science
Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Απάτες με Τεχνητή Νοημοσύνη: Στόχος τα παιδιά, ενώ οι γονείς σιωπούν…
AI 13 Νοεμβρίου 2025 | 11:15

Απάτες με Τεχνητή Νοημοσύνη: Στόχος τα παιδιά, ενώ οι γονείς σιωπούν…

Νέα έρευνα αποκαλύπτει πώς τα μικρά παιδιά αντιμετωπίζουν τις αυξανόμενες απειλές της Τεχνητής Νοημοσύνης στο διαδίκτυο, ενώ οι γονείς καθυστερούν στις συζητήσεις

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
ΕπιμέλειαΧρυσάνθη Ρουμελιώτου
A
A
Vita.gr
Το έντερο «μιλάει» και η AI το «μεταφράζει» – Όσα μας αποκαλύπτει

Το έντερο «μιλάει» και η AI το «μεταφράζει» – Όσα μας αποκαλύπτει

Spotlight

Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει γίνει μια ισχυρή δύναμη. Αυτό, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι τα παιδιά περνούν περισσότερο χρόνο στο διαδίκτυο από ποτέ, καθιστά επιτακτική την ανάγκη να κατανοήσουμε τους πιθανούς κινδύνους που θέτει για την ευημερία τους.

Η επιρροή της Τεχνητής Νοημοσύνης στις ψηφιακές εμπειρίες των παιδιών μας είναι βαθιά και πολύπλευρη, ενώ έχει ενισχύσει, τις διαδικτυακές απάτες, δημιουργώντας εξατομικευμένες και πειστικές παγίδες στις οποίες μπορούν να πέσουν ακόμη και ενήλικες.

Η τελευταία δημοσκόπηση του Bitwarden (διαχειριστής κωδικών πρόσβασης) με τίτλο «Μήνας Ευαισθητοποίησης για την Κυβερνοασφάλεια 2025» δείχνει ότι ενώ οι γονείς γνωρίζουν ότι αυτοί οι κίνδυνοι υπάρχουν, οι περισσότεροι δεν έχουν ακόμη συζητήσει σοβαρά με τα παιδιά τους γι’ αυτούς. 

Αυτό το αυξανόμενο κενό επικοινωνίας αφήνει τους νεότερους χρήστες του διαδικτύου ευάλωτους σε μια εποχή που η διαδικτυακή ασφάλεια εξαρτάται περισσότερο από ποτέ από την εκπαίδευση και την εποπτεία.

Τεχνητή Νοημοσύνη και μικρά παιδιά

Τα παιδιά από την προσχολική ηλικία αποτελούν πλέον μέρος του συνδεδεμένου κόσμου, ωστόσο λίγα καταλαβαίνουν πραγματικά πώς να παραμένουν ασφαλή. Η έρευνα της Bitwarden διαπίστωσε ότι το 42% των γονέων με παιδιά ηλικίας μεταξύ 3 και 5 ετών δήλωσαν ότι το παιδί τους είχε κοινοποιήσει κατά λάθος προσωπικά στοιχεία στο διαδίκτυο.

Οι απάτες που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη βρίσκουν νέους τρόπους για να προσεγγίσουν παιδιά που συνδέονται στο διαδίκτυο νωρίτερα από ποτέ

Σχεδόν το 80% των παιδιών ηλικίας μεταξύ 3 και 12 ετών έχουν ήδη το δικό τους tablet ή κάποια άλλη συνδεδεμένη συσκευή.

Πολλοί γονείς υποθέτουν ότι το λογισμικό εποπτείας ή οι οικογενειακές ρυθμίσεις είναι αρκετά, αλλά αυτή η υπόθεση καταρρίπτεται όταν τα παιδιά εξερευνούν εφαρμογές, παιχνίδια και χώρους συνομιλίας που έχουν σχεδιαστεί για να κρατούν την προσοχή τους.

Η πρόσβαση σε συσκευές έχει γίνει σχεδόν καθολική από την αρχή του δημοτικού σχολείου, αλλά η ουσιαστική εποπτεία και οι ειλικρινείς συζητήσεις για την ασφάλεια υστερούν.

Η απειλή της τεχνητής νοημοσύνης και η γονική αποσύνδεση

Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει αλλάξει τη φύση των διαδικτυακών απατών κάνοντάς τες να ακούγονται οικείες, προσωπικές και δύσκολο να αναγνωριστούν, σύμφωνα με έρευνα που φέρνει στο φως το Fox News.

Η έγκαιρη συζήτηση για την ασφάλεια στο διαδίκτυο βοηθά στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης και ευαισθητοποίησης πριν ξεκινήσουν τα προβλήματα

Τα δεδομένα της Bitwarden δείχνουν ότι το 78% των γονέων ανησυχούν ότι το παιδί τους θα μπορούσε να πέσει θύμα μιας απειλής που υποστηρίζεται από την Τεχνητή Νοημοσύνη, όπως ένα κλωνοποιημένο μήνυμα φωνής ή μια ψεύτικη συνομιλία με έναν φίλο.

Παρά τον φόβο αυτό, σχεδόν οι μισοί από τους ίδιους γονείς δεν έχουν μιλήσει με τα παιδιά τους για το πώς μπορεί να μοιάζει μια απάτη που υποστηρίζεται από την Τεχνητή Νοημοσύνη. Η αποσύνδεση είναι ακόμη ισχυρότερη μεταξύ των γονέων της Γενιάς Ζ. 

Πολλοί γονείς καθυστερούν σημαντικές συζητήσεις για την ασφάλεια στο διαδίκτυο επειδή αισθάνονται απροετοίμαστοι να εξηγήσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη, αφήνοντας τα παιδιά χωρίς την καθοδήγηση που χρειάζονται για να παραμείνουν ασφαλή

Περίπου το 80% από αυτούς λένε ότι φοβούνται ότι το παιδί τους θα πέσει θύμα ενός συστήματος που βασίζεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη, ωστόσο το 37% επιτρέπει στα παιδιά του πλήρη ή σχεδόν πλήρη αυτονομία στο διαδίκτυο.

Σε αυτά τα νοικοκυριά, τα προβλήματα είναι πιο συνηθισμένα. Οι μολύνσεις από κακόβουλο λογισμικό, οι μη εξουσιοδοτημένες αγορές εντός εφαρμογής και οι απόπειρες ηλεκτρονικού «ψαρέματος» (phishing) εμφανίζονται σε υψηλότερα ποσοστά μεταξύ των οικογενειών που ανησυχούν περισσότερο αλλά παρακολουθούν λιγότερο.

Το παράδοξο είναι σαφές. Οι γονείς αναγνωρίζουν την απειλή, αλλά δεν καταφέρνουν να μετατρέψουν την ευαισθητοποίηση σε συνεπή δράση.

Γιατί οι γονείς δεν έχουν μιλήσει

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους αυτή η σημαντική συζήτηση καθυστερεί συνεχώς.

Μερικοί γονείς απλώς αισθάνονται απροετοίμαστοι να εξηγήσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη, ενώ άλλοι υποθέτουν ότι τα υπάρχοντα εργαλεία ασφαλείας τους θα προστατεύσουν τα παιδιά τους.

Μόνο το 17% των γονέων στις Ηνωμένες Πολιτείες αναζητά ενεργά πληροφορίες σχετικά με τις τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης, σύμφωνα με σχετική έρευνα του Barna Group. Αυτό αφήνει τη μεγάλη πλειοψηφία να βασίζεται σε μερική γνώση ή σε ξεπερασμένες συμβουλές. 

Η συμμετοχή στην ψηφιακή ζωή του παιδιού σας είναι η καλύτερη άμυνα ενάντια στις σημερινές απειλές της Τεχνητής Νοημοσύνης

Πολλοί γονείς χρησιμοποιούν επίσης πολλές συσκευές στο σπίτι, γεγονός που καθιστά δύσκολη την παρακολούθηση κάθε εφαρμογής ή παιχνιδιού που χρησιμοποιεί το παιδί τους.

Κάποιοι υπερεκτιμούν το πόσο ασφαλείς είναι οι δικές τους συνήθειες, παρόλο που παραδέχονται ότι επαναχρησιμοποιούν κωδικούς πρόσβασης ή παραλείπουν ενημερώσεις ασφαλείας. Χωρίς άμεση κατανόηση ή προσωπική πειθαρχία, γίνεται ακόμη πιο δύσκολο να διδάξουν αυτά τα μαθήματα στα παιδιά.

Ως αποτέλεσμα, πολλά παιδιά αντιμετωπίζουν το διαδίκτυο με περιέργεια αλλά χωρίς την κατάλληλη καθοδήγηση.

Συμβουλές για την καταπολέμηση των κινδύνων της Τεχνητής Νοημοσύνης:

  • Συμμετέχετε σε ανοιχτές συζητήσειςΞεκινήστε ειλικρινείς και ανοιχτές συζητήσεις με τα παιδιά σας σχετικά με τις διαδικτυακές τους δραστηριότητες. Ενθαρρύνετέ τα να μοιράζονται τις εμπειρίες τους, να εκφράζουν ανησυχίες και να γνωρίζουν τους πιθανούς κινδύνους που σχετίζονται με το άσεμνο περιεχόμενο στο διαδίκτυο.
  • Εκπαιδεύστε τα παιδιά σας σχετικά με την υπεύθυνη ψηφιακή ιθαγένεια: Αφιερώστε χρόνο για να εκπαιδεύσετε τα παιδιά σας σχετικά με την υπεύθυνη ψηφιακή ιθαγένεια. Τονίστε τη σημασία της ιδιωτικότητας, της σεβαστής διαδικτυακής συμπεριφοράς και των πιθανών συνεπειών της κοινοποίησης άσεμνου περιεχομένου.
  • Προωθήστε τον διαδικτυακό σκεπτικισμό: Ενσταλάξτε στα παιδιά σας ένα αίσθημα σκεπτικισμού όσον αφορά τις διαδικτυακές αλληλεπιδράσεις. Ενθαρρύνετέ τα να αμφισβητούν την αυθεντικότητα των μηνυμάτων, ακόμα κι αν φαίνεται να προέρχονται από κάποιον που γνωρίζουν και να ζητούν επαλήθευση.
  • Θέστε σαφή όριαΘέστε σαφή όρια σχετικά με την κοινοποίηση προσωπικών πληροφοριών και άσεμνου περιεχομένου στο διαδίκτυο. Ενθαρρύνετε τα παιδιά σας να το σκέφτονται δύο φορές πριν δημοσιεύσουν ή κοινοποιήσουν οτιδήποτε θα μπορούσε ενδεχομένως να χρησιμοποιηθεί λανθασμένα.
  • Χρήση Ρυθμίσεων Απορρήτου: Εξοικειωθείτε εσείς και τα παιδιά σας με τις ρυθμίσεις απορρήτου στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Βεβαιωθείτε ότι τα προφίλ τους έχουν οριστεί σε ιδιωτικό, περιορίζοντας την έκθεση προσωπικών πληροφοριών σε ένα επιλεγμένο κοινό.
  • Παρακολούθηση δραστηριοτήτων στο διαδίκτυοΕφαρμόστε λογισμικό γονικού ελέγχου για την παρακολούθηση και τον περιορισμό της πρόσβασης σε δυνητικά επιβλαβές περιεχόμενο. Ελέγχετε τακτικά τις δραστηριότητες των παιδιών σας στο διαδίκτυο και συμμετέχετε σε συνεχείς συζητήσεις σχετικά με τις ψηφιακές τους εμπειρίες.
  • Αναφορά ύποπτης δραστηριότηταςΕκπαιδεύστε τα παιδιά σας σχετικά με τη σημασία της άμεσης αναφοράς τυχόν ύποπτων ή δυσάρεστων διαδικτυακών συναντήσεων. Δημιουργήστε ένα αίσθημα εμπιστοσύνης, ώστε να αισθάνονται άνετα να έρθουν σε εσάς με ανησυχία και ενθαρρύνετέ τα να χρησιμοποιούν τις ρυθμίσεις απορρήτου για να μπλοκάρουν και να αναφέρουν άτομα που τα κάνουν να αισθάνονται άβολα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ναυτιλία
Bahri Week Dubai: Οι ηγέτες της ναυτιλίας καλούν για ρεαλισμό και ειρήνη

Bahri Week Dubai: Οι ηγέτες της ναυτιλίας καλούν για ρεαλισμό και ειρήνη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το έντερο «μιλάει» και η AI το «μεταφράζει» – Όσα μας αποκαλύπτει

Το έντερο «μιλάει» και η AI το «μεταφράζει» – Όσα μας αποκαλύπτει

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ: Τα δύο σενάρια για την τύχη του έργου

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ: Τα δύο σενάρια για την τύχη του έργου

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream science
Έρευνα: Σχεδόν αδύνατο για το ανθρώπινο αυτί να διακρίνει τη μουσική από AI – Απαισιόδοξοι οι ακροατές
Έρευνα Ipsos/Deezer 12.11.25

Σχεδόν αδύνατο για το ανθρώπινο αυτί να διακρίνει τη μουσική από AI - Απαισιόδοξοι οι ακροατές

Οι μισοί συμμετέχοντες στην έρευνα της Ipsos έκριναν ότι η AI θα οδηγήσει σε κατώτερης ποιότητας, πιο κοινότοπα τραγούδια - Δύο στους τρεις ανησυχούν για τη δημιουργικότητα στη μουσική παραγωγή

Σύνταξη
Όταν η τεχνητή νοημοσύνη παίζει τον «Θεό» – Εργαλείο υπέρ της υγείας ή απρόβλεπτος κίνδυνος;
AI 12.11.25

Όταν η τεχνητή νοημοσύνη παίζει τον «Θεό» – Εργαλείο υπέρ της υγείας ή απρόβλεπτος κίνδυνος;

Μία νέα μελέτη κατάφερε να αξιοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη για να σχεδιάσει νέους ιούς που έχουν την δυνατότητα να σκοτώνουν βακτήρια, προκαλώντας ανησυχία αλλά και έκπληξη

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Η Europol θέλει να αξιοποιήσει την ΑΙ κατά του εγκλήματος
Πρόβλημα η γραφειοκρατία 11.11.25

Η Europol θέλει να αξιοποιήσει την ΑΙ κατά του εγκλήματος

Η ευρωπαϊκή υπηρεσία τονίζει την ανάγκη επιτάχυνσης των νομικών διαδικασιών και επενδύσεων σε προηγμένες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η κβαντική υπολογιστική

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μία αεροπορική εταιρεία έβαλε στόχο να μειώσει τις αναταράξεις και το κάνει με… τεχνητή νοημοσύνη
AI 09.11.25

Μία αεροπορική εταιρεία έβαλε στόχο να μειώσει τις αναταράξεις και το κάνει με… τεχνητή νοημοσύνη

Η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται πλέον και από μία αεροπορική εταιρεία που έχει ως στόχο να περιορίσει τις αναταράξεις και ως εκ τούτου και τα ατυχήματα

Σύνταξη
Υπέρ της τεχνητής νοημοσύνης μαθητές και φοιτητές – Χρήση με μέτρο ή πλήρης αποφυγή;
AI 05.11.25

Υπέρ της τεχνητής νοημοσύνης μαθητές και φοιτητές – Χρήση με μέτρο ή πλήρης αποφυγή;

Η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης θεωρείται ιδιαίτερη βοηθητική από τους μαθητές και τους φοιτητές, αλλά τα πανεπιστήμια και τα σχολεία έχουν αρκετά διαφορετικές προσεγγίσεις στο ζήτημα

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Χαστούκι» Κομισιόν σε κυβέρνηση για ΟΠΕΚΕΠΕ: Καμία διαφυγή από το σχέδιο δράσης- Πρακτικές διαφθοράς δεν γίνονται αποδεκτές
Πολιτική Γραμματεία 13.11.25

«Χαστούκι» Κομισιόν σε κυβέρνηση για ΟΠΕΚΕΠΕ: Καμία διαφυγή από το σχέδιο δράσης- Πρακτικές διαφθοράς δεν γίνονται αποδεκτές

«Το κακό παράγινε» σημείωσε, ο επικεφαλής της Μονάδας ΚΑΠ της DG Agri της Κομισιόν, Φίλιπ Μπας και ξεκαθάρισε στην κυβέρνηση ότι «υπάρχουν 54 συγκεκριμένες δράσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και για καθεμία από αυτές πρέπει να υπάρξει πλήρης υλοποίηση, σημείο προς σημείο. Δεν υπάρχει καμία διαφυγή...»

Σύνταξη
Ταυτοποιήθηκαν έξι μέλη εγκληματικής οργάνωσης στη Θεσσαλονίκη για κλοπές και διαρρήξεις
Ελλάδα 13.11.25

Ταυτοποιήθηκαν έξι μέλη εγκληματικής οργάνωσης στη Θεσσαλονίκη για κλοπές και διαρρήξεις

Η δράση των μελών της εγκληματικής οργάνωσης χρονολογείται στο διάστημα από τον Μάιο του 2020 έως τον Αύγουστο του επόμενου έτους και εντοπίζεται στις περιοχές της Θεσσαλονίκης και των Σερρών. Άνω των 500.000 ευρώ η λεία

Σύνταξη
Η ΕΕ ξανά αντιμέτωπη με το κώλυμα της χρηματοδότησης της Ουκρανίας – «Είναι ζήτημα επιβίωσης», τονίζει ο Ζελένσκι
Πιέσεις 13.11.25

Η ΕΕ ξανά αντιμέτωπη με το κώλυμα της χρηματοδότησης της Ουκρανίας – «Είναι ζήτημα επιβίωσης», τονίζει ο Ζελένσκι

Οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ συζητούν εκ νέου την αποδέσμευση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, την ίδια ώρα που ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πιέζει για δράση

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Τρομερή ατάκα Αλμέιδα για τις μεταγραφές της Σεβίλλης: «Πρέπει πρώτα να φτάσω μέχρι τα Χριστούγεννα…»
Ποδόσφαιρο 13.11.25

Τρομερή ατάκα Αλμέιδα για τις μεταγραφές της Σεβίλλης: «Πρέπει πρώτα να φτάσω μέχρι τα Χριστούγεννα…»

Ο Ματίας Αλμέιδα ρωτήθηκε για τις χειμερινές μεταγραφές της Σεβίλλης και με αρκετή δόση χιούμορ απάντησε πως... προέχει να είναι αυτός στον πάγκο της μέχρι τότε!

Σύνταξη
AI τραγούδι στην κορυφή του Billboard: Το Walk My Walk προκαλεί «σεισμό» στη μουσική βιομηχανία
Breaking Rust 13.11.25

AI τραγούδι στην κορυφή του Billboard: Το Walk My Walk προκαλεί «σεισμό» στη μουσική βιομηχανία

Ένα κομμάτι φτιαγμένο εξ ολοκλήρου με τεχνητή νοημοσύνη ανέβηκε στο Νο. 1 του country chart του Billboard, ξεπερνώντας τα 3 εκατ. streams και πυροδοτώντας έντονες αντιδράσεις καλλιτεχνών και ακροατών

Σύνταξη
Κέντημα σε κοντέινερ
Opinion 13.11.25

Κέντημα σε κοντέινερ

Το τελευταίο που χρειάζονται τα παιδιά στα σχολεία είναι λαχανόκηπους και λαϊκές τέχνες, γιατί ακόμη, σε πολλές γωνιές της χώρας στερούνται αξιοπρεπών τάξεων, εκπαιδευτικών και παράλληλης στήριξης

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Ακρίβεια: Ο παγκόσμιος δείκτης κόστους ζωής και η σύγκριση της Ελλάδας με τον υπόλοιπο κόσμο
Ακρίβεια 13.11.25

Ο παγκόσμιος χάρτης του κόστους ζωής και η δύσκολη ελληνική πραγματικότητα

Η μάχη με την ακρίβεια συνεχίζεται με αμείωτη ένταση στην Ελλάδα, καθώς το αυξημένο κόστος ζωής δοκιμάζει την αντοχή των νοικοκυριών. Παρόλο που ο πληθωρισμός έχει υποχωρήσει η συσσωρευμένη αύξηση των τιμών σε βασικά αγαθά, σε συνδυασμό με το «άλμα» στο κόστος στέγασης, έχει οδηγήσει στην δραματική μείωση της αγοραστικής δύναμης του μέσου Έλληνα. Ο παγκόσμιος χάρτης του κόστους ζωής.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Δαμάσι: Φρικτός θάνατος για 49χρονη μητέρα δύο παιδιών – Πώς εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα ζυμώματος
Ελλάδα 13.11.25 Upd: 11:32

Τραγωδία: Φρικτός θάνατος για 49χρονη μητέρα δύο παιδιών - Πώς εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα ζυμώματος

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στο Δαμάσι, όπου μια 49χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της μέσα στο αρτοποιείο που διατηρούσε η ίδια.

Σύνταξη
ΕΛ.ΑΣ: Μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση σπείρας απατεώνων – 30 συλλήψεις, πάνω από 7,5 εκατ. ευρώ η λεία
Ελλάδα 13.11.25

ΕΛ.ΑΣ: Μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση σπείρας απατεώνων – 30 συλλήψεις, πάνω από 7,5 εκατ. ευρώ η λεία

Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ σε περιοχές της Αττικής, της Κορίνθου καθώς και στις φυλακές Κορυδαλλού για την εξάρθρωση σπείρας απατεώνων - Παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ ή τους δημόσιους λειτουργούς

Σύνταξη
Δεν ήταν εκεί για μένα: Η Κέλι Μπρουκ αποκάλυψε γιατί έβαλε τέλος στα 7 χρόνια σχέσης της με τον Τζέισον Στέιθαμ
Fizz 13.11.25

Δεν ήταν εκεί για μένα: Η Κέλι Μπρουκ αποκάλυψε γιατί έβαλε τέλος στα 7 χρόνια σχέσης της με τον Τζέισον Στέιθαμ

Προτού γίνει ο σταρ του Χόλιγουντ που όλοι ξέρουμε σήμερα, ο Τζέισον Στέιθαμ είχε σχέση με την Κέλι Μπρουκ - ωστόσο το μοντέλο και ηθοποιός ένιωσε ότι παράτησε τη ζωή της για χάρη του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο