Κυβερνοεπίθεση ransomware στα αεροδρόμια: Οι Βρυξέλλες ζητούν να εφαρμοστεί η οδηγία κυβερνοασφάλειας

Τέσσερις μέρες μετά την κυβερνοεπίθεση, που έπληξε το σύστημα κρατήσεων σε τρία μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, με αποτέλεσμα να ακυρωθούν χιλιάδες πτήσεις, η Κομισιόν προχωρά στη λήψη μέτρων. Οι ακυρώσεις πτήσεων συνεχίζονται και σήμερα Δευτέρα, ενώ ξεκίνησε διπλή έρευνα από ευρωπαϊκές αρχές, καθώς επιβεβαιώθηκε ότι επρόκειτο για επίθεση με απαίτηση λύτρων (ransomware).

Η κυβερνοεπίθεση έπληξε το σύστημα ελέγχου εισιτηρίων (check-in) κυρίως στα αεροδρόμια των Βρυξελλών, του Βερολίνου και του Λονδίνου. Στις Βρυξέλλες, αναμένονται καθυστερήσεις και αύριο Τρίτη.

Limited disruption expected on 22 and 23 September, causing some flight delays and cancellations. Check the status of your flight before coming to the airport. More information on our website: https://t.co/CGtagAiP9J pic.twitter.com/P0Z9Dec8Rd — Brussels Airport (@BrusselsAirport) September 22, 2025

«Εφαρμόστε την οδηγία NIS2»

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Τομά Ρενιέ, «η Επιτροπή συνεργάζεται με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κυβερνοασφάλειας, στο πλαίσιο της ENISA, καθώς και με τις εθνικές αρχές, τα αεροδρόμια και τις αεροπορικές εταιρείες, για την αποκατάσταση των λειτουργιών και την υποστήριξη των επιβατών».

Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν αναφέρθηκε στις υβριδικές απειλές και στα πιθανά χτυπήματα στις μεταφορές της ΕΕ, τονίζοντας ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να βρίσκονται σε επαγρύπνηση και να θωρακιστούν με πυξίδα τη νέα ευρωπαϊκή οδηγία κυβερνοασφάλειας.

«Αυτό που συνέβη υπογραμμίζει, για ακόμη μία φορά τη σημασία της πλήρους μεταφοράς της οδηγίας NIS2 στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Η NIS2 (Network and Information Security Directive 2) είναι μια ευρωπαϊκή οδηγία για την κυβερνοασφάλεια, η οποία έχει προσδιορίσει την αεροπορία και γενικότερα τις μεταφορές ως τομείς υψηλής κρισιμότητας. Ως εκ τούτου, καλούμε όλα τα κράτη-μέλη να μεταφέρουν γρήγορα και αποτελεσματικά την οδηγία NIS2 στα συστήματά τους» τόνισε.

Επίθεση ransomware

Η ENISA, η υπηρεσία κυβερνοασφάλειας της ΕΕ επιβεβαίωσε επίσης ότι οι πρόσφατες διαταραχές στα συστήματα check-in των αεροδρομίων προέκυψαν «από την κυβερνοεπίθεση που αφορούσε υπηρεσία τρίτου μέρους».

Στη δήλωση που δημοσίευσε η ENISA, δεν δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες «για να μην διαταραχθούν οι διαδικασίες και να μην υπάρξει περαιτέρω παραβίαση». Ωστόσο αναφέρεται πως οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου «διερευνούν ενεργά την υπόθεση για να συλλέξουν περισσότερες πληροφορίες και να μετριάσουν τις επιπτώσεις αυτής της παραβίασης κυβερνοασφάλειας που επηρέασε τα ταξίδια σε πολλά αεροδρόμια της ΕΕ».

Πώς έγινε η κυβερνοεπίθεση

Οι χάκερ πραγματοποίησαν την Παρασκευή κυβερνοεπίθεση στην εταιρεία Collins Aerospace, στην κοινόχρηστη πλατφόρμα Muse. Πρόκειται για την εταιρεία, η οποία παρέχει συστήματα καταγραφής και ελέγχου επιβατών σε πολλά ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Αυτό είχε αποτέλεσμα να προκληθούν προβλήματα στο αεροδρόμιο Χίθροου της Βρετανίας, το πιο πολυσύχναστο στην Ευρώπη, όπως και σε αυτά των Βρυξελλών και του Βερολίνου.

Από την ENISA επιβεβαιώθηκε ότι επρόκειτο για κυβερνοεπίθεση τύπου ransomware. «Ο τύπος του λυτρισμικού έχει εντοπιστεί. Οι δυνάμεις επιβολής της τάξης έχουν ξεκινήσει έρευνα», δήλωσε η ευρωπαϊκή υπηρεσία.

Ποια αεροδρόμια εξακολουθούν να έχουν προβλήματα

Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών έχει ζητήσει για σήμερα, Δευτέρα, τέταρτη ημέρα μετά την κυβερνοεπίθεση, από τις αεροπορικές εταιρείες να ακυρώσουν σχεδόν 140 πτήσεις. Επισήμανε ότι ο πάροχος συστήματος με λογισμικό στις ΗΠΑ «δεν είναι ακόμη σε θέση να παραδώσει μια νέα ασφαλή έκδοση του συστήματος check-in».

Έως το μεσημέρι, είχαν ακυρωθεί περίπου 60 πτήσεις. Το μεγαλύτερο πλήγμα είχε η εταιρεία Brussels Airlines, που ενημέρωσε τους επιβάτες ότι ήταν αδύνατο να γίνει μόνο χειρόγραφο check-in και επιβίβαση. Και κάλεσε τους επιβάτες να ελέγχουν την κατάσταση της πτήσης τους πριν πάνε στο αεροδρόμιο.

Οι εταιρείες EasyJet και Vueling ακύρωσαν επίσης έξι πτήσεις η καθεμία. Σύμφωνα με τη διοίκηση του αεροδρομίου, οι ακυρώσεις και οι καθυστερήσεις θα συνεχιστούν για όσο διάστημα είναι απαραίτητο το χειροκίνητο check-in.

Βερολίνο και Λονδίνο

Και άλλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια ενημέρωσαν τους επιβάτες να ελέγχουν την κατάσταση των πτήσεών τους πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο και να χρησιμοποιήσουν εναλλακτικές μεθόδους check-in.

Το αεροδρόμιο του Βερολίνου εξέδωσε την εξής ανακοίνωση: «Λόγω διακοπής συστημάτων λειτουργίας σε πάροχο υπηρεσιών, υπάρχουν μεγαλύτεροι χρόνοι αναμονής. Δεν χρησιμοποιούνται το ηλεκτρονικό check-in, το check-in με αυτοεξυπηρέτηση και την υπηρεσία γρήγορης παράδοσης αποσκευών».

Due to a systems outage at a service provider, there are longer waiting times at #BER. Please use online check-in, self- service check-in and the fast bag drop service. — BER – Berlin Brandenburg Airport (@berlinairport) September 21, 2025

Στο Λονδίνο, το αεροδρόμιο Χίθροου επισημαίνει ότι συνεχίζονται οι εργασίες για την επίλυση των προβλημάτων που προέκυψαν από τη διακοπή του συστήματος που επηρέασε το check-in. «Ζητάμε συγγνώμη από όσους αντιμετώπισαν καθυστερήσεις, αλλά με τη συνεργασία με τις αεροπορικές εταιρείες, η συντριπτική πλειοψηφία των πτήσεων συνέχισε να εκτελείται», αναφέρει στην ανακοίνωσή του.

Work continues to resolve and recover from the outage of a Collins Aerospace airline system that impacted check-in. We apologise to those who have faced delays, but by working together with airlines, the vast majority of flights have continued to operate. We encourage… pic.twitter.com/S40IbNveqK — Heathrow Airport (@HeathrowAirport) September 21, 2025



Προβλήματα καταγράφονται και στο αεροδρόμιο του Δουβλίνου. Η διοίκησή του προειδοποιεί τους επιβάτες ότι το check-in και η παράδοση των αποσκευών μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από το συνηθισμένο.