Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
13.11.2025 | 21:01
Συντριβή τουρκικού αεροσκάφους στην Κροατία – Νεκρός ο πιλότος
Επιστρέφουν τα σύννεφα στις αγορές – Μαζικό sell-off στη Wall Street
Διεθνής Οικονομία 13 Νοεμβρίου 2025 | 23:52

Η ανησυχία για τις αποφάσεις της Fed κλυδωνίζει τις αγορές

Ναταλία Δανδόλου
ΚείμενοΝαταλία Δανδόλου
Τη χειρότερη ημέρα της από τις 10 Οκτωβρίου βίωσε η Wall Street, με εκτεταμένες ρευστοποιήσεις, καθώς μετά το τέλος του μεγαλύτερου shutdown στην ιστορία των ΗΠΑ, οι επενδυτές προετοιμάζονται για έναν καταιγισμό οικονομικών δεδομένων…

Μετοχές και ομόλογα βρέθηκαν σε πτωτική τροχιά εν μέσω ανησυχίας για το κατά πόσον τα δεδομένα που θα δουν το φως της δημοσιότητας θα μπορέσουν να ανοίξουν τον δρόμο για μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Ο βιομηχανικός μέσος όρος Dow Jones έχασε 809 μονάδες, ή 1,7%, υποχωρώντας από τα ιστορικά υψηλά που είχε καταγράψει στην προηγούμενη συνεδρίαση . Ο S&P 500 μειώθηκε κατά 1,8%  και ο τεχνολογικός Nasdaq Composite υποχώρησε κατά 2,5%.

Τεχνολογικό Sell-off

Οι επενδυτές συνέχισαν να πωλούν μετοχές εταιρειών τεχνολογίας, ιδίως εκείνων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, εν μέσω ανησυχιών για τις αποτιμήσεις τους .

Παρά το γεγονός ότι ο Nasdaq ξεκίνησε δυναμικά την εβδομάδα , ο δείκτης είναι σε καλό δρόμο για να κλείσει με τρίτη συνεχόμενη ημέρα απωλειών την Πέμπτη. Η απόδοση των 10ετών ομολόγων αυξήθηκε κατά τρεις μονάδες βάσης στο 4,10%. Το δολάριο υποχώρησε. Το πετρέλαιο ανέκαμψε από μια απότομη πτώση, καθώς οι επενδυτές στάθμισαν τις προοπτικές για ένα πρωτοφανές πλεόνασμα έναντι των κινδύνων προσφοράς.

Με μεγάλο μέρος της αισιοδοξίας για την επαναλειτουργία της κυβέρνησης να έχει προεξοφληθεί, οι προβληματισμοί επανεμφανίστηκαν, προκαλώντας μαζικές πωλήσεις σε τεχνολογικούς γίγαντες με υψηλές αποδόσεις . Κάτω από την επιφάνεια, ορισμένοι παρατηρητές της αγοράς επεσήμαναν μια εναλλαγή μετοχών σε πιο αμυντικά χαρτιά. Όπως επισημαίνει το Bloomberg, αυτό εξηγεί γιατί το πρόσφατο ρεκόρ του Dow Jones Industrial Average δεν επιβεβαιώθηκε από άλλους σημαντικούς δείκτες αναφοράς.

Οι αποδόσεις των ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου αυξήθηκαν κατά μήκος της καμπύλης.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε νομοθεσία για τον τερματισμό του shutdown, ωστόσο θα μπορούσαν να χρειαστούν ημέρες, ή και εβδομάδες, για να επανεκκινήσει πλήρως η ομοσπονδιακή γραφειοκρατία και να ξεπεράσει τον σωρό των καθυστερήσεων, μετά το κλείσιμό της από την 1η Οκτωβρίου.

Η πορεία στα τυφλά

Το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας αναμένεται να δημοσιεύσει ένα ημερολόγιο τις επόμενες ημέρες με ενημερωμένες ημερομηνίες δημοσίευσης για τα καθυστερημένα στοιχεία . Η έκθεση για την απασχόληση του Οκτωβρίου θα δημοσιευτεί χωρίς να αναγνωστεί το ποσοστό ανεργίας, δήλωσε ο κορυφαίος οικονομικός σύμβουλος του Τραμπ, Κέβιν Χάσετ, στο America’s Newsroom του Fox News.

Καθώς η ροή των δημοσιεύσεων επανέρχεται σταδιακά, οι traders μένουν με συνεχιζόμενα κενά δεδομένων από τις ΗΠΑ για ένα διάστημα, πράγμα που σημαίνει ότι η κίνηση των τιμών θα μπορούσε να καθοδηγείται περισσότερο από το κλίμα και την τοποθέτηση παρά από τα ακριβή δεδομένα, σύμφωνα με τον Fawad Razaqzada στο Forex.com.

«Το ερώτημα τώρα είναι αν η πρόσφατη ευφορία της αγοράς έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της», υπογράμμισε. «Μετά από ένα εξαιρετικό ράλι από τον Απρίλιο, οι μετοχές της τεχνολογίας φαίνονται ολοένα και πιο υπερτιμημένες και υπερβολικά πιεσμένες, με το κλίμα να μετριάζεται από την έλλειψη νέων καταλυτών και μια στασιμότητα στα οικονομικά δεδομένα».

«Τα γρανάζια της κυβέρνησης θα πρέπει να λειτουργήσουν ξανά σύντομα και, ενώ αυτό αποτελεί ανακούφιση για τις αγορές και την οικονομία, εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα, ιδίως σχετικά με τα χαμένα στοιχεία για τον πληθωρισμό και την απασχόληση και το πώς τα πάνε αυτά τα μέτωπα», δήλωσε η Carol Schleif της BMO Private Wealth.

Η Schleif λέει ότι δεν θα εκπλαγεί αν δει κάποια πτώση στην αγορά τις επόμενες εβδομάδες. Ενώ εξακολουθεί να αναμένει μείωση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο, σημειώνει ότι το έλλειμμα δεδομένων έχει δυσκολέψει το έργο της Fed.

Οι πιθανότητες της αγοράς για μια ακόμη μείωση των επιτοκίων από την Fed τον Δεκέμβριο έχουν μειωθεί από μια σχεδόν βεβαιότητα πριν από την τελευταία συνεδρίαση της Fed.

Το απόνερα του shutdown

Για τον Ντον Ρίσμιλερ της Strategas, αυτό έχει σημασία επειδή πρόσφατα υπήρξε μια ανησυχητική δέσμη δεδομένων από τις ΗΠΑ, αλλά δεν υπάρχουν επίσημες κυβερνητικές αναφορές που να επικυρώνουν την έκταση αυτής της αδυναμίας.

«Το shutdown των ΗΠΑ έχει λήξει, αλλά θα υπάρξουν παρατεταμένες διαταραχές για αρκετούς μήνες», είπε. «Είναι κατανοητό ότι οι υπεύθυνοι χάραξης νομισματικής πολιτικής θέλουν να κινηθούν με σύνεση – αλλά αυτό αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο οι συνθήκες στην αγορά εργασίας των ΗΠΑ να αποδυναμωθούν περαιτέρω το τέταρτο τρίμηνο».

Πηγή: ot.gr

