Ομόφωνοι οι Κρόνενμπεργκ, Γιάντσο και Κορμπέτ: Η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται «όλη την ώρα» στις ταινίες

Μετά τη διαμάχη γύρω από τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στο «The Brutalist», ο εμβληματικός σκηνoθέτης και σεναριογράφος Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ υπερασπίζεται το δημιούργημα του Κορμπέτ.

Κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης με τον επί χρόνια συνεργάτη του Χάουαρντ Σορ στο London Soundtrack Festival, ο σκηνοθέτης εξήγησε πως ενώ υπήρξε μια «εκστρατεία εναντίον» της ταινίας, αυτό είναι κατά βάσει άτοπο καθώς η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται «όλη την ώρα» στις κινηματογραφικές παραγωγές.

«Πρέπει να ομολογήσω ότι υπήρξε ένα σκάνδαλο με το ‘The Brutalist’», δήλωσε ο Κρόνενμπεργκ, σύμφωνα με το Deadline.

«Υπήρχε μια συζήτηση για τον Έιντριεν Μπρόντι… αλλά προφανώς χρησιμοποίησαν τεχνητή νοημοσύνη για να βελτιώσουν την προφορά του. Νομίζω ότι ήταν μια εκστρατεία εναντίον του ‘The Brutalist’ από κάποιους άλλους υποψήφιους για Όσκαρ. Είναι κάτι σαν τον Χάρβεϊ Γουάινστιν, αν και δεν ήταν παρών».

Ο Κρόνενμπεργκ εξήγησε ότι οι σκηνοθέτες «παίζουν συνέχεια με τις φωνές των ηθοποιών», αναφέροντας την ερμηνεία του Τζον Λόουν στην ταινία του 1993 «M. Butterfly».

«Όταν ήταν αυτός ο χαρακτήρας, αυτός ο τραγουδιστής, ανέβασα το ύψος της φωνής του και όταν αποκαλύφθηκε ως άνδρας, κατέβασα στη φυσική του φωνή», είπε. «Αυτό είναι απλώς ένα μέρος της κινηματογραφικής δημιουργίας».

Ο μοντέρ της ταινίας «The Brutalist», Ντάβιντ Γιάντσο, αποκάλυψε επίσης ότι στην ταινία χρησιμοποιήθηκαν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης της ουκρανικής εταιρείας Respeecher για την ενίσχυση των ουγγρικών διαλόγων των ηθοποιών. Ως φυσικός ομιλητής της ουγγρικής γλώσσας, σημείωσε ότι η διάλεκτος είναι «μία από τις πιο δύσκολες γλώσσες για να μάθεις να προφέρεις».

«Είναι αμφιλεγόμενο στον κλάδο να μιλάμε για την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά δεν θα έπρεπε να είναι», δήλωσε ο Γιάντσο στο Red Shark News.

«Θα έπρεπε να έχουμε μια πολύ ανοιχτή συζήτηση σχετικά με το ποια εργαλεία μπορεί να μας προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη. Δεν υπάρχει τίποτα στην ταινία που να χρησιμοποιεί ΤΝ που να μην έχει ξαναγίνει. Απλώς κάνει τη διαδικασία πολύ πιο γρήγορη. Χρησιμοποιούμε την ΤΝ για να δημιουργήσουμε αυτές τις μικροσκοπικές λεπτομέρειες που δεν είχαμε τα χρήματα ή τον χρόνο να γυρίσουμε».

#TheBrutalist director Brady Corbet on the AI controversy: “There’s, unfortunately, a lot of misinformation and disinformation that’s got out there, but this was actually incredibly meticulous work that was done by hand. And I really understand why people are so sensitive on this… pic.twitter.com/ct0wXu0Qhh

— Variety (@Variety) February 5, 2025