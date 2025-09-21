view
Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025
Συνεχίζονται οι ακυρώσεις πτήσεων στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια μετά την κυβερνοεπίθεση

Η Collins Aerospace της οποίας το σύστημα check-in δέχτηκε την επίθεση ανακοίνωσε ότι η δυσλειτουργία περιορίζεται στον ηλεκτρονικό έλεγχο των επιβατών και την παράδοση των αποσκευών

Συνεχίζονται και σήμερα οι ακυρώσεις πτήσεων σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια, μετά τη χθεσινή κυβερνοεπίθεση σε Βρυξέλλες, Βερολίνο, Ιρλανδία και Λονδίνο, που προκάλεσε χάος. Η επίθεση είχε ως στόχο το σύστημα check-in και επιβίβασης της Collins Aerospace, η οποία παρέχει κρίσιμες υπηρεσίες σε διεθνείς αερομεταφορείς.

Μισές από τις πτήσεις που θα αναχωρούσαν σήμερα Κυριακή θα πρέπει να ακυρωθούν ώστε να μη δημιουργηθούν περαιτέρω ουρές λόγω της χειρόγραφης έκδοσης καρτών επιβίβασης, ανακοίνωσε το αεροδρόμιο των Βρυξελλών. Οι διαταραχές στις πτήσεις αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι και τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με τον Eurocontrol, τον ευρωπαϊκό οργανισμό συνδυασμένης ασφάλειας της αεροπορίας, οι εταιρείες κλήθηκαν να ακυρώσουν τα μισά προγράμματα πτήσεων μεταξύ 04:00 GMT του Σαββάτου και 02:00 GMT της Δευτέρας.  Το αεροδρόμιο του Δουβλίνου ανακοίνωσε «μικρές επιπτώσεις» από την κυβερνοεπίθεση, με ορισμένες αεροπορικές εταιρείες να εφαρμόζουν διαδικασίες χειροκίνητου check-in.

Μισές από τις πτήσεις που θα αναχωρούσαν σήμερα Κυριακή από το αεροδρόμιο των Βρυξελλών θα πρέπει να ακυρωθούν

εικόνα που δείχνει στιγμιότυπο από το αεροδρόμιο του Χίθροου το Σάββατο, αμέσως μετά την κυβερνοεπίθεση

Στιγμιότυπο από το αεροδρόμιο του Χίθροου το Σάββατο, αμέσως μετά την κυβερνοεπίθεση

Η εν λόγω κυβερνοεπίθεση είχε μεγάλο αντίκτυπο στο πρόγραμμα πτήσεων και προκάλεσε ντόμινο καθυστερήσεων και ακυρώσεων δρομολογίων, ταλαιπωρώντας χιλιάδες επιβάτες. Στο Χίθροου και σε άλλα μεγάλα αεροδρόμια ταξιδιώτες περίμεναν χθες υπομονετικά σε τεράστιες ουρές με τις αποσκευές τους στοιβαγμένες αφού το ηλεκτρονικό σύστημα είχε βγει εκτός λειτουργίας.

Τα σενάρια για εμπλοκή της Ρωσίας

Εν τω μεταξύ, οι βρετανικές Αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο ρωσικής εμπλοκής στην κυβερνοεπίθεση που προκάλεσε χάος στο Χίθροου θέτοντας εκτός λειτουργίας τo σύστημα ARINC cMUSE της Collins Aerospace. Η πιθανή ρωσική εμπλοκή έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενων εντάσεων με τη Δύση, ενώ τα βρετανικά ΜΜΕ πιέζουν την κυβέρνηση Στάρμερ να απαντήσει αν πιστεύει ότι η Ρωσία φέρει την ευθύνη για ό,τι συνέβη.

«Μετά την κατάφωρη παραβίαση του εσθονικού εναέριου χώρου, η κυβέρνηση πρέπει να διαπιστώσει επειγόντως εάν ο Πούτιν επιτίθεται τώρα στα κυβερνοσυστήματά μας. Εάν το Κρεμλίνο βρίσκεται από πίσω, πρέπει να είμαστε σθεναροί στην αντίδρασή μας», δήλωσε από την πλευρά του ο εκπρόσωπος Εξωτερικών Υποθέσεων του κόμματος Φιλελεύθεροι Δημοκράτες, Κάλουμ Μίλερ.

Μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου, στις Βρυξέλλες, τουλάχιστον 10 πτήσεις είχαν ακυρωθεί και άλλες 17 καθυστέρησαν για περισσότερη από μία ώρα. Άλλες 19 πτήσεις ακυρώθηκαν στα αεροδρόμια του Λονδίνου και του Βερολίνου.

Η αντίδραση της Collins Aerospace

Η Collins Aerospace του αμερικανικού ομίλου RTX ανακοίνωσε ότι η δυσλειτουργία από την κυβερνοεπίθεση περιορίζεται στον ηλεκτρονικό έλεγχο των επιβατών και την παράδοση των αποσκευών και μπορεί να μετριαστεί με χειροκίνητες λειτουργίες ελέγχου.

«Εργαζόμαστε ενεργά για την επίλυση του προβλήματος και την αποκατάσταση της πλήρους λειτουργικότητας για τους πελάτες μας το συντομότερο δυνατό», αναφέρει η εταιρεία στην ίδια ανακοίνωση.

Στο παρελθόν, αρκετοί ιστότοποι παρακολούθησης παραβιάσεων έχουν αναφέρει ότι η Collins Aerospace δέχθηκε επίθεση από χάκερ που ζητούσαν λύτρα το 2023.

Την κυβερνοεπίθεση παρακολουθεί στενά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία δεν έχει ενδείξεις για «ευρεία ή σοβαρή» επίθεση, ενώ συνεργάζεται με αεροπορικές εταιρείες και αεροδρόμια για την «αποκατάσταση των λειτουργιών και την υποστήριξη των επιβατών».

Ο διευθυντής της υπηρεσίας κυβερνοασφάλειας της Ρουμανίας, Νταν Τσιμπέαν, δήλωσε ότι το δίκτυο των ομάδων κυβερνοασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνωστές ως CSIRT, και η ομάδα αντιμετώπισης κυβερνοασφάλειας, EU-CyCLONE, «παρακολουθούν ενεργά» τις εξελίξεις, χωρίς να έχει αυξηθεί το επίπεδο συναγερμού.

Η χθεσινή επίθεση, σύμφωνα με τον διευθυντή πληροφοριών απειλών στην εταιρεία κυβερνοασφάλειας Sophos, Ράφε Πίλινγκ, ανέδειξε την εύθραυστη και αλληλεξαρτώμενη φύση του ψηφιακού οικοσυστήματος που στηρίζει τα αεροπορικά ταξίδια.

