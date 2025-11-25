science
Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση
25.11.2025 | 11:17
Αναγκαστική προσγείωση C-130 στο αεροδρόμιο Ηρακλείου
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Τεχνητή νοημοσύνη: Εισβάλλει στην εργασία – Πόσο έτοιμοι είμαστε για αυτό που έρχεται;
AI 25 Νοεμβρίου 2025 | 09:00

Τεχνητή νοημοσύνη: Εισβάλλει στην εργασία – Πόσο έτοιμοι είμαστε για αυτό που έρχεται;

Πώς θα επιβιώσουν εκατομμύρια άνθρωποι που, βάσει εκτιμήσεων, θα χάσουν τη δουλειά τους από την τεχνητή νοημοσύνη;

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
A
A
Vita.gr
Μακροζωία: Όλα όσα μπορούμε να μάθουμε από τις γυναίκες

Μακροζωία: Όλα όσα μπορούμε να μάθουμε από τις γυναίκες

Spotlight

Η εκτόξευση της τεχνητής νοημοσύνης (AI) μετασχηματίζει την παγκόσμια οικονομία με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Από τις υπηρεσίες που λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη μέχρι την αυτοματοποιημένη χρηματοοικονομική ανάλυση, οι μηχανές αναλαμβάνουν εργασίες που παλαιότερα εκτελούνταν αποκλειστικά από ανθρώπους.

Αυτές οι καινοτομίες υπόσχονται μεγαλύτερη αποδοτικότητα και οικονομική ανάπτυξη, εντούτοις, ήδη έχουν αρχίσει να σχηματίζουν και μια σκληρή πραγματικότητα: εκατομμύρια άνθρωποι μπορεί σύντομα να βρεθούν χωρίς εργασία.

Το κρίσιμο ερώτημα που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες παγκοσμίως είναι ανησυχητικό και αμείλικτο: Πώς θα επιβιώσουν αυτοί οι άνθρωποι και ποιο ρόλο θα διαδραματίσουν οι κυβερνήσεις στην προετοιμασία για αυτήν τη δραματική αλλαγή;

Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι ο αντίκτυπος της AI στην απασχόληση μπορεί να είναι τεράστιος. Σύμφωνα με έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του 2023, έως και 300 εκατομμύρια θέσεις εργασίας παγκοσμίως θα μπορούσαν να αυτοματοποιηθούν μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

Κλάδοι όπως η βιομηχανία, η μεταφορά, τα χρηματοοικονομικά και το λιανικό εμπόριο είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι. Οι θέσεις εργασίας χαμηλής και μεσαίας εξειδίκευσης -εργασίες που ιστορικά παρείχαν σταθερό εισόδημα σε εκατομμύρια ανθρώπους- διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο.

Η τεχνολογία πάντοτε διατάρασσε την αγορά εργασίας, εντούτοις, η ταχύτητα και το εύρος της αυτοματοποίησης που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχουν προηγούμενο.

Το ενδεχόμενο μιας μαζικής απώλειας θέσεων εργασίας δεν είναι μια απομακρυσμένη ή θεωρητική απειλή

Σε αντίθεση με προηγούμενες βιομηχανικές επαναστάσεις, οι οποίες δημιουργούσαν νέες κατηγορίες θέσεων εργασίας με το πέρας του χρόνου, η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί να αντικαταστήσει ολόκληρες κατηγορίες εργασιών σχεδόν ακαριαία. Οι ρόλοι που σχετίζονται με την αναγνώριση προτύπων, την επεξεργασία δεδομένων ή την εκτέλεση εργασιών ρουτίνας -καθήκοντα που κάποτε θεωρούνταν ασφαλή- πλέον είναι ευάλωτοι.

Η απειλή μιας μαζικής ανεργίας δεν έχει περάσει απαρατήρητη από τους πολιτικούς. Κάποιες κυβερνήσεις ήδη εξερευνούν στρατηγικές για να μετριάσουν τον αντίκτυπο της AI στο εργατικό δυναμικό. Για παράδειγμα, η Φινλανδία έχει πειραματιστεί με προγράμματα καθολικού βασικού εισοδήματος (UBI), παρέχοντας στους πολίτες ένα εγγυημένο μηνιαίο επίδομα για να μετριάσουν τον οικονομικό αντίκτυπο της αυτοματοποίησης. Παρομοίως, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προτείνει νομοθεσία για τη ρύθμιση της AI, με στόχο την ισορροπία μεταξύ καινοτομίας και κοινωνικής προστασίας.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι συζητήσεις επικεντρώνονται στην επανεκπαίδευση εργαζομένων και σε προγράμματα κατάρτισης για τον εξοπλισμό των Αμερικανών με δεξιότητες που απαιτούνται σε μια οικονομία που θα τελεί υπό την άμεση καθοδήγηση της AI, όπως ο προγραμματισμός, η ανάλυση δεδομένων και η προηγμένη βιομηχανία.

Η Κίνα, από την πλευρά της, επενδύει μαζικά στην εκπαίδευση για την AI και τη ρομποτική, με στόχο να διατηρήσει την παγκόσμια ανταγωνιστικότητά της, ενώ προετοιμάζει το εργατικό της δυναμικό για ένα αυτοματοποιημένο μέλλον.

Παρά τις εν λόγω προσπάθειες, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τα αντανακλαστικά των κυβερνήσεων είναι μάλλον αργά και τα μέτρα που σχεδιάζουν ή λαμβάνουν ανεπαρκή. Πολλές πολιτικές είναι αντιδραστικές και όχι προληπτικές, αντιμετωπίζοντας την απώλεια θέσεων εργασίας μετά από την εμφάνισή της, αντί να την προλαμβάνουν. Η πρόκληση δεν είναι μόνο οικονομική αλλά και κοινωνική: Πώς θα διασφαλιστεί ότι οι απολυμένοι εργαζόμενοι θα διατηρήσουν την αξιοπρέπειά τους, έναν σκοπό στη ζωή και μια σταθερότητα στο εισόδημά τους σε έναν κόσμο όπου η παραδοσιακή εργασία μπορεί να έχει πάψει να αποτελεί επιλογή;

Το αρκετά πιθανό ενδεχόμενο μιας μαζικής ανεργίας εγείρει ένα βαθύτερο κοινωνικό ερώτημα: Θα υπάρξει ένας νέος τύπος πολίτη – που ζει όντας εκτός της παραδοσιακής αγορά εργασίας; Κάποιοι μελλοντολόγοι υποστηρίζουν ότι η έννοια της εργασίας ίσως χρειαστεί να επαναπροσδιοριστεί. Εάν οι μηχανές εκτελούν το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγικής εργασίας, τότε η ανθρώπινη αξία μπορεί να μετατοπιστεί προς ρόλους με δημιουργικό, κοινωνικό ή εκπαιδευτικό χαρακτήρα ρόλους που η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να καλύψει – τουλάχιστον με ευκολία.

Αλλά θα είναι εφικτό για όλους; Όσοι θα έχουν περιορισμένη πρόσβαση στην εκπαίδευση ή στην τεχνολογία ενδέχεται να μετατραπούν σε αναγκαστικά άεργους πολίτες – που δεν θα εξαρτώνται από έναν μισθό, αλλά από κοινωνικά προγράμματα στήριξης, οικογενειακά δίκτυα ή εναλλακτικές μορφές οικονομίας. Κάτι τέτοιο θα κατέρριπτε την παραδοσιακή κοινωνία, που έχει δομηθεί πάνω σε διαχρονικές έννοιες για το τι είναι πολίτης, συγκεκριμένες αξίας ή το σημερινό κοινωνικό συμβόλαιο.

Οι επικριτές μια τέτοιας ακραίας μεταστροφής προειδοποιούν ότι, χωρίς προσεκτικό σχεδιασμό, η εμφάνιση μιας «άεργης τάξης» θα μπορούσε να εντείνει τις ανισότητες, την κοινωνική αναταραχή και την πολιτική αστάθεια. Οι κοινωνίες θα χρειαστεί να εξερευνήσουν νέους μηχανισμούς για οικονομική ένταξη – από το καθολικό βασικό εισόδημα και τους αρνητικούς φόρους εισοδήματος έως τα κοινοτικά συνεταιριστικά μοντέλα.

Σε ένα μέλλον που θα τελεί υπό την άμεση καθοδήγησή της, η AI είναι πιθανό να επιβάλει μια ριζική πολιτισμική αλλαγή στον τρόπο που οι κοινωνίες εκτιμούν την ανθρώπινη εργασία. Για αιώνες, η απασχόληση συνδέεται άρρηκτα με την ταυτότητα, την κοινωνική θέση και την προσωπική ικανοποίηση. Σε έναν κόσμο όπου η εργασία θα είναι σπάνια, θα πρέπει να εφευρεθούν «εργαλεία» για την εύρεση νέων σκοπών, νοημάτων και κοινωνικής συμμετοχής. Τα εκπαιδευτικά συστήματα, οι θεσμοί και οι πολιτιστικές αφηγήσεις ίσως χρειαστεί να εξελιχθούν για να αντικατοπτρίζουν αυτή τη νέα πραγματικότητα.

Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι η διασκέδαση, η δημιουργικότητα και η διά βίου μάθηση θα μπορούσαν να γίνουν κεντρικά στοιχεία της ανθρώπινης ζωής αντί για την αναζήτηση εισοδήματος. Άλλοι υποστηρίζουν ότι οι κυβερνήσεις και ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να συνεργαστούν για να δημιουργήσουν ουσιαστικούς ρόλους που θα είναι ανθεκτικοί έναντι της AI – εργασίες που αξιοποιούν μοναδικές ανθρώπινες δεξιότητες όπως η ενσυναίσθηση, η κριτική σκέψη και η λήψη αποφάσεων με βάση της ηθική.

Προετοιμασία για το αβέβαιο μέλλον

Το ενδεχόμενο μιας μαζικής απώλειας θέσεων εργασίας δεν είναι μια μακρινή ή θεωρητική απειλή· είναι μια πρόκληση που απαιτεί άμεση προσοχή. Οι κυβερνήσεις, οι επιχειρήσεις και η κοινωνία των πολιτών πρέπει να συνεργαστούν για να σχεδιάσουν ασφαλιστικές δικλίδες, πρωτοβουλίες για επανεκπαίδευση και οικονομικά μοντέλα που να λαμβάνουν υπ’ όψιν την -εν μέρει- επικίνδυνη ισχύ της AI. Εάν υπάρχει κωλυσιεργία μέχρι να γεννηθεί το εν λόγω «τσουνάμι», που θα παρασύρει εκατομμύρια ανθρώπους στην ανεργία, τότε μια ανθρωπιστική και κοινωνική κρίση θα είναι -μάλλον- αδύνατον ν’ αποφευχθεί.

Εν τέλει, η επιβίωση των απολυμένων εργαζόμενων δεν θα εξαρτηθεί μοναχά από τις οικονομικές πολιτικές, αλλά και από την κοινωνική προσαρμοστικότητα. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μετασχηματίσει την εργασία, αλλά δεν χρειάζεται να επαναπροσδιορίσει και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Με σωστό σχεδιασμό, επενδύσεις στην εκπαίδευση κι επαναπροσδιορισμό του υφιστάμενου κοινωνικού συμβολαίου, οι κοινωνίες μπορούν να διασφαλίσουν ότι, ακόμη και στο σενάριο μιας εποχής ακραίας αυτοματοποίησης, στο επίκεντρο θα πρέπει να βρίσκονται η ανθρώπινη παραγωγικότητα και οι ανθρώπινες δυνατότητες.

Το ερώτημα παραμένει: Θα καταφέρει η ανθρωπότητα να ανταποκριθεί σε αυτήν την πρόκληση ή θα επιτρέψει στην AI να δημιουργήσει μια νέα τάξη πολιτών που ο μοναδικός τους ρόλος θα είναι ο αγώνας για επιβίωση αντί την προσπάθεια για εξέλιξη με στόχο την ευημερία; Η απάντηση ενδέχεται να δοθεί πιο γρήγορα απ’ ό,τι φανταζόμαστε…

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Μισθοί: Γιατί η αύξησή τους δεν φτάνει απέναντι στην ακρίβεια 

Μισθοί: Γιατί η αύξησή τους δεν φτάνει απέναντι στην ακρίβεια 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μακροζωία: Όλα όσα μπορούμε να μάθουμε από τις γυναίκες

Μακροζωία: Όλα όσα μπορούμε να μάθουμε από τις γυναίκες

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Economy
Προϋπολογισμός: Μια ανάσα από τα 60 δισ. ευρώ τα φορολογικά έσοδα στο δεκάμηνο

Προϋπολογισμός: Μια ανάσα από τα 60 δισ. ευρώ τα φορολογικά έσοδα στο δεκάμηνο

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream science
Τεχνητή νοημοσύνη στη διαλογή ασθενών και στην τηλεφωνική γραμμή 1566
Κορώνα - γράμματα 24.11.25

Τεχνητή νοημοσύνη στη διαλογή ασθενών και στην τηλεφωνική γραμμή 1566

Συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ για εισαγωγή τεχνολογίας ΑΙ στην υγεία – Αξιολόγηση του νέου συστήματος από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τους ιατρικούς συλλόγους

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Klay: Τρεις κολοσσοί της παγκόσμιας δισκογραφίας «μαγειρεύουν» μουσικό streaming με ΑI
Συμφωνία ορόσημο 23.11.25

Τρεις κολοσσοί της παγκόσμιας δισκογραφίας «μαγειρεύουν» μουσικό streaming με ΑI

Οι μεγαλύτερες μουσικές εταιρείες του κόσμου έχουν παραχωρήσει άδεια χρήσης των έργων τους στη νεοσύστατη πλατφόρμα Klay που με τη σειρά της θα επιτρέπει στους χρήστες να αναδημιουργούν τραγούδια χρησιμοποιώντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
AI: Οι Έλληνες πρωταγωνιστούν στη χρήση της στην Ευρώπη – Ένας στους τρεις ζητά οικονομικές συμβουλές
Έκθεση 23.11.25

Οι Έλληνες πρωταγωνιστούν στη χρήση AI στην Ευρώπη - Ένας στους τρεις ζητά οικονομικές συμβουλές

Η νέα Ευρωπαϊκή Έκθεση Πληρωμών Καταναλωτών δείχνει ότι οι Έλληνες υιοθετούν την AI ταχύτερα από τους Ευρωπαίους, συμβουλευόμενοι τα εργαλεία της και για θέματα οικονομικής διαχείρισης και οφειλών

Σύνταξη
Ο ρόλος του «ανθρώπινου πλεονεκτήματος» στην αγορά εργασίας – Πώς η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνει όσα ξέραμε
AI 21.11.25

Ο ρόλος του «ανθρώπινου πλεονεκτήματος» στην αγορά εργασίας – Πώς η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνει όσα ξέραμε

Η τεχνητή νοημοσύνη πρόκειται να επηρεάσει άμεσα τον τρόπο που λειτουργεί η αγορά εργασίας, φέρνοντας στο προσκήνιο τις ανθρώπινες ικανότητες

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Περίμεναν Χριστουγεννιάτικη αγορά μπροστά από το Μπάκιγχαμ μα τους περίμενε μια δυσάρεστη έκπληξη
Μεγάλη Βρετανία 21.11.25

Περίμεναν Χριστουγεννιάτικη αγορά μπροστά από το Μπάκιγχαμ μα τους περίμενε μια δυσάρεστη έκπληξη

Απογοητευμένοι και παραπλανημένοι νιώθουν τουρίστες από όλο τον κόσμο εξαιτίας μιας διαφήμισης που δημιουργήθηκε από Τεχνητή Νοημοσύνη για... χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μπάκιγχαμ

Σύνταξη
Ραγδαία μετασχηματίζεται η αγορά εργασίας στην εποχή της AI – Ποιες δεξιότητες θα είναι περιζήτητες
Έκθεση WEF 21.11.25

Ραγδαία μετασχηματίζεται η αγορά εργασίας στην εποχή της AI - Ποιες δεξιότητες θα είναι περιζήτητες

Πώς βλέπουν οι εργοδότες το μέλλον της αγοράς εργασίας στο περιβάλλον της AI, σύμφωνα με την έκθεση Future of Jobs Report 2025 του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ο «νονός της ΑΙ» Γιαν ΛεΚουν αποχωρεί από τη Meta για να αναπτύξει «μοντέλα του κόσμου»
Νέο κεφάλαιο 20.11.25

Ο «νονός της ΑΙ» Γιαν ΛεΚουν αποχωρεί από τη Meta για να αναπτύξει «μοντέλα του κόσμου»

Ο ΛεΚουν υποστηρίζει ότι τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα έχουν φτάσει σε αδιέξοδο. Τα «μοντέλα του κόσμου» θα μπορούσαν να ξεπεράσουν την ανθρώπινη νοημοσύνη.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Τι πρέπει να προσέξουμε όταν σκάσει η φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης
«Όταν» 19.11.25

Τι πρέπει να προσέξουμε όταν σκάσει η φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης

H τεχνητή νοημοσύνη εμφανίζεται ως μαγική λύση σε όλα τα προβλήματα της ανθρωπότητας, όμως δεν υπάρχει εύκολος τρόπος ώστε να μπει στην καθημερινότητά μας δημιουργώντας κέρδος στις εταιρείες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΗΠΑ: Ο Λάρι Σάμερς παραιτήθηκε από το ΔΣ της εταιρείας OpenAI μετά τις φήμες για τη σχέση του με τον Έπσταϊν
AI 19.11.25

Ο Λάρι Σάμερς παραιτήθηκε από το ΔΣ της εταιρείας OpenAI μετά τις φήμες για τη σχέση του με τον Έπσταϊν

Ο Λάρι Σάμερς, παραιτήθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης OpenAI, μετά από όσα έγιναν γνωστά για την πιθανή του σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Σύνταξη
H EE υποχωρεί και χαλαρώνει τους κανόνες για την ΑΙ – Χωρίς συναίνεση η χρήση προσωπικών δεδομένων
Τεχνολογία 19.11.25

H EE υποχωρεί και χαλαρώνει τους κανόνες για την ΑΙ – Χωρίς συναίνεση η χρήση προσωπικών δεδομένων

Η Κομισιόν ετοιμάζει προτάσεις για τη διευκόλυνση των εταιρειών ΑΙ, Οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών κάνουν λόγο για πλήγμα στα ψηφιακά δικαιώματα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Black Friday alert! Πώς θα ψωνίσεις σωστά
Τα Νέα της Αγοράς 25.11.25

Black Friday alert! Πώς θα ψωνίσεις σωστά

Οι έξυπνες αγορές δεν θέλουν κόπο, αλλά... Black Friday! Πώς να ξεχωρίσεις τις πραγματικές ευκαιρίες και να αποκτήσεις όλα όσα έχεις βάλει στο μάτι...

Σύνταξη
Η Σκάρλετ Γιόχανσον θέλει να χαρίσει μια νέα ζωή στον Εξορκιστή – και ατελείωτες δόσεις τρόμου στους θεατές
Κραυγές 25.11.25

Η Σκάρλετ Γιόχανσον θέλει να χαρίσει μια νέα ζωή στον Εξορκιστή – και ατελείωτες δόσεις τρόμου στους θεατές

Περίπου 32 χρόνια μετά την κυκλοφορία του Εξορκιστή, η σταρ του Χόλιγουντ Σκάρλετ Γιόχανσον αναλαμβάνει να αναγεννήσει το γνωστό franchise.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
CEO της Rosneft: Η Δύση μπορεί να αντιμετωπίσει οικονομική κρίση εξαιτίας των κυρώσεων
Πόλεμος στην Ουκρανία 25.11.25

Η Δύση μπορεί να αντιμετωπίσει οικονομική κρίση εξαιτίας των κυρώσεων λέει ο CEO της Rosneft

«Η συνεχιζόμενη επιθετική πολιτική κυρώσεων της Δύσης σε βάρος της Ρωσίας και της Κίνας θα προκαλέσει μια ακόμα οικονομική κρίση σε δυτικές χώρες», δήλωσε ο επικεφαλής της Rosneft, Ιγκόρ Σετσίν

Σύνταξη
Την έφερε η Δύση στον Ζελένσκι; – Ξεχωρίζοντας τη συνομωσία από την πραγματικότητα
Συνομωσία ή αλήθεια; 25.11.25

Την έφερε η Δύση στον Ζελένσκι;

Ενώ Αμερικανοί και Ρώσοι διαπραγματεύονται στο Αμπού Ντάμπι για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, o Βολοντίμιρ Ζελένσκι δείχνει ανήμπορος, ή μήπως τον... κατέστησαν ανήμπορο οι στενοί του σύμμαχοι;

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Νιγηρία: Πρωτοφανή επίπεδα πείνας καταγράφονται στο βόρειο τμήμα της χώρας, σύμφωνα με το WFP
Τραγική κατάσταση 25.11.25

Πρωτοφανή επίπεδα πείνας καταγράφονται στο βόρειο τμήμα της Νιγηρίας, σύμφωνα με το WFP

Σχεδόν 6 εκατομμύρια άνθρωποι δεν διαθέτουν βασικά τρόφιμα στις πολιτείες Μπόρνο, Ανταμάουα και Γιόμπε, ενώ 15.000 άνθρωποι στην Μπόρνο εκτιμάται ότι θα αντιμετωπίσουν συνθήκες λιμού

Σύνταξη
Γκαρμπαχόσα: «Το NBA Europe θα είναι μια διοργάνωση ανοιχτή για όλους»
Euroleague 25.11.25

Γκαρμπαχόσα: «Το NBA Europe θα είναι μια διοργάνωση ανοιχτή για όλους»

Η FIBA στηρίζει απόλυτα το εγχείρημα του NBA Europe και ο πρόεδρος της FIBA Europe, Χόρχε Γκαρμπαχόσα, εξήγησε γιατί το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ θα είναι σε καλά χέρια με αυτή νέα αυτή διοργάνωση...

Σύνταξη
Σήμα κινδύνου για τις πληγείσες περιοχές ενόψει της νέας κακοκαιρίας – Ανησυχία για πλημμυρικά φαινόμενα
Ελλάδα 25.11.25

Σήμα κινδύνου για τις πληγείσες περιοχές ενόψει της νέας κακοκαιρίας – Ανησυχία για πλημμυρικά φαινόμενα

Την ώρα που ακόμα πολλές περιοχές της χώρας μετρούν τις πληγές τους, ο καιρός αγριεύει και νέο κύμα κακοκαιρίας έχει ξεκινήσει να χτυπά τη χώρα.

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο