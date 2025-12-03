Στον κομβικής σημασίας ρόλο που διαδραματίζει και θα διαδραματίσει η Τεχνητή Νοημοσύνη στη βιωσιμότητα και την περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηματικών οργανισμών εστίασαν ο πρόεδρος του ΣΕΒ και πρόεδρος & διευθύνων σύμβουλος Bespoke SGA Σπύρος Θεοδωρόπουλος, η Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου, Εxecutive Director του ομίλου ΤΙΤΑΝ, και ο CEO της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης, στη θεματική ενότητα «Τhe Transformative Power of Symbiosis to Life, Business and Society, στο πλαίσιο του συνεδρίου της Grant Thornton – Future Unfold.

Στο πλαίσιο της συζήτησης, που συντόνισε ο πρόεδρος της Grant Thornton Nικόλαος Καραμούζης, μεταξύ άλλων χαρακτηρίστηκε «εκδημοκρατισμός» στις ευκαιρίες που προσφέρουν για περαιτέρω ανάπτυξη οι νέες τεχνολογίες, οι οποίες οδηγούν στον μετασχηματισμό της λειτουργίας των επιχειρήσεων, και στην ανάγκη ουσιαστικής ενημέρωσης των εταιρειών για τα νέα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους, ειδικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου: Πρόκληση και ευκαιρία

Η κυρία Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου, αφού χαρακτήρισε την ψηφιακή επανάσταση ως πρόκληση- ευκαιρία αλλά και απειλή, στάθηκε στις ευκαιρίες που προσφέρει, αντλώντας παραδείγματα από την δραστηριότητα της ΤΙΤΑΝ.

Όπως είπε οι επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες έχοντας άρχισαν προς δεκαετίας, έχοντας ως οδηγό τους νέους μηχανικούς της εταιρείας και μέσω συνεργασιών με μικρές νεοφυείς επιχειρήσεις, προσθέτοντας ότι η συλλογή δεδομένων από τους χιλιάδες αισθητήρες στα εργοστάσια, η επεξεργασία και αξιοποίηση τους σε πραγματικό χρόνο έφεραν εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Σύμφωνα με την κυρία Παπαλεξοπούλου, η επίδραση της χρήσης των νέων εργαλείων ήταν αξιοσημείωτη επετεύχθη αύξηση παραγωγής κατά 10%, μείωση ενέργειας περί το 15%, αποτελέσματα πολύ σημαντικά για έναν κλάδο εντάσεως κεφάλαιου.

Τώρα, όπως ανέφερε, ο όμιλος ΤΙΤΑΝ εισέρχεται στην παραγωγική αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης ως ψηφιακός βοηθός στους μηχανικούς στο πεδίο, αλλά και στον χώρο της ρομποτικής για μεγαλύτερη ασφάλεια στους χώρους εργασίας για «μην μπαίνουν οι εργαζόμενοι στα επίφοβα σημεία».

Είπε ότι είναι εκδημοκρατισμός στις ευκαιρίες η τεχνολογία, καθώς οι μικροτέρου μεγέθους εταιρείες με μικρά κεφάλαια μπορούν να έχουν πρόσβαση, χαρακτήρισε τα νέα εργαλεία που παρέχονται «μεγάλη επένδυση με απτή μετρήσιμη απόδοση. Ερωτηθείσα για τα κεφάλαια που επενδύονται από τον όμιλο, ανέφερε ότι στον τομέα αυτό επενδύεται το 1,5% του τζίρου ετησίως, διευκρινίζοντας την ιδιαίτερη βαρύτητα που δίνεται στο ανθρώπινο κεφάλαιο. «Μακράν το μεγαλύτερο κόστος, είναι το κόστος εκπαίδευσης των εργαζομένων, η πρόσληψη νέων», είπε και προσέθεσε ότι στόχος είναι το 100% των εργαζομένων να είναι ψηφιακά κατηρτισμένο. Έκλεισε, δε, λέγοντας πως αν το δημόσιο κατάφερε να κάνει τέτοια ψηφιακή μετάβαση, δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα να το κάνουν και επιχειρήσεις. Σπύρος Θεοδωρόπουλος: Η ΑΙ δημιουργεί νέες θέσεις και συνθήκες εργασίας Ο πρόεδρος του ΣΕΒ από την πλευρά του έκανε εκτενή αναφορά για τον βαθμό ενασχόλησης των επιχειρήσεων με την Τεχνητή Νοημοσύνη, εξηγώντας παράλληλα πως ακόμη τον φόβο για την εξέλιξη που διακατέχει όχι μόνο τις εταιρείες αλλά και την ίδια την κοινωνία.

Αναφέρθηκε σε σχετική έρευνα που διενήργησε ο ΣΕΒ, η οποία έδειξε ότι ο βαθμός ενασχόλησης των μελών του ήταν αντιστρόφως ανάλογος του μεγέθους τους. «Οι μεγάλες είχαν ασχοληθεί ή είχαν βάλει ένα πρόγραμμα κι όσο έπεφτε το μέγεθος καμία επαφή και πλάνο», είπε.

Αφού ανέφερε ότι δεν γίνεται στην Ελλάδα η Τεχνητή Νοημοσύνη να είναι συγκριτικό πλεονέκτημα των μεγάλων επιχειρήσεων, εξήγησε πως ο ΣΕΒ αποφάσισε να βοηθήσει τις μεσαίες και μικρότερες επιχειρήσεις τόσο μέσω εντός πρακτικού συνεδρίου που διοργάνωσε όσο και με σεμινάρια που είναι σε εξέλιξη σε συνεργασία με το Alba, με ενδιαφέρον να εκδηλώνουν πάνω από 250 επιχειρήσεις.

Κρύβει κινδύνους

Ο κ. Θεοδωρόπουλος εστίαση στη σωστή ενημέρωση καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη όπως όλα θέλει κι αυτή κρύβει κινδύνους για τις ΜμΕ που πρέπει να είναι προσεκτικοί διότι για παράδειγμα μπαίνουν στοιχεία της στο διαδίκτυο και πρέπει να ξέρουν ποια πρέπει να ανέβουν.

Ερωτηθείς σχετικά για την ελλιπή χρηματοδότηση των ΜμΕ, ο πρόεδρος του ΣΕΒ ανέφερε ότι ο βασικός λόγος είναι ότι οι ίδιες οι επιχειρήσεις δεν έχουν τη δυνατότητα να αντλήσουν κεφάλαια από τις τράπεζες: μεγάλος αριθμός είναι στον Τειρεσία, άλλες με οικονομικε΄ς εκκρεμότητες του παρελθόντος και ένας αριθμός δεν μπορεί να καταρτίσει ένα ορθό business plan.

Περαιτέρω ανέφερε υπάρχουν ΜμΕ που φοβούνται στην Τεχνητή Νοημοσύνη, άλλες ότι δεν χρειάζεται και «πρέπει να τους πείσουμε για το πόσο σημαντικό είναι, να τους βοηθήσουμε να κάνουν τα πρώτα τους βήματα, διότι αν δεν τον κάνουν κάποιοι άλλοι θα τους ξεπεράσουν. Πρέπει να βγάλουμε τους φόβους από μέσα τους».

Φόβοι που όπως διευκρίνεσε υπάρχουν και μέσα στην κοινωνία καθώς για παράδειγμα οι ανειδίκευτοι εργαζόμενοι φοβούνται ότι θα χάσουν την εργασίας τους.

«Θυμάμαι την εποχή που δουλεύαμε με τα καρμπόν και τις γραφομηχανές. Τότε οι φόβοι ήταν ότι θα έρθουν τα κομπιούτερ και θα πάρουν τις δουλειές. Δεν είδα να μένει κανείς άνεργος..», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως δεν μπορούμε να μην παρακολουθούμε την εξέλιξη.

Και συμπλήρωσε πως η Τεχνητή Νοημοσύνη θα δημιουργήσεις νέες θέσεις και συνθήκες εργασίας, σημειώνοντας πως φυσικά και θα μεταλλαχθούν εργασίες αλλά στόχος όλων είναι «να αφήνουμε τις βασικές δουλειές και να δημιούργούμε δουλειές με μεγαλύτερους μισθούς.

Βασίλης Ψάλτης: Πρόκληση η ΑΙ στην εξυπηρέτηση πελατών

Στην πρόκληση της νέας ψηφιακής εποχής για τον τραπεζικό τομέα περιέγραψε ο CEO της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, ο οποίος υπογράμμισε ότι θεμέλιος λίθος είναι η ταχύτητα αλλαγής των προσδοκιών πελατών και εργαζομένων.

Οι τράπεζες κατά τον κ. Ψάλτη οι τράπεζες καλούνται να μετασχηματιστούν από πάροχοι προϊόντων «σε κάτι που δεν είναι ακόμη», δηλαδή να εξυπηρετούν άμεσα και προσωποιημένα και προς αυτήν την κατεύθυνση, όπως είπε, υπάρχει ακόμη δρόμος να διανυθεί.

«Πρέπει να φύγουμε από το προϊόν και να πάμε στην εμπειρία», είπε και προσέθεσε πως ζητούμενο είναι «να προβλέπουμε τις ανάγκες των πελατών μας», «να ξεφύγουμε από τον ρόλο που νομίζουν ότι έχουμε» και «να πάμε να κερδίσουμε τον ρόλο ως συμβούλου των πελατών μας».

Ο Βασίλης Ψάλτης σημείωσε ότι οι τράπεζες πρέπει να διανύσουν γρήγορα τον δρόμο που έχουν μπροστά τους, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι στο εξωτερικό υπάρχουν τράπεζες που το έχουν πετύχει και μέσω της τεχνολογικής υποδομής τους να βελτιώσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες και να μειώσουν τα κόστη.

«Δεν ανταγωνιζόμαστε οι τράπεζες μεταξύ μας», συμπλήρωσε, αλλά «ανταγωνιζόμαστε με τα στάνταρτς που βάζουν Big Tech».

Στην Ευρώπη

Το κρίσιμο για την Alpha Bank επανέλαβε ότι είναι ο εντοπισμός του τι «είναι σημαντικό για τον πελάτη μας» και χαρακτήρισε πρόκληση την Τεχνητή Νοημοσύνη στην εξυπηρέτηση των πελατών είετε με αυτονομους ψηφιακούς βοηθούς, είτε με ψηφιακά εργαλεία σε αυτούς που εξυπηρετούν.

Ο κ. Ψάλτης αφού ανέφερε οι επενδυσεις σε αυτόν τον τομέα ανέρχεται για την Alpha Bank σε 100 εκατ. ευρώ κατ’ έτος, τόνισε ότι η πρόσβαση στον τεχνολογικό πλούτο δεν είναι απειλή αλλά ευκαιρία, σημειώνοντας από την πλευρά του ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι κίνηση εκδημοκρατισμού.

Σχετικά με τις ΜμΕ και όχι μόνο και το βαθμό ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών, ο κ. Ψάλτης ξεκαθάρισε ότι απαιτείται πρωτίστως θέληση κι από την πλευρά των ιδιοκτησιών και των διοικήσεων για προσαρμογή στο νέο περιβάλλον, «να ξεπεράσουν το ψυχολογικο και το αναγκαλιάσουν».

Ανέφερε, δε, ότι στην Ευρώπη είμαστε ουραγοί στην πρόσληψη της Τεχνητής Νοημοσύνης, με το σχετικό ποσοστό να ανέρχεται στο 19% σύμφωνα με έρευνες.

Ειδικά για τις μικροτέρους μεγέθους επιχειρήσεις συνέστησε ότι πρέπει να μείνουν πιστές σε μια δομημένη προσέγγιση, να εξετάσουν τη βιωασιμότητας του επιχειρηματικού μοντέλου, να προσελκύσουν και να κρατήσουν εξειδικευμένα στελέχη και τότε «με ανοιχτά μάτια» να αναζητήσουν πόρους.

