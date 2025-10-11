Οι υδραυλικοί στις ΗΠΑ χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη

Η τεχνητή νοημοσύνη απολαμβάνει καθολικής αναγνώρισης και απήχησης στους υπαλλήλους γραφείου και αυτό δεν δείχνει παράξενο. Τώρα, όμως η τεχνητή νοημοσύνη κερδίζει και τους εργαζόμενους του «μπλέ κολάρου» και ειδικά επαγγελματίες όπως οι υδραυλικοί και οι ψυκτικοί στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι περίπου 20 υδραυλικοί της Oak Creek Plumbing & Remodeling στην περιοχή του Μιλγουόκι, στο Ουισκόνσιν, δεν φέρνουν μόνο εργαλειοθήκες με κλειδιά, πένσες και ταινία τεφλόν στα σπίτια των πελατών τους αυτές τις μέρες. Φέρνουν επίσης ένα tablet εξοπλισμένο με την τελευταία έκδοση του ChatGPT.

Τεχνητή νοημοσύνη

Η τεχνολογία βοηθά τους εργαζόμενους να δημιουργούν αυτόματα τιμολόγια, προτάσεις εργασίας και ακόμη και να σκέφτονται τρόπους αντιμετώπισης περίπλοκων υδραυλικών προβλημάτων, δήλωσε ο πρόεδρος της εταιρείας Ντάν Κάλις στο CNN. Το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να τραβήξουν φωτογραφίες ενός χαλασμένου θερμοσίφωνα, για παράδειγμα, ή να γράψουν τις παρατηρήσεις τους σε μια προτροπή, και το ChatGPT τους δίνει μια λίστα με προτάσεις.

«Σίγουρα άξιζε την επένδυση», είπε ο Κάλις. «Μερικοί από τους παλαιότερους υπαλλήλους μας έχουν μάθει να κάνουν τις σωστές ερωτήσεις στο ChatGPT και είναι κάπως έκπληκτοι με μερικές από τις απαντήσεις που δίνει».

Από τις γραφειακές εργασίες έως την επίλυση προβλημάτων στο πεδίο, οι επιχειρήσεις που απασχολούν εργατικό δυναμικό υιοθετούν όλο και περισσότερο την τεχνητή νοημοσύνη για να αυξήσουν την παραγωγικότητα, να μειώσουν το κόστος και ακόμη και να αντικαταστήσουν διοικητικές θέσεις.

Ορισμένες χρησιμοποιούν δημοφιλή λογισμικά τεχνητής νοημοσύνης, όπως το ChatGPT και το Microsoft Copilot, ενώ άλλες χρησιμοποιούν πλατφόρμες ειδικά προσαρμοσμένες για τις επιχειρήσεις με δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, όπως το ServiceTitan και το Housecall Pro.

«Επηρεάζει και τις δύο πλευρές της εταιρείας μας, τόσο στο πεδίο όσο και εσωτερικά στο γραφείο μας», είπε ο Κάλις.

Η αυξανόμενη ελκυστικότητα της τεχνητής νοημοσύνης

Χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη, δεν εμπλέκονται άνθρωποι από τη στιγμή που ένας πελάτης ζητά υπηρεσίες από την Gulfshore Air Conditioning & Heating στο Νάισβιλ της Φλόριντα μέχρι τη στιγμή που ένας τεχνικός φτάνει στο σπίτι του.

Και μόλις φτάσει ο τεχνικός, χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να διαγνώσει το πρόβλημα και να ανακτήσει τεχνικές πληροφορίες μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, μια εργασία που παλαιότερα απαιτούσε την αναζήτηση σε έως και πέντε εγχειρίδια 60 σελίδων, είπε η Κριστα Λάντεν, διευθύντρια μάρκετινγκ και πληροφορικής της εταιρείας.

Μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα φέτος από την Housecall Pro σε περισσότερους από 400 επαγγελματίες σε όλη τη Βόρεια Αμερική έδειξε ότι πάνω από το 70% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι έχουν δοκιμάσει εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και περίπου το 40% δήλωσαν ότι τα χρησιμοποιούν ενεργά. Η έρευνα έδειξε ότι οι νεότεροι επαγγελματίες πρωτοστατούν, αν και και οι παλαιότεροι εργαζόμενοι δοκιμάζουν τα νερά.

Η τεχνητή νοημοσύνη βοηθά ακόμα και τις τεχνικές εργασίες

Σύμφωνα με την έρευνα, η ενσωμάτωση και ο αντίκτυπος της τεχνητής νοημοσύνης ποικίλλουν ανάλογα με τον κλάδο. Οι υδραυλικοί ήταν οι πιο πιθανοί να δηλώσουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει βοηθήσει την επιχείρησή τους να αναπτυχθεί, οι καθαριστές ήταν αυτοί που την υιοθέτησαν σε μεγάλο βαθμό, ενώ οι ηλεκτρολόγοι είχαν «τα υψηλότερα ποσοστά ικανοποίησης» από την τεχνολογία.

Τα σχολεία έχουν επίσης λάβει γνώση: Ο Τζέισον Αλτμάιρ, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Career Education Colleges and Universities, ενός επαγγελματικού συλλόγου που εκπροσωπεί περισσότερα από 800 ιδιωτικά επαγγελματικά σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα, δήλωσε ότι πολλά ιδρύματα ενσωματώνουν την τεχνητή νοημοσύνη στο πρόγραμμα σπουδών τους σε συνεργασία με εργοδότες.

«Θέλουν οι απόφοιτοί τους να είναι έτοιμοι για τις θέσεις εργασίας που θα είναι διαθέσιμες στο μέλλον, όχι για τις θέσεις εργασίας που υπήρχαν πριν από πέντε χρόνια», δήλωσε ο Altmire.

Ωστόσο, ορισμένοι επαγγελματίες είναι επιφυλακτικοί ως προς τον τρόπο λειτουργίας της νέας τεχνολογίας και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να εφαρμοστεί σε φυσικές εργασίες.

«Υπάρχει κάποια διστακτικότητα, οπότε δεν θα έλεγα ότι είναι όλοι υπέρ», δήλωσε ο Εντουαρντ ΜακΦάρλαν, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Air Conditioning Contractors of America. «Αλλά η τάση είναι σίγουρα θετική».

Οι επιπτώσεις της τεχνολογίας

Η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνει σιγά-σιγά την οικονομία των εργατών στην Αμερική.

Οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν την τεχνητή νοημοσύνη γίνονται πιο παραγωγικές, γεγονός που τους επιτρέπει να αναλαμβάνουν περισσότερα έργα ή να βελτιώνουν την ποιότητα των υπηρεσιών τους, δήλωσε η Λόρα Ουρλιχ , οικονομολόγος στην ιστοσελίδα εύρεσης εργασίας Indeed.

«Οι άνθρωποι ασχολούνται με τα επαγγέλματα αυτά επειδή τους αρέσει η πρακτική εργασία και, αν ορισμένες από τις διοικητικές εργασίες μπορούν να αυτοματοποιηθούν, τότε αυτό θα βοηθήσει τους εργαζόμενους να επικεντρωθούν στα μέρη της εργασίας που τους αρέσουν και να εργάζονται πιο έξυπνα», δήλωσε.

Πηγή: ot.gr