 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως σε «υπερβολική θεραπεία και φροντίδα χαμηλής αξίας».

Μια μελέτη που ανατέθηκε από την κυβέρνηση στη Βρετανία το 2024 εκτίμησε ότι οι πολίτες έχασαν το ισοδύναμο του 2,5% του ΑΕΠ ετησίως ως αποτέλεσμα της αγοράς αγαθών και υπηρεσιών που ήταν πολύ κακής ποιότητας ή έπασχαν από άλλα ελαττώματα. Αυτό περιλάμβανε τα πάντα: από την ανάγκη επαναγοράς μιας διαφορετικής έκδοσης του ίδιου προϊόντος μέχρι τον χρόνο που σπαταλήθηκε σε παράπονα. Παρά τις βελτιώσεις από τότε που ο κ. Άκερλοφ έγραφε για τα «σαπάκια», η αγορά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων εξακολουθεί να είναι δύσκολη:

Οι νεοσύστατες επιχειρήσεις μπορεί να προσφέρουν μια γεύση από το μέλλον. Η CarEdge χρησιμοποιεί έναν διαπραγματευτή τεχνητής νοημοσύνης για να διαπραγματεύεται με τις αντιπροσωπείες σχετικά με τις τιμές και τους όρους των οχημάτων. Η Pruvo παρακολουθεί την κράτηση ξενοδοχείου με δυνατότητα επιστροφής χρημάτων και κάνει αυτόματα εκ νέου κράτηση όταν μειωθεί η τιμή. Και τα πτυχία LLM είναι ήδη χρήσιμα. Μια έρευνα της Clio, μιας εταιρείας λογισμικού, διαπιστώνει ότι πάνω από τους μισούς καταναλωτές έχουν χρησιμοποιήσει ή θα χρησιμοποιούσαν την τεχνητή νοημοσύνη για να απαντήσουν σε ένα νομικό ερώτημα. «Το νέο στερεότυπο είναι ότι η Γενιά Ζ δεν θα αγοράσει αυτοκίνητο χωρίς να υπογράψει πρώτα τη σύμβαση μέσω του ChatGPT», σημειώνει το Financial Dystopia, ένας δημοφιλής λογαριασμός στο X. Και όταν τα πράγματα πάνε στραβά, οι καταναλωτές χρησιμοποιούν chatbots για να λάβουν αποζημίωση. Μια πρόσφατη εργασία του Weixin Liang του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ και άλλων, διαπίστωσε ότι μέχρι τα τέλη του 2024, περίπου το 18% των παραπόνων των καταναλωτών για χρηματοοικονομικά θέματα αφορούσαν γραφή με τη βοήθεια LLM. Η τεχνητή νοημοσύνη «θα βοηθήσει άτομα που δεν είχαν το προνόμιο να λάβουν εξαιρετικές συμβουλές να λάβουν… εξαιρετικότατες συμβουλές», υποστηρίζει ο Bret Taylor, πρόεδρος της OpenAI, δημιουργού του ChatGPT.

Τα στοιχεία σχετικά με τον αντίκτυπο που έχει η βοήθεια που παρέχει η Τεχνητή Νοημοσύνη στους καταναλωτές, είναι περιορισμένα αλλά ενδεικτικά. Μια εργασία, από τον Ryan Shea και τους συναδέλφους του στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, αναφέρει ένα πείραμα που αφορούσε μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και ενοικιάσεις διαμερισμάτων. Διαπιστώνουν ότι οι χρήστες που αλληλεπιδρούν με ένα μοντέλο Τεχνητής Νοημοσύνης «βελτίωσαν σημαντικά την απόδοση των διαπραγματεύσεών τους». Νέα έρευνα του Minkyu Shin του Πανεπιστημίου City του Χονγκ Κονγκ και των συναδέλφων του, ανέλυσε πάνω από 1 εκατομμύριο καταγγελίες στο Γραφείο Οικονομικής Προστασίας Καταναλωτών της Αμερικής, διαπιστώνοντας ότι το 49% των καταγγελιών που υποβλήθηκαν με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης επιλύθηκαν εν συγκρίσει με το 40% των καταγγελιών που γράφτηκαν από ανθρώπους.

Ο βαθμός στον οποίον η Τεχνητή Νοημοσύνη εξαλείφει πραγματικά τις αγορές απάτης εξαρτάται από δύο πράγματα. Πρώτον, οι καταναλωτές πρέπει να γνωρίζουν πώς να χρησιμοποιούν σωστά την Τεχνητή Νοημοσύνη. Η άσκοπη επανάληψη συμβουλών από το ChatGPT είναι λιγότερο αποτελεσματική από τη χρήση του bot ως εργαλείου μάθησης που επιτρέπει σε έναν καταναλωτή να διαπραγματεύεται πιο αξιόπιστα. Από αυτήν την άποψη, τα αποτελέσματα μιας δοκιμής από τον Jan Biermann του Πανεπιστημίου του Αμβούργου, τον John Horton του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης και τον Johannes Walter του Κέντρου Ευρωπαϊκής Οικονομικής Έρευνας ZEW-Leibniz, είναι ενθαρρυντικά. Περιλάμβανε άτομα που εκτιμούσαν πόσες κουκκίδες υπήρχαν σε μια εικόνα, χρησιμοποιώντας διαφορετικά εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι άνθρωποι μπορούσαν να «αξιολογήσουν τα αλγοριθμικά στοιχεία με προσοχή, προσαρμόζοντας την προσήλωσή τους ανάλογα με την ποιότητα των αλγοριθμικών συστάσεων».

Δεύτερον, οι πάροχοι και οι λιανοπωλητές είναι πιθανό να αντεπιτεθούν με τα δικά τους εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Οι καταχωρίσεις στο Amazon είναι ήδη γεμάτες με περιγραφές προϊόντων που δημιουργούνται από τεχνητή νοημοσύνη. Χρησιμοποιήστε το ChatGPT με τον υδραυλικό σας σήμερα και ίσως μπορέσετε να τον πείσετε να μειώσει την τιμή του. Χρησιμοποιήστε το ChatGPT μαζί του σε έναν χρόνο και μπορεί να έχει το δικό του μοντέλο που θα του λέει να σας χρεώσει ακόμη περισσότερο. Οι εταιρείες εργάζονται πάνω στη Γενετική Βελτιστοποίηση Μηχανών (GEO), η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει τα chatbot να δημοσιεύουν πληροφορίες ευνοϊκές για το προϊόν ή την υπηρεσία τους. Με την πάροδο του χρόνου, πολλές αγορές ενδέχεται να απαιτήσουν διαιτητές τεχνητής νοημοσύνης, όπου και τα δύο μέρη συμφωνούν να συμμορφώνονται με την απόφαση ενός αμερόληπτου bot τρίτου μέρους. Όπως όλα δείχνουν, η εποχή που καταναλωτής δεν γνώριζε τίποτε, έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί…