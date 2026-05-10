10.05.2026 | 10:41
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή λόγω του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου – Ποιοι δρόμοι κλείνουν
Το 73% των νέων χάνει τον έλεγχο του χρόνου στο internet
Τεχνολογία 10 Μαΐου 2026, 05:30

Μόνο το 26% διαχειρίζεται καλά τον online χρόνο και μόνο το 22% χαρακτηρίζεται από υψηλή ψηφιακή ευημερία, σύμφωνα με την έρευνα της Vodafone

Μια νέα έρευνα του Ιδρύματος Vodafone και Save the Children αποκαλύπτει ότι 3 στους 4 εφήβους στην Ελλάδα (73%) δυσκολεύονται να διαχειριστούν τον χρόνο τους, με χαμηλή ψηφιακή ευημερία και αδυναμία αποσύνδεσης.

Τα ευρήματα, από 7.500 νέους 13-18 ετών σε 9 ευρωπαϊκές χώρες, παρουσιάστηκαν στο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών, τονίζοντας προκλήσεις σε μια εποχή υπερσύνδεσης.

Τα βασικά ευρήματα της έρευνας στην Ευρώπη

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας στην Ευρώπη, μόλις 1 στους 4 εφήβους αξιολογεί ως «καλή» την ψηφιακή του ευημερία, αναφέροντας συχνά άγχος, κακή ποιότητα ύπνου ή δυσκολία «αποσύνδεσης» από τον ψηφιακό κόσμο.

Παράλληλα, τα κοινωνικά δίκτυα φαίνεται να τους κρατούν online ακόμη και όταν δεν το επιθυμούν, καθώς το 24% δηλώνει ότι φοβάται πως «θα χάσει κάτι» όταν είναι offline, ενώ περισσότεροι από τους μισούς (51%) παραμένουν τελικά συνδεδεμένοι περισσότερο απ’ όσο είχαν προγραμματίσει.

Την ίδια στιγμή, μόνο το ένα τρίτο των εφήβων (34%) καταφέρνει να ρυθμίζει αποτελεσματικά τον χρόνο χρήσης, παρότι η πλειονότητα δηλώνει ότι γνωρίζει πώς να παραμένει ασφαλής στο διαδίκτυο (67%) και πώς να διαχειρίζεται ζητήματα ψηφιακής ασφάλειας (66%).

Ωστόσο, για σχεδόν τους μισούς (46%), η ταχύτητα εξέλιξης της τεχνολογίας ξεπερνά τις ψηφιακές τους δεξιότητες, με αποτέλεσμα πολλοί να δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν χορηγούμενο περιεχόμενο, να κατανοήσουν τη λειτουργία των αλγορίθμων ή να εντοπίσουν υλικό που έχει παραχθεί με τεχνητή νοημοσύνη.

Τι απάντησαν οι έφηβοι στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, συμμετείχαν 450 έφηβοι ηλικίας 13 –18 ετών αποτυπώνοντας μια σύνθετη εικόνα της ψηφιακής τους καθημερινότητας.  Συγκεκριμένα: Για το 69% των νέων, το βασικό κίνητρο χρήσης του διαδικτύου είναι η επικοινωνία με οικογένεια και φίλους, γεγονός που αναδεικνύει τον κεντρικό ρόλο της τεχνολογίας στη διατήρηση κοινωνικών δεσμών.

Παράλληλα, η διαχείριση του online χρόνου αναδεικνύεται ως σημαντική πρόκληση για τους νέους στην Ελλάδα, καθώς λιγότεροι από τρεις στους δέκα (26%) συγκεντρώνουν βαθμολογία «καλή» ή «υψηλή», ενώ σχεδόν τρεις στους τέσσερις (73%) κατατάσσονται στις κατηγορίες «χαμηλή» ή «μέτρια», ποσοστό από τα υψηλότερα μεταξύ των χωρών που συμμετείχαν στην έρευνα.

Στον δείκτη Ψηφιακής Ευημερίας, η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών με τα χαμηλότερα ποσοστά, καθώς μόλις το 22% των παιδιών και νέων εμφανίζουν «καλή» ή «υψηλή» επίδοση. Αντίστοιχα, η χώρα καταγράφει το χαμηλότερο ποσοστό (38%) εφήβων με «υψηλή» βαθμολογία στον τομέα της Ενδυνάμωσης σημαντικά κάτω από τον μέσο όρο των εννέα χωρών (50%).

Σε επίπεδο συνολικού Δείκτη, η Ελλάδα βρίσκεται στη μεσαία θέση μεταξύ των εννέα χωρών, με 70% των νέων να συγκεντρώνουν «καλή» ή «υψηλή» συνολική βαθμολογία (ίδιο ποσοστό με το Ηνωμένο Βασίλειο), ξεπερνώντας τη Γερμανία (69%), την Ισπανία (67%) και την Ολλανδία (64%). Το 29% καταγράφει «χαμηλή» ή «μέτρια» επίδοση, ποσοστό χαμηλότερο από τη Γερμανία (31%), την Ισπανία (33%) και την Ολλανδία (36%).

Με βάση τα ευρήματα, το Ίδρυμα Vodafone και η Save the Children καλούν τις διαδικτυακές πλατφόρμες να θέσουν την ασφάλεια ως προτεραιότητα σε όλα τα στάδια σχεδιασμού των εφαρμογών τους περιορίζοντας τα χαρακτηριστικά εκείνα που ενθαρρύνουν την εξαρτητική χρήση από τους νέους. Στο πλαίσιο αυτό και αναγνωρίζοντας την ευθύνη που της αναλογεί ως εταιρεία τεχνολογίας, η Vodafone δημιούργησε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα προϊόντων και υπηρεσιών, που επιτρέπει σε γονείς και παιδιά να παραμένουν συνδεδεμένοι με ασφάλεια.

Δεν είναι ζήτημα του «αν», αλλά του «πότε»: Πόσο κοντά είμαστε στην επόμενη πανδημία;
Η επιστημονική κοινότητα προειδοποιεί πως μια νέα παγκόσμια πανδημία δεν αποτελεί πλέον μακρινό σενάριο, αλλά μια άμεση απειλή, με επίκεντρο αναπνευστικούς ιούς στους οποίους δεν έχουμε ανοσία

Από τη Χιροσίμα στην AI: Πώς το «Ρολόι της Αποκάλυψης» μετράει την πορεία της ανθρωπότητας προς την καταστροφή
Εν έτει 2026 το «Ρολόι της Αποκάλυψης» βρίσκεται πιο κοντά στα μεσάνυχτα από ποτέ. Ποιος λοιπόν αποφασίζει πόσα δευτερόλεπτα μας απομένουν – και μπορούμε να κερδίσουμε λίγο χρόνο;

Το κομμουνιστικό Βιετνάμ στρέφεται στους influencer και την ΑΙ για μια νέα εποχή προπαγάνδας
Εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης θα συμβάλλουν στην «καθοδήγηση της κοινωνικής συζήτησης» στο Βιετνάμ, ενώ οι κυβερνητικές πολιτικές θα εξηγούνται μέσω podcast.

Ξεχάστε το επόμενο «μπαμ» παραγωγικότητας: Η μεγάλη παγίδα της Τεχνητής Νοημοσύνης
Αντί να αυξάνει την παραγωγικότητα, η Τεχνητή Νοημοσύνη δημιουργεί έναν «φόρο επαλήθευσης», μετατρέποντας τους δημιουργούς σε ελεγκτές των λαθών της

Η AI κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους, την ώρα που η τεχνολογία απολύει μαζικά
Νέα έκθεση της Microsoft αποκαλύπτει το διπλό πρόσωπο του AI: Μεγαλώνει την ψαλίδα πλουσίων-φτωχών, κατακρημνίζει τις ΗΠΑ στην 21η θέση και τάζει προσλήψεις εν μέσω μαζικών απολύσεων

Αέρας δηλητήριο – Πόσοι Έλληνες πεθαίνουν κάθε χρόνο από ατμοσφαιρική ρύπανση;
Η Ελλάδα έρχεται όγδοη στην Ευρώπη στη θνησιμότητα από αιωρούμενα σωματίδια PM2,5. Γενικά  τα Βαλκάνια είναι η περιοχή που δέχεται τη μεγαλύτερη επιβάρυνση από την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Λειψυδρία: Γιατί οι βροχές δεν αρκούν για να αντιμετωπιστεί – Απώλειες έως 70% στα δίκτυα
Η λειψυδρία δεν αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά αν ο άνθρωπος είναι σπάταλος με το νερό, εξηγεί ο καθηγητής του ΑΠΘ, Παντελής Σιδηρόπουλος - «Απλώς με την κλιματική αλλαγή έχει οξυνθεί το πρόβλημα»

Τσουκαλάς για Δημητριάδη: Ο «επιτελικός ωτακουστής» δίνει συνέντευξη επιδιώκοντας την πολιτική του νεκρανάσταση
Αμείλικτα ερωτήματα προς τον Γρηγόρη Δημητριάδη, απευθύνει εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Τσουκαλάς, επισημαίνοντας ότι στην συνέντευξή του «όχι μόνο ομολογεί ότι έχει πολιτική ευθύνη για το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων, η οποία προφανώς και ανάγεται στον Πρωθυπουργό αλλά στέλνει μήνυμα σε όλους τους ηθικούς αυτουργούς ότι δεν είναι διατεθειμένος να συνεχίσει να πληρώνει το τίμημα της πολιτικής αφάνειας για λογαριασμό τους».

Πυρά ΠΑΣΟΚ σε κυβέρνηση – Ένας πρωθυπουργός που εκβιάζεται από τον έμπορο του Predator και μια χώρα ξέφραγο αμπέλι
Επίθεση στην κυβέρνηση, στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και στον υπουργό Άμυνας , εξαπέλυσε ο Μιχάλης Κατρίνης. Μίλησε για χώρα «ξέφραγο αμπέλι» με αφορμή το drone στη Λευκάδα

Οι Πολ ΜακΚάρτνεϊ και Ρίνγκο Σταρ στο πρώτο τους ντουέτο θύμισαν εποχές Beatles
Τα δύο θρυλικά μέλη των Beatles, ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ και ο Ρίνγκο Σταρ, ηχογράφησαν το πρώτο τους ντουέτο, έστω κι αν γνωρίζονται πάνω από έξι δεκαετίες

Πανηγυρισμοί Μητσοτάκη για πρόωρη αποπληρωμή χρέους ενώ η ακρίβεια καλπάζει
Την ώρα που τα νοικοκυριά έρχονται καθημερινά αντιμέτωπα με την εκτόξευση τιμών σε είδη πρώτης ανάγκης και στις τιμές των καυσίμων, ο πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτηση πανηγυρίζει για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους

ΗΠΑ: «Ακούστηκε κρότος και μετά ουρλιαχτά, νομίζαμε θα πεθάνουμε»: Επιβάτες περιγράφουν τη στιγμή που το αεροπλάνο σκότωσε πεζό
Από το περιστατικό τραυματίστηκαν ελαφρά τουλάχιστον 12 άνθρωποι, ενώ πέντε χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομεία της περιοχής - Το φετοιμαζόταν να αναχωρήσει για Λος Άντζελες

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή λόγω του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου – Ποιοι δρόμοι κλείνουν
Από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα επηρεαστούν δρόμοι στους δήμους Αθηναίων, Πειραιώς, Μοσχάτου - Ταύρου, Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου και Αλίμου, Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Σαρωνικού και Λαυρεωτικής

Δεν είναι ζήτημα του «αν», αλλά του «πότε»: Πόσο κοντά είμαστε στην επόμενη πανδημία;
Οι πρώτες εικόνες από τους ελληνικούς θερμικούς δορυφόρους – Παρακολούθηση πυρκαγιών σε πραγματικό χρόνο
Για πρώτη φορά, η χώρα αποκτά δικά της θερμικά «μάτια» στο διάστημα, ικανά να παρακολουθούν ενεργές πυρκαγιές, να εντοπίζουν νέες εστίες φωτιάς και να παρέχουν συνεχή ροή δεδομένων προς τα κέντρα επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας και της Πυροσβεστικής

Γιορτή της Μητέρας: Δίπλα στο παιδί με όλη τους την ψυχή – Τρεις γυναίκες μιλούν για τη ζωή αγάπης και αγώνα
Τρεις διαφορετικές ιστορίες με κοινό παρονομαστή την ανιδιοτελή αγάπη, με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας - Η Χριστίνα, η Ράνια και η Στέλλα περιγράφουν πώς βιώνουν τη μητρότητα

Metallica: Οι 80.000 θεατές, ο Ζορμπάς, οι Τρύπες και το Αστεροσκοπείο που μέτρησε τις δονήσεις
To θρυλικό συγκρότημα επέστρεψε στην Ελλάδα έπειτα από 16 χρόνια, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας τους «M72», χαρίζοντας ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό show που έκανε το κοινό να παραληρεί.

Γιαννακόπουλος: «Ο Παναθηναϊκός έχει στείλει επίσημο βίντεο και περιμένει απάντηση από τη Euroleague» (vid)
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανέφερε ότι ο Παναθηναϊκός έχει στείλει στη Euroleague αναλυτικό βίντεο με τα διαιτητικά λάθη στα παιχνίδια των play offs κόντρα στη Βαλένθια και περιμένει απαντήσεις…

«Μάρτυρας» ο Γρηγόρης Δημητριάδης για την ΝΔ, την ΕΥΠ και την πατρίδα, «μαρτυρά» την ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη
Ο Γρηγόρης Δημητριάδης δηλώνει ότι ανέλαβε την ευθύνη για τις υποκλοπές, «για να προστατέψω την κυβέρνηση, τις μυστικές υπηρεσίες και την πατρίδα». Από τι; Ενα unReal αφήγημα, γεμάτο δικονομικά κενά, θεσμικές αντιφάσεις και πολιτικές υπεκφυγές.

Από τους ναζί μέχρι τα κολαστήρια της ICE: Πότε τα κέντρα κράτησης γίνονται «στρατόπεδα συγκέντρωσης»
Τι είναι αυτό που ορίζει ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης; Δεν πρόκειται απλώς για έναν χώρο κράτησης. Σύμφωνα με τους ερευνητές, υπάρχουν τέσσερα βασικά κριτήρια.

Super League: Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ κοντράρονται στο Καραϊσκάκη – Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια
Με κοινή ώρα έναρξης (19:30) πλέον τα ντέρμπι των playoffs της Super League, με την 3η αγωνιστική να περιλαμβάνει τα Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ και ΑΕΚ-Παναθηναϊκός – Πώς παίρνει από σήμερα η Ένωση το πρωτάθλημα;

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

