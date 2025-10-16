science
Κίνα: Ξεπερνούν τις  5.000 οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης
16 Οκτωβρίου 2025 | 22:47

Κίνα: Ξεπερνούν τις  5.000 οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης

Η Pudong New Area της Σαγκάης στην Κίνα, πιλοτική ζώνη καινοτομίας AI

Σύνταξη
Spotlight

Ο αριθμός των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης (AI) στην Κίνα έχει αυξηθεί από λίγο πάνω από 1.400 σε περισσότερες από 5.000 τα τελευταία πέντε χρόνια, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε το Υπουργείο Βιομηχανίας και Πληροφορικής στην Παγκόσμια Έκθεση Έξυπνης Βιομηχανίας στη νοτιοδυτική κινεζική πόλη Chongqing.

Η Κίνα έχει δημιουργήσει πάνω από 40.000 έξυπνα εργοστάσια, 11 εθνικές πιλοτικές ζώνες για την καινοτομία και την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και 17 εθνικές ζώνες επίδειξης για τη δοκιμή έξυπνων συνδεδεμένων οχημάτων, δήλωσε ο Xin Guobin, αναπληρωτής υπουργός Βιομηχανίας και Πληροφορικής.

Ο Xin πρόσθεσε ότι έχει δημιουργηθεί ένα εθνικό επενδυτικό ταμείο για τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης ύψους 60 δισεκατομμυρίων RMB (περίπου 8,4 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ), το οποίο συνοδεύεται από κανόνες σχετικά με την ηθική της τεχνητής νοημοσύνης, το κέντρο Κίνας-BRICS για την ανάπτυξη και τη συνεργασία στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και πάνω από 240 πρότυπα για βασικές τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με ειδικό σημείωμα του γραφείο ΟΕΥ Σαγκάης, η  Έκθεση Ανάπτυξης του Διαδικτύου της Κίνας για το 2021 σημείωσε ότι το 2020 υπήρχαν μόνο 1.454 εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης στη χώρα. Η Κίνα έχει δώσει μεγάλη έμφαση στην προώθηση της βιομηχανίας τεχνητής νοημοσύνης. Το 2017, το Κρατικό Συμβούλιο δημοσίευσε ένα σχέδιο ανάπτυξης για την επόμενη γενιά τεχνητής νοημοσύνης.

Τον Αύγουστο του ίδιου έτους, ακολούθησαν κατευθυντήριες γραμμές για την προώθηση της πρωτοβουλίας «AI Plus», η οποία αποσκοπεί στην επιτάχυνση της δημιουργίας μιας έξυπνης οικονομίας και μιας έξυπνης κοινωνίας που θα χαρακτηρίζεται από συνεργασία ανθρώπου-μηχανής, διατομεακή ολοκλήρωση και κοινή καινοτομία.

«Η υγιής ανάπτυξη της κινεζικής βιομηχανίας τεχνητής νοημοσύνης προέρχεται από την αξιοποίηση της πολύτιμης εμπειρίας των πρώτων κινήσεων και την πλήρη αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της, όπως οι άφθονοι πόροι δεδομένων, το πλήρες βιομηχανικό σύστημα, τα ευρύτατα σενάρια εφαρμογών και το τεράστιο δυναμικό της αγοράς», δήλωσε ο Wan Gang, πρόεδρος της Ένωσης Επιστήμης και Τεχνολογίας της Κίνας.

Η Σαγκάη και οι 1.000 επιχειρήσεις AI

Η Pudong New Area της Σαγκάης, η πρώτη πιλοτική ζώνη καινοτομίας τεχνητής νοημοσύνης (AI) της Κίνας, εγκαινίασε την πόλη καινοτομίας AI της Zhangjiang, με στόχο τη συγκέντρωση 1.000 νέων επιχειρήσεων AI μέχρι το 2030, στοχεύοντας σε μια κλίμακα βιομηχανίας 100 δισεκατομμυρίων RMB (περίπου 14,08 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) και τη δημιουργία ενός κόμβου καινοτομίας AI με παγκόσμια επιρροή.

Η πόλη των 2 τετραγωνικών χιλιομέτρων, που βρίσκεται στον πυρήνα της πόλης Zhangjiang Science City, ενσωματώνει την Ε&Α, την οικολογία, την εφαρμογή και τους χώρους διαβίωσης. Διαθέτει 700.000 τετραγωνικά μέτρα βιομηχανικών χώρων και 1 εκατομμύριο τετραγωνικά μέτρα υποστηρικτικών εγκαταστάσεων, όπως αίθουσες συνεδριάσεων και οικιστικές ζώνες, όλα σχεδιασμένα για την προώθηση ενός συνεργατικού οικοσυστήματος τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Zhu Hui, γενικός διευθυντής της Shanghai Zhangjiang Sciengate Towers Technology Development Co., Ltd., δήλωσε ότι η πόλη καινοτομίας AI της Zhangjiang θα ενσωματώσει τις προσπάθειες πολιτικής σε επίπεδο δήμου και περιφέρειας, θα ενισχύσει τα πλεονεκτήματα της βιομηχανίας AI, θα δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα υποστήριξης, θα προωθήσει τη βιομηχανική αναβάθμιση, θα βοηθήσει το Pudong στην οικοδόμηση ενός cluster AI παγκόσμιας κλάσης και θα συμβάλει στην ανάπτυξη υψηλής ποιότητας της Σαγκάης.

Δέκα αναπτυξιακές πολιτικές υψηλής ποιότητας κυκλοφόρησαν επίσης για την ενθάρρυνση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στη Zhangjiang, προσφέροντας επιδοτήσεις όπως κουπόνια υπολογιστικής ισχύος και υποστήριξη για πλατφόρμες δημόσιας υπηρεσίας. Ένα κεφάλαιο εκκίνησης 2 δισεκατομμυρίων RMB που δημιουργήθηκε από την Pudong θα συνεργαστεί με περισσότερα από 20 ιδρύματα για την παροχή υπηρεσιών κεφαλαίου πλήρους κύκλου ζωής.

Το εμπόριο υπηρεσιών

Το εμπόριο υπηρεσιών εξελίσσεται σε ολοένα και πιο κρίσιμη κινητήρια δύναμη για την οικονομική ανάπτυξη της Κίνας και έχει σημαντικές δυνατότητες, λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων, όπως η τεχνητή νοημοσύνη (AI), σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στην Διεθνή Έκθεση για το Εμπόριο Υπηρεσιών της Κίνας 2025 (CIFTIS).

Η έκθεση περιλαμβάνει φόρουμ υψηλού επιπέδου όπου κυβερνητικοί αξιωματούχοι,ηγέτες του κλάδου και διεθνείς εμπειρογνώμονες ανταλλάσσουν απόψεις σχετικά με την ανάπτυξη του εμπορίου υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν μια μεγάλη ευκαιρία για ανάπτυξη στην Κίνα, καθώς η κλίμακα της εγχώριας βιομηχανίας είναι σχετικά μικρή σε σύγκριση με παρόμοιες χώρες, δήλωσε ο Μάρσαλ Μιλς, ανώτερος μόνιμος αντιπρόσωπος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Κίνα, στο Φόρουμ για την ανάπτυξη του εμπορίου υπηρεσιών.

Σημείωσε ότι η αύξηση της παραγωγικότητας του συνολικού συντελεστή στον τομέα των υπηρεσιών της Κίνας επιταχύνεται, ιδίως σε τομείς όπως οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και το εμπόριο, διαδραματίζοντας ζωτικό ρόλο στη συνεχή οικονομική ανάπτυξη της
χώρας.

Ο Tu Xinquan, κοσμήτορας του Ινστιτούτου Μελετών ΠΟΕ της Κίνας στο Πανεπιστήμιο Διεθνών Εμπορίου και Οικονομικών, παρατήρησε ότι ενώ ο τομέας των υπηρεσιών της Κίνας αντιπροσωπεύει πλέον πάνω από το 50% του ΑΕΠ, παραμένει κάτω από το 70-80% που είναι τυπικό για τις ανεπτυγμένες οικονομίες. «Καθώς ο τομέας των υπηρεσιών επεκτείνεται, το εμπόριο υπηρεσιών γίνεται φυσική εξέλιξη», δήλωσε.

«Το εμπόριο χρησιμεύει ως μέσο για την προώθηση της ανάπτυξης του τομέα των υπηρεσιών, ενώ η επέκταση της βιομηχανίας οδηγεί στη ζήτηση του εμπορίου. Έτσι, η βιομηχανική ανάπτυξη και η ανάπτυξη του εμπορίου αλληλοενισχύονται», δήλωσε ο Tu, προσθέτοντας ότι το διευρυμένο εμπόριο υπηρεσιών μπορεί να ενισχύσει την εγχώρια προσφορά και να τονώσει την κατανάλωση, η οποία αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης για την Κίνα.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ταχεία ανάπτυξη του εμπορίου υπηρεσιών της Κίνας, η οποία τροφοδοτείται από τις πολιτικές διαρκούς ανοίγματος της χώρας. Μια έκθεση του Υπουργείου Εμπορίου αποκάλυψε ότι ο συνολικός όγκος του εμπορίου υπηρεσιών της Κίνας ξεπέρασε το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ για πρώτη φορά το 2024, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση παγκοσμίως.

Πηγή: ΟΤ

Economy
ΔΝΤ: Το στοίχημα της βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα και οι αβεβαιότητες 

ΔΝΤ: Το στοίχημα της βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα και οι αβεβαιότητες 

Business
ΔΕΗ: Προσφορές 2,6 δισ. ευρώ από τους επενδυτές για το ομόλογο

ΔΕΗ: Προσφορές 2,6 δισ. ευρώ από τους επενδυτές για το ομόλογο

inWellness
inTown
