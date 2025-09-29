Hθοποιός-προϊόν ΑΙ προκαλεί αντιδράσεις στο Χόλιγουντ – «Δεν αντικαθιστά τους ανθρώπους» λέει η δημιουργός

Η δημιουργός της ΑΙ ηθοποιού Τίλι Νόργουντ, Έλιν Βαν ντερ Βέλντεν, προέβη σε δηλώσεις μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η είδηση ότι ατζέντηδες είχαν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον να υπογράψουν συμβόλαιο με τον χαρακτήρα τεχνητής νοημοσύνης.

«Σε όσους εξέφρασαν την οργή τους για τη δημιουργία του χαρακτήρα τεχνητής νοημοσύνης Τίλι Νόργουντ, θα ήθελα να πω ότι δεν πρόκειται για αντικατάσταση ενός ανθρώπου, αλλά για ένα δημιουργικό έργο, ένα έργο τέχνης. Όπως πολλές μορφές τέχνης πριν από αυτήν, προκαλεί συζήτηση, και αυτό από μόνο του δείχνει τη δύναμη της δημιουργικότητας», έγραψε η Έλιν Βαν ντερ Βέλντεν σε μια δήλωση στο Instagram, η οποία δημοσιεύτηκε και στη σελίδα της Νόργουντ στο Instagram.

«Δεν βλέπω την τεχνητή νοημοσύνη ως αντικαταστάτη των ανθρώπων, αλλά ως ένα νέο εργαλείο, ένα νέο πινέλο. Ακριβώς όπως η κινούμενη εικόνα, το κουκλοθέατρο ή τα CGI έφεραν νέες ευκαιρίες χωρίς να αντικαταστήσουν την ζωντανή υποκριτική, η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει έναν άλλο τρόπο να φανταζόμαστε και να δημιουργούμε ιστορίες. Είμαι ηθοποιός – σίγουρα όχι ένας χαρακτήρας τεχνητής νοημοσύνης – δεν μπορεί να αντικαταστήσει την τέχνη ή τη χαρη της ανθρώπινης ερμηνείας», πρόσθεσε, ως εκπρόσωπος της Νόργουντ.

«Να κρίνονται με βάση το είδος τους»

Η Τίλι Νόργουντ είναι το πρώτο δημιούργημα του πρόσφατα ιδρυθέντος στούντιο ταλέντων τεχνητής νοημοσύνης Xicoia, ένα spin-off του ΑΙ στούντιο Particle6 της Έλιν Βαν ντερ Βέλντεν.

Μιλώντας στο Συνέδριο της Ζυρίχης το Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου, η Βαν ντερ Βέλντεν δήλωσε ότι οι μάνατζερ είχαν προσεγγίσει τον χαρακτήρα τεχνητής νοημοσύνης και ότι θα γινόταν ανακοίνωση σχετικά με το ποια εταιρεία θα την εκπροσωπούσε τους επόμενους μήνες.

Η δημιουργός, δήλωσε επίσης ότι πιστεύει ότι οι χαρακτήρες τεχνητής νοημοσύνης «πρέπει να κρίνονται με βάση το είδος τους και τα προσόντα τους, και όχι να συγκρίνονται με τους ηθοποιούς».

«Έξω οι ατζέντηδες. Θέλω ονόματα»

Πολλοί ηθοποιοί αντέδρασαν στην είδηση ότι οι εταιρείες κυνηγούσαν την ΑΙ ηθοποιό. Η απειλή της τεχνητής νοημοσύνης στοιχειώνει εδώ και καιρό την βιομηχανία του θεάματος, και οι κανονισμοί που αφορούν το επάγγελμα αυτό έγιναν βασική ρήτρα κατά τη διάρκεια των απεργιών της SAG-AFTRA το 2023.

Σημαντικές χρήσεις της τεχνητής νοημοσύνης στον κινηματογράφο και την τηλεόραση περιλαμβάνουν την ανανέωση της εμφάνισης ορισμένων ηθοποιών ή τη δημιουργία σύνθετων οπτικών εφέ, αλλά οι φόβοι σχετικά με την πιθανότητα η τεχνητή νοημοσύνη να αντικαταστήσει τους ηθοποιούς — ή να χρησιμοποιήσει παράνομα την εικόνα τους — συνεχίζουν να στοιχειώνουν, όπως αναφέρει το The Hollywood Reporter.

«Ελπίζω όλοι οι ηθοποιοί που εκπροσωπούνται από τον ατζέντη που το έκανε αυτό να τον απολύσουν. Πόσο αηδιαστικό», έγραψε η Μελίσα Μπαρέρα στο Instagram, αναρφορικά με την είδηση.

«Έξω οι ατζέντηδες. Θέλω ονόματα», πρόσθεσε η Κίρσεϊ Κλέμονς.

«Και τι γίνεται με τις εκατοντάδες ζωντανές νεαρές γυναίκες των οποίων τα πρόσωπα συντέθηκαν για να δημιουργηθεί αυτή; Δεν μπορούσατε να προσλάβετε καμία από αυτές;», σημείωσε η Μάρα Γουίλσον.

