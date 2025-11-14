science
Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025
Ευρώπη: Ποιες χώρες χρησιμοποιούν περισσότερο την AI; Η Ελλάδα ουραγός στην ανάπτυξη
14 Νοεμβρίου 2025 | 22:53

Ευρώπη: Ποιες χώρες χρησιμοποιούν περισσότερο την AI; Η Ελλάδα ουραγός στην ανάπτυξη

Η Ευρώπη βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνης. Ακολουθούν οι χώρες όπου έχει ενσωματωθεί περισσότερο στην καθημερινή ζωή

Σύνταξη
Η ιστορία της ανθρώπινης προόδου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία της διάχυσης της τεχνολογίας.

Από την τυπογραφία και τον ηλεκτρισμό έως το διαδίκτυο, κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση δεν άλλαξε τον κόσμο μόνο μέσα από την εφεύρεσή της, αλλά μέσα από την ικανότητά της να υιοθετηθεί μαζικά από εκατομμύρια ανθρώπους.

Σήμερα, η τεχνητή νοημοσύνη (AI) είναι το νεότερο και ταχύτερα διαδεδομένο γενικής χρήσης τεχνολογικό άλμα στην ιστορία, με περισσότερους από 1,2 δισεκατομμύρια χρήστες μόλις σε τρία χρόνια.

Ωστόσο, όπως συνέβη και με τις προηγούμενες τεχνολογίες, τα οφέλη της δεν κατανέμονται ισότιμα.

Στην Ευρώπη — μία από τις πιο ώριμες ψηφιακές αγορές παγκοσμίως — παρατηρούνται μεγάλες διαφορές μεταξύ των χωρών.

Η Ιρλανδία, η Γαλλία και η Ισπανία πρωτοστατούν στην καθημερινή χρήση AI, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα υιοθέτησης στην Ευρώπη.

Η Ευρώπη προχωρά – αλλά όχι ενιαία

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία, η Ιρλανδία οδηγεί την ευρωπαϊκή κούρσα με 41,7% των πολιτών της να χρησιμοποιούν συστηματικά εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Ακολουθούν η Γαλλία (40,9%) και η Ισπανία (39,7%). Εκτός ΕΕ, η Νορβηγία και το Ηνωμένο Βασίλειο εμφανίζουν επίσης υψηλή υιοθέτηση.

Στο αντίθετο άκρο βρίσκεται η Ελλάδα, με μόλις 17,7% των πολιτών να χρησιμοποιούν AI στην καθημερινότητά τους — ποσοστό που την κατατάσσει μεταξύ των τελευταίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μαζί με τη Ρουμανία.

Αυτή η απόσταση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο αντικατοπτρίζει βαθύτερες διαρθρωτικές προκλήσεις: ψηφιακές δεξιότητες, γλωσσικούς περιορισμούς, υποδομές και οικονομικές ανισότητες.

Γιατί η Ελλάδα μένει πίσω;

Παρότι η Ελλάδα έχει βελτιώσει σημαντικά τη γενική ψηφιακή της ωριμότητα την τελευταία δεκαετία, εξακολουθεί να υστερεί στους κρίσιμους παράγοντες που καθορίζουν τη χρήση AI:

  1. Περιορισμένες ψηφιακές δεξιότητες

Οι Έλληνες εμφανίζουν από τις χαμηλότερες επιδόσεις στην ΕΕ σε βασικές και προχωρημένες ψηφιακές δεξιότητες. Η χρήση εργαλείων AI προϋποθέτει άνεση με τον υπολογιστή, την αναζήτηση πληροφοριών, την κατανόηση κινδύνων και την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στο εργασιακό περιβάλλον — πεδία όπου η Ελλάδα υπολείπεται του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

  1. Υποδομές και δεδομένα

Ενώ η Ελλάδα διαθέτει αξιόπιστη πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα και γρήγορο διαδίκτυο στα αστικά κέντρα, η έλλειψη μεγάλων data centers και προηγμένων υπολογιστικών υποδομών περιορίζει την εγχώρια ανάπτυξη AI εφαρμογών. Η χώρα εξαρτάται κυρίως από υπηρεσίες που φιλοξενούνται στο εξωτερικό.

  1. Γλωσσικοί περιορισμοί

Η ελληνική γλώσσα είναι σχετικά χαμηλής παρουσίας στο διαδίκτυο σε σύγκριση με τα αγγλικά, τα γαλλικά ή τα ισπανικά. Αυτό επηρεάζει άμεσα την ποιότητα και ακρίβεια των μοντέλων AI για ελληνόφωνους χρήστες, μειώνοντας την χρηστικότητα των εργαλείων.

Το διεθνές παράδειγμα δείχνει τον δρόμο

Η πρόσφατη παγκόσμια ανάλυση της Microsoft υπογραμμίζει ότι η υιοθέτηση AI συσχετίζεται άμεσα με το ΑΕΠ, την ψηφιακή ετοιμότητα και τις εκπαιδευτικές επενδύσεις.

Χώρες όπως η Σιγκαπούρη, η Ιρλανδία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δείχνουν ότι η ταχεία διάχυση δεν απαιτεί απαραίτητα να είσαι τεχνολογικός «γίγαντας», αλλά να επενδύεις στρατηγικά σε υποδομές, δεξιότητες και πολιτικές.

Ολίμπια Μιλάνο – Ολυμπιακός 88-87: Όταν «ξύπνησε» ήταν αργά….
Euroleague 14.11.25

Ολίμπια Μιλάνο – Ολυμπιακός 88-87: Όταν «ξύπνησε» ήταν αργά….

Ο Ολυμπιακός κυνηγούσε στο σκορ την Αρμάνι για τρία δεκάλεπτα κι όταν αφυπνίστηκε στο τελευταίο αποδείχθηκε πως ήταν πλέον αργά. Μόνο ο Άλεκ Πίτερς και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ξεχώρισαν από τους ερυθρόλευκους.

Σύνταξη
Η οικονομική ανισότητα είναι «μια πολιτική επιλογή» – Κορυφαίοι οικονομολόγοι αναλαμβάνουν πρωτοβουλία
Διεθνής Οικονομία 14.11.25

Η οικονομική ανισότητα είναι «μια πολιτική επιλογή» – Κορυφαίοι οικονομολόγοι αναλαμβάνουν πρωτοβουλία

Διεθνή οργανισμό για την οικονομική ανισότητα στα πρότυπα της διακυβερνητικής επιτροπής για την κλιματική αλλαγή ζητούν 500 οικονομολόγοι.

Σύνταξη
Σουηδία: Τρεις νεκροί και τρεις τραυματίες – Παρασύρθηκαν από το λεωφορείο που προσέκρουσε σε στάση
Στη Στοκχόλμη 14.11.25

Τρεις νεκροί και τρεις τραυματίες στη Σουηδία - Παρασύρθηκαν από το λεωφορείο που προσέκρουσε σε στάση

Μέσα ενημέρωσης στη Σουηδία κάνουν λόγο για τροχαίο δυστύχημα - Συνελήφθη ο οδηγός του λεωφορείου - Ο πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς των θυμάτων

Σύνταξη
«Λάμψη» Μέσι στη νίκη της Αργεντινής επί της Ανγκόλας (2-0) σε ιστορικό φιλικό (vid)
Ποδόσφαιρο 14.11.25

«Λάμψη» Μέσι στη νίκη της Αργεντινής επί της Ανγκόλας σε ιστορικό φιλικό (vid)

Γκολ και ασίστ για τον Λιονέλ Μέσι στη φιλική νίκη της Εθνικής Αργεντινής με 2-0 επί της Ανγκόλας που έγινε με αφορμή τη συμπλήρωση 50 ετών από την ανεξαρτησία της αφρικανικής χώρας.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Μετά την Αθήνα και το Παρίσι, θα επισκεφθεί την Ισπανία
Διπλωματική περιοδεία 14.11.25

Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Μετά την Αθήνα και το Παρίσι, θα επισκεφθεί την Ισπανία

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, θα επισκεφθεί τη Μαδρίτη την ερχόμενη Τρίτη 18 Νοεμβρίου. Την Κυριακή θα βρίσκεται στην Ελλάδα και τη Δευτέρα στη Γαλλία.

Σύνταξη
Η τεχνητή νοημοσύνη «ξαναγράφει» τους όρους του εγκλήματος – Η αστυνομία δεν ξέρει πώς να το αντιμετωπίσει
Συνθετικό έγκλημα 14.11.25

Η τεχνητή νοημοσύνη «ξαναγράφει» τους όρους του εγκλήματος – Η αστυνομία δεν ξέρει πώς να το αντιμετωπίσει

Drones θα εντοπίζουν «κατάλληλους χώρους» για εξαφάνιση πτωμάτων, σκυλιά-ρομπότ θα κάνουν διαρρήξεις. Kυβερνοεπιθέσεις και απάτες deepfake. Η τεχνητή νοημοσύνη, μαζί με τα άλλα, αλλάζει το έγκλημα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
H oικονομία της αγοράς ή η οικονομία της παραγωγής; Ποιος θα είναι ο νικητής της νέας παγκόσμιας σύγκρουσης
Διεθνής Οικονομία 14.11.25

H oικονομία της αγοράς ή η οικονομία της παραγωγής; Ποιος θα είναι ο νικητής της νέας παγκόσμιας σύγκρουσης

Η οικονομία της παραγωγής, που δίνει έμφαση στην κρατικά υποστηριζόμενη βιομηχανική πολιτική και την επένδυση σε υποδομές, αναδεικνύεται ως το πιο ανθεκτικό και βιώσιμο μοντέλο για τον 21ο αιώνα.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Με απίθανες δικαιολογίες η ασπίδα του Μαρτίνεθ στον Κριστιάνο Ρονάλντο
Ποδόσφαιρο 14.11.25

Με απίθανες δικαιολογίες η ασπίδα του Μαρτίνεθ στον Κριστιάνο Ρονάλντο

Ο προπονητής της Πορτογαλίας υπερασπίστηκε τον Κριστιάνο Ρονάλντο μετά την κόκκινη κάρτα που δέχθηκε εναντίον της Ιρλανδίας και τα …έριξε στις κάμερες αλλά και στους αντιπάλους!

Βάιος Μπαλάφας
Γερμανία: Ετοιμάζεται για υποχρεωτική θητεία στον στρατό – 700.000 νέοι θα κληθούν να δηλώσουν διαθεσιμότητα
Σχέδιο δύο φάσεων 14.11.25

Γερμανία: Ετοιμάζεται για υποχρεωτική θητεία στον στρατό – 700.000 νέοι θα κληθούν να δηλώσουν διαθεσιμότητα

Η Γερμανία πλησιάζει όλο και περισσότερο στην επαναφορά της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας, μετά τον συμβιβασμό εντός της κυβερνητικής συμμαχίας. T πρόγραμμα θα εφαρμοστεί αρχικά σε εθελοντική βάση

Σύνταξη
Το «mini Super Bowl» της Μαδρίτης
Άλλα Αθλήματα 14.11.25

Το «mini Super Bowl» της Μαδρίτης

Έτσι στήνεται το πρώτο επίσημο παιχνίδι NFL στην Ισπανία: Εκτιμώμενο οικονομικό αποτύπωμα 70 εκατ. ευρώ και ένα τεράστιο επιχειρησιακό σχέδιο μεταμορφώνουν τη Μαδρίτη ενόψει του «mini Super Bowl».

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Γαλλία: Δέκα χρόνια μετά τις επιθέσεις της 13ης Νοεμβρίου, «η ζωή νικάει» – Τι λένε επιζώντες
Μνήμη και ελπίδα 14.11.25

Δέκα χρόνια μετά τις επιθέσεις της 13ης Νοεμβρίου, «η ζωή νικάει» στην Γαλλία - Τι λένε επιζώντες

Τέσσερις επιζώντες από τις επιθέσεις των τζιχαντιστών το 2015 στην Γαλλία περιγράφουν στην «Libération» πώς πέρασαν αυτή τη δεκαετία αλλά και πώς βλέπουν το μέλλον

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Pirelli 2026: Βένους Γουίλιαμς, Ιρίνα Σάικ, Τίλντα Σουίντον, Εύα Χερτζίκοβα και άλλα θαύματα της φύσης στο ημερολόγιο-μανιφέστο 
Αιθέριο 14.11.25

Pirelli 2026: Βένους Γουίλιαμς, Ιρίνα Σάικ, Τίλντα Σουίντον, Εύα Χερτζίκοβα και άλλα θαύματα της φύσης στο ημερολόγιο-μανιφέστο 

Το Ημερολόγιο της Pirelli για το 2026 φέρει την υπογραφή του Νορβηγού φωτογράφου Σόλβε Σούντσμπο και έχει ως θέμα τα στοιχεία της φύσης 

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πιτ Δασκαλάκης εναντίον Ντόναλντ Τραμπ για την απόπειρα ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος στην Τζόρτζια
Και άλλων 14 14.11.25

Πιτ Δασκαλάκης εναντίον Ντόναλντ Τραμπ για την απόπειρα ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος στην Τζόρτζια

Ο εισαγγελέας Πιτ Δασκαλάκης αυτοδιορίστηκε αφού προηγουμένως προσέγγισε πολλούς άλλους εισαγγελείς αλλά όλοι αρνήθηκαν να αναλάβουν την υπόθεση εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Το AfD ζητά από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να χαρακτηρίσουν τρομοκρατικές τις αντιφασιστικές ομάδες
Στόχος η καταστολή 14.11.25

Το AfD ζητά από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να χαρακτηρίσουν τρομοκρατικές τις αντιφασιστικές ομάδες

Το AfD χαιρέτισε την απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να χαρακτηρίσει τρομοκρατικές αντιεξουσιαστικές ομάδες από τη Γερμανία και την Ευρώπη (δύο ελληνικές). Κάλεσε τις ευρωπαϊκές χώρες να κάνουν το ίδιο

Σύνταξη
LIVE: Πολωνία – Ολλανδία
Ποδόσφαιρο 14.11.25

LIVE: Πολωνία – Ολλανδία

LIVE: Πολωνία – Ολλανδία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πολωνία – Ολλανδία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Tηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Με μπλουζάκια Έβανς στο ζέσταμα οι παίκτες του Ολυμπιακού – «Ποτέ μη χάνεις την ελπίδα, μείνε δυνατός»
Μπάσκετ 14.11.25

Με μπλουζάκια Έβανς στο ζέσταμα οι παίκτες του Ολυμπιακού – «Ποτέ μη χάνεις την ελπίδα, μείνε δυνατός»

Το συγκλονιστικό μήνυμα των παικτών του Ολυμπιακού στον Έβανς που τραυματίστηκε σοβαρά, πριν την έναρξη του αγώνα με την Αρμάνι: «Μην χάνεις ποτέ την ελπίδα σου – Μείνε δυνατός Κίναν».

Σύνταξη
LIVE: Κροατία – Νησιά Φερόε
Ποδόσφαιρο 14.11.25

LIVE: Κροατία – Νησιά Φερόε

LIVE: Κροατία – Νησιά Φερόε. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κροατία – Νησιά Φερόε για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Tηλεοπτικά από Novasports Start.

Σύνταξη
LIVE: Λουξεμβούργο – Γερμανία
Ποδόσφαιρο 14.11.25

LIVE: Λουξεμβούργο – Γερμανία

LIVE: Λουξεμβούργο – Γερμανία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λουξεμβούργο – Γερμανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Tηλεοπτικά από Novasports 3.

Σύνταξη
LIVE: Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός
Euroleague 14.11.25

LIVE: Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός

LIVE: Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός για την 11η αγωνιστική της Euroleague. Tηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Γουίτκοφ: Σχεδιάζει να συναντηθεί με τον επικεφαλής διαπραγματευτή της Χαμάς, αλ-Χάγια, λένε οι New York Times
Θα γίνει; 14.11.25

New York Times: Ο Γουίτκοφ σχεδιάζει να συναντηθεί με τον επικεφαλής διαπραγματευτή της Χαμάς, αλ Χάγια

Οι New York Times επικαλούνται δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα - Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο απεσταλμένος του Τραμπ θα συζητήσει με τον υψηλόβαθμο αξιωματούχο της Χαμάς για την εκεχειρία στη Γάζα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Από Αθήνα μέχρι Αλβανία: 609 χλμ φιλμ για την επική Οδύσσεια – Νέες φωτογραφίες της κολοσσιαίας υπερπαραγωγής
Ομηρικό ρίσκο 14.11.25

Από Αθήνα μέχρι Αλβανία: 609 χλμ φιλμ για την επική Οδύσσεια – Νέες φωτογραφίες της κολοσσιαίας υπερπαραγωγής

H Oδύσσεια, το νέο κινηματογραφικό έπος του Κρίστοφερ Νόλαν, θέλει να είναι η υπερπαραγωγή που θα αποτελειώσει κάθε υπερπαραγωγή. Τα νούμερα το επιβεβαιώνουν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Ντόρτμουντ στηρίζει τον Κόβατς
Ποδόσφαιρο 14.11.25

Η Ντόρτμουντ στηρίζει τον Κόβατς

Ο διευθύνων σύμβουλος αθλητισμού της Μπορούσια Ντόρτμουντ, Λαρς Ρίκεν τονίζει ότι δεν υπάρχει θέμα με τον προπονητή Νίκο Κόβατς

Βάιος Μπαλάφας
