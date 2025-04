Αποκαλυπτικός ο CEO της Λεβερκούζεν για το μέλλον του Τσάμπι Αλόνσο (pics)

Ο Τσάμπι Αλόνσο είναι ο διακαής πόθος της Ρεάλ Μαδρίτης για την θέση του προπονητή, καθώς αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν ο Κάρλο Αντσελότι από τους «Μαδριλένους» μετά τον τελικό του Copa Del Rey.

Ο CEO της Μπάγερ Λεβερκούζεν σε δηλώσεις του, αποκάλυψε πως έχει συμφωνηθεί από την πλευρά των «Ασπιρίνων» αλλά και του Αλόνσο για αποχώρηση σε πολύ καλό κλίμα συζητήσεων.

Παράλληλα, ο διευθύνων σύμβουλος της ομάδας από την Γερμανία ανέφερε πως έχουν πολύ καλές σχέσεις με την Ρεάλ Μαδρίτης και πως αν θέλει να πάει ο Ισπανός τεχνικός σε όμαδα που είχε αγωνιστεί παλαιότερα, δεν θα τον εμποδίσουν.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι με τον Τσάμπι και γνωρίζει πολύ καλά ότι επιθυμούμε να παραμείνει στην ομάδα μας μέχρι το 2026, ακόμα και να επεκτείνουμε το συμβόλαιό του. Δουλεύουμε μαζί σχεδόν τρία χρόνια. Είμαστε συνειδητοποιημένοι ότι στο ποδόσφαιρο μπορεί να υπάρξουν αλλαγές σε κάποια ομάδα οι οποίες θα επηρεάσουν άλλες ομάδες. Δεν είμαστε αφελείς, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο προπονητής είναι πολύ σημαντικός σε μία ομάδα και για αυτό προετοιμάζουμε την επόμενη σεζόν μας με τον Αλόνσο.

“If a team in which Xabi Alonso has played comes, we would sit down to talk and we would NOT prevent him”. pic.twitter.com/DItfqPJs8U

🚨 Bayer Leverkusen CEO Cerro confirms: “We have a gentlemen’s agreement with Xabi Alonso for his exit”.



Θα ήθελα η Ρεάλ να κατακτήσει τα πάντα και να μην υπάρχουν αυτές οι συζητήσεις. Αυτή την στιγμή υπάρχουν πολλές φήμες, αλλά τίποτα πραγματικό. Σε μερικές εβδομάδες θα γνωρίζουμε τι θα γίνει. Θέλουμε να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα τα ενδεχόμενα. Από την στιγμή που συμφωνήσαμε με τον Τσάμπι, ξέραμε ότι θα εξελιχθεί σε έναν εξαιρετικό προπονητή.

🚨 Bayer Leverkusen CEO Carro: “Xabi Alonso’s future has to be decided in the next three or four weeks”.

“We have a very good relationship with Real Madrid”. pic.twitter.com/6FWFNlXUnZ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 21, 2025