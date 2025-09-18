«Ας φύγουμε πριν έρθει η αστυνομία» – Ο Σιλβέστερ Σταλόνε μιλά για μια από τις πιο εμβληματικές του σκηνές

Πριν από το «Rocky», ο Σιλβέστερ Σταλόνε ήταν ένας ταλαιπωρημένος ηθοποιός που πήρε τον πρώτο του πρωταγωνιστικό ρόλο στον κόσμο του softcore πορνό.

Έκανε κάθε είδους δουλειές – από ταξιθέτη σε κινηματογράφο μέχρι καθαριστή σε ζωολογικό κήπο – ενώ προσπαθούσε να βελτιώσει τις δεξιότητές του ως ηθοποιός, αλλά δεν κατάφερε να πάρει τίποτα περισσότερο από μικρούς ρόλους σε ξεχασμένες παραγωγές (ως Ιταλός, ήθελε να συμμετάσχει στον «Νονό» ως κομπάρσος, αλλά μέχρι και για αυτό έλαβε αρνητική απάντηση).

Όλα άλλαξαν όταν ο Σταλόνε κυκλοφόρησε την ταινία «Rocky» το 1976, η οποία γνώρισε μια άνευ προηγουμένου επιτυχία. Πριν αρχίσει να εργάζεται στο «Rocky», ο Σταλόνε είχε μόνο 106 δολάρια στο όνομά του. Ωστόσο, εμπνεύστηκε να γράψει ένα από τα πιο αγαπημένα σενάρια όλων των εποχών αφού είδε τον αγώνα μεταξύ του Μοχάμεντ Άλι και του Τσακ Γουέπνερ το 1975.

Μέσα σε μόλις τρεις ημέρες, ο Σταλόνε κατάφερε να ολοκληρώσει το σενάριο, εστιάζοντας στην πορεία ενός πυγμάχου που άνηκε στην εργατική τάξη και ξεκινά από το μηδέν για να κατακτήσει τον κόσμο των πολεμικών τεχνών.

Η ταινία δεν αποδείχθηκε απλώς μια εμπορική επιτυχία. Κατάφερε να λάβει ευρεία αναγνώριση από κριτικούς και θαυμαστές που αναγνώρισαν το πάθος του Σταλόνε για την έβδομη τέχνη. Και το αποκορύφωμα; Κέρδισε μια σειρά από Όσκαρ, συμπεριλαμβανομένου του πολυπόθητου βραβείου Καλύτερης Ταινίας.

Τα «ακριβά σκαλιά» και η αυθόρμητη λήψη

Παρόλό που το «Rocky» διέλυσε το box office με εισπράξη 220 εκατομμυρίων δολαρίων, είχε έναν μικρό προϋπολογισμό της τάξεως του ενός εκατομμυρίου.

Τι σήμαινε πρακτικά αυτό; Ότι μία από τις πιο θρυλικές σκηνές της ταινίας, εκείνη μπροστά στα 72 πέτρινα σκαλοπάτια που οδηγούν στην είσοδο του Μουσείου Τέχνης της Φιλαδέλφεια, έμελλε να γυριστεί τυχαία, εξαιτίας ενός ατίθασου καπρίτσιου -εφόσον χρήματα δεν υπήρχαν για γύρισμα στο σημείο.

Σε πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή The Tonight Show με τον Jimmy Fallon, ο Σιλβέστερ Σταλόνε, αναφερόμενος στο επερχόμενο αυτοβιογραφικό του βιβλίο, The Steps (Tα σκαλοπάτια), αποκάλυψε: «Όταν έφτασα στη Φιλαδέλφεια για τα γυρίσματα του ‘Rocky’, δεν σκεφτόμουν καν τα σκαλιά. Δεν είχαμε χρήματα για να γυρίσουμε εκεί. Δεν είχαμε άδεια. Απλά βγήκα από το αυτοκίνητο και είπα: ‘Ας ανέβω τα σκαλιά, ας το τραβήξουμε και ας φύγουμε από εδώ πριν έρθει η αστυνομία’».

»Στην πρώτη λήψη, είπα: ‘Αφήστε με να κουβαλήσω το σκυλί μου στα σκαλιά’. Το σκυλί μου είναι ένα bullmastiff 59 κιλών. Φτάνω στα μισά, τα γόνατά μου λυγίζουν», είπε γελώντας. «Tότε ήταν που είπαμε ‘Σκύλε, φύγε. Πίσω στο αυτοκίνητο, φιλαράκο’».

»Τέλος πάντων, το κάναμε και κατέληξε να γίνει μια πολύ διάσημη σκηνή, αλλά σκέφτηκα ότι είναι και ένα εξαιρετικό όνομα για μια βιογραφία σχετικά με τα βήματα που κάνεις στη ζωή σου για να φτάσεις στο στόχο σου. Γιατί, παιδιά, πιστέψτε με, δεν είχα τίποτα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να φτάσεις σε ένα σημείο όπου αναρωτιέσαι: ‘Θα νικήσω εγώ ή θα νικήσει η ζωή;’».

»Είναι μια μάχη. Είναι ένας αγώνας πυγμαχίας. Και δεν είναι εύκολο, γιατί είσαι πάντα υπό πίεση. Κανείς δεν ξεπερνάει ποτέ πραγματικά αυτό το εμπόδιο, αλλά είναι ο αγώνας που δίνεις που σε φέρνει εκεί που θέλεις να φτάσεις. Οπότε, απλά πρέπει να συνεχίσεις να χτυπάς», κατέληξε ο Σιλβέστερ Σταλόνε.

*Με πληροφορίες από: People & Far Out Magazine