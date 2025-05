Ο Ράμπο επιστρέφει; Η ζωή πριν το πρώτο αίμα και ο «εξαφανισμένος» Σιλβέστερ Σταλόνε

Το ημερολόγιο έγραφε 20 Σεπτεμβρίου 2019 όταν ο Τζον Ράμπο εμφανιζόταν για πέμπτη φορά στις σκοτεινές αίθουσες με το «Rambo: Last Blood» – μια ταινία που ουσιαστικά έριχνε τους τίτλους τέλους στην αιματηρή πορεία του οργισμένου βετεράνου.

Παρά το γεγονός ότι ο Σιλβέστερ Σταλόνε ήταν τότε 72 ετών, το φιλμ δεν απογοήτευσε στο box office αγγίζοντας τα 100 εκατ. δολάρια, ωστόσο ήταν ξεκάθαρο ότι ο Ράμπο ήταν ένας αντί-ήρωας μιας άλλης εποχής που δεν μπορούσε να ακολουθήσει το σήμερα. Και μεταξύ μας, δεν χρειαζόταν κι όλας.

Ωστόσο, περίπου έξι χρόνια μετά από εκείνη που πιστεύαμε όλοι ότι θα ήταν η τελευταία εμφάνιση του Τζον Ράμπο, πλέον οι σκέψεις για επιστροφή του στη μεγάλη οθόνη είναι πιο έντονες από ποτέ. Και μάλιστα, χωρίς το σχέδιο να γράφει πουθενά το όνομα Σιλβέστερ Σταλόνε.

A prequel to ‘RAMBO: FIRST BLOOD’ is in development.

— Nexus Point News (@NexusPointNews) May 15, 2025