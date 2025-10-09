Ο σκηνοθέτης Τζορτζ Μίλερ δεν φοβάται την τεχνητή νοημοσύνη – Το παράδειγμα του κινήματος της Αναγέννησης
Σε συνέντευξή του στον The Guardian, ο Τζορτζ Μίλερ δήλωσε ότι η συζήτηση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη «αντηχεί προηγούμενες στιγμές στην ιστορία της τέχνης», ιδιαίτερα κατά την περίοδο της Αναγέννησης».
- Ταχύτερες και ασφαλέστερες οι άμεσες πληρωμές – Τι αλλάζει από σήμερα
- Πληροφορίες για το θανατηφόρο τροχαίο στη λεωφόρο Πάρνηθος αναζητά η Τροχαία
- Φάμελλος: Η κυβέρνηση είναι με τους Φραπέδες και τους Χασάπηδες και όχι με τους παραγωγούς
- Τύρναβος: 62χρονος βρέθηκε νεκρός στο μπαλκόνι του σπιτιού του – Ζούσε μόνος και αβοήθητος
Ενώ το Χόλιγουντ βράζει από άγχος και θυμό για την είσοδο της τεχνητής νοημοσύνης στην βιομηχανία – από την δημιουργία σύνθετων οπτικών εφέ μέχρι την εμφάνιση της πρώτης ηθοποιού ΑΙ ονόματι Τίλι Νόργουντ-, ο Αυστραλός σκηνοθέτης της σειράς ταινιών «Mad Max» Τζορτζ Μίλερ εμφανίζεται πιο συγκρατημένος σε ότι αφορά την απόρριψη των εργαλείων που προσφέρει.
Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα The Guardian, ο Μίλερ δήλωσε ότι η συζήτηση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη «αντηχεί προηγούμενες στιγμές στην ιστορία της τέχνης», ιδιαίτερα κατά την περίοδο της Αναγέννησης, όταν η εισαγωγή της ελαιογραφίας «έδωσε στους καλλιτέχνες την ελευθερία να αναθεωρούν και να βελτιώνουν το έργο τους με την πάροδο του χρόνου».
«Αυτή η αλλαγή προκάλεσε διαμάχη – ορισμένοι υποστήριζαν ότι οι αληθινοί καλλιτέχνες πρέπει να είναι σε θέση να δημιουργούν χωρίς διορθώσεις, ενώ άλλοι αγκάλιασαν την αλλαγή. Μια παρόμοια συζήτηση ξέσπασε στα μέσα του 19ου αιώνα με την εμφάνιση της φωτογραφίας. Η τέχνη πρέπει να εξελίσσεται. Και ενώ η φωτογραφία έγινε μια ξεχωριστή μορφή τέχνης, η ζωγραφική συνέχισε να υπάρχει. Και οι δύο άλλαξαν, αλλά και οι δύο επέζησαν. Η τέχνη άλλαξε», δήλωσε ο σκηνοθέτης στον Guardian.
Υποστηρίζει μάλιστα, ότι η τεχνητή νοημοσύνη ενδέχεται να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για επίδοξους σκηνοθέτες.
«Θα κάνει την αφήγηση ιστοριών στην οθόνη προσιτή σε όποιον έχει κλίση», λέει. «Γνωρίζω παιδιά που δεν έχουν ακόμη φτάσει στην εφηβεία και χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη. Δεν χρειάζεται να συγκεντρώσουν χρήματα. Κάνουν ταινίες – ή τουλάχιστον συνθέτουν πλάνα».
Ωστόσο, ο Μίλερ δήλωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να αντικαταστήσει την «ανθρώπινη ύπαρξη».
Αναφερόμενος σε μια προηγούμενη συζήτηση που είχε με κινηματογραφιστές σχετικά με το «Listen to Me Marlon», μια βρετανική ταινία ντοκιμαντέρ του 2015, σε σενάριο, σκηνοθεσία και μοντάζ του Στέβαν Ράιλι, στο οποίο ο Μάρλον Μπράντο αναπαράχθηκε με τη χρήση λογισμικού, ο Μίλερ δήλωσε ότι δεν πιστεύει ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αντικαταστήσει ή να αναβιώσει τους ηθοποιούς με τρόπο αληθινό, λόγω της ιδιομορφίας της ανθρώπινης ερμηνείας.
Θυμήθηκε ότι κάποτε ένας νεαρός σκηνοθέτης του είχε πει αναφορικά με το ντοκιμαντέρ για τον χολιγουντιανό σταρ, ότι μπορεί να «έχεις έναν χαρακτήρα που μοιάζει με τον Μάρλον Μπράντο, αλλά δεν θα έχεις τίποτα που να μοιάζει με τον Μάρλον Μπράντο. Δεν θα έχεις την αφοσίωση, τις ερμηνείες που προκύπτουν από τη συνεργασία μεταξύ άλλων ηθοποιών, σκηνοθετών, σεναριογράφων και ούτω καθεξής. Δεν θα έχεις την ουσία του Μπράντο».
*Με πληροφορίες από: Guardian | Variety
- Tροχαίο με παράσυρση γυναίκας στη Μεσογείων – Μετεφέρθηκε στο νοσοκομείο
- Ο Κιάνου Ριβς αποκαλύπτει τι δουλειά έκανε πριν πετύχει ως ηθοποιός στο Χόλιγουντ
- Ο CEO της Serie A κατά του Ραμπιό: «Να σέβεται τα λεφτά που παίρνει» – Τί συνέβη
- «Μόνιμα» μεθυσμένος και βίαιος ο 43χρονος που κάρφωσε με πιρούνι τη σύζυγό του – Έχει 12 συλλήψεις σε 13 χρόνια
- Χάρτες του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα: Η «κίτρινη γραμμή» και οι φάσεις αποχώρησης των ισραηλινών δυνάμεων
- Νίκος Γκάλης: «Συγκινούμαι όταν βλέπω το γήπεδο γεμάτο – Ο Σιάο δείχνει σεβασμό στην ιστορία του Άρη» (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις