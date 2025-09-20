Κυβερνοεπίθεση που είχε ως στόχο έναν πάροχο υπηρεσιών για συστήματα check-in και επιβίβασης έχει διαταράξει τις λειτουργίες σε πολλά μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, συμπεριλαμβανομένων των αεροδρομίων Χίθροου του Λονδίνου, Βρυξελλών και Βερολίνου, προκαλώντας καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων, σύμφωνα με τους διαχειριστές.

Η κυβερνοεπίθεση φαίνεται να έγινε στην Collins Aerospace

Η επίθεση έχει καταστήσει τα αυτοματοποιημένα συστήματα μη λειτουργικά, επιτρέποντας μόνο χειροκίνητες διαδικασίες check-in και επιβίβασης, σύμφωνα με το αεροδρόμιο των Βρυξελλών.

«Αυτό έχει μεγάλο αντίκτυπο στο πρόγραμμα πτήσεων και δυστυχώς θα προκαλέσει καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων», ανέφερε ο πάροχος αυτών των υπηρεσιών σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπό του.

«Ο πάροχος υπηρεσιών εργάζεται ενεργά για το θέμα και προσπαθεί να επιλύσει το πρόβλημα το συντομότερο δυνατόν», τονίζεται.

Το Heathrow προειδοποίησε επίσης για καθυστερήσεις που προκλήθηκαν από «τεχνικό πρόβλημα» σε τρίτο προμηθευτή, την Collins Aerospace.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Collins Aerospace, which provides check-in and boarding systems for several airlines across multiple airports globally, is experiencing a technical issue that may cause delays for departing passengers. While the provider works to resolve the problem quickly, we advise… pic.twitter.com/f68e9CbIlu — Heathrow Airport (@HeathrowAirport) September 20, 2025

Οι επιβάτες με πτήση προγραμματισμένη για το Σάββατο ενημερώθηκαν από τα αεροδρόμια που επηρεάστηκαν να επιβεβαιώσουν το ταξίδι τους με τις αεροπορικές εταιρείες πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο.

«Λόγω τεχνικού προβλήματος σε πάροχο συστημάτων που λειτουργεί σε όλη την Ευρώπη, υπάρχουν μεγαλύτεροι χρόνοι αναμονής στο check-in. Εργαζόμαστε για την εξεύρεση γρήγορης λύσης», ανέφερε το αεροδρόμιο του Βερολίνου σε banner στην ιστοσελίδα του.

Δείτε σχετικό βίντεο:

🇪🇺 EUROPEAN AIRPORTS HIT BY CYBERATTACK – FLIGHTS DELAYED, CHAOS SPREADS A cyberattack on a third-party system provider has crippled check-in and boarding operations across major European airports. Heathrow, Berlin, and Brussels are among those affected, forcing manual… https://t.co/91iiQveG2A pic.twitter.com/dvJCOcSBzB — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 20, 2025

Το αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης δεν επηρεάζεται από την επίθεση, σύμφωνα με εκπρόσωπο του αεροδρομίου.