Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
06.12.2025 | 22:56
Σεισμός 4,7 Ρίχτερ στα Καλάβρυτα
Σημαντική είδηση:
06.12.2025 | 18:58
Εργατικό δυστύχημα στο εργοτάξιο του Ελληνικού - Η ανακοίνωση της εταιρείας
Σημαντική είδηση:
06.12.2025 | 19:34
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Παλαιό Φάληρο - Ποιοι δρόμοι κλείνουν
Η έρευνα για την τεχνητή νοημοσύνη έχει πρόβλημα, λένε οι ακαδημαϊκοί: «Είναι ένα χάος»
06 Δεκεμβρίου 2025 | 21:00

Η έρευνα για την τεχνητή νοημοσύνη έχει πρόβλημα, λένε οι ακαδημαϊκοί: «Είναι ένα χάος»

Η έρευνα της AI είναι υπό αμφισβήτηση, καθώς συγγραφέας ισχυρίζεται ότι έχει γράψει περισσότερες από 100 εργασίες για την τεχνητή νοημοσύνη που ένας ειδικός αποκαλεί «καταστροφή»

Νατάσα Ρουγγέρη
ΕπιμέλειαΝατάσα Ρουγγέρη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Ένα άτομο ισχυρίζεται ότι έχει συγγράψει 113 ακαδημαϊκές εργασίες για την τεχνητή νοημοσύνη φέτος, 89 από τις οποίες θα παρουσιαστούν αυτή την εβδομάδα σε ένα από τα κορυφαία συνέδρια στον κόσμο για την τεχνητή νοημοσύνη και τη μηχανική εκμάθηση, η οποία έχει εγείρει ερωτήματα μεταξύ των επιστημόνων υπολογιστών σχετικά με την κατάσταση της έρευνας στην AI.

Ο συγγραφέας, Kevin Zhu, πήρε πρόσφατα πτυχίο στην επιστήμη των υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Μπέρκλεϋ και τώρα διευθύνει την Algoverse, μια εταιρεία έρευνας και καθοδήγησης τεχνητής νοημοσύνης για μαθητές λυκείου – πολλοί από τους οποίους είναι συν-συγγραφείς του στις εργασίες. Ο ίδιος ο Zhu αποφοίτησε από το λύκειο το 2018.

Οι εργασίες που έχει δημοσιεύσει τα τελευταία δύο χρόνια καλύπτουν θέματα όπως η χρήση τεχνητής νοημοσύνης για τον εντοπισμό νομάδων κτηνοτρόφων στην υποσαχάρια Αφρική, την αξιολόγηση δερματικών βλαβών και τη μετάφραση ινδονησιακών διαλέκτων. Στο LinkedIn του, διατυμπανίζει τη δημοσίευση «100+ κορυφαίων ανακοινώσεων σε συνέδρια τον περασμένο χρόνο», οι οποίες έχουν «αναφερθεί από το OpenAI, τη Microsoft, την Google, το Stanford, το MIT, την Οξφόρδη και άλλα».

«Μια καταστροφή»

Οι εργασίες του Zhu είναι μια «καταστροφή», σχολίασε χαρακτηριστικά ο Hany Farid, καθηγητής επιστήμης υπολογιστών στο Berkeley, σε συνέντευξή του. «Είμαι αρκετά πεπεισμένος ότι το όλο θέμα, από πάνω προς τα κάτω, είναι απλώς η κωδικοποίηση vibe», είπε, αναφερόμενος στην πρακτική της χρήσης AI για τη δημιουργία λογισμικού.

Ο Farid επέστησε την προσοχή στις παραγωγικές δημοσιεύσεις του Zhu σε πρόσφατη ανάρτηση στο LinkedIn, η οποία προκάλεσε συζήτηση για άλλες παρόμοιες περιπτώσεις μεταξύ ερευνητών τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίοι είπαν πως η πρόσφατα δημοφιλής πειθαρχία τους αντιμετωπίζει έναν κατακλυσμό ερευνητικών άρθρων χαμηλής ποιότητας, που τροφοδοτούνται από ακαδημαϊκές πιέσεις και, σε ορισμένες περιπτώσεις, από εργαλεία AI.

Απαντώντας σε ερώτημα του Guardian, ο Zhu είπε ότι είχε επιβλέψει τις 131 εργασίες, οι οποίες ήταν «ομαδικές προσπάθειες» που διαχειριζόταν η εταιρεία του, η Algoverse. Η εταιρεία χρεώνει 3.325 δολάρια σε μαθητές λυκείου και προπτυχιακούς για μια επιλεκτική εμπειρία καθοδήγησης 12 εβδομάδων στο διαδίκτυο – η οποία περιλαμβάνει βοήθεια για την υποβολή εργασιών σε συνέδρια.

«Τουλάχιστον, βοηθώ στην αναθεώρηση της μεθοδολογίας και του πειραματικού σχεδιασμού στις προτάσεις και διαβάζω και σχολιάζω τα πλήρη προσχέδια πριν από την υποβολή», ανέφερε, προσθέτοντας ότι έργα σε θέματα όπως η γλωσσολογία, η υγειονομική περίθαλψη ή η εκπαίδευση περιελάμβαναν «κύριους ερευνητές ή μέντορες με σχετική τεχνογνωσία».

Οι ομάδες χρησιμοποίησαν «τυποποιημένα εργαλεία παραγωγικότητας, όπως διαχειριστές αναφοράς, ορθογραφικό έλεγχο και μερικές φορές μοντέλα γλώσσας για επεξεργασία αντιγραφής ή βελτίωση της σαφήνειας», τόνισε απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το εάν τα έγγραφα αυτά γράφτηκαν με τεχνητή νοημοσύνη.

Παρατηρητές Bot σε αναταραχή

Τα πρότυπα αναθεώρησης για την έρευνα τεχνητής νοημοσύνης διαφέρουν από τα περισσότερα άλλα επιστημονικά πεδία. Οι περισσότερες εργασίες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και της μηχανικής εκμάθησης δεν υπόκεινται στις αυστηρές διαδικασίες αξιολόγησης από ομότιμους σε πεδία όπως η χημεία και η βιολογία – αντίθετα, οι εργασίες παρουσιάζονται συχνά λιγότερο επίσημα σε μεγάλα συνέδρια όπως το NeurIPS, ένα από τα κορυφαία στον κόσμο στη μηχανική εκμάθησης και την τεχνητή νοημοσύνη, όπου ο Zhu πρόκειται να παρουσιάσει το έργο του.

Η περίπτωση του Zhu δείχνει ένα μεγαλύτερο ζήτημα στην έρευνα της τεχνητής νοημοσύνης, εξήγησε ο Farid. Τα συνέδρια συμπεριλαμβανομένου του NeurIPS κατακλύζονται από αυξανόμενους αριθμούς υποβολών: Το NeurIPS παρουσίασε 21.575 εργασίες φέτος, από λιγότερο από 10.000 το 2020. Ένα άλλο κορυφαίο συνέδριο AI, το International Conference on Learning Representations (ICLR), ανέφερε αύξηση 70% στις ετήσιες υποβολές εργασιών – σχεδόν 22 χιλιάδες εργασίες ετησίως – λίγο πάνω από τις 11.000 που υποβλήθηκαν για το συνέδριο του 2025.

«Οι κριτές παραπονιούνται για την κακή ποιότητα των εγγράφων, ενώ υποψιάζονται ακόμη και πως ορισμένες έχουν δημιουργηθεί από τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί αυτή η ακαδημαϊκή γιορτή έχει χάσει τη γεύση της;», ρώτησε το κινεζικό τεχνολογικό ιστολόγιο 36Kr σε μια ανάρτηση του Νοεμβρίου σχετικά με το ICLR, σημειώνοντας ότι η μέση βαθμολογία όσων είχαν βραβεύσει τις εργασίες είχε μειωθεί από έτος σε έτος.

«Φρενίτιδα: Τόσοι πολλοί νέοι θέλουν να μπουν στην AI»

Εν τω μεταξύ, φοιτητές και ακαδημαϊκοί αντιμετωπίζουν αυξανόμενη πίεση να συγκεντρώσουν δημοσιεύσεις και να συμβαδίσουν με τους συνομηλίκους τους. Είναι ασυνήθιστο να παράγεται ένας διψήφιος αριθμός – πολύ λιγότερο τριπλάσιος – ακαδημαϊκών εργασιών επιστήμης υπολογιστών υψηλής ποιότητας σε ένα χρόνο, υπογράμμισαν ακαδημαϊκοί. Ο Farid λέει ότι, κατά καιρούς, οι μαθητές του έχουν «κωδικοποιημένα» έγγραφα για να αυξήσουν τον αριθμό των δημοσιεύσεών τους: «Τόσοι πολλοί νέοι θέλουν να μπουν στην AI. Υπάρχει μια φρενίτιδα αυτή τη στιγμή».

Το NeurIPS εξετάζει τις εργασίες που του υποβάλλονται, αλλά η διαδικασία του είναι πολύ πιο γρήγορη και λιγότερο ενδελεχής από την τυπική επιστημονική αξιολόγηση από ομότιμους, δήλωσε ο Jeffrey Walling, αναπληρωτής καθηγητής στο Virginia Tech. Φέτος, το συνέδριο χρησιμοποίησε μεγάλους αριθμούς διδακτορικών φοιτητών για την εξέταση των εργασιών, κάτι που ένας πρόεδρος της περιοχής NeurIPS είπε ότι διακυβεύεται η διαδικασία.

«Η πραγματικότητα είναι ότι πολλές φορές οι διαιτητές του συνεδρίου πρέπει να εξετάζουν δεκάδες εργασίες σε σύντομο χρονικό διάστημα και συνήθως υπάρχει ελάχιστη έως καθόλου αναθεώρηση», είπε ο Walling.

Ο Farid λέει ότι τώρα συμβουλεύει τους μαθητές να μην προχωρήσουν σε έρευνα τεχνητής νοημοσύνης, λόγω της «φρενίτιδας» στον τομέα και του μεγάλου όγκου εργασιών χαμηλής ποιότητας, που εκτελούνται από άτομα που ελπίζουν να βελτιώσουν τις προοπτικές σταδιοδρομίας τους. «Είναι απλά ένα χάος. Δεν μπορείς να συμβαδίσεις, δεν μπορείς να δημοσιεύσεις, δεν μπορείς να κάνεις καλή δουλειά, δεν μπορείς να είσαι στοχαστικός», επισήμανε.

Σε μειονεκτική θέση όσοι θέλουν να κάνουν προσεκτική δουλειά

Οι διοργανωτές του NeurIPS συμφωνούν ότι το συνέδριο βρίσκεται υπό πίεση. Σε ένα σχόλιο στον Guardian, ένας εκπρόσωπος είπε ότι η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης ως τομέα είχε επιφέρει «σημαντική αύξηση στις υποβολές εγγράφων και αυξημένη αξία στην αποδοχή από ομοτίμους στο NeurIPS», ασκώντας «σημαντική πίεση στο σύστημα αναθεώρησής μας».

Το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο από μια πλημμύρα χαρτιών στο NeurIPS. Η ICLR χρησιμοποίησε την τεχνητή νοημοσύνη για να εξετάσει μεγάλο όγκο εργασιών – με αποτέλεσμα σχόλια που ήταν «πολύ πεζά σε πολλά σημεία», σύμφωνα με πρόσφατο άρθρο στο Nature.

Το αίσθημα της παρακμής είναι τόσο διαδεδομένο που η εξεύρεση λύσης στην κρίση έχει γίνει θέμα της ίδιας της έρευνας. Εν τω μεταξύ, λέει ο Farid, μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και μικροί οργανισμοί ασφάλειας τεχνητής νοημοσύνης εγκαταλείπουν τώρα τη δουλειά τους στο arXiv, έναν ιστότοπο που κάποτε προοριζόταν για προεκτυπώσεις μαθηματικών και φυσικής που είχαν προβληθεί ελάχιστα, πλημμυρίζοντας το διαδίκτυο με εργασίες που παρουσιάζονται ως επιστήμη – αλλά δεν υπόκεινται σε πρότυπα ελέγχου.

Το κόστος αυτού, εξηγεί, είναι πως είναι σχεδόν αδύνατο να γνωρίζουμε τι πραγματικά συμβαίνει στην τεχνητή νοημοσύνη – για δημοσιογράφους, κοινό, ακόμη και ειδικούς στον τομέα. «Δεν έχετε καμία πιθανότητα, καμία πιθανότητα ως μέσος αναγνώστης να προσπαθήσετε να κατανοήσετε τι συμβαίνει στην επιστημονική βιβλιογραφία. Δεν μπορώ να πάω σε αυτά τα συνέδρια και να καταλάβω τι στο καλό συμβαίνει!», τονίζει χαρακτηριστικά.

«Αυτό που λέω στους φοιτητές είναι πως, αν αυτό που προσπαθείτε να βελτιστοποιήσετε είναι τη δημοσίευση των εγγράφων, ξέρετε, ειλικρινά δεν είναι τόσο δύσκολο να το κάνετε. Απλώς, κάντε πραγματικά μια άθλια εργασία, χαμηλής ποιότητας και βομβαρδίστε με αυτό συνέδρια!», σημειώνει, καταλήγοντας: «Αλλά αν θέλετε να κάνετε πραγματικά προσεκτική δουλειά, βρίσκεστε σε μειονεκτική θέση, επειδή ουσιαστικά είστε μονομερώς αφοπλισμένοι».

World
Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025
