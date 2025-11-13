Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει γίνει μια ισχυρή δύναμη. Αυτό, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι τα παιδιά περνούν περισσότερο χρόνο στο διαδίκτυο από ποτέ, καθιστά επιτακτική την ανάγκη να κατανοήσουμε τους πιθανούς κινδύνους που θέτει για την ευημερία τους.

Η επιρροή της Τεχνητής Νοημοσύνης στις ψηφιακές εμπειρίες των παιδιών μας είναι βαθιά και πολύπλευρη, ενώ έχει ενισχύσει, τις διαδικτυακές απάτες, δημιουργώντας εξατομικευμένες και πειστικές παγίδες στις οποίες μπορούν να πέσουν ακόμη και ενήλικες.

Η τελευταία δημοσκόπηση του Bitwarden (διαχειριστής κωδικών πρόσβασης) με τίτλο «Μήνας Ευαισθητοποίησης για την Κυβερνοασφάλεια 2025» δείχνει ότι ενώ οι γονείς γνωρίζουν ότι αυτοί οι κίνδυνοι υπάρχουν, οι περισσότεροι δεν έχουν ακόμη συζητήσει σοβαρά με τα παιδιά τους γι’ αυτούς.

Αυτό το αυξανόμενο κενό επικοινωνίας αφήνει τους νεότερους χρήστες του διαδικτύου ευάλωτους σε μια εποχή που η διαδικτυακή ασφάλεια εξαρτάται περισσότερο από ποτέ από την εκπαίδευση και την εποπτεία.

Τεχνητή Νοημοσύνη και μικρά παιδιά

Τα παιδιά από την προσχολική ηλικία αποτελούν πλέον μέρος του συνδεδεμένου κόσμου, ωστόσο λίγα καταλαβαίνουν πραγματικά πώς να παραμένουν ασφαλή. Η έρευνα της Bitwarden διαπίστωσε ότι το 42% των γονέων με παιδιά ηλικίας μεταξύ 3 και 5 ετών δήλωσαν ότι το παιδί τους είχε κοινοποιήσει κατά λάθος προσωπικά στοιχεία στο διαδίκτυο.

Οι απάτες που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη βρίσκουν νέους τρόπους για να προσεγγίσουν παιδιά που συνδέονται στο διαδίκτυο νωρίτερα από ποτέ

Σχεδόν το 80% των παιδιών ηλικίας μεταξύ 3 και 12 ετών έχουν ήδη το δικό τους tablet ή κάποια άλλη συνδεδεμένη συσκευή.

Πολλοί γονείς υποθέτουν ότι το λογισμικό εποπτείας ή οι οικογενειακές ρυθμίσεις είναι αρκετά, αλλά αυτή η υπόθεση καταρρίπτεται όταν τα παιδιά εξερευνούν εφαρμογές, παιχνίδια και χώρους συνομιλίας που έχουν σχεδιαστεί για να κρατούν την προσοχή τους.

Η πρόσβαση σε συσκευές έχει γίνει σχεδόν καθολική από την αρχή του δημοτικού σχολείου, αλλά η ουσιαστική εποπτεία και οι ειλικρινείς συζητήσεις για την ασφάλεια υστερούν.

Η απειλή της τεχνητής νοημοσύνης και η γονική αποσύνδεση

Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει αλλάξει τη φύση των διαδικτυακών απατών κάνοντάς τες να ακούγονται οικείες, προσωπικές και δύσκολο να αναγνωριστούν, σύμφωνα με έρευνα που φέρνει στο φως το Fox News.

Τα δεδομένα της Bitwarden δείχνουν ότι το 78% των γονέων ανησυχούν ότι το παιδί τους θα μπορούσε να πέσει θύμα μιας απειλής που υποστηρίζεται από την Τεχνητή Νοημοσύνη, όπως ένα κλωνοποιημένο μήνυμα φωνής ή μια ψεύτικη συνομιλία με έναν φίλο.

Παρά τον φόβο αυτό, σχεδόν οι μισοί από τους ίδιους γονείς δεν έχουν μιλήσει με τα παιδιά τους για το πώς μπορεί να μοιάζει μια απάτη που υποστηρίζεται από την Τεχνητή Νοημοσύνη. Η αποσύνδεση είναι ακόμη ισχυρότερη μεταξύ των γονέων της Γενιάς Ζ.

Πολλοί γονείς καθυστερούν σημαντικές συζητήσεις για την ασφάλεια στο διαδίκτυο επειδή αισθάνονται απροετοίμαστοι να εξηγήσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη, αφήνοντας τα παιδιά χωρίς την καθοδήγηση που χρειάζονται για να παραμείνουν ασφαλή

Περίπου το 80% από αυτούς λένε ότι φοβούνται ότι το παιδί τους θα πέσει θύμα ενός συστήματος που βασίζεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη, ωστόσο το 37% επιτρέπει στα παιδιά του πλήρη ή σχεδόν πλήρη αυτονομία στο διαδίκτυο.

Σε αυτά τα νοικοκυριά, τα προβλήματα είναι πιο συνηθισμένα. Οι μολύνσεις από κακόβουλο λογισμικό, οι μη εξουσιοδοτημένες αγορές εντός εφαρμογής και οι απόπειρες ηλεκτρονικού «ψαρέματος» (phishing) εμφανίζονται σε υψηλότερα ποσοστά μεταξύ των οικογενειών που ανησυχούν περισσότερο αλλά παρακολουθούν λιγότερο.

Το παράδοξο είναι σαφές. Οι γονείς αναγνωρίζουν την απειλή, αλλά δεν καταφέρνουν να μετατρέψουν την ευαισθητοποίηση σε συνεπή δράση.

Γιατί οι γονείς δεν έχουν μιλήσει

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους αυτή η σημαντική συζήτηση καθυστερεί συνεχώς.

Μερικοί γονείς απλώς αισθάνονται απροετοίμαστοι να εξηγήσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη, ενώ άλλοι υποθέτουν ότι τα υπάρχοντα εργαλεία ασφαλείας τους θα προστατεύσουν τα παιδιά τους.

Μόνο το 17% των γονέων στις Ηνωμένες Πολιτείες αναζητά ενεργά πληροφορίες σχετικά με τις τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης, σύμφωνα με σχετική έρευνα του Barna Group. Αυτό αφήνει τη μεγάλη πλειοψηφία να βασίζεται σε μερική γνώση ή σε ξεπερασμένες συμβουλές.

Η συμμετοχή στην ψηφιακή ζωή του παιδιού σας είναι η καλύτερη άμυνα ενάντια στις σημερινές απειλές της Τεχνητής Νοημοσύνης

Πολλοί γονείς χρησιμοποιούν επίσης πολλές συσκευές στο σπίτι, γεγονός που καθιστά δύσκολη την παρακολούθηση κάθε εφαρμογής ή παιχνιδιού που χρησιμοποιεί το παιδί τους.

Κάποιοι υπερεκτιμούν το πόσο ασφαλείς είναι οι δικές τους συνήθειες, παρόλο που παραδέχονται ότι επαναχρησιμοποιούν κωδικούς πρόσβασης ή παραλείπουν ενημερώσεις ασφαλείας. Χωρίς άμεση κατανόηση ή προσωπική πειθαρχία, γίνεται ακόμη πιο δύσκολο να διδάξουν αυτά τα μαθήματα στα παιδιά.

Ως αποτέλεσμα, πολλά παιδιά αντιμετωπίζουν το διαδίκτυο με περιέργεια αλλά χωρίς την κατάλληλη καθοδήγηση.

Συμβουλές για την καταπολέμηση των κινδύνων της Τεχνητής Νοημοσύνης: