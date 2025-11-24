Aπολύθηκε γιατί τους είπε πως ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης μπορούσε να σπάσει ανθρώπινο κρανίο

Η Figure AI, μια εταιρεία ανάπτυξης ανθρωποειδών ρομπότ που υποστηρίζεται από την Nvidia, μηνύθηκε από τον πρώην υπεύθυνο ασφάλειας προϊόντων της startup, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι απολύθηκε αδικαιολόγητα μετά από προειδοποίηση προς τα ανώτατα στελέχη ότι τα ρομπότ της εταιρείας «ήταν αρκετά ισχυρά ώστε να σπάσουν ανθρώπινο κρανίο».

Ο Ρόμπερτ Γκρούντελ, κύριος μηχανικός ασφάλειας ρομποτικής, είναι ο ενάγων στην αγωγή που κατατέθηκε την Παρασκευή σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Βόρειας Περιφέρειας της Καλιφόρνια. Οι δικηγόροι του Γκρούντελ περιγράφουν τον πελάτη τους ως πληροφοριοδότη που απολύθηκε τον Σεπτέμβριο, λίγες ημέρες μετά την υποβολή των «πιο άμεσων και τεκμηριωμένων καταγγελιών ασφάλειας».

Η αγωγή κατατέθηκε δύο μήνες μετά την αποτίμηση της Figure σε 39 δισεκατομμύρια δολάρια σε γύρο χρηματοδότησης υπό την ηγεσία της Parkway Venture Capital. Αυτό αντιστοιχεί σε 15πλάσια αύξηση της αξίας της εταιρείας από τις αρχές του 2024, όταν η εταιρεία συγκέντρωσε κεφάλαια από επενδυτές όπως ο Τζεφ Μπέζος, η Nvidia και η Microsoft.

Στην καταγγελία, οι δικηγόροι του Γκρούντελ αναφέρουν ότι ο ενάγων προειδοποίησε τον διευθύνοντα σύμβουλο της Figure, Μπρετ Άντκοκ, και τον επικεφαλής μηχανικό, Κάιλ Έντελμπεργκ, για τις θανατηφόρες δυνατότητες του ρομπότ, και είπε ότι ένα από αυτά «είχε ήδη προκαλέσει βαθούλωμα 6 χιλιοστών σε μια ατσάλινη πόρτα ψυγείου κατά τη διάρκεια δυσλειτουργίας», σύμφωνα με το CNBC.

Excited to share our F.02 robots have contributed to the production of 30,000 cars at BMW Today we’re sharing our learnings from an 11-month real world deployment as the F.02 fleet retires pic.twitter.com/rfWvb9PZzl — Figure (@Figure_robot) November 19, 2025

Ζήτησε να μην υποβαθμίσουν το «σχέδιο δράσης για την ασφάλεια» που κατήρτισε

Η καταγγελία αναφέρει επίσης ότι ο Γκρούντελ προειδοποίησε τους ηγέτες της εταιρείας να μην «υποβαθμίσουν» ένα «σχέδιο δράσης για την ασφάλεια» που του είχε ζητηθεί να παρουσιάσει σε δύο υποψήφιους επενδυτές που τελικά χρηματοδότησαν την εταιρεία.

Ο Γκρούντελ ανησυχούσε ότι ένα «σχέδιο ασφάλειας προϊόντων που συνέβαλε στην απόφασή τους να επενδύσουν» είχε «καταστραφεί» τον ίδιο μήνα που η Figure έκλεισε τον επενδυτικό γύρο, μια κίνηση που «θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως δόλια», σύμφωνα με την αγωγή. Ο Γκρούντελ ζητά οικονομική αποζημίωση και ποινική αποζημίωση και απαιτεί δίκη με ενόρκους.

Ένας εκπρόσωπος της Figure δήλωσε σε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα ότι ο Γκρούντελ «απολύθηκε λόγω κακής απόδοσης» και ότι «οι ισχυρισμοί του είναι ψευδείς και η Figure θα τους διαψεύσει πλήρως στο δικαστήριο». Ο Ρόμπερτ Ότινγκερ, δικηγόρος του Γκρούντελ, δήλωσε στο CNBC ότι «ο νόμος της Καλιφόρνια προστατεύει τους υπαλλήλους που αναφέρουν επικίνδυνες πρακτικές».

«Αυτή η υπόθεση αφορά σημαντικά και αναδυόμενα ζητήματα και μπορεί να είναι από τις πρώτες υποθέσεις καταγγελίας που σχετίζονται με την ασφάλεια των ανθρωποειδών ρομπότ», δήλωσε ο Ότινγκερ. «Ο κ. Γκρούντελ προσβλέπει στη δικαστική διαδικασία που θα αποκαλύψει τον σαφή κίνδυνο που παρουσιάζει για το κοινό αυτή η βιαστική προσέγγιση της αγοράς».

Τα ανθρωποειδή ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη ως η νέα πολυτέλεια

Η αγορά ανθρωποειδών ρομπότ παραμένει σήμερα σε αρχικό στάδιο, με εταιρείες όπως η Tesla και η Boston Dynamics να επιδιώκουν φουτουριστικές προσφορές, παράλληλα με την Figure, ενώ η κινεζική Unitree Robotics προετοιμάζεται για δημόσια εγγραφή.

Η Morgan Stanley ανέφερε σε έκθεση τον Μάιο ότι η υιοθέτηση «πιθανότατα θα επιταχυνθεί τη δεκαετία του 2030» και θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 5 τρισεκατομμύρια δολάρια έως το 2050.