Πολλά παιδιά και έφηβοι χρησιμοποιούν την γενετική τεχνητή νοημοσύνη. Από το ChatGPT και άλλα μοντέλα όπως το Claude ή το Google Gemini, για τα πάντα, από την επίλυση μαθηματικών ασκήσεων μέχρι την αντιμετώπιση κρίσεων ψυχικής υγείας, συχνά με ελάχιστη ή καθόλου καθοδήγηση από ενήλικες, όπως υποστηρίζει δικαίως το npr.org.

Οι ειδικοί στον τομέα της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης των παιδιών υποστηρίζουν ότι οι γονείς πρέπει να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στο να βοηθήσουν τα παιδιά να κατανοήσουν αυτή τη νέα τεχνολογία. Το «δεν ξέρω εγώ από αυτά τα πράγματα» δεν είναι λύση αλλά αποφυγή του προβλήματος, ειδικά εφόσον υπάρχουν κίνδυνοι στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.

«Είναι σημαντικό να συζητάμε τώρα για το τι είναι ηθική και υπεύθυνη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, και αν είστε γονείς, πρέπει να συμμετέχετε σε αυτές τις συζητήσεις», λέει ο Μαρκ Γουάτκινς, λέκτορας στο Πανεπιστήμιο του Μισισιπή, ο οποίος ερευνά την τεχνητή νοημοσύνη και τον αντίκτυπό της στην εκπαίδευση.

Ενώ τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι η τεχνολογία θα μπορούσε να ενισχύσει τη μάθηση των μαθητών εάν χρησιμοποιηθεί σωστά, οι συνεχιζόμενες έρευνες και οι ιστορίες για εφήβους που αυτοκτόνησαν μετά από συνομιλίες με chatbots τεχνητής νοημοσύνης υποδεικνύουν σημαντικούς κινδύνους για τους νέους χρήστες. Οι ειδικοί μοιράζονται συμβουλές για το πώς να μιλήσετε στα παιδιά για την τεχνητή νοημοσύνη, για τα πιθανά οφέλη και τους κινδύνους.

Ποτέ δεν είναι… νωρίς για να συζητήσετε για την τεχνητή νοημοσύνη

Ξεκινήστε τη συζήτηση όταν τα παιδιά είναι σε ηλικία δημοτικού σχολείου, λέει ο Γουάτκινς, πριν συναντήσουν την τεχνητή νοημοσύνη μέσω των φίλων τους στο σχολείο ή σε άλλους χώρους.

Για να καθοδηγήσετε αυτές τις συζητήσεις, μπορείτε να αφιερώνετε χρόνο κάθε εβδομάδα για να μαθαίνετε για την τεχνητή νοημοσύνη και να δοκιμάζετε τα εργαλεία οι ίδιοι. Αυτό μπορεί να σημαίνει να ακούτε ένα podcast, να διαβάζετε ένα ενημερωτικό δελτίο ή να πειραματίζεστε με πλατφόρμες όπως το ChatGPT.

Για να εξηγήσετε στα παιδιά σας πώς λειτουργεί η τεχνητή νοημοσύνη, ο Γουάτκινς προτείνει να παίξετε ένα παιχνίδι της Google που ονομάζεται Quick, Draw! (σ.σ. Όχι μόνοι σας εν ώρα εργασίας, αυτό δεν θα ήταν σωστό). Οι παίκτες λαμβάνουν μια προτροπή για να ζωγραφίσουν και το νευρωνικό δίκτυο του παιχνιδιού προσπαθεί να μαντέψει τι ζωγραφίζετε, αναγνωρίζοντας μοτίβα σε σκίτσα από χιλιάδες άλλους παίκτες.

Ο Γουάτκινς λέει ότι είναι ένας τρόπος να δείξετε στα παιδιά ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι τόσο καλή όσο τα δεδομένα με τα οποία έχει εκπαιδευτεί. Μιμείται τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι γράφουν και δημιουργούν περιεχόμενο, αλλά δεν σκέφτεται ή κατανοεί τα πράγματα όπως οι άνθρωποι.

Υπάρχουν παιχνίδια όπως το «ΑΙ trial», όπου μπορείτε να κάνετε την τεχνητή νοημοσύνη να δώσει λάθος απάντηση και μετά να την «δικάσετε» για να δείτε πως προέκυψε το λάθος. Ρωτήστε μια τεχνητή νοημοσύνη «θέλω λεπτομέρειες για την Δραστηριότητα «AI Trial» – Δικάστε μια AI για «Λάθος» Απάντηση» και θα δείτε!

Χρησιμοποιήστε την τεχνητή νοημοσύνη μαζί και αμφιβάλλετε μαζί!

Δεδομένου ότι η τεχνολογία εξακολουθεί να εξελίσσεται, οι γονείς συχνά μαθαίνουν για αυτήν μαζί με τα παιδιά τους. Η Γινγκ Ξου, επίκουρος καθηγητής στο Harvard Graduate School of Education, ο οποίος ερευνά την τεχνητή νοημοσύνη, λέει ότι οι γονείς μπορούν να το χρησιμοποιήσουν ως ευκαιρία για να την εξερευνήσουν μαζί.

Για παράδειγμα, την επόμενη φορά που το παιδί σας θα σας κάνει μια ερώτηση, πληκτρολογήστε την σε ένα chatbot τεχνητής νοημοσύνης και συζητήστε την απάντηση, λέει η Ξου. «Είναι χρήσιμη; Τι σας φάνηκε παράξενο; Πώς νομίζετε ότι δημιουργήθηκε αυτή η απάντηση;»

Οι γονείς πρέπει επίσης να τονίζουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κάνει λάθη. Η Ξου λέει ότι οι γονείς μπορούν να διδάξουν στα παιδιά να επαληθεύουν τις πληροφορίες που παρέχουν τα chatbot τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιώντας άλλες πηγές. Αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο μάθημα σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη.

Εξερευνήστε τις δυνατότητές της τεχνητής νοημοσύνης

Εάν το παιδί σας χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για βοήθεια στα μαθήματά του, κρατήστε ανοιχτό μυαλό.

Έρευνες έχουν δείξει ότι ορισμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να έχουν θετική επίδραση στη μάθηση. Η Ξου συνεργάστηκε με το PBS Kids για να σχεδιάσει διαδραστικές, ψηφιακές εκδόσεις δημοφιλών παιδικών εκπομπών που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη. Διαπίστωσε ότι τα παιδιά που παρακολουθούσαν τις εκδόσεις τεχνητής νοημοσύνης ήταν πιο αφοσιωμένα και μάθαιναν περισσότερα σε σύγκριση με τα παιδιά

Εν τω μεταξύ, ένας έφηβος από το Σακραμέντο, ο Νίκολας Μουνχμπαατάρ λέει ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει αποδειχθεί χρήσιμο βοήθημα στη μάθηση και συνεργάτης στο brainstorming, αρκεί να μην τη χρησιμοποιεί για να κάνει όλη τη δουλειά για λογαριασμό του.

Τώρα, αν κολλήσει σε ένα δύσκολο μαθηματικό πρόβλημα, λέει ότι ρωτάει το ChatGPT: «Ποιο είναι το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνω όταν αντιμετωπίζω ένα πρόβλημα όπως αυτό; Πώς πρέπει να το σκεφτώ;» Ο Μουνχμπαατάρ είπε ότι δίνει τις σημειώσεις του στο ChatGPT και του ζητά να τον εξετάσει στο συγκεκριμένο θέμα. «Φροντίζω να μου δίνει μόνο την ερώτηση και όχι την ερώτηση και την απάντηση ταυτόχρονα».

Κατανοήστε τους κινδύνους μαζί

Δεν γνωρίζουμε ακόμη πώς η γενετική τεχνητή νοημοσύνη θα επηρεάσει μακροπρόθεσμα την ανάπτυξη των παιδιών, αλλά υπάρχουν ορισμένοι κίνδυνοι που έχουν ήδη καταγραφεί. Όπως να μην ζητάμε ιατρικές ή ψυχιατρικές συμβουλές από την τεχνητή νοημοσύνη.

Η Δρ. Ντάρια Τζόρτζεβιτς, μέλος του διδακτικού προσωπικού του Brainstorm: The Stanford Lab for Mental Health Innovation του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ, συνεργάζεται με την ομάδα Common Sense Media για να μελετήσει τον τρόπο με τον οποίο τα δημοφιλή μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης ανταποκρίνονται σε χρήστες που παρουσιάζουν συμπτώματα ψυχιατρικών διαταραχών που επηρεάζουν τους εφήβους.

«Αυτό που διαπιστώσαμε ήταν ότι τα chatbot τεχνητής νοημοσύνης μπορούσαν να παρέχουν καλές γενικές πληροφορίες για την ψυχική υγεία, αλλά παρουσίαζαν ανησυχητικές ελλείψεις στην αναγνώριση σοβαρών καταστάσεων», λέει η Τζόρτζεβιτς.

Μερικές φορές, λέει, τα chatbot τεχνητής νοημοσύνης παρείχαν ανασφαλείς απαντήσεις σε ερωτήσεις και δηλώσεις σχετικά με τους αυτοτραυματισμούς, τη χρήση ουσιών, την εικόνα του σώματος ή τις διατροφικές διαταραχές και τις επικίνδυνες συμπεριφορές. Λέει επίσης ότι παρήγαγαν σεξουαλικά σαφές περιεχόμενο.

Τι είπε η OpenAI για τον τρόπο που αντιλαμβάνεται το ChatGPT την ψυχική υγεία

Το NPR επικοινώνησε με την OpenAI, την εταιρεία πίσω από το ChatGPT, σχετικά με αυτές τις ανησυχίες. Μας παρέπεμψαν σε μια πρόσφατη ανάρτηση στον ιστότοπο της εταιρείας, η οποία αναφέρει ότι η OpenAI «συνεχίζει να βελτιώνει τον τρόπο με τον οποίο τα μοντέλα μας αναγνωρίζουν και ανταποκρίνονται σε σημάδια ψυχικής και συναισθηματικής δυσφορίας και συνδέουν τους ανθρώπους με την κατάλληλη φροντίδα, με την καθοδήγηση ειδικών».

Η ανάρτηση αναφέρει ότι το ChatGPT έχει επίσης εκπαιδευτεί να κατευθύνει τους χρήστες που εκφράζουν αυτοκτονικές τάσεις σε επαγγελματική βοήθεια.

Τα προειδοποιητικά σημάδια ότι ένα παιδί περνάει υπερβολικό χρόνο με την τεχνητή νοημοσύνη περιλαμβάνουν την αύξηση του χρόνου που περνάει μόνο του με συσκευές ή το να μιλάει για ένα chatbot τεχνητής νοημοσύνης σαν να ήταν πραγματικός φίλος.

«Αυτό είναι ένα προειδοποιητικό σημάδι ότι η συζήτηση για το ότι αυτά είναι εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και όχι άνθρωποι πρέπει να καλλιεργηθεί ξανά», λέει η Τζόρτζεβιτς.

Θέστε κανόνες και όρια για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης

Συντάξτε τους κανόνες για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης μαζί με τα παιδιά σας, λέει η Τζόρτζεβιτς. Προσδιορίστε μαζί τις ασφαλείς χρήσεις της τεχνητής νοημοσύνης — όπως η βοήθεια στα μαθήματα με την επίβλεψη των γονιών ή ως μέσο δημιουργικής έκφρασης — και περιορίστε το χρόνο που το παιδί σας τη χρησιμοποιεί. Ελέγχετε τακτικά πώς αισθάνεται το παιδί σας από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.

Μην απαγορεύετε στα παιδιά σας να χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη — αλλά θέστε όρια. «Οι απαγορεύσεις γενικά δεν λειτουργούν, ειδικά με τους εφήβους», λέει ο Γουάτκινς. «Αυτό που λειτουργεί είναι να συζητάτε μαζί τους, να θέτετε σαφείς οδηγίες και δομή γύρω από αυτά τα θέματα και να κατανοείτε τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνουν».

Οι γονείς πρέπει να αισθάνονται ότι έχουν το δικαίωμα να απαγορεύουν σαφώς επικίνδυνες χρήσεις, όπως όταν ένα παιδί βλάπτει τον εαυτό του και ένα chatbot τεχνητής νοημοσύνης ενθαρρύνει αυτή τη συμπεριφορά, λέει η Τζόρτζεβιτς.

Η αληθινή ζωή και μια ζωηρή συζήτηση έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο

Αφιερώστε χρόνο για την πραγματική ζωή. Δώστε προτεραιότητα στον χρόνο που περνάτε έξω με πραγματικούς ανθρώπους, μακριά από τις συσκευές, λέει η Τζόρτζεβιτς. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη συμμετοχή σε μια αθλητική ομάδα και τον προγραμματισμό τακτικών οικογενειακών δραστηριοτήτων.

Πιστέψτε ότι οι συζητήσεις σας θα κάνουν τη διαφορά. Όσο και αν οι γονείς αισθάνονται αδύναμοι μπροστά στην τεχνητή νοημοσύνη, ο Γουάτκινς τονίζει ότι το να αφιερώνετε χρόνο για να μιλάτε με τα παιδιά μπορεί να έχει πραγματικό αντίκτυπο: «Δεν θα θυμούνται μια διαφήμιση από ένα chatbot τεχνητής νοημοσύνης. Θα θυμούνται μια συζήτηση που είχατε μαζί τους. Και αυτό σας δίνει μεγάλη επιρροή, μεγάλη δύναμη σε αυτό».