Μπάγερ Λεβερκούζεν: Ανακοίνωσε την αποχώρηση του ο Τα (pic)

Ο Τζόναθαν Τα σε δηλώσεις που παραχώρησε στην «Bild» ανακοίνωσε την αποχώρηση του από την Μπάγερ Λεβερκούζεν το ερχόμενο καλοκαίρι, καθώς όπως τόνισε ο ίδιος δεν θα ανανεώσει το συμβόλαιο του με τις «Ασπιρίνες» και όλα δείχνουν ότι δεν θα συνεχίσει στην Bundesliga.

Οι μνηστήρες για να αποκτήσουν τον Γερμανό αμυντικό ήδη έχουν κάνει την εμφάνιση τους, με την Μπαρτσελόνα και τη Λίβερπουλ να είναι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι για να τον κάνουν δικό τους.

Μάλιστα ο Τα έχει ακουστεί έντονα πριν μερικούς μήνες πως συμφώνησε με την Μπαρτσελόνα οριστικά, όμως προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί κάτι.

🚨 Jonathan Tah announces he’s set to leave Bayer Leverkusen as free agent in the summer.

“Everything was said from the start. There was a point in time when I made the decision not to extend my contract and not to stay here”.

“It remains that way now”, told Kicker. pic.twitter.com/Lu16LbH9x7

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 21, 2025