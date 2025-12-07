Η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) αρχίζει να προκαλεί αλλαγές στην αγορά εργασίας, με ιδιαίτερο αντίκτυπο σε κλάδους όπου οι εργασίες είναι επαναλαμβανόμενες και βασίζονται σε επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων. Δύο κατηγορίες εργαζομένων διακρίνονται ως πιο ευάλωτες: οι προγραμματιστές λογισμικού και οι εργαζόμενοι σε κέντρα εξυπηρέτησης πελατών.

Οι προγραμματιστές είναι ήδη βαριά εξοικειωμένοι με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, αφού περίπου τα δύο τρίτα αυτών χρησιμοποιούν συστηματικά AI βοηθούς όπως το Copilot. Η χρήση αυτών των εργαλείων αλλάζει ριζικά τη φύση της δουλειάς τους, επιτρέποντας αυτοματισμούς και επιτάχυνση σε πολλαπλές φάσεις της κωδικοποίησης. Παράλληλα, μεγάλα κεφάλαια κινήτρων επενδύονται σε startups που αναπτύσσουν νέες εφαρμογές AI για ανάπτυξη λογισμικού.

Παρόμοια δυναμική εμφανίζεται στον τομέα της εξυπηρέτησης πελατών, όπου το 85% των διευθυντών σχεδιάζουν να πειραματιστούν με AI εργαλεία, αναφέρει χαρακτηριστικά δημοσίευμα του Economist. Μεγάλες εταιρείες, από την IBM μέχρι τη Lufthansa, ενσωματώνουν AI σε call centers, επιδιώκοντας βελτίωση στην ποιότητα και μείωση κόστους. Ωστόσο, η επίδραση αποτυπώνεται ήδη στις μετοχές εταιρειών outsourcing, όπως η Teleperformance, που είδε μεγάλη πτώση μετά το ξεκίνημα χρήσης του ChatGPT το 2022.

Η κοινή βάση των συγκεκριμένων επαγγελμάτων είναι ότι περιστρέφονται γύρω από «επαναλαμβανόμενα, context-light και εύκολα επιβεβαιώσιμα» καθήκοντα. Οι προγραμματιστές μπορούν να ελέγχουν άμεσα την ορθότητα του κώδικα και τα call centers αξιολογούνται εύκολα μέσω της επίλυσης προβλημάτων και της ικανοποίησης πελατών. Η διαθέσιμη μεγάλη ποσότητα δεδομένων από ιστορικά αρχεία βοήθησε στην εκπαίδευση και βελτίωση των AI μοντέλων για αυτούς τους τομείς.

Σημαντικό στοιχείο είναι ο μεγάλος αριθμός εργαζομένων στους δύο κλάδους στις ΗΠΑ—περίπου 3 εκατομμύρια στην εξυπηρέτηση πελατών και 2 εκατομμύρια προγραμματιστές—καθιστώντας τους ελκυστικούς στόχους για επενδύσεις στην αυτοματοποίηση με AI. Επιπλέον, η μείωση του κόστους χρήσης μοντέλων και των υπολογιστικών πόρων αναμένεται να επιταχύνει τη διείσδυση της τεχνητής νοημοσύνης σε περισσότερους κλάδους, συμπεριλαμβανομένων πιο εξειδικευμένων και καλά αμειβόμενων επαγγελμάτων όπως τραπεζικοί και νομικοί υπάλληλοι.

Ταυτόχρονα, οι μεγάλες επιχειρήσεις εργάζονται εντατικά για να οργανώσουν και να συντονίσουν τα διασπασμένα τους δεδομένα, ώστε να αναπτύξουν ειδικά παραμετροποιημένα εργαλεία AI. Η προοπτική είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη του μέλλοντος θα γίνει ταυτόχρονα πιο εξειδικευμένη και ευρέως διαδεδομένη, πράγμα που σημαίνει πως οι επικλήσεις της τεχνολογίας ως αιτίας για απολύσεις ενδέχεται να γίνουν πιο πειστικές για τις κοινωνίες και τις αγορές εργασίας συνολικά.

Θα είναι πλέον εντονότερος ο διάλογος για τη διαχείριση των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων της αυτοματοποίησης, σημειώνει ο Economist, καθώς η AI συνεχίζει να ανασχηματίζει τα επαγγέλματα και να επαναπροσδιορίζει τη σχέση εργαζομένων-τεχνολογίας.

Πηγή ΟΤ