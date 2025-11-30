Θα έχει ο Δεκέμβριος Santa Rally;

Καταλύτης αυτή την εβδομάδα στη Wall Street θα είναι οι ενδείξεις σχετικά με την κερδοφορία των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης τις οποίες οι επενδυτές αναζητούν εναγωνίως, αλλά εξίσου καθοριστικά θα είναι και τα στοιχεία σε σχέση με την αμερικανική οικονομία, για τις επενδυτικές κινήσεις.

Οι μετοχές ανέκαμψαν αυτή την εβδομάδα από τη μεγαλύτερη πτώση εδώ και περίπου 6 μήνες, χάρη στη βεβαιότητα ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα μειώσει τα επιτόκια τον Δεκέμβριο. Ωστόσο, ορισμένες από τις μετοχές με μεγάλη βαρύτητα στην αγορά παρέμειναν ασταθείς. Οι μεγάλες κινήσεις στις μετοχές της Nvidia και της Alphabet για παράδειγμα, οφείλονταν στις εξελίξεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με τους επενδυτές, οι μετοχές αναμένεται να διατηρήσουν αυτή την «ευαισθησία», μετά την υποχώρηση των ανησυχιών για τις υπερβολικές αποτιμήσεις που έκοψαν την ορμή των συναλλαγών χάρη στις οποίες οι αγορές γνώρισαν την άνοδο όλη τη χρονιά φέτος.

«Το αφήγημα γύρω από την κερδοφορία της τεχνητής νοημοσύνης τίθεται υπό αμφισβήτηση», δήλωσε στο Reuters ο Matthew Maley, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγοράς στη Miller Tabak. «Αν αυτό γίνει μεγαλύτερο ζήτημα καθώς προχωράμε προς τον Δεκέμβριο, θα αποτελέσει μεγάλο πρόβλημα για την αγορά».

Σημάδια μείωσης της διάθεσης για ρίσκο

Ωστόσο, οι επενδυτές είναι επιφυλακτικοί βλέποντας τα σημάδια μείωσης της διάθεσης για ανάληψη κινδύνου. Χαρακττηριστική ως προς αυτό είναι η πτώση του bitcoin, το οποίο τις τελευταίες ημέρες έπεσε κάτω από τα 90.000 δολάρια από τα 125.000 δολάρια στις αρχές Οκτωβρίου.

«Το bitcoin λειτουργεί ως δείκτης κινδύνου για τις μετοχές, οπότε θα το παρακολουθούμε στενά», δήλωσε ο King Lip, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής της BakerAvenue Wealth Management.

Με την ανάκαμψη, ο S&P 500 την Τετάρτη ήταν 1% κάτω από το ιστορικό υψηλό του τέλους Οκτωβρίου, ενώ ο Nasdaq Composite ήταν 3% κάτω από το υψηλό του τέλους Οκτωβρίου.

Επιφύλαξη για τις μετοχές τεχνολογίας

Οι μετοχές τεχνολογίας έχουν επιβαρύνει τους δείκτες, καθώς προκύπτουν ερωτήματα σχετικά με το χρονοδιάγραμμα της απόδοσης των τεράστιων επενδύσεων σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Η Wall Street παρακολουθεί ταυτόχρονα τις επιπτώσεις μιας ορμητικής έκδοσης ομολόγων από μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας για τη χρηματοδότηση της επέκτασής τους στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

«Οι επενδυτές αρχίζουν να επανεξετάζουν πόσο γρήγορα κάποια από αυτά θα έχουν αντίκτυπο στα τελικά αποτελέσματα», δήλωσε ο Paul Nolte, ανώτερος σύμβουλος περιουσίας και στρατηγικός αναλυτής αγοράς στη Murphy & Sylvest Wealth Management.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών αυτή την εβδομάδα επικεντρώθηκε ιδιαίτερα στην Alphabet, η οποία θεωρούνταν ως μια εταιρεία που υστερούσε στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά οι μετοχές της έχουν σημειώσει ραγδαία άνοδο τους τελευταίους μήνες, ανεβάζοντας την αγοραία αξία της σε περίπου 4 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Η μητρική εταιρεία της Google έχει λάβει θετικές κριτικές για το νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Gemini 3.

Μια αναφορά αυτή την εβδομάδα ότι η Meta Platforms βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις για να δαπανήσει δισεκατομμύρια δολάρια για τα τσιπ της Google, ταρακούνησε τις μετοχές του γίγαντα των ημιαγωγών Nvidia, ο οποίος ήταν το αγαπημένο παιδί του εμπορίου τεχνητής νοημοσύνης.

Η οικονομία στο επίκεντρο

Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένονται οι ανακοινώσεις για τον PMI μεταποίησης και υπηρεσιών, καθώς και το κλίμα καταναλωτικής εμπιστοσύνης.

Αναμένεται επίσης η δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων από τον πάροχο λογισμικού cloud Salesforce και από λιανοπωλητές όπως η Kroger και η Dollar Tree καθώς ολοκληρώνεται μια γενικά ισχυρή περίοδος αναφορών για το τρίτο τρίμηνο για τις αμερικανικές εταιρείες.

Τα οικονομικά στοιχεία αυτών των εταιρειών μπορούν να δώσουν ενδείξεις σε σχέση με το ευρύτερο οικονομικό πλαίσιο, όπως και οι πρώτες ενδείξεις σχετικά με τις καταναλωτικές δαπάνες των Χριστουγέννων, μετά τη Black Friday και τη Cyber Monday.

Πολλά από τα στοιχεία που χρησιμοποιούν οι επενδυτές για να εκτιμήσουν την υγεία της οικονομίας έχουν καθυστερήσει ή ακυρωθεί λόγω του 43 ημερών lockdown της αμερικανικής κυβέρνησης.

Πάντως, παρά την ασαφή οικονομική εικόνα, οι επενδυτές έχουν αυξήσει τα στοιχήματα ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια στη συνεδρίασή της στις 9-10 Δεκεμβρίου.

Τα futures της Fed αργά την Τετάρτη αντανακλούσαν πιθανότητες άνω του 80% ότι η κεντρική τράπεζα θα μειώσει τα επιτόκια κατά ένα ακόμη 25% κατά τη συνεδρίαση, σύμφωνα με το CME FedWatch, ενώ την περασμένη εβδομάδα οι πιθανότητες αυτές ήταν περίπου 50-50.

Τα επιχειρήματα υπέρ ενός «Santa Rally»

Ο δείκτης αναφοράς S&P 500 έχει σημειώσει άνοδο περίπου 16% το 2025, καθώς πλησιάζουμε στο τέλος του έτους, που τείνει να είναι ισχυρό.

Ο Δεκέμβριος κατατάσσεται ως ο τρίτος μήνας με την καλύτερη απόδοση του δείκτη, με μέση άνοδο 1,43% από το 1950, σύμφωνα με το Stock Trader’s Almanac.

Η Fidelity International ανέλυσε τα στοιχεία ως εξής: ο δείκτης FTSE 100 κατέγραψε θετική απόδοση κατά τη διάρκεια του Δεκεμβρίου σε 24 από τα τελευταία 30 χρόνια. Φέτος, το Ηνωμένο Βασίλειο ενδέχεται να έχει λόγο για εορταστική διάθεση, καθώς οι αγορές εκτιμούν σε 90% την πιθανότητα η Τράπεζα της Αγγλίας να μειώσει το επιτόκιο τον Δεκέμβριο, αφού ο προϋπολογισμός θεωρήθηκε ότι αποφεύγει οποιαδήποτε σοβαρά πληθωριστικά μέτρα.

Η εικόνα είναι διαφορετική για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπου οι αγορές δεν βλέπουν καμία πιθανότητα μείωσης, αλλά αυτό θεωρείται επίσης θετικό σημάδι, καθώς το διοικητικό συμβούλιο δήλωσε ότι η πολιτική βρίσκεται σε «καλή θέση» στα τελευταία πρακτικά του.

Οι ευρωπαϊκές και ασιατικές μετοχές έχουν ακολουθήσει την ανοδική πορεία των αμερικανικών κάθε φορά που αυξάνονται οι προσδοκίες για μείωση κατά την επόμενη συνεδρίαση της Fed τον Δεκέμβριο, με τις αγορές να εκτιμούν πλέον την πιθανότητα μείωσης σε σχεδόν 83%, σύμφωνα με το CME Fedwatch.

Οι κεντρικές τράπεζες θα μπορούσαν να συμβάλουν στη δημιουργία εορταστικής ατμόσφαιρας τον Δεκέμβριο.

Οι κίνδυνοι

Ωστόσο, υπάρχουν δυνάμεις της αγοράς που θα μπορούσαν να ματαιώσουν την αισιοδοξία, καθώς οι παράγοντες που οδήγησαν στη μεταβλητότητα του Νοεμβρίου δεν έχουν εξαφανιστεί ως δια μαγείας, με ορισμένους επενδυτές και παρατηρητές της αγοράς να εκφράζουν ακόμη ανησυχίες για το ρυθμό των δαπανών των κολοσσών της τεχνητής νοημοσύνης.

Ακόμη και η ΕΚΤ προειδοποίησε τις προηγούμενες μέρες ότι οι αποτιμήσεις των αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών είναι υπερβολικές, λόγω FOMO.

Τα κρυπτονομίσματα θα μπορούσαν επίσης να αποτελέσουν εμπόδιο τον τελευταίο μήνα του έτους. Όπως ανέφερε το CNBC την περασμένη εβδομάδα, η Compass Point προβλέπει ότι το bitcoin θα συνεχίσει να πέφτει, καθώς οι νεότεροι επενδυτές θα πουλήσουν το token και τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια που συνδέονται με αυτό.

Όπως και να ΄χει, ένα είναι βέβαιο: ο Δεκέμβριος θα κλείσει μια συναρπαστική χρονιά για τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων σε όλο τον κόσμο.

Πηγή: ΟΤ