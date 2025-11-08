science
Καινοτομία χωρίς κυβερνοασφάλεια είναι ένας κίνδυνος με παραπλανητικό όνομα
Τεχνολογία 08 Νοεμβρίου 2025

Καινοτομία χωρίς κυβερνοασφάλεια είναι ένας κίνδυνος με παραπλανητικό όνομα

Η κυβερνοασφάλεια στον κλάδο της μεταποίησης δεν αποτελεί μόνο ένα τεχνολογικό ζήτημα, αλλά έναν κρίσιμο επιχειρηματικό κίνδυνο

«Τα εργοστάσια δε σταματούν πλέον επειδή κάποια μηχανή χαλάει. Σταματούν λόγω κυβερνοεπιθέσεων» προειδοποιεί ο Tony Anscombe από την παγκόσμια εταιρία κυβερνοασφάλειας ESET. Η κυβερνοασφάλεια στον κλάδο της μεταποίησης δεν αποτελεί μόνο ένα τεχνολογικό ζήτημα, αλλά έναν κρίσιμο επιχειρηματικό κίνδυνο ικανό να σταματήσει γραμμές παραγωγής, να παραλύσει αλυσίδες εφοδιασμού και να διαβρώσει την εμπιστοσύνη επενδυτών και πελατών.

Πρόσφατα περιστατικά στην αυτοκινητοβιομηχανία υπογραμμίζουν το μέγεθος του κινδύνου. Η Stellantis αποκάλυψε παραβίαση δεδομένων, ενώ η Jaguar Land Rover αναγκάστηκε να διακόψει την παραγωγή της για περισσότερες από τέσσερις εβδομάδες, μετά από κυβερνοεπίθεση. Πρόκειται για παγκόσμιους κολοσσούς με τεράστιους πόρους. Αν εταιρείες αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων μπορούν να παραλύσουν για εβδομάδες, τι σημαίνει αυτό για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με περιορισμένους πόρους;

Σύμφωνα με τον Anscombe, το μήνυμα είναι σαφές: κανένα εργοστάσιο δεν είναι απρόσβλητο.

Από τη συμμόρφωση στην ανθεκτικότητα

Πολλές βιομηχανίες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν την κυβερνοασφάλεια σαν απλή υποχρέωση συμμόρφωσης με κανονισμούς. Όμως, μπορεί η τήρηση των ελάχιστων απαιτήσεων να ικανοποιεί τους ελεγκτές, αλλά δεν αποτρέπει τους κυβερνοεγκληματίες. Η συμμόρφωση πρέπει να θεωρείται η ελάχιστη δυνατή βάση — όχι η τελική γραμμή άμυνας.

Οι βιομηχανίες είναι πιο πιθανό να γίνουν στόχος επιθέσεων με κακόβουλο λογισμικό, συχνά μέσω ransomware, παρά να πέσουν θύματα απλών παραβιάσεων λογαριασμών. Με το 85% των περιστατικών να αφορά phishing, εισβολές σε συστήματα ή εκμετάλλευση ευπαθειών λογισμικού, είναι ξεκάθαρο ότι τα βασικά μέτρα προστασίας δεν μπορούν να σταματήσουν τους σημερινούς κυβερνοεγκληματίες.

Η κυβερνοασφάλεια πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως κάθε άλλος στρατηγικός επιχειρηματικός κίνδυνος.

Πόσο χρόνο διακοπής λειτουργίας μπορεί να αντέξει το εργοστάσιό σας; Πόση πνευματική ιδιοκτησία μπορείτε να χάσετε; Πού βρίσκεται το όριο του τι είναι «αποδεκτός κίνδυνος» για εσάς;

Αυτά δεν είναι τεχνικά ερωτήματα, είναι ερωτήματα επιχειρηματικής κουλτούρας. Απαιτούν συζήτηση και συναίνεση σε επίπεδο ηγεσίας και διοικητικού συμβουλίου. Υπό αυτή την έννοια, η κυβερνοασφάλεια δε διαφέρει από τον ποιοτικό έλεγχο ή την επαγγελματική ασφάλεια — απαιτεί διακυβέρνηση, κουλτούρα και πόρους, όχι μόνο τεχνικές διορθώσεις.

Οι βιομηχανίες λειτουργούν συχνά με δαπανηρό εξοπλισμό σχεδιασμένο να διαρκεί χρόνια, ακόμα και δεκαετίες. Αν και μπορεί να έχει γίνει οικονομική απόσβεση αυτών των συστημάτων, το κόστος και η διακοπή λειτουργίας που συνεπάγεται η αντικατάστασή τους συχνά καθυστερούν τις αναβαθμίσεις. Με την πάροδο του χρόνου, όμως, οι συσκευές που κάποτε ήταν υπερσύγχρονες μετατρέπονται σε ευάλωτα σημεία. Τα ξεπερασμένα πρωτόκολλα, τα μη υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα και οι παλαιές διαμορφώσεις δε δημιουργούν μόνο τεχνικές προκλήσεις, αλλά και σοβαρούς επιχειρηματικούς κινδύνους.

Για τους μικρότερους κατασκευαστές ειδικότερα, το κρίσιμο ερώτημα είναι: πότε ο πιθανός οικονομικός και λειτουργικός αντίκτυπος μιας κυβερνοεπίθεσης υπερβαίνει το κόστος αναβάθμισης ή αντικατάστασης της παλαιάς τεχνολογίας;

Πού βρίσκονται τα τρωτά σημεία

Ενώ οι συζητήσεις γύρω από το Industry 4.0 επικεντρώνονται συχνά στην ασφάλεια των συστημάτων Operational Technology (OT), η Information Technology (IT) παραμένει το πιο συνηθισμένο σημείο εισόδου για τους επιτιθέμενους. Τα ηλεκτρονικά μηνύματα phishing, τα κλεμμένα διαπιστευτήρια και το παραβιασμένο λογισμικό τρίτων αποτελούν τις κύριες πύλες πρόσβασης που εκμεταλλεύονται οι κυβερνοεγκληματίες.

Οι βιομηχανίες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες για διάφορους λόγους:

  •  Οι επιτιθέμενοι γνωρίζουν ότι τα εργοστάσια δεν μπορούν να αντέξουν διακοπές λειτουργίας. Οι λειτουργίες παραγωγής just-in-time αυξάνουν τον αντίκτυπο ενός περιστατικού, ενισχύοντας την πιθανότητα πληρωμής σε περίπτωση επίθεσης ransomware ή παρατεταμένης διακοπής της παραγωγής.
  •  Οι αλυσίδες εφοδιασμού επεκτείνουν την επιφάνεια επίθεσης. Τα τρωτά σημεία σε συνεργάτες ή προμηθευτές μπορούν εύκολα να επηρεάσουν τις δικές σας λειτουργίες – και αντίστροφα.
  •  Οι ομάδες IT είναι υπερφορτωμένες. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σπάνια διαθέτουν τους πόρους για 24ωρη παρακολούθηση ή την εξειδίκευση που απαιτείται για γρήγορη ανταπόκριση.
  •  Η πνευματική ιδιοκτησία είναι πολύτιμη. Σχέδια, τεχνικές πληροφορίες και πρωτότυπα αποτελούν ελκυστικούς στόχους για βιομηχανική κατασκοπεία ή κλοπή δεδομένων.

Δημιουργία μιας ανθεκτικής βάσης IT/OT

Μια στρατηγική IT που δίνει προτεραιότητα στην πρόληψη πρέπει να υπερβαίνει τα βασικά μέτρα άμυνας. Δεν αρκεί πλέον η απλή απόκρουση των επιθέσεων· οι βιομηχανίες πρέπει να προβλέπουν και να εξουδετερώνουν τις απειλές πριν αυτές διαταράξουν τη λειτουργία τους.

  1.  Πρακτικές πληροφορίες για τις απειλές: Η πρόσβαση σε πραγματικά δεδομένα σχετικά με το τρέχον τοπίο απειλών –συμπεριλαμβανομένων των τακτικών ransomware, των ευπαθειών της αλυσίδας εφοδιασμού και των επίμονων απειλών (APTs)– επιτρέπει στις ομάδες IT να δώσουν προτεραιότητα σε ό,τι έχει πραγματικά σημασία.
  2.  Συνεχής παρακολούθηση: Η συσχέτιση δραστηριότητας μεταξύ τερματικών, διακομιστών και εφαρμογών cloud βοηθά στον έγκαιρο εντοπισμό ανωμαλιών που μπορεί να υποδηλώνουν εισβολή. Η παρακολούθηση πρέπει να επεκτείνεται πέρα από την κλασική υποδομή IT και, όπου είναι τεχνικά εφικτό, να περιλαμβάνει και OT. Η ενοποίηση παρακολούθησης IT και OT σε μία ενιαία πλατφόρμα ενισχύει την ορατότητα και την ικανότητα πρόβλεψης και πρόληψης απειλών.
  3.  Τμηματοποίηση και έλεγχος πρόσβασης: Η σαφής οριοθέτηση των συστημάτων, η τμηματοποίηση της λειτουργικής τεχνολογίας, η αυστηρή διαχείριση ταυτότητας και η αυθεντικοποίηση πολλαπλών παραγόντων αποτρέπουν τους εισβολείς από το να κινηθούν πλευρικά μέσα στο δίκτυο.
  4.  Διαχείριση ευπαθειών: Οι αυτοματοποιημένες ενημερώσεις λογισμικού και firmware σε όλες τις συσκευές και τα μηχανήματα κλείνουν τα κενά ασφαλείας που θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν οι εισβολείς.
  5.  Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και ανάκτηση: Τα αντίγραφα ασφαλείας offline που αποθηκεύονται σε απομονωμένους χώρους και οι δοκιμασμένες διαδικασίες αποκατάστασης διασφαλίζουν ότι το ransomware δεν μπορεί να «κρατήσει όμηρο» την παραγωγή, μειώνοντας δραστικά τον χρόνο αποκατάστασης.

Ο συνδυασμός πληροφοριών απειλών, συνεχούς παρακολούθησης και σύγχρονων δυνατοτήτων απόκρισης –όπως η εκτεταμένη ανίχνευση και απόκριση (XDR)– επιτρέπει ακόμη και σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με περιορισμένο προσωπικό IT να διατηρούν ισχυρές άμυνες, χωρίς να χρειάζεται να επενδύσουν στη δημιουργία ενός πλήρους κέντρου επιχειρήσεων ασφαλείας (SOC).

Επέκταση της προστασίας IT με XDR

Η παραδοσιακή προστασία τερματικών συσκευών από μόνη της δεν είναι πλέον επαρκής. Η λύση XDR ενοποιεί την ανίχνευση και την απόκριση σε όλες τις συσκευές, τους διακομιστές και τα συστήματα cloud, προσφέροντας μια ολιστική εικόνα των δεδομένων από πλήθος διαφορετικών πηγών που μπορεί να υποδηλώνουν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια επίθεση. Αυτό μπορεί να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο με τις υπηρεσίες Managed Detection and Response (MDR), μέσω των οποίων ακόμη και μικρές ομάδες IT αποκτούν 24/7 εποπτεία από ειδικούς, ταχύτερη ανάσχεση και λιγότερα «τυφλά σημεία». Το αποτέλεσμα είναι μια προληπτική στάση άμυνας που διατηρεί τα εργοστάσια και τις επιχειρήσεις σε απρόσκοπτη λειτουργία.

Η επιχειρηματική πλευρά της ανθεκτικότητας στον κυβερνοχώρο

Οι κυβερνοεπιθέσεις δεν αποτελούν αφηρημένους κινδύνους, αλλά πραγματικά λειτουργικά κόστη. Η έκθεση της IBM με τίτλο «2025 Cost of a Data Breach» διαπίστωσε ότι η μέση βιομηχανική παραβίαση κοστίζει περίπου 5 εκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, η πραγματική ζημιά προκύπτει από την καθυστέρηση της παραγωγής, τις χαμένες συμβάσεις και την υπονόμευση της εμπιστοσύνης των πελατών. Η αντιμετώπιση της κυβερνοασφάλειας ως επιχειρηματικού κινδύνου προστατεύει την ανάπτυξη, τη φήμη και την ανθεκτικότητα κάθε οργανισμού.

Η ηγεσία και τα διοικητικά συμβούλια πρέπει να βλέπουν την αντικατάσταση ξεπερασμένης τεχνολογίας όχι απλώς ως τεχνική αναβάθμιση, αλλά ως στρατηγική επένδυση που μειώνει τον επιχειρηματικό αντίκτυπο πιθανών κυβερνοεπιθέσεων. Καθώς το κόστος αυτών των επιθέσεων συνεχίζει να αυξάνεται, οι οργανισμοί επωφελούνται από την υιοθέτηση μιας ολιστικής προσέγγισης, η οποία συνδέει την κυβερνοασφάλεια άμεσα με τη λειτουργική συνέχεια και την οικονομική ανθεκτικότητα.

Στον τομέα της μεταποίησης, οι ομάδες κυβερπαραγωγήνοασφάλειας πρέπει να ξεπεράσουν τη στενή εστίαση στην απλή μείωση του κινδύνου και να δώσουν προτεραιότητα σε ενέργειες που ελαχιστοποιούν τις διαταραχές και τις οικονομικές συνέπειες για την επιχείρηση. Η ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο δεν σημαίνει την πλήρη εξάλειψη του κινδύνου, αλλά τον καθορισμό αποδεκτών ορίων και την ανάπτυξη ισχυρών αμυντικών μηχανισμών, ικανών να διατηρούν την εταιρεία σε λειτουργία ακόμη και υπό πίεση.

Στη Βιομηχανία 4.0, τα πιο έξυπνα εργοστάσια δε θα είναι απλώς τα πιο αυτοματοποιημένα – θα είναι και τα πιο ανθεκτικά. Γιατί η καινοτομία χωρίς κυβερνοασφάλεια δεν είναι πρόοδος· είναι επιχειρηματικός κίνδυνος με άλλο όνομα.

Πηγή: ΟΤ

