09.10.2025 | 17:22
Πληροφορίες για το θανατηφόρο τροχαίο στη λεωφόρο Πάρνηθος αναζητά η Τροχαία
Ο σκηνοθέτης Τζορτζ Μίλερ δεν φοβάται την τεχνητή νοημοσύνη – Το παράδειγμα του κινήματος της Αναγέννησης
09 Οκτωβρίου 2025 | 17:25

Ο σκηνοθέτης Τζορτζ Μίλερ δεν φοβάται την τεχνητή νοημοσύνη – Το παράδειγμα του κινήματος της Αναγέννησης

Σε συνέντευξή του στον The Guardian, ο Τζορτζ Μίλερ δήλωσε ότι η συζήτηση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη «αντηχεί προηγούμενες στιγμές στην ιστορία της τέχνης», ιδιαίτερα κατά την περίοδο της Αναγέννησης».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ενώ το Χόλιγουντ βράζει από άγχος και θυμό για την είσοδο της τεχνητής νοημοσύνης στην βιομηχανία – από την δημιουργία σύνθετων οπτικών εφέ μέχρι την εμφάνιση της πρώτης ηθοποιού ΑΙ ονόματι Τίλι Νόργουντ-, ο Αυστραλός σκηνοθέτης της σειράς ταινιών «Mad Max» Τζορτζ Μίλερ εμφανίζεται πιο συγκρατημένος σε ότι αφορά την απόρριψη των εργαλείων που προσφέρει.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα The Guardian, ο Μίλερ δήλωσε ότι η συζήτηση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη «αντηχεί προηγούμενες στιγμές στην ιστορία της τέχνης», ιδιαίτερα κατά την περίοδο της Αναγέννησης, όταν η εισαγωγή της ελαιογραφίας «έδωσε στους καλλιτέχνες την ελευθερία να αναθεωρούν και να βελτιώνουν το έργο τους με την πάροδο του χρόνου».

Φωτογραφία: Ο σκηνοθέτης Τζορτζ Μίλερ, πρόεδρος της κριτικής επιτροπής του 69ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, ποζάρει κατά τη διάρκεια φωτογράφησης πριν από την έναρξη του Φεστιβάλ Κινηματογράφου στις Κάννες, Γαλλία, 11 Μαΐου 2016. REUTERS/Eric Gaillard

«Αυτή η αλλαγή προκάλεσε διαμάχη – ορισμένοι υποστήριζαν ότι οι αληθινοί καλλιτέχνες πρέπει να είναι σε θέση να δημιουργούν χωρίς διορθώσεις, ενώ άλλοι αγκάλιασαν την αλλαγή. Μια παρόμοια συζήτηση ξέσπασε στα μέσα του 19ου αιώνα με την εμφάνιση της φωτογραφίας. Η τέχνη πρέπει να εξελίσσεται. Και ενώ η φωτογραφία έγινε μια ξεχωριστή μορφή τέχνης, η ζωγραφική συνέχισε να υπάρχει. Και οι δύο άλλαξαν, αλλά και οι δύο επέζησαν. Η τέχνη άλλαξε», δήλωσε ο σκηνοθέτης στον Guardian.

Υποστηρίζει μάλιστα, ότι η τεχνητή νοημοσύνη ενδέχεται να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για επίδοξους σκηνοθέτες.

«Θα κάνει την αφήγηση ιστοριών στην οθόνη προσιτή σε όποιον έχει κλίση», λέει. «Γνωρίζω παιδιά που δεν έχουν ακόμη φτάσει στην εφηβεία και χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη. Δεν χρειάζεται να συγκεντρώσουν χρήματα. Κάνουν ταινίες – ή τουλάχιστον συνθέτουν πλάνα».

Ωστόσο, ο Μίλερ δήλωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να αντικαταστήσει την «ανθρώπινη ύπαρξη».

Αναφερόμενος σε μια προηγούμενη συζήτηση που είχε με κινηματογραφιστές σχετικά με το «Listen to Me Marlon», μια βρετανική ταινία ντοκιμαντέρ του 2015, σε σενάριο, σκηνοθεσία και μοντάζ του Στέβαν Ράιλι, στο οποίο ο Μάρλον Μπράντο αναπαράχθηκε με τη χρήση λογισμικού, ο Μίλερ δήλωσε ότι δεν πιστεύει ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αντικαταστήσει ή να αναβιώσει τους ηθοποιούς με τρόπο αληθινό, λόγω της ιδιομορφίας της ανθρώπινης ερμηνείας.

Θυμήθηκε ότι κάποτε ένας νεαρός σκηνοθέτης του είχε πει αναφορικά με το ντοκιμαντέρ για τον χολιγουντιανό σταρ, ότι μπορεί να «έχεις έναν χαρακτήρα που μοιάζει με τον Μάρλον Μπράντο, αλλά δεν θα έχεις τίποτα που να μοιάζει με τον Μάρλον Μπράντο. Δεν θα έχεις την αφοσίωση, τις ερμηνείες που προκύπτουν από τη συνεργασία μεταξύ άλλων ηθοποιών, σκηνοθετών, σεναριογράφων και ούτω καθεξής. Δεν θα έχεις την ουσία του Μπράντο».

*Με πληροφορίες από: Guardian | Variety

