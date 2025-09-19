Ο Σιλβέστερ Σταλόνε παρουσίασε ένα prequel του «Ράμπο» με AI – «Όλοι νόμιζαν ότι ήμουν τρελός»

Όπως ανακοινώθηκε νωρίτερα φέτος, μια νέα ταινία για την προέλευση του «Τζον Ράμπο» βρίσκεται στα σκαριά, με τον Νόα Σεντινέο να έχει αναλάβει να ενσαρκώσει τον ομώνυμο χαρακτήρα, τον οποίο έκανε διάσημο ο Σιλβέστερ Σταλόνε.

Ωστόσο, παρόλο που ο Σταλόνε δεν συμμετείχε στην παραγωγή της ταινίας, είχε μια διαφορετική (και ιδιαίτερη) ιδέα για αυτό το κινηματογραφικό πρότζεκτ.

Ένα πείραμα τεχνητής νοημοσύνης

Όπως αποκάλυψε ο Σιλβέστερ Σταλόνε μιλώντας στο podcast Bingeworthy του The Playlist, στο παρελθόν είχε παρουσιάσει και τη δική του ιδέα για ένα prequel του «Ράμπο».

Το είχε μάλιστα προωθήσει ως ένα πείραμα τεχνητής νοημοσύνης που θα τον έκανε να ξαναγίνει έφηβος, όπως είπε στο podcast. «Όλοι νόμιζαν ότι ήμουν τρελός», θυμάται. «Η τεχνητή νοημοσύνη είναι αρκετά εξελιγμένη ώστε να ανατρέξει στο Σαϊγκόν και να τον εντοπίσει όταν ήταν 18 ετών και να χρησιμοποιήσει ουσιαστικά την ίδια εικόνα. Οπότε δεν είναι και ακατόρθωτο».

Ο Στάλoνε προέβλεψε ότι δεν θα είναι εύκολο για κανέναν άλλο ηθοποιό να υποδυθεί τον Τζον Ράμπο, επειδή έχει ταυτιστεί με τον ρόλο. «Είναι πολύ, πολύ δύσκολο. Μπορεί να κάνει εξαιρετική δουλειά, αλλά πρέπει να ξεπεράσεις αυτό το εμπόδιο, γιατί το έχω περάσει με το ‘Συλλάβετε τον Κάρτερ’. Όλοι αγαπούν το πρωτότυπο και μετά πρέπει να παλεύεις με αυτή την προκατάληψη».

Η πρώτη ταινία « Ράμπο» βασίστηκε στο μυθιστόρημα του Ντέιβιντ Μόρελ «First Blood» του 1972, που αφορά έναν βετεράνο του πολέμου του Βιετνάμ και πρώην στρατιώτη των Ειδικών Δυνάμεων του Στρατού των ΗΠΑ, ο οποίος είναι ειδικός στα όπλα, τη μάχη σώμα με σώμα και τον ανταρτοπόλεμο.

«Σοκαρίστηκα όταν το διάβασα»

Το «Τζον Ράμπο» δεν είναι η μόνη επερχόμενη ταινία που βασίζεται σε έναν εμβληματικό ρόλο του Σταλόνε. Ο Πίτερ Φάρελι σκηνοθετεί το δράμα «I Play Rocky», που αφορά τη δημιουργία του «Rocky», με τον Άντονι Ιπολίτο να πρωταγωνιστεί ως ο αδικημένος μποξέρ. Ωστόσο, ο Σταλόνε είπε ότι αιφνιδιάστηκε όταν άκουσε πρώτη φορά για αυτό.

«Σοκαρίστηκα όταν το διάβασα. Δεν έχω καμία σχέση με αυτό», είπε.

«Επειδή το έζησα, σκέφτηκα ότι θα μπορούσα να συμμετάσχω και να τους δώσω κάποιες πληροφορίες», είπε, αν και αυτό φαίνεται απίθανο, καθώς το σενάριο φέρεται να έχει ολοκληρωθεί.

Ο Ιπολίτο θα πρωταγωνιστήσει ως ο νεαρός Σιλβέστερ Σταλόνε στην ταινία που ακολουθεί τον ηθοποιό πριν γίνει σταρ.

*Με πληροφορίες από: Deadline | Variety