Τεχνητή Νοημοσύνη: Γιατί θα γίνει εμφανής το 2026 ο πραγματικός αντίκτυπος της AI
13 Νοεμβρίου 2025 | 22:50

Τεχνητή Νοημοσύνη: Γιατί θα γίνει εμφανής το 2026 ο πραγματικός αντίκτυπος της AI

Μια διόρθωση της αγοράς στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης θα είχε αλυσιδωτές συνέπειες

Εδώ και τρία χρόνια ο κόσμος έχει εντυπωσιαστεί από την ευφυΐα του ChatGPT και, πιο πρόσφατα, έχει μαγευτεί από τη δημιουργικότητα του Sora, του αδελφού του chatbot που δημιουργεί βίντεο. Με την προσδοκία ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα φέρει τρομερές αλλαγές, οι μεγάλες αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας επένδυσαν πάνω από 400 δισεκατομμύρια δολάρια σε κέντρα δεδομένων και άλλες απαραίτητες υποδομές κατά τη διάρκεια του 2025, σύμφωνα με δημοσίευμα του Economist.

Περίπου 800 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν το ChatGPT.

Σύμφωνα με μια εκτίμηση, μέχρι το τέλος της δεκαετίας θα έχει δαπανηθεί το εκπληκτικό ποσό των 7 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Ωστόσο, τα έσοδα από την τεχνητή νοημοσύνη μέχρι στιγμής ανέρχονται σε μόλις 50 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, περίπου το 1/8 των συνολικών ετήσιων εσόδων της Apple ή της Alphabet. Καθώς ο κόσμος συνηθίζει τα τεχνολογικά επιτεύγματα της τεχνητής νοημοσύνης, το επίκεντρο μετατοπίζεται. Το 2026 αναμένεται να τραβήξουν την προσοχή οι οικονομικές, χρηματοοικονομικές και κοινωνικές συνέπειές της.

Σύμφωνα με άρθρο του Economist, περίπου 800 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν το ChatGPT. Πολλοί εργαζόμενοι παραδέχονται σε έρευνες ότι χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία τους. Όμως, όσον αφορά την επίσημη υιοθέτησή της από τις επιχειρήσεις, οι αριθμοί παραμένουν μέτριοι. Σύμφωνα με το Γραφείο Απογραφής των Ηνωμένων Πολιτειών, λίγο περισσότερο από το 10% των επιχειρήσεων με περισσότερους από 250 υπαλλήλους δηλώνουν ότι έχουν ενσωματώσει την τεχνητή νοημοσύνη στις παραγωγικές τους διαδικασίες. Μια έρευνα του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης που δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο διαπίστωσε ότι το 95% των πιλοτικών προγραμμάτων τεχνητής νοημοσύνης των επιχειρήσεων δεν απέδωσαν καθόλου κέρδη.

Μια διόρθωση της αγοράς στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης θα είχε αλυσιδωτές συνέπειες για την αμερικανική οικονομία.

Τα κέρδη

Υπάρχει η δυνατότητα να αποκομιστούν τεράστια κέρδη αν οι επιχειρήσεις καταφέρουν να ενσωματώσουν την τεχνητή νοημοσύνη στις δραστηριότητές τους και να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους. Έχουν εμφανιστεί νεοφυείς επιχειρήσεις που βοηθούν άλλες επιχειρήσεις σε συγκεκριμένους κλάδους ή με συγκεκριμένες διαδικασίες: η Harvey AI, για παράδειγμα, συνεργάζεται με δικηγόρους για την ανάλυση μεγάλου όγκου συμβολαίων, ενώ η Sierra βοηθά τις εταιρείες να χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη στην εξυπηρέτηση πελατών. Ακόμη και η OpenAI και η Anthropic, τα κορυφαία εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο, προσαρμόζουν ορισμένες από τις υπηρεσίες τους προκειμένου να βοηθήσουν χρηματοδότες ή ερευνητές στον τομέα των βιοεπιστημών. Ένας βασικός δείκτης που πρέπει να παρακολουθήσουμε το 2026 θα είναι, επομένως, ο ρυθμός επίσημης υιοθέτησης και ο βαθμός επιτυχίας αυτών των προσπαθειών.

Οι… συνέπειες στις μετοχές

Αυτό έχει σημασία όχι μόνο για τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης στην παραγωγικότητα και την οικονομική ανάπτυξη, αλλά και για την τεράστια οικονομική άνθηση που βασίζεται στην επιτυχία της τεχνολογίας. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Αγγλίας, οι μετοχές των εταιρειών που εξαρτώνται από την τεχνητή νοημοσύνη αποτελούσαν το 44% της κεφαλαιοποίησης της αμερικανικής S&P 500 στις αρχές Οκτωβρίου. Ο λόγος των τιμών προς τα μελλοντικά κέρδη για αυτό το «καλάθι» —ένα μέτρο της αποτίμησης των μετοχών— είναι ένα εντυπωσιακό 31, σε σύγκριση με 19 για τον συνολικό δείκτη. Εάν η υιοθέτηση επιταχυνθεί, τότε οι επενδυτές θα συνεχίσουν να πιστεύουν ότι η υπερβολή και η υπομονή τους θα οδηγήσουν τελικά σε σημαντικές αποδόσεις. Ωστόσο, οποιοδήποτε σημάδι ότι τα οφέλη από την τεχνητή νοημοσύνη θα αργήσουν να εμφανιστούν ή δεν θα εμφανιστούν καθόλου, θα μπορούσε να προκαλέσει πτώση των αποτιμήσεων.

Η ιστορία δείχνει ότι ακόμη και χρήσιμες τεχνολογίες, όπως οι σιδηρόδρομοι και το διαδίκτυο, συνοδεύονταν από οικονομική ευφορία. Μια διόρθωση της αγοράς στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης θα είχε αλυσιδωτές συνέπειες για την αμερικανική οικονομία. Οι επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων και τα αποτελέσματα του πλούτου από μια ανθηρή χρηματιστηριακή αγορά έχουν συμβάλει στην κάλυψη των επιπτώσεων των δασμών, της μειωμένης μετανάστευσης και της αβεβαιότητας. Ωστόσο, εάν η άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης επιβραδυνθεί, τρισεκατομμύρια δολάρια από τον πλούτο των αμερικανικών νοικοκυριών θα μπορούσαν να εξαφανιστούν.

Τι γίνεται με τις θέσεις εργασίας;

Η ταχύτερη υιοθέτηση της τεχνολογίας από τις εταιρείες θα καθησύχαζε τους επενδυτές, αλλά ενέχει τον κίνδυνο να δημιουργήσει ένα διαφορετικό πρόβλημα: τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης στις θέσεις εργασίας. Για να προωθήσουν την υιοθέτησή της, οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης προωθούν εικονικούς «πράκτορες» που είναι σε θέση να εκτελούν μια σειρά εργασιών ημιαυτόνομα, από την αρχή έως το τέλος, όπως οι ανθρώπινοι υπάλληλοι, αλλά όλο το 24ωρο και με χαμηλότερο κόστος.

Η παρουσίαση της τεχνητής νοημοσύνης με αυτόν τον τρόπο, ως άμεσο υποκατάστατο των προγραμματιστών λογισμικού ή των υπαλλήλων εξυπηρέτησης πελατών, μπορεί να είναι πιο εύκολη για τους διευθυντές ώστε να κατανοήσουν. Η Artisan, μια νεοσύστατη εταιρεία με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, για παράδειγμα, έχει πραγματοποιήσει μια διαφημιστική καμπάνια που καλεί τις εταιρείες να «σταματήσουν να προσλαμβάνουν ανθρώπους». Ωστόσο, είναι δύσκολο να σκεφτεί κανείς έναν πιο αποτελεσματικό τρόπο για να τροφοδοτήσει μια αντίδραση κατά της τεχνητής νοημοσύνης ως απειλή που κλέβει θέσεις εργασίας και αντικαθιστά τους εργαζόμενους.

Οι κατηγορίες για την τεχνητή νοημοσύνη

Ήδη, ορισμένοι σχολιαστές κατηγορούν την τεχνητή νοημοσύνη για τα υψηλά ποσοστά ανεργίας των αποφοίτων στην Αμερική. Τα στοιχεία που το αποδεικνύουν είναι ελάχιστα. Η ανεργία των αποφοίτων μπορεί απλώς να αντανακλά τη μεταβαλλόμενη ζήτηση των εργοδοτών για δεξιότητες ή να είναι αποτέλεσμα τάσεων που προϋπήρχαν της κυκλοφορίας του ChatGPT, όπως η υπερβολική πρόσληψη από εταιρείες τεχνολογίας και επαγγελματικών υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Ορισμένες μελέτες, μεταξύ των οποίων και μία του Yale Budget Lab, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει προκαλέσει ανατρεπτικές επιπτώσεις στην αγορά εργασίας και δεν βρίσκουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι κλάδοι που κάνουν εντατική χρήση τεχνητής νοημοσύνης απολύουν περισσότερους εργαζομένους από άλλους.

Οι προηγούμενες τεχνολογικές εξελίξεις υποδηλώνουν ότι οι ανησυχίες για μαζική ανεργία τείνουν να μην επαληθεύονται. Οι εταιρείες που υιοθετούν ταχύτερα την τεχνολογία επωφελούνται από την αυξημένη ζήτηση, γεγονός που τις οδηγεί να προσλαμβάνουν περισσότερους εργαζομένους. Καθώς ορισμένες θέσεις εργασίας καθίστανται περιττές, δημιουργούνται νέες. Ωστόσο, είναι φυσικό οι άνθρωποι να ανησυχούν για την αλλαγή. Ο ενθουσιασμός και οι ελπίδες γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη είναι άνευ προηγουμένου, και η πραγματική φύση των επιπτώσεών της παραμένει ασαφής.

Πηγή: ot.gr

