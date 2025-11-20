Eνα ρομπότ που λειτουργεί με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης χόρεψε για τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν χθες Τετάρτη, σε μια έκθεση που διοργάνωσε η Sberbank, η μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας, με στόχο να παρουσιάσει τα τεχνολογικά επιτεύγματα της εταιρείας.

Κατά τη διάρκεια της επίδειξης, την οποία πρόβαλε η κρατική τηλεόραση, ο επικεφαλής του Κρεμλίνου εμφανίζεται να στέκεται απέναντι από το ανθρωποειδές ρομπότ, το οποίο λέει στον ρώσο πρόεδρο, προτού αρχίσει να χορεύει, ότι είναι το αγαπημένο του τραγούδι.

«Δεν είμαι μονάχα ένα πρόγραμμα σε μια οθόνη, αλλά μια φυσική ενσάρκωση της τεχνολογίας», λέει το ρομπότ στον Πούτιν

«Το όνομά μου είναι Γκριν. Είμαι το πρώτο ρωσικό ανθρωποειδές ρομπότ με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό σημαίνει πως δεν είμαι μονάχα ένα πρόγραμμα σε μια οθόνη, αλλά μια φυσική ενσάρκωση της τεχνολογίας», ανέφερε το ρομπότ απευθυνόμενο στον Πούτιν.

Η Sberbank εξήγησε πως το λογισμικό του ρομπότ θα αναβαθμίζεται διαρκώς, ότι έχει τη δυνατότητα να εκτελεί φυσικές εργασίες και ότι στο πλαίσιο ενός πιλοτικού προγράμματος θα ενσωματωθεί σε τμήματα της επιχειρηματικής της δραστηριότητας.

Το ασυνήθιστο θέαμα παρακολουθούσαν από κοντά σωματοφύλακες του Πούτιν, ένας εκ των οποίων στάθηκε στη συνέχεια μεταξύ του ρομπότ και του ρώσου ηγέτη, προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι το ρομπότ απομακρύνθηκε από εκείνον και δεν τον πλησίασε αρκετά.

«Πολύ όμορφη»

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν χαρακτήρισε την επίδειξη του ρομπότ «πολύ όμορφη» και το ευχαρίστησε προτού συνεχίσει την ξενάγησή του.

‼️🇷🇺🤖 Vladimir #Putin was shown a domestic anthropomorphic robot developed by Sber. The robot performed a dance in front of the President, to which he said: «Very beautiful, thank you.» #Russia pic.twitter.com/urJSOcQFg2 — Maimunka News (@MaimunkaNews) November 19, 2025

Αυτή η παρουσίαση έλαβε χώρα λίγες ημέρες μετά την επίδειξη ενός άλλου ρωσικού ρομπότ που δημιουργήθηκε με την Τεχνητή Νοημοσύνη και ονομαζόταν Αιντολ, η οποία απέτυχε παταγωδώς, καθώς το ρομπότ σωριάστηκε στο πάτωμα μόλις εμφανίστηκε στη σκηνή.

Ο Πούτιν επιθεώρησε επίσης ένα νέας γενιάς μηχάνημα αυτόματων αναλήψεων της Sberbank, το οποίο με τη βοήθεια μιας κάμερας μπορεί να δώσει στους πελάτες μία σύνοψη της υγείας τους, βασισμένη σε 10 δείκτες, όπως τους παλμούς και την πίεση.

Ο ρώσος πρόεδρος δήλωσε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πως υποβλήθηκε πρόσφατα σε ένα από τα τακτικά τσεκ απ για την υγεία του και ότι όλα είναι μια χαρά.

Πηγή: ΑΠΕ