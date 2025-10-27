Μια νέα γενιά εργαζομένων με πτυχία, ενδεχομένως μεταπτυχιακά και διδακτορικά, βγαίνει στην αγορά εργασίας, φοβούμενη πως ό,τι και να κάνει, η τεχνητή νοημοσύνη θα της κλέψει τα όνειρα για επαγγελματική αποκατάσταση. Ο φόβος είναι υπαρκτός, αλλά δεν έχουν όλοι την ίδια άποψη.

Τόσο ο CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, όσο και ο ομότιτλός του της BlackRock, Λάρι Φινκ, πιστεύουν ότι δουλειές πολλές υπάρχουν και θα υπάρχουν και πως η ανεργία δεν είναι απειλή. Αρκεί οι νέοι να είναι διατεθειμένοι να παρακολουθήσουν μια επαγγελματική σχολή. Και να ακολουθήσουν ένα τεχνικό επάγγελμα.

Το κύμα επαγγελματικών ευκαιριών βρίσκεται στη φυσική πλευρά της τεχνολογίας

Το περιοδικό Fortune, επικαλούμενο έρευνα της εταιρείας συμβούλων McKinsey, επισημαίνει η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια σημαντική ευκαιρία για τους λεγόμενους εργαζόμενους «μπλε κολάρου». Δηλαδή, ανθρώπους με τεχνική κατάρτιση και όχι θεωρητικές πανεπιστημιακές σπουδές (λευκά κολάρα), που κάνουν δουλειά γραφείου.

Σύμφωνα με τη McKinsey, οι παγκόσμιες κεφαλαιουχικές δαπάνες σε κέντρα δεδομένων σε όλο τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης προβλέπεται να φτάσουν τα 7 τρισεκατομμύρια δολάρια έως το 2030. Ένα μόνο κέντρο δεδομένων, έκτασης 25 στρεμμάτων μπορεί να απασχολήσει έως και 1.500 εργάτες οικοδομών κατά τη διάρκεια της κατασκευής του. Όταν ολοκληρωθεί, περίπου 50 εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης θα πρέπει να συντηρούν την εγκατάσταση. Και κάθε μία από αυτές τις θέσεις εργασίας ωθεί στη δημιουργία άλλων 3,5 στην οικονομία της γύρω περιοχής.

Χουάνγκ: Χρειαζόμαστε τεχνίτες

«Αν είσαι ηλεκτρολόγος, υδραυλικός, ξυλουργός… Θα χρειαστούμε εκατοντάδες χιλιάδες από αυτούς για να κατασκευάσουμε όλα αυτά τα εργοστάσια», δήλωσε ο Χουάνγκ της Nvidia. Και εκτίμησε ότι το τμήμα των εξειδικευμένων τεχνιτών κάθε οικονομίας «θα δει άνθηση. Θα πρέπει να διπλασιάζεται και να διπλασιάζεται και να διπλασιάζεται κάθε χρόνο», είπε στο βρετανικό Channel 4.

O CEO Nvidia επισημαίνει ότι οι θέσεις τεχνητών είναι πλέον δημοφιλείς και πληρώνουν καλά. Στις ΗΠΑ, για παράδειγμα, οι εργάτες οικοδομών μπορούν να κερδίσουν περισσότερα από 100.000 δολάρια τον χρόνο – χωρίς πτυχίο πανεπιστημίου

Η εταιρεία που κατασκευάζει ημιαγωγούς (τσιπ) ανακοίνωσε ότι επενδύει 100 δισεκατομμύρια δολάρια στην OpenAI για να βοηθήσει στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης κέντρων δεδομένων που βασίζονται στους επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia.

Ο Χουάνγκ δεν λέει κάτι καινούργιο. Οι εκτιμήσεις είναι ότι το επόμενο κύμα επαγγελματικών ευκαιριών από την τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται στη φυσική πλευρά της τεχνολογίας. Όχι στο λογισμικό. Και όταν ρωτήθηκε, αν τώρα ήταν 20 ετών, τι θα σπούδαζε, απάντησε: «Θα έλεγα στον νεαρό Τζένσεν που τελείωσε το σχολείο, να επιλέξει τις φυσικές επιστήμες, όχι τις επιστήμες λογισμικού».

«Ξεμείναμε από ηλεκτρολόγους»

Υπέρ της ενίσχυσης των τεχνικών επαγγελμάτων έχει ταχθεί και ο CEO της BlackRock, Λάρι Φινκ. Μιλώντας τον περασμένο Μάρτιο σε συνέδριο για την ενέργεια, είπε ότι έχει ήδη εκφράσει την ανησυχία του στον Λευκό Οίκο για τις απελάσεις μεταναστών. Υποστήριξε ότι οι απελάσεις εργατών, σε συνδυασμό με την έλλειψη ενδιαφέροντος μεταξύ των νέων Αμερικανών για τεχνικά επαγγέλματα, δημιουργούν μια τέλεια καταιγίδα για την κατασκευή κέντρων δεδομένων.

«Έχω πει ακόμη και σε μέλη της ομάδας του Τραμπ ότι θα ξεμείνουμε από ηλεκτρολόγους που χρειαζόμαστε για να κατασκευάσουμε κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης», είπε ο Φινκ. «Απλώς δεν έχουμε αρκετούς».

Δεν υπάρχουν εργάτες

Αλλά και ο CEO της Ford, Τζιμ Φάρλεϊ, επισήμανε ότι υπάρχει χάσμα μεταξύ των φιλοδοξιών της Ουάσιγκτον για την τεχνολογική ανάπτυξη και της επάρκειας εργατικού δυναμικού για να γίνει αυτό πραγματικότητα. «Νομίζω ότι η πρόθεση υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει τίποτα που να καλύπτει τη φιλοδοξία», δήλωσε στο Axios. «Πώς μπορούμε να επαναπροσλάβουμε όλα αυτά τα πράγματα αν δεν έχουμε ανθρώπους να εργαστούν εκεί;»

Δηλαδή, το πρόβλημα δεν είναι μόνο η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και άλλοι τομείς της οικονομίας. Στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Φάρλεϊ της Ford, υπάρχει ήδη έλλειψη 600.000 εργατών εργοστασίων και 500.000 εργατών στις κατασκευές.

Σύμφωνα με το Fortune, αυτό που μένει είναι να στραφούν και οι νέοι σε αυτές τις ευκαιρίες για επαγγελματική αποκατάσταση. Και φέρνει το παράδειγμα του Τζέικομπ Πάλμερ, ενός ηλεκρολόγου 23 ετών από τη Βόρεια Καρολίνα. Τελειώνοντας το σχολείο αποφάσισε ότι δεν του ταίριαζαν οι πανεπιστημιακές σπουδές. Μπήκε σε πρόγραμμα μαθητείας και έμαθε ηλεκτρολογία.

Στα 21 του ξεκίνησε τη δική του επιχείρηση και πλέον τα κέρδη του έχουν εξαψήφιο αριθμό. Ο ίδιος είναι περισσότερο ικανοποιημένος από συνομήλικούς του που παλεύουν με το φοιτητικό χρέος και τις δυσκολίες της αγοράς εργασίας. «Δεν χρωστάω σε κανέναν τίποτα», λέει.