Η τεχνητή νοημοσύνη είναι το νέο πυρηνικό όπλο, λέει ο ρώσος τσάρος της ΑΙ

Στη γεωστρατηγική σκακιέρα, οι πρωτοπόροι της ΑΙ θα αποκτήσουν δύναμη αντίστοιχη με αυτή που προσέφερε η πυρηνική τεχνολογία, δηλώνει ο κορυφαίος ρώσος αξιωματούχος για θέματα ΑΙ.

O Αλεξάντερ Βεντιάκιν, πρώτος αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της κρατικής τράπεζας Sberbank, η οποία μεταμορφώνεται σε πολυκλαδικό όμιλο με έμφαση στην AI, δήλωσε στο Reuters ότι η Ρωσία κατάφερε να γίνει ένα από τα επτά κράτη με εγχώρια τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης.

«Η ΑΙ είναι σαν ένα πυρηνικό πρόγραμμα. Ένα νέο “πυρηνικό κλαμπ” αναδύεται σε παγκόσμιο επίπεδο, στο οποίο είτε έχεις είτε δεν έχεις το δικό σου εθνικό μεγάλο γλωσσικό μοντέλο» είπε ο Βεντιάκιν στο περιθώριο του ετήσιου ρωσικού συνεδρίου AI Journey.

Η Ρωσία πρέπει να έχει στη διάθεσή της τουλάχιστον δύο ή τρία πρωτότυπα μοντέλα ΑΙ, και όχι «επανεκπαιδευμένα ξένα μοντέλα», για χρήσεις σε ευαίσθητους τομείς όπως οι δημόσιες υπηρεσίες, η υγεία και η παιδεία.

«Είναι αδύνατο να ανεβάσεις εμπιστευτικές πληροφορίες σε ένα ξένο μοντέλο. Απλά απαγορεύεται. Θα οδηγούσε σε πολύ δυσάρεστες συνέπειες» είπε.

«Θέμα κυριαρχίας»

Την περασμένη εβδομάδα, ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν επισκέφθηκε το συνέδριο ΑΙ και δήλωσε ότι τα εγχώρια μοντέλα έχουν ζωτική σημασία για την ρωσική κυριαρχία, δεδομένου ότι έχουν αναδειχθεί σε σημαντικό εργαλείο διάχυσης πληροφοριών και έχουν τη δύναμη να διαμορφώνουν τις απόψεις ολόκληρων εθνών.

«Για τη Ρωσία, είναι θέμα εθνικής, τεχνολογικής κυριαρχίας» είπε ο ρώσος πρόεδρος, ανακοινώνοντας τη συγκρότηση μιας νέας ομάδας ΑΙ για την κατασκευή κέντρων δεδομένων σε όλη τη Ρωσία και θα εξασφαλίσει τις απαιτούμενες ενεργειακές πηγές, συμπεριλαμβανομένων των μικρών αρθρωτών πυρηνικών αντιδραστήρων.

Η Sberbank και ο όμιλος τεχνολογίας Yandex είναι οι επικεφαλής της προσπάθειας να περιοριστεί το χαμένο έδαφος σε σχέση με τις ΗΠΑ και την Κίνα.

Ο Βεντιάκιν αναγνώρισε ότι η Ρωσία θα είναι δύσκολο να εξασφαλίσει την υπολογιστική ισχύ που διαθέτουν οι ΗΠΑ, δεδομένων των Δυτικών κυρώσεων που περιορίζουν την πρόσβαση στην εισαγωγή εξοπλισμού. Εκτίμησε μάλιστα ότι η ψαλίδα θα μεγαλώσει.

Ο αναπληρωτής CEO της Sberbank υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα προηγούνται στην τεχνολογία ΑΙ κατά περίπου έξι με εννέα μήνες.

Υποστήριξε επίσης ότι το κλαμπ της ΑΙ έχει πλέον κλείσει.

«Σε αυτή την κούρσα, κάθε μέρα μετράει, όμως όσοι δεν έχουν ήδη ξεκινήσει μένουν πίσω από τους ηγέτες κατά περισσότερο από μια μέρα, κάθε μέρα που περνά. Για όσους αποφασίζουν να ενταχθούν τώρα στο κλαμπ, θα είναι εξαιρετικά δαπανηρό, σχεδόν αδύνατο» δήλωσε.

Τα ρωσικά ChatGPT

Ο Βεντιάκιν υποστήριξε ακόμα ότι το γλωσσικό μοντέλο GigaChat 2 MAX της Sberbank είναι συγκρίσιμο με το ChatGPT 4.0, ενώ το νέο GigaChat Ultra Preview είναι αντίστοιχο του ChatGPT 5.

Η Sberbank σκοπεύει μάλιστα να διαθέσει κάποια μοντέλα της ως μοντέλα ανοιχτού κώδικα, ακόμα και για εμπορική χρήση, μια προσέγγιση που ακολουθεί μεταξύ άλλων η αμερικανική Meta.

Η Ρωσία θα βασιστεί σε προγραμματιστές και μαθηματικούς για να περιορίσει τα κόστη και να επιταχύνει τη μηχανική μάθηση, είπε ο Βεντιάκιν.

«Αυτό που δεν μπορούμε να πετύχουμε με τους αριθμούς, θα το πετύχουμε με τις ικανότητές μας» δήλωσε.

Αναγνώρισε ωστόσο ότι η ανάπτυξη νέων μοντέλων απαιτεί μεγάλες επενδύσεις, εκτιμώντας ότι ο ενεργειακός κλάδος της Ρωσίας θα χρειαστεί 40 τρισεκατομμύρια ρούβλια (506 δισ. δολάρια) για αύξηση της ηλεκτροπαραγωγής και ακόμα 5 τρισ. για δίκτυα τα επόμενα 16 χρόνια.

Ο Βεντιάκιν προειδοποίησε πάντως ότι οι ενεργειακές απαιτήσεις της ΑΙ καθιστούν τα οικονομικά κέρδη «είτε πολύ μακρινά είτε αόρατα στον ορίζοντα».

«Πιστεύουμε ότι οι υπερβολικές επενδύσεις στις υποδομές ΑΙ μπορεί πράγματι να αποτύχουν να αποδώσουν τα αναμενόμενα, δεδομένου του ραγδαίου ρυθμού τεχνολογική προόδου».

Διαβεβαίωσε πάντως ότι η Ρωσία θα μείνει ανεπηρέαστη από μια «φούσκα της ΑΙ» επειδή οι επενδύσεις της περιορίζονται σε λογικά επίπεδα.