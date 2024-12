Της ζήτησα να χωρίσουμε γιατί ήμουν δειλός- Ο Σιλβέστερ Σταλόνε παραδέχτηκε αυτό που κανείς δεν τολμά

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε έκανε μια πολύ δύσκολη παραδοχή πριν λίγες μέρες στην εκπομπή «Sean». O ηθοποιός παραδέχτηκε δημοσίως πως φέρθηκε σαν ένας δειλός όταν έστειλε στη μελλοντική τότε σύζυγό του, Τζένιφερ Φλάβιν, μια επιστολή το 1994 ζητώντας της να χωρίσουν.

Ο διάσημος ηθοποιός και η 56χρονη γυναίκα του μίλησαν στην εκπομπή «Sean» πριν λίγες ημέρες, όπου ο Σταλόνε επιβεβαίωσε ότι όντως της έστειλε μια επιστολή για να χωρίσουν μετά από έξι χρόνια σχέσης, αλλά ήταν απόφαση που βασίστηκε στις ανασφάλειές του, σύμφωνα με το People.

Sylvester Stallone Says He Was a ‘Coward’ for FedExing Breakup Letter to Jennifer Flavin While They Were Dating https://t.co/2N03ZRUMGA

— People (@people) December 3, 2024