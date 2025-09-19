magazin
Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025
Ο Σιλβέστερ Σταλόνε παρουσίασε ένα prequel του «Ράμπο» με AI – «Όλοι νόμιζαν ότι ήμουν τρελός»
19 Σεπτεμβρίου 2025 | 23:15

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε παρουσίασε ένα prequel του «Ράμπο» με AI – «Όλοι νόμιζαν ότι ήμουν τρελός»

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε θέλησε να χρησιμοποιήσει τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να γίνει και πάλι η νεότερη εκδοχή του Τζον Ράμπο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Spotlight

Όπως ανακοινώθηκε νωρίτερα φέτος, μια νέα ταινία για την προέλευση του «Τζον Ράμπο» βρίσκεται στα σκαριά, με τον Νόα Σεντινέο να έχει αναλάβει να ενσαρκώσει τον ομώνυμο χαρακτήρα, τον οποίο έκανε διάσημο ο Σιλβέστερ Σταλόνε.

Ωστόσο, παρόλο που ο Σταλόνε δεν συμμετείχε στην παραγωγή της ταινίας, είχε μια διαφορετική (και ιδιαίτερη) ιδέα για αυτό το κινηματογραφικό πρότζεκτ.

Ένα πείραμα τεχνητής νοημοσύνης

Όπως αποκάλυψε ο Σιλβέστερ Σταλόνε μιλώντας στο podcast Bingeworthy του The Playlist, στο παρελθόν είχε παρουσιάσει και τη δική του ιδέα για ένα prequel του «Ράμπο».

Το είχε μάλιστα προωθήσει ως ένα πείραμα τεχνητής νοημοσύνης που θα τον έκανε να ξαναγίνει έφηβος, όπως είπε στο podcast. «Όλοι νόμιζαν ότι ήμουν τρελός», θυμάται. «Η τεχνητή νοημοσύνη είναι αρκετά εξελιγμένη ώστε να ανατρέξει στο Σαϊγκόν και να τον εντοπίσει όταν ήταν 18 ετών και να χρησιμοποιήσει ουσιαστικά την ίδια εικόνα. Οπότε δεν είναι και ακατόρθωτο».

Ο Στάλoνε προέβλεψε ότι δεν θα είναι εύκολο για κανέναν άλλο ηθοποιό να υποδυθεί τον Τζον Ράμπο, επειδή έχει ταυτιστεί με τον ρόλο. «Είναι πολύ, πολύ δύσκολο. Μπορεί να κάνει εξαιρετική δουλειά, αλλά πρέπει να ξεπεράσεις αυτό το εμπόδιο, γιατί το έχω περάσει με το ‘Συλλάβετε τον Κάρτερ’. Όλοι αγαπούν το πρωτότυπο και μετά πρέπει να παλεύεις με αυτή την προκατάληψη».

Η πρώτη ταινία « Ράμπο» βασίστηκε στο μυθιστόρημα του Ντέιβιντ Μόρελ «First Blood» του 1972, που αφορά έναν βετεράνο του πολέμου του Βιετνάμ και πρώην στρατιώτη των Ειδικών Δυνάμεων του Στρατού των ΗΠΑ, ο οποίος είναι ειδικός στα όπλα, τη μάχη σώμα με σώμα και τον ανταρτοπόλεμο.

«Σοκαρίστηκα όταν το διάβασα»

Το «Τζον Ράμπο» δεν είναι η μόνη επερχόμενη ταινία που βασίζεται σε έναν εμβληματικό ρόλο του Σταλόνε. Ο Πίτερ Φάρελι σκηνοθετεί το δράμα «I Play Rocky», που αφορά τη δημιουργία του «Rocky», με τον Άντονι Ιπολίτο να πρωταγωνιστεί ως ο αδικημένος μποξέρ. Ωστόσο, ο Σταλόνε είπε ότι αιφνιδιάστηκε όταν άκουσε πρώτη φορά για αυτό.

«Σοκαρίστηκα όταν το διάβασα. Δεν έχω καμία σχέση με αυτό», είπε.

«Επειδή το έζησα, σκέφτηκα ότι θα μπορούσα να συμμετάσχω και να τους δώσω κάποιες πληροφορίες», είπε, αν και αυτό φαίνεται απίθανο, καθώς το σενάριο φέρεται να έχει ολοκληρωθεί.

Ο Ιπολίτο θα πρωταγωνιστήσει ως ο νεαρός Σιλβέστερ Σταλόνε στην ταινία που ακολουθεί τον ηθοποιό πριν γίνει σταρ.

*Με πληροφορίες από: Deadline | Variety

Economy
Moody’s: Αμετάβλητη στο Baa3 με σταθερή προοπτική η ελληνική οικονομία

Moody’s: Αμετάβλητη στο Baa3 με σταθερή προοπτική η ελληνική οικονομία

Business
Moody’s: Τι κομίζει στην CrediaBank η εξαγορά της HSBC Μάλτας

Moody’s: Τι κομίζει στην CrediaBank η εξαγορά της HSBC Μάλτας

inWellness
inTown
Στρατιωτικό ελικόπτερο των ΗΠΑ έπεσε στην πολιτεία της Ουάσινγκτον – Τέσσερις νεκροί
Κόσμος 20.09.25

Στρατιωτικό ελικόπτερο των ΗΠΑ έπεσε στην πολιτεία της Ουάσινγκτον – Τέσσερις νεκροί

Τέσσερις στρατιώτες του αμερικανικού στρατού σκοτώθηκαν όταν, για άγνωστη - μέχρι στιγμής - αιτία, το ελικόπτερο τύπου Black Hawk στο οποίο επέβαιναν, έπεσε σε δασική περιοχή της Ουάσινγκτον.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ισραήλ: Θέλει «δώρο» από τις ΗΠΑ 30 Απάτσι και περισσότερα από 3.000 οχήματα πεζικού
Κόσμος 19.09.25

Το Ισραήλ θέλει «δώρο» από τις ΗΠΑ 30 Απάτσι και περισσότερα από 3.000 οχήματα πεζικού

Μια συμφωνία - «μαμούθ» θέλει να περάσει ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ από το Κογκρέσο, για την πώληση εξοπλισμού αξίας 6 δισ. δολαρίων στο Ισραήλ. Θα πληρώσουν οι αμερικανοί φορολογούμενοι

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Υποκριτή βρωμόγερε»: Πιρς Μόργκαν εναντίον Τζον Κλιζ, Τζον Στιούαρτ εναντίον Τραμπ – Στα χαρακώματα για τον Κίμελ
Πόλεμος on air 19.09.25

«Υποκριτή βρωμόγερε»: Πιρς Μόργκαν εναντίον Τζον Κλιζ, Τζον Στιούαρτ εναντίον Τραμπ – Στα χαρακώματα για τον Κίμελ

Με αφορμή την αναστολή του σόου του Τζίμι Κίμελ μετά το σχόλιο του για τους MAGA του Ντόναλντ Τραμπ μετά τη δολοφονία του ακροδεξιού influencer Τσάρλι Κερκ, τα τηλεοπτικά παράθυρα φλέγονται σε Βρετανία και ΗΠΑ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη εφοριακός που ζήτησε «φακελάκι» 1.500 ευρώ για να μην επιβάλει πρόστιμο
Ελλάδα 19.09.25

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη εφοριακός που ζήτησε «φακελάκι» 1.500 ευρώ για να μην επιβάλει πρόστιμο

Ο εφοριακός συνελήφθη με προσημειωμένα χαρτονομίσματα στην κατοχή του μετά από καταγγελία πολίτη στην υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Νάπολη: Τρεις εργάτες νεκροί από έκρηξη σε εργοστάσιο διαχείρισης αποβλήτων
Δύο εγκαυματίες 19.09.25

Νάπολη: Τρεις εργάτες νεκροί από έκρηξη σε εργοστάσιο διαχείρισης αποβλήτων

Οι εργαζόμενοι έκαναν εργασίες συντήρησης στην οροφή δεξαμενής με χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια. Οι πρώτες εκτιμήσεις μιλούν για σπινθήρα από τον οποίο προκλήθηκε η έκρηξη.

Σύνταξη
Νέα Υόρκη: Η Alter Ego Media και ο θεσμός των Μαθητικών Εφημερίδων του Βήματος στο billboard του Nasdaq
ΗΠΑ 19.09.25

Η Alter Ego Media και ο θεσμός των Μαθητικών Εφημερίδων του Βήματος στο billboard του Nasdaq της Νέας Υόρκης

Στην πρόσοψη του κτιρίου του Nasdaq, σε ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία του πλανήτη, προβλήθηκε το μήνυμα καλωσορίσματος και τα ονόματα των παιδιών που ταξίδεψαν στη Νέα Υόρκη

Σύνταξη
Νέα ρωσική πρόκληση καταγγέλλει η Πολωνία – «Επικίνδυνες» πτήσεις δίπλα από γεώτρηση στη Βαλτική
Κόσμος 19.09.25 Upd: 23:14

Νέα ρωσική πρόκληση καταγγέλλει η Πολωνία - «Επικίνδυνες» πτήσεις δίπλα από γεώτρηση στη Βαλτική

Στην Πολωνία, η συνοριοφυλακή κατήγγειλε πως δύο ρωσικά αεροπλάνα πέταξαν 150 μέτρα από πλατφόρμα πετρελαίου της εταιρείας πολωνικών συμφερόντων Petrobaltic στη Βαλτική

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Υπουργείο Εξωτερικών: Καταδικάζει την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από ρωσικά μαχητικά
Πόλεμος στην Ουκρανία 19.09.25

Υπουργείο Εξωτερικών: Καταδικάζει την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από ρωσικά μαχητικά

Οποιαδήποτε παραβίαση των κρατικών συνόρων, είτε πρόκειται για εναέρια, θαλάσσια ή χερσαία σύνορα, συνιστά σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και είναι απαράδεκτη, αναφέρει

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Νίκη του ΠΑΣΟΚ σημαίνει ότι θα λειτουργούν η δικαιοσύνη και οι θεσμοί προς όφελος των πολιτών
Κύθηρα 19.09.25

Ανδρουλάκης: Νίκη του ΠΑΣΟΚ σημαίνει ότι θα λειτουργούν η δικαιοσύνη και οι θεσμοί προς όφελος των πολιτών

Ο Νίκος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε τη διακυβέρνηση του Μαξίμου ένα «κλειστό, επικίνδυνο υποκριτικό σύστημα εξουσίας που ενδιαφέρεται μόνο για την καρέκλα»

Σύνταξη
ΗΠΑ: Βίντεο με «συντρίμμια UFO και σώματα εξωγήινων» αναρτήθηκε στο εθνικό αρχείο
Συμβάν του Ρόσγουελ 19.09.25

Βίντεο με «συντρίμμια UFO και σώματα εξωγήινων» αναρτήθηκε στο εθνικό αρχείο των ΗΠΑ

Βίντεο που αναρτήθηκε στο εθνικό αρχείο των ΗΠΑ αναζωπυρώνει το ενδιαφέρον για ένα από τα πλέον δημοφιλή στη λαϊκή κουλτούρα «παραστατικό με UFO»

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΗΠΑ: «Απαράδεκτη» η αγωγή Τραμπ κατά των New York Times – Την απέρριψε ομοσπονδιακό δικαστήριο
Στερείται τεκμηρίωσης 19.09.25

ΗΠΑ: «Απαράδεκτη» η αγωγή Τραμπ κατά των New York Times – Την απέρριψε ομοσπονδιακό δικαστήριο

Ο δικαστής έκρινε ότι η εξοντωτική αγωγή κατά των New York Times «αντιβαίνει τους δικονομικούς κανόνες». Ωστόσο, δίνει το περιθώριο 28 ημερών στον Ντόναλντ Τραμπ να τη διορθώσει.

Σύνταξη
Τι «τρώει» τον πρίγκιπα Γουίλιαμ; Το βάρος του θρόνου, ο Χάρι και η προφητεία της Νταϊάνα – «Τεμπέλης! Άπιστος!»
Αγκάθια 19.09.25

Τι «τρώει» τον πρίγκιπα Γουίλιαμ; Το βάρος του θρόνου, ο Χάρι και η προφητεία της Νταϊάνα – «Τεμπέλης! Άπιστος!»

Η εικόνα του Πρίγκιπα Γουίλιαμ τους τελευταίους 18 μήνες έχει προβληματίσει πολλούς παρατηρητές της βασιλικής οικογένειας. Σταθερά μελαγχολικός, με φανερή δυσαρέσκεια και το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον του θεσμού, ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου μοιάζει να κουβαλά στους ώμους του ένα δυσβάσταχτο φορτίο. Γιατί;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο 76-71: Σούπερ Φουρνιέ και πρόκριση στον τελικό του «IBT Crete»
Μπάσκετ 19.09.25

Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο 76-71: Σούπερ Φουρνιέ και πρόκριση στον τελικό του «IBT Crete»

Ο Ολυμπιακός με μεγάλη εμφάνιση του Φουρνιέ, επικράτησε με 76-71 της Αρμάνι Μιλάνο και πέρασε στον τελικό του τουρνουά «IBT Crete», όπου θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα του Γιάννη Σφαιρόπουλου.

Σύνταξη
Φάμελλος: Έχουμε ευθύνη να φέρνουμε λύσεις – Αυτή είναι η επιλογή της προοδευτικής Ελλάδας
Ευλογιά αιγοπροβάτων 19.09.25

Φάμελλος: Έχουμε ευθύνη να φέρνουμε λύσεις – Αυτή είναι η επιλογή της προοδευτικής Ελλάδας

«Προτεραιότητα του κ. Μητσοτάκη ήταν να τακτοποιήσει τους 'Φραπέδες' και τους 'Χασάπηδες' και όχι η εθνική στρατηγική για την κτηνοτροφία», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος από την Λάρισα

Σύνταξη
LIVE: Μπέτις – Ρεάλ Σοσιεδάδ
4837151 19.09.25

LIVE: Μπέτις – Ρεάλ Σοσιεδάδ

LIVE: Μπέτις – Ρεάλ Σοσιεδάδ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μπέτις – Ρεάλ Σοσιεδάδ για την 5η αγωνιστική του La Liga.

Σύνταξη
