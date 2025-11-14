Η ιστορία της ανθρώπινης προόδου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία της διάχυσης της τεχνολογίας.

Από την τυπογραφία και τον ηλεκτρισμό έως το διαδίκτυο, κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση δεν άλλαξε τον κόσμο μόνο μέσα από την εφεύρεσή της, αλλά μέσα από την ικανότητά της να υιοθετηθεί μαζικά από εκατομμύρια ανθρώπους.

Σήμερα, η τεχνητή νοημοσύνη (AI) είναι το νεότερο και ταχύτερα διαδεδομένο γενικής χρήσης τεχνολογικό άλμα στην ιστορία, με περισσότερους από 1,2 δισεκατομμύρια χρήστες μόλις σε τρία χρόνια.

Ωστόσο, όπως συνέβη και με τις προηγούμενες τεχνολογίες, τα οφέλη της δεν κατανέμονται ισότιμα.

Στην Ευρώπη — μία από τις πιο ώριμες ψηφιακές αγορές παγκοσμίως — παρατηρούνται μεγάλες διαφορές μεταξύ των χωρών.

Η Ιρλανδία, η Γαλλία και η Ισπανία πρωτοστατούν στην καθημερινή χρήση AI, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα υιοθέτησης στην Ευρώπη.

Η Ευρώπη προχωρά – αλλά όχι ενιαία

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία, η Ιρλανδία οδηγεί την ευρωπαϊκή κούρσα με 41,7% των πολιτών της να χρησιμοποιούν συστηματικά εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Ακολουθούν η Γαλλία (40,9%) και η Ισπανία (39,7%). Εκτός ΕΕ, η Νορβηγία και το Ηνωμένο Βασίλειο εμφανίζουν επίσης υψηλή υιοθέτηση.

Στο αντίθετο άκρο βρίσκεται η Ελλάδα, με μόλις 17,7% των πολιτών να χρησιμοποιούν AI στην καθημερινότητά τους — ποσοστό που την κατατάσσει μεταξύ των τελευταίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μαζί με τη Ρουμανία.

Αυτή η απόσταση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο αντικατοπτρίζει βαθύτερες διαρθρωτικές προκλήσεις: ψηφιακές δεξιότητες, γλωσσικούς περιορισμούς, υποδομές και οικονομικές ανισότητες.

Γιατί η Ελλάδα μένει πίσω;

Παρότι η Ελλάδα έχει βελτιώσει σημαντικά τη γενική ψηφιακή της ωριμότητα την τελευταία δεκαετία, εξακολουθεί να υστερεί στους κρίσιμους παράγοντες που καθορίζουν τη χρήση AI:

Περιορισμένες ψηφιακές δεξιότητες

Οι Έλληνες εμφανίζουν από τις χαμηλότερες επιδόσεις στην ΕΕ σε βασικές και προχωρημένες ψηφιακές δεξιότητες. Η χρήση εργαλείων AI προϋποθέτει άνεση με τον υπολογιστή, την αναζήτηση πληροφοριών, την κατανόηση κινδύνων και την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στο εργασιακό περιβάλλον — πεδία όπου η Ελλάδα υπολείπεται του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Υποδομές και δεδομένα

Ενώ η Ελλάδα διαθέτει αξιόπιστη πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα και γρήγορο διαδίκτυο στα αστικά κέντρα, η έλλειψη μεγάλων data centers και προηγμένων υπολογιστικών υποδομών περιορίζει την εγχώρια ανάπτυξη AI εφαρμογών. Η χώρα εξαρτάται κυρίως από υπηρεσίες που φιλοξενούνται στο εξωτερικό.

Γλωσσικοί περιορισμοί

Η ελληνική γλώσσα είναι σχετικά χαμηλής παρουσίας στο διαδίκτυο σε σύγκριση με τα αγγλικά, τα γαλλικά ή τα ισπανικά. Αυτό επηρεάζει άμεσα την ποιότητα και ακρίβεια των μοντέλων AI για ελληνόφωνους χρήστες, μειώνοντας την χρηστικότητα των εργαλείων.

Το διεθνές παράδειγμα δείχνει τον δρόμο

Η πρόσφατη παγκόσμια ανάλυση της Microsoft υπογραμμίζει ότι η υιοθέτηση AI συσχετίζεται άμεσα με το ΑΕΠ, την ψηφιακή ετοιμότητα και τις εκπαιδευτικές επενδύσεις.

Χώρες όπως η Σιγκαπούρη, η Ιρλανδία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δείχνουν ότι η ταχεία διάχυση δεν απαιτεί απαραίτητα να είσαι τεχνολογικός «γίγαντας», αλλά να επενδύεις στρατηγικά σε υποδομές, δεξιότητες και πολιτικές.