Τι πιστεύουν οι Ευρωπαίοι για τη θέση της τεχνητής νοημοσύνης στην ΕΕ;

Παρά τις επιφυλάξεις των ειδικών σχετικά με τον ρυθμό ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης (AI) στην Ευρώπη, οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) φαίνεται να έχουν διαφορετική άποψη.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της YouGov, οι περισσότεροι Ευρωπαίοι πιστεύουν ότι η ήπειρος παραμένει ανταγωνιστική έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα της AI, ενώ παράλληλα θεωρούν ότι η ρύθμιση του κλάδου είναι πιο σημαντική από την ανεξέλεγκτη ανάπτυξή του.

Οι πολίτες προτιμούν τους κανόνες

Η έρευνα, που διεξήχθη σε επτά χώρες της ΕΕ —Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Ρουμανία και Ισπανία— δείχνει ότι η πλειονότητα των ερωτηθέντων θεωρεί την αποτελεσματική ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης ως κορυφαία προτεραιότητα.

Η Ισπανία μάλιστα αναδεικνύεται ως η χώρα που υποστηρίζει περισσότερο την αυστηρότερη εποπτεία του τομέα, σύμφωνα με το euronews.

Αντίθετα, μόλις 11% έως 20% των ερωτηθέντων στις χώρες αυτές θεωρούν ότι η ελεύθερη ανάπτυξη της τεχνολογίας είναι πιο σημαντική, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει λιγότερη ρύθμιση.

Σκεπτικισμός και συγκρατημένη αισιοδοξία για τις επιπτώσεις της AI

Αν και οι Ευρωπαίοι δείχνουν να εμπιστεύονται τη σημασία των κανονισμών, δεν είναι απόλυτα βέβαιοι για τις κοινωνικές επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης.

Περίπου οι μισοί Ισπανοί και το 48% των Ρουμάνων πιστεύουν ότι η AI θα συμβάλει θετικά στην οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης, ενώ μόλις το 22% των Γάλλων συμμερίζεται αυτή την αισιοδοξία, καθιστώντας τους Γάλλους τους πιο σκεπτικιστές της έρευνας.

Παρόλα αυτά, οι επιφυλάξεις αυτές δεν φαίνεται να αποτρέπουν τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινότητα.

Στις επτά ευρωπαϊκές χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα, σχεδόν οι μισοί πολίτες δήλωσαν ότι έχουν χρησιμοποιήσει εφαρμογές ή εργαλεία AI για προσωπική ή ψυχαγωγική χρήση.

Οι Ολλανδοί (64%) και οι Ισπανοί (61%) είναι οι πιο ενεργοί χρήστες, αν και η συχνότητα παραμένει περιορισμένη: μόλις 12% δηλώνουν ότι τη χρησιμοποιούν καθημερινά, ενώ 27% έως 43% την αξιοποιούν εβδομαδιαία.

Η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα υπό αμφισβήτηση

Η συζήτηση για το αν η Ευρώπη μπορεί να σταθεί ανταγωνιστικά απέναντι σε ΗΠΑ και Κίνα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης είναι πιο έντονη από ποτέ.

Ο Jensen Huang, διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, είχε δηλώσει τον Ιούνιο στο Παρίσι ότι η Ευρώπη κινείται «πολύ αργά» στην ανάπτυξη AI.

Ανάλογη ανησυχία εξέφρασε και ο Γάλλος νομπελίστας Philippe Aghion, υποστηρίζοντας πως η ήπειρος χάνει έδαφος στον τεχνολογικό αγώνα.

Οι πολίτες βλέπουν την Ευρώπη πιο θετικά από τους ειδικούς

Παρά τις προειδοποιήσεις των ειδικών, οι πολίτες των επτά χωρών εμφανίζονται πιο αισιόδοξοι.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, ένα μεγάλο ποσοστό θεωρεί ότι οι ευρωπαϊκές τεχνολογικές εταιρείες είναι εξίσου ανταγωνιστικές με τις αμερικανικές. Οι κάτοικοι των Κάτω Χωρών και της Ισπανίας εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά εμπιστοσύνης (43%).

Ωστόσο, όταν τίθεται το ερώτημα της σύγκρισης με την Κίνα, η εικόνα αλλάζει: η πλειονότητα των ερωτηθέντων στην Ισπανία, τη Γερμανία και την Ιταλία θεωρεί ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις υστερούν.

Παρά τα δομικά προβλήματα, τη γραφειοκρατία και τον αργό ρυθμό επενδύσεων, η κοινή γνώμη στην Ευρώπη φαίνεται να στέλνει ένα μήνυμα αυτοπεποίθησης.

Οι πολίτες πιστεύουν ότι η ήπειρος μπορεί να συνδυάσει καινοτομία και ηθική ανάπτυξη — μια ισορροπία που ίσως αποδειχθεί το ευρωπαϊκό πλεονέκτημα στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.