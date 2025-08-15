Σε ευχαριστώ που κάνεις τόσο όμορφη τη ζωή μου: Ο Σιλβέστερ Σταλόνε αποθεώνει την Τζένιφερ Φλάβιν στα γενέθλιά της

Όταν πρωτογνωρίστηκαν το 1988 μάλλον κανείς στο Χόλιγουντ δεν πόνταρε ότι θα έμεναν μαζί για περίπου τέσσερις δεκαετίες. Όχι άδικα, αν σκεφτεί κανείς ότι ο Σιλβέστερ Σταλόνε μόλις είχε βγει από εναν επεισοδιακό γάμο με την Μπριγκίτε Νίλσεν, ενώ φημιζόταν για τα ερωτικά παραστρατήματά του.

Και όμως, μετά από 37 χρόνια, ο σούπερ σταρ του Χόλιγουντ και η Τζένιφερ Φλάβιν συνεχίζουν να έχουν έναν όμορφο γάμο. Και ο Σιλβέστερ Σταλόνε ευχαρίστησε για αυτό τη σύζυγό του, καθώς για τα 57ά γενέθλιά της πόσταρε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες τους, τις οποίες συνόδευσε με την παρακάτω λεζάντα:

«Χρόνια πολλά στην απίστευτη σύζυγό μου. Εγώ και οι κόρες μας σε ευχαριστούμε που κάνεις τόσο όμορφη τις ζωές μας».

Η γνωριμία, η απιστία και ο γάμος

Ήταν το 1988 όταν γνωρίστηκαν. Ο Σιλβέστερ Σταλόνε ήταν ήδη σταρ του Χόλιγουντ και η Φλάβιν ήταν ένα ανερχόμενο 20χρονο μοντέλο. Και στην αρχή φάνηκε ότι αυτή η σχέση δεν θα πήγαινε ιδιαίτερα μακριά – όχι εξαιτίας της διαφοράς ηλικίας ανάμεσά τους, αλλά περισσότερο λόγο της συμπεριφοράς του Sly.

Μάλιστα, το 1994, όταν παραδέχθηκε ότι είχε σχέση και με το μοντέλο Τζάνις Ντίκινσον και ίσως είναι ο πατέρας του παιδιού της, φάνηκε όλα να τελειώνουν.

Τελικά μετά από εξέταση DNA αποδείχθηκε ότι δεν είναι δικό του το παιδί και έναν χρόνο αργότερα ήταν ξανά μαζί. Ο γάμος τους πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο το 1997 και παρά την αίτηση διαζυγίου που υπέβαλε η Φλάβιν το 2022, οι δυο τους είναι ακόμα μαζί.