«Η υπόθεση έχει πάρει υπερβολική έκταση»: Ο Μπρέιντι Κόρμπετ απαντά στις αντιδράσεις για τη χρήση Α.Ι. στο «The Brutalist»

Από τη στιγμή που η ταινία βγήκε στις σκοτεινές αίθουσες, θεωρήθηκε μια από τις πιο επιτυχημένες της χρονιάς. Το φιλμ «The Brutalist» είναι ένα από αυτά που έχουν ξεχωρίσει όχι μόνο στις κριτικές, αλλά και στα βραβεία.

Ήδη έχει κερδίσει τρεις Χρυσές Σφαίρες, ενώ είναι υποψήφιο για 10 βραβεία στα επερχόμενα Όσκαρ – ανάμεσά τους για Καλύτερη Ταινία, Σκηνοθεσία, Α’ και Β’ Αντρικού ρόλου, Β’ Γυναικείου ρόλου. Και κατά πολλούς το μεγάλο φαβορί για να σαρώσει στις μεγάλες κατηγορίες.

Ωστόσο, φαίνεται, ότι τα φετινά φαβορί των βραβείων Όσκαρ έχουν μια τάση να… αυτοκαταστρέφονται. Έτσι μετά το σάλο με την πρωταγωνίστρια της «Emilia Perez», Κάρλα Σοφία Γκασκόν, τώρα είναι η σειρά των δημιουργών του «The Brutalist» να βγουν μπροστά – πριν γίνει το κακό.

Μετά την αποκάλυψη της είδησης ότι χρησιμοποιήθηκε τεχνητή νοημοσύνη για να βελτιωθούν κάποια πράγματα στο φιλμ, πολλοί ήταν αυτοί που αντέδρασαν στο κατά πόσο ήταν σωστό.

Για αυτό ο σκηνοθέτης Μπρέιντι Κόρμπετ αποφάσισε να πάρει την κατάσταση στα χέρια του, αποκαλώντας τις αντιδράσεις υπερβολικές.

#TheBrutalist director Brady Corbet on the AI controversy: “There’s, unfortunately, a lot of misinformation and disinformation that’s got out there, but this was actually incredibly meticulous work that was done by hand. And I really understand why people are so sensitive on this… pic.twitter.com/ct0wXu0Qhh

— Variety (@Variety) February 5, 2025