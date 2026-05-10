Το 73% των νέων χάνει τον έλεγχο του χρόνου στο internet

Μια νέα έρευνα του Ιδρύματος Vodafone και Save the Children αποκαλύπτει ότι 3 στους 4 εφήβους στην Ελλάδα (73%) δυσκολεύονται να διαχειριστούν τον χρόνο τους, με χαμηλή ψηφιακή ευημερία και αδυναμία αποσύνδεσης.

Τα ευρήματα, από 7.500 νέους 13-18 ετών σε 9 ευρωπαϊκές χώρες, παρουσιάστηκαν στο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών, τονίζοντας προκλήσεις σε μια εποχή υπερσύνδεσης.

Τα βασικά ευρήματα της έρευνας στην Ευρώπη

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας στην Ευρώπη, μόλις 1 στους 4 εφήβους αξιολογεί ως «καλή» την ψηφιακή του ευημερία, αναφέροντας συχνά άγχος, κακή ποιότητα ύπνου ή δυσκολία «αποσύνδεσης» από τον ψηφιακό κόσμο.

Παράλληλα, τα κοινωνικά δίκτυα φαίνεται να τους κρατούν online ακόμη και όταν δεν το επιθυμούν, καθώς το 24% δηλώνει ότι φοβάται πως «θα χάσει κάτι» όταν είναι offline, ενώ περισσότεροι από τους μισούς (51%) παραμένουν τελικά συνδεδεμένοι περισσότερο απ’ όσο είχαν προγραμματίσει.

Την ίδια στιγμή, μόνο το ένα τρίτο των εφήβων (34%) καταφέρνει να ρυθμίζει αποτελεσματικά τον χρόνο χρήσης, παρότι η πλειονότητα δηλώνει ότι γνωρίζει πώς να παραμένει ασφαλής στο διαδίκτυο (67%) και πώς να διαχειρίζεται ζητήματα ψηφιακής ασφάλειας (66%).

Ωστόσο, για σχεδόν τους μισούς (46%), η ταχύτητα εξέλιξης της τεχνολογίας ξεπερνά τις ψηφιακές τους δεξιότητες, με αποτέλεσμα πολλοί να δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν χορηγούμενο περιεχόμενο, να κατανοήσουν τη λειτουργία των αλγορίθμων ή να εντοπίσουν υλικό που έχει παραχθεί με τεχνητή νοημοσύνη.

Τι απάντησαν οι έφηβοι στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, συμμετείχαν 450 έφηβοι ηλικίας 13 –18 ετών αποτυπώνοντας μια σύνθετη εικόνα της ψηφιακής τους καθημερινότητας. Συγκεκριμένα: Για το 69% των νέων, το βασικό κίνητρο χρήσης του διαδικτύου είναι η επικοινωνία με οικογένεια και φίλους, γεγονός που αναδεικνύει τον κεντρικό ρόλο της τεχνολογίας στη διατήρηση κοινωνικών δεσμών.

Παράλληλα, η διαχείριση του online χρόνου αναδεικνύεται ως σημαντική πρόκληση για τους νέους στην Ελλάδα, καθώς λιγότεροι από τρεις στους δέκα (26%) συγκεντρώνουν βαθμολογία «καλή» ή «υψηλή», ενώ σχεδόν τρεις στους τέσσερις (73%) κατατάσσονται στις κατηγορίες «χαμηλή» ή «μέτρια», ποσοστό από τα υψηλότερα μεταξύ των χωρών που συμμετείχαν στην έρευνα.

Στον δείκτη Ψηφιακής Ευημερίας, η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών με τα χαμηλότερα ποσοστά, καθώς μόλις το 22% των παιδιών και νέων εμφανίζουν «καλή» ή «υψηλή» επίδοση. Αντίστοιχα, η χώρα καταγράφει το χαμηλότερο ποσοστό (38%) εφήβων με «υψηλή» βαθμολογία στον τομέα της Ενδυνάμωσης σημαντικά κάτω από τον μέσο όρο των εννέα χωρών (50%).

Σε επίπεδο συνολικού Δείκτη, η Ελλάδα βρίσκεται στη μεσαία θέση μεταξύ των εννέα χωρών, με 70% των νέων να συγκεντρώνουν «καλή» ή «υψηλή» συνολική βαθμολογία (ίδιο ποσοστό με το Ηνωμένο Βασίλειο), ξεπερνώντας τη Γερμανία (69%), την Ισπανία (67%) και την Ολλανδία (64%). Το 29% καταγράφει «χαμηλή» ή «μέτρια» επίδοση, ποσοστό χαμηλότερο από τη Γερμανία (31%), την Ισπανία (33%) και την Ολλανδία (36%).

Με βάση τα ευρήματα, το Ίδρυμα Vodafone και η Save the Children καλούν τις διαδικτυακές πλατφόρμες να θέσουν την ασφάλεια ως προτεραιότητα σε όλα τα στάδια σχεδιασμού των εφαρμογών τους περιορίζοντας τα χαρακτηριστικά εκείνα που ενθαρρύνουν την εξαρτητική χρήση από τους νέους. Στο πλαίσιο αυτό και αναγνωρίζοντας την ευθύνη που της αναλογεί ως εταιρεία τεχνολογίας, η Vodafone δημιούργησε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα προϊόντων και υπηρεσιών, που επιτρέπει σε γονείς και παιδιά να παραμένουν συνδεδεμένοι με ασφάλεια.

Πηγή: ot.gr