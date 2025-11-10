Wall Street: Πάνω 400 μονάδες ο Dow και 2% Nasdaq, το τέλος του shutdown πλησιάζει

Ανοδικά κινήθηκαν οι μετοχές τη Δευτέρα στη Wall Street, αφότου οι νομοθέτες της Γερουσίας έκαναν ένα κρίσιμο βήμα προς μια πιθανή συμφωνία για τον τερματισμό του ιστορικού shutdown της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Ο βιομηχανικός Dow Jones ανέβηκε 402 μονάδες, ή 0,86%, o S&P 500 σημείωσε άνοδο 111 μονάδων ή 1,66%, ενώ ο Nasdaq σκαρφάλωσε 2,36% ή 542 μονάδες.

Οι επενδυτές συνεχίζουν να παρακολουθούν τις διαπραγματεύσεις των νομοθετών για την ψήφιση ενός νομοσχεδίου για την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση που θα τερματίσει το shutdown.

Η Nvidia, η Broadcom και άλλοι ηγέτιδες εταιρείες της αγοράς τεχνητής νοημοσύνης ηγήθηκαν των κερδών, καθώς ένα πιθανό τέλος του shutdown έθεσε ξανά τους επενδυτές σε διάθεση ανάληψης ρίσκου. Η Microsoft κατέγραψε επίσης άνοδο σχεδόν 1%, με ρυθμό που θα διακόψει ένα οκταήμερο σερί απωλειών. Αυτή είναι η μεγαλύτερη συνεχόμενη ημερήσια πτώση της μετοχής από το 2011.

Αυτές οι μετοχές οδήγησαν την ευρύτερη αγορά σε πτώση την περασμένη εβδομάδα, καθώς οι μετοχές της Wall Street αυξήθηκαν ανησυχώντας για τις αυξημένες αποτιμήσεις στο χρηματιστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης.

Θετικά αντιδρά η Wall Street στις διαπραγματεύσεις για τη χρηματοδότηση

Οι επενδυτές συνεχίζουν να παρακολουθούν τις διαπραγματεύσεις των νομοθετών για την ψήφιση ενός νομοσχεδίου για την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση που θα τερματίσει το shutdown.

Ένα διαδικαστικό μέτρο που επιτρέπει τη διεξαγωγή άλλων ψηφοφοριών επί της συμφωνίας τη Δευτέρα εγκρίθηκε με τουλάχιστον 60 ψήφους υπέρ, αφού οκτώ γερουσιαστές της Δημοκρατικής Κοινοβουλευτικής Ομάδας χώρισαν την ηγεσία του κόμματος για να υποστηρίξουν τη συμφωνία.

Η συμφωνία προβλέπει την επαναλειτουργία της κυβέρνησης τον Ιανουάριο και την αντιστροφή ορισμένων από τις πρόσφατες μαζικές απολύσεις σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Περιλαμβάνει επίσης μελλοντικές προστασίες για τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους.

Η συμφωνία δεν περιλαμβάνει παράταση των επιδοτήσεων του νόμου περί προσιτής υγειονομικής περίθαλψης (Affordable Care Act) , ένα βασικό σημείο τριβής για τους περισσότερους Δημοκρατικούς, αλλά θα απαιτούσε ψηφοφορία για τις επιδοτήσεις τον Δεκέμβριο.

Θα πρέπει να διεξαχθεί τελική ψηφοφορία στη Γερουσία για το νομοσχέδιο χρηματοδότησης, ακολουθούμενη από ψήφιση από τη Βουλή. Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Ρεπουμπλικάνος από τη Λουιζιάνα, Μάικ Τζόνσον, έχει ήδη παροτρύνει τα μέλη της Βουλής να αρχίσουν να ταξιδεύουν στην πρωτεύουσα της χώρας, προκειμένου να διεξαχθεί ψηφοφορία το συντομότερο δυνατό για τη συμφωνία, η οποία αναμένει να πραγματοποιηθεί κάποια στιγμή αυτή την εβδομάδα.

Καναλωτικό κλίμα στο ναδίρ

Οι φόβοι για το shutdown έχουν οδηγήσει το καταναλωτικό κλίμα στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών και πλέον ετών , λίγο πάνω από το χειρότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ, σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή. Λόγω του κλεισίματος, οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες δεν δημοσιεύουν πλέον πολλές βασικές οικονομικές εκθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των δεικτών τιμών καταναλωτή και παραγωγού, οι οποίοι ήταν προγραμματισμένο να δημοσιευτούν αυτή την εβδομάδα.

«Ήταν ένας ανώμαλος Νοέμβριος για τα περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου», δήλωσε στο CNBC ο Tim Holland, επικεφαλής επενδύσεων στην Orion, επικαλούμενος το άγχος των επενδυτών για το κλείσιμο, μαζί με τις αποτιμήσεις και μια πιθανή φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης, ως τους κύριους καταλύτες για το πρόσφατο απαισιόδοξο κλίμα.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Nasdaq σημείωσε τη χειρότερη εβδομάδα του από το μαζικό sell off του περασμένου Απριλίου λόγω επιβολής των δασμών, χάνοντας περίπου 3%. Τόσο ο S&P 500 όσο και ο Dow Jones έχασαν περισσότερο από 1% στην εβδομαδιαία περίοδο.

«Οι ανησυχίες της περασμένης εβδομάδας ήταν λογικές, αλλά πιστεύω ότι τουλάχιστον μία από τις τρεις ανησυχίες έχει πλέον εξαλειφθεί, και αυτό είναι πολύ σημαντικό», πρόσθεσε. «Αν σκεφτούμε την επανέναρξη της λειτουργίας της κυβέρνησης, το One Big Beautiful Bill Act, την πιθανή αύξηση των κερδών κατά 13% σε ετήσια βάση και την εποχικότητα που λειτουργεί ως ευνοϊκός παράγοντας, εξακολουθούμε να είμαστε αρκετά αισιόδοξοι για την οικονομία και τα περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου μέχρι το τέλος του έτους».

