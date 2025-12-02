science
02.12.2025 | 17:05
Τραγωδία εν πλώ: Επιβάτης πέθανε μέσα στο πλοίο «Άρτεμις» κοντά στη Σέριφο
Το «τεχνολογικό τσουνάμι του 2026» και οι νέοι κίνδυνοι στην κυβερνοασφάλεια
02 Δεκεμβρίου 2025 | 16:15

Το «τεχνολογικό τσουνάμι του 2026» και οι νέοι κίνδυνοι στην κυβερνοασφάλεια

Ο δημόσιος τομέας στην Ελλάδα αναδεικνύεται ως ο πιο επιβαρυμένος κλάδος, στην κυβερνοασφάλεια, με 5.361 επιθέσεις την εβδομάδα ανά οργανισμό

Σύνταξη
Spotlight

Η Check Point Software Technologies δημοσίευσε τη νέα στρατηγική της έκθεση με τίτλο «Το Τεχνολογικό Τσουνάμι του 2026», αποκαλύπτοντας τις 13 καθοριστικές προβλέψεις που αναμένεται να διαμορφώσουν το μέλλον στην κυβερνοασφάλεια παγκοσμίως.

Η έκθεση αναλύει τη σύγκλιση τεχνολογιών όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, η κβαντική υπολογιστική και το Web 4.0, ενώ καταδεικνύει με σαφήνεια ότι το 2026 δεν θα φέρει απλώς το μέλλον — θα αναλάβει τον πλήρη έλεγχο της ψηφιακής πραγματικότητας.

Μια νέα εποχή ψηφιακής ανατροπής

Σύμφωνα με την έκθεση, η AI απομακρύνεται οριστικά από τον ρόλο του υποστηρικτικού εργαλείου και εξελίσσεται σε αυτόνομους πράκτορες ικανούς για σχεδιασμό και λήψη κρίσιμων επιχειρησιακών αποφάσεων. Την ίδια στιγμή, το Web 4.0 εισάγει καθηλωτικές ψηφιακές υποδομές — από spatial computing μέχρι digital twins — ενώ η κβαντική τεχνολογία επαναπροσδιορίζει τα θεμέλια της ψηφιακής εμπιστοσύνης και της κρυπτογράφησης.

«Βρισκόμαστε μπροστά σε μια τεχνολογική σύγκλιση χωρίς προηγούμενο. Η καινοτομία και η αστάθεια εξελίσσονται πλέον με τον ίδιο ρυθμό» αναφέρει η Check Point.

Οι προβλέψεις που καθορίζουν το 2026

Οι 13 προβλέψεις της Check Point για το 2026 περιγράφουν μια ριζικά μεταμορφωμένη ψηφιακή πραγματικότητα, όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη, το Web 4.0 και η κβαντική τεχνολογία δημιουργούν ένα νέο τοπίο ευκαιριών και απειλών.

Το agentic AI μετατρέπει τους παραδοσιακούς ψηφιακούς βοηθούς σε πλήρως αυτόνομους agents που σχεδιάζουν, αποφασίζουν και δρουν με ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση, εισάγοντας όμως νέες απαιτήσεις διακυβέρνησης και λογοδοσίας.

Το Web 4.0, με digital twins, spatial computing και XR, αναδιαμορφώνει τον τρόπο που πόλεις, επιχειρήσεις και υποδομές λειτουργούν, προσφέροντας καθηλωτικές εμπειρίες αλλά και νέα πεδία κυβερνοεπιθέσεων.

Το AI εξελίσσεται σε κεντρικό μηχανισμό λήψης αποφάσεων τόσο για τους αμυνόμενους όσο και για τους επιτιθέμενους, επιταχύνοντας τον ρυθμό των απειλών.

Τα deepfakes και η συνομιλιακή απάτη καθιστούν την ταυτότητα το νέο «περίμετρο» ασφάλειας, ενώ οι LLM-native απειλές — όπως το prompt injection και το data poisoning — μετατρέπουν τα ίδια τα μοντέλα AI σε zero-day επιφάνειες επίθεσης.

Μετά την περίοδο της ανεξέλεγκτης υιοθέτησης AI, το 2026 αναμένεται να είναι η χρονιά του «AI reality check», όπου οργανισμοί θα αναγκαστούν να υιοθετήσουν αυστηρά frameworks διακυβέρνησης και διαφάνειας.

Παράλληλα, η ρυθμιστική πίεση εντείνεται με την NIS2, το AI Act και διεθνείς κανόνες που απαιτούν συνεχή, πραγματικού χρόνου συμμόρφωση αντί για ετήσιες διαδικασίες. Η κβαντική απειλή επιταχύνει τον αγώνα για post-quantum κρυπτογράφηση, καθώς η στρατηγική «harvest now, decrypt later» καθιστά κρίσιμη την προστασία των σημερινών δεδομένων.

Από την άλλη το ransomware μεταλλάσσεται σε «data-pressure operations», χρησιμοποιώντας τη διαρροή δεδομένων ως εργαλείο ψυχολογικής πίεσης. Η εξάρτηση από vendors, APIs και SaaS πολλαπλασιάζει τον κίνδυνο στο supply chain, ενώ οι αυτόνομες εφοδιαστικές αλυσίδες, ενισχυμένες από agentic AI, δημιουργούν ταυτόχρονα αποδοτικότητα και συστημική ευαλωτότητα. Οι αρχικές παραβιάσεις προέρχονται πλέον από edge συσκευές και επιθέσεις ταυτότητας που μιμούνται ανθρώπινη συμπεριφορά, ενώ το prompt injection αναδεικνύεται στον κυρίαρχο δίαυλο επίθεσης, με κακόβουλες οδηγίες κρυμμένες σε websites, έγγραφα ή δεδομένα που χειραγωγούν αυτόνομους agents.

Αυτές οι προβλέψεις αποτυπώνουν ένα μέλλον όπου η ασφάλεια αφορά πλέον όχι μόνο συστήματα και δεδομένα, αλλά την ίδια τη λογική και την ακεραιότητα των αυτόνομων, διασυνδεδεμένων ψηφιακών οικοσυστημάτων.

Η Ελλάδα ήδη ζει το σενάριο του 2026

Η νέα πραγματικότητα που περιγράφεται στις προβλέψεις έχει ήδη αρχίσει να εκδηλώνεται στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Check Point, τον Οκτώβριο του 2025 οι ελληνικοί οργανισμοί δέχθηκαν κατά μέσο όρο 1.536 κυβερνοεπιθέσεις την εβδομάδα, σημειώνοντας αύξηση 36% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Αντίστοιχα, ο ευρωπαϊκός μέσος όρος αυξήθηκε μόλις κατά 4%, γεγονός που κατατάσσει την Ελλάδα μεταξύ των πλέον στοχοποιημένων χωρών πανευρωπαϊκά.

Η αύξηση αυτή δεν αποτελεί στατιστική ανωμαλία αλλά άμεσο αποτέλεσμα της τεχνολογικής σύγκλισης που περιγράφεται στην έκθεση. Η εξάρτηση από διασυνδεδεμένες υποδομές, η ραγδαία υιοθέτηση AI και οι νέες μορφές κοινωνικής μηχανικής έχουν πολλαπλασιάσει την επιφάνεια επίθεσης στη χώρα.

Δημόσιος τομέας: Στο επίκεντρο της ψηφιακής πολιορκίας

Ο δημόσιος τομέας αναδεικνύεται ως ο πιο επιβαρυμένος κλάδος, με 5.361 επιθέσεις την εβδομάδα ανά οργανισμό. Η πίεση αυτή επιβεβαιώνει τις διεθνείς προβλέψεις για αυξημένη στοχοποίηση κρίσιμων υποδομών, καθώς συστήματα του Δημοσίου συνδυάζουν legacy τεχνολογίες με accelerated digital transformation — ένα εκρηκτικό μείγμα από πλευράς ασφάλειας.

Εξίσου σημαντική είναι και η επιβάρυνση των κλάδων Consumer Goods & Services, Business Services, automotive και financial services, οι οποίοι αντιμετωπίζουν εκατοντάδες επιθέσεις εβδομαδιαίως.

Οι παγκόσμιες απειλές φτάνουν στην ελληνική πόρτα

Tα Deepfakes που χρησιμοποιούνται σε οικονομικές απάτες, παραβιάσεις μέσω τρίτων παρόχων, επιθέσεις σε συστήματα AI και νέα ransomware μοντέλα που βασίζονται στη διαρροή δεδομένων αποτελούν πλέον καθημερινή πραγματικότητα στη χώρα. Παράλληλα, η ανεξέλεγκτη χρήση εργαλείων AI δημιουργεί περιβάλλον «Shadow AI», αυξάνοντας τον κίνδυνο διαρροών και ασυνεπειών στη συμμόρφωση.

Το 2026 ως σημείο καμπής για την Ελλάδα

Η Check Point τονίζει στην έκθεσή της ότι η νέα εποχή απαιτεί:

  •  συνεχή επαλήθευση ταυτότητας έναντι deepfakes
  •  AI-first στρατηγική άμυνας
  •  zero-trust αρχιτεκτονική δεδομένων
  •  προετοιμασία για post-quantum ασφάλεια
  •  ενιαία governance dashboards σε πραγματικό χρόνο

Οι απαιτήσεις αυτές αποτελούν αναγκαιότητα για την Ελλάδα, όπου η αύξηση των επιθέσεων και η στοχοποίηση κρίσιμων υποδομών επιβάλλουν άμεση μετάβαση σε σύγχρονες αρχιτεκτονικές ασφάλειας.

Συμπέρασμα

Το τεχνολογικό τσουνάμι του 2026 δεν αποτελεί αφηρημένη απειλή αλλά μια πραγματικότητα που η Ελλάδα βιώνει ήδη. Η σύγκλιση AI, κβαντικής τεχνολογίας και καθηλωτικών συστημάτων δημιουργεί ένα νέο περιβάλλον όπου η ανθεκτικότητα και η πρόληψη αποτελούν προϋποθέσεις επιβίωσης. Η Check Point υπογραμμίζει ότι ο δρόμος προς μια ασφαλή ψηφιακή εποχή περνά μέσα από ισχυρή διακυβέρνηση, προληπτικές πρακτικές και συνεχή επαγρύπνηση.

Πηγή: ΟΤ

